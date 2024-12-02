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Крупным планом

ПодкастСамые ожидаемые фильмы 2025 года

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают самые ожидаемые фильмы 2025 года: «Микки 17», «Кончится лето», «Папа умер в субботу», «Легенды наших предков», «Пророк. История Александра Пушкина», «Фантастическая четверка: Первые шаги».

Даулет Жанайдаров

Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Конечно, подготовка таких топов заранее не всегда прозрачная задача. Многие фильмы, которые станут хитами, еще просто неизвестны, как, например, в 2024 году было с «Субстанцией».

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

С другой стороны, я уже вижу в 2025 году фильмы, которые мне интересны, с которыми я жду встречи и питаю некоторые надежды! Желаю всем открывать новые имена и радоваться тому, что несет новый киногод.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А какие фильмы вы ждете в 2025 году?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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