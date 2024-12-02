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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают самые ожидаемые фильмы 2025 года: «Микки 17», «Кончится лето», «Папа умер в субботу», «Легенды наших предков», «Пророк. История Александра Пушкина», «Фантастическая четверка: Первые шаги».
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Конечно, подготовка таких топов заранее не всегда прозрачная задача. Многие фильмы, которые станут хитами, еще просто неизвестны, как, например, в 2024 году было с «Субстанцией».
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
С другой стороны, я уже вижу в 2025 году фильмы, которые мне интересны, с которыми я жду встречи и питаю некоторые надежды! Желаю всем открывать новые имена и радоваться тому, что несет новый киногод.
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А какие фильмы вы ждете в 2025 году?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов