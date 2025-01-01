Что смотреть в 2025 году: 50 самых ожидаемых зарубежных фильмов

«Супермен» откроет новую киновселенную DC, а Marvel попытается вернуться к прежним темпам производства. «Формула 1» станет одним из самых дорогих гоночных фильмов в истории. «28 лет спустя» вернет Дэнни Бойла и Алекса Гарленда в зомби-жанр. Рассказываем про 50 (и чуточку больше!) новинок 2025 года, которые мы будем обсуждать все следующие месяцы.
Новые экранизации Стивена Кинга («Обезьяна» и «Бегущий человек»), вероятно, последняя «Миссия невыполнима», новые ленты Пон Джун-хо, Джима Джармуша и Селин Сон… Этот год будет настолько насыщенным, что вместить все ожидаемые фильмы в число 50 просто невозможно. Поэтому просто передадим привет тем авторам, которые тоже должны выпустить новые фильмы в 2025-м и которые не попали в этот материал, — среди них Итан Коэн, Вернер Херцог, Ноа Баумбак, Ласло Немеш и многие-многие-многие другие. Также до российского проката доедет немало фестивальных хитов 2024 года — информацию о них можно прочитать в отдельной публикации Кинопоиска.
Супергероика
Где смотреть: в зарубежном прокате с 14 февраля
35-й фильм киновселенной Marvel и первый из трех супергеройских блокбастеров, запланированных студией на 2025 год. «Новый мир» представит нового Капитана Америка — Сэма Уилсона (Энтони Маки), бывшего супергероя Сокола, который перенял щит Стива Роджерса (муки выбора он проходил в сериале «Сокол и Зимний Солдат»). Уилсону придется защищать американского президента Таддеуса Росса (Харрисон Форд, заменивший в этой роли покойного Уильяма Хёрта), на которого совершено покушение. Вдобавок сам Росс станет Красным Халком. В картине также появятся Джанкарло Эспозито (центральный антагонист), Дэнни Рамирес (новый Сокол), Шира Хаас (Сабра, экс Черная Вдова), а Лив Тайлер и Тим Блейк Нельсон вернутся к своим ролям из фильма «Невероятный Халк» 2008 года.
Бюджет «Нового мира», снятого Джулиусом Она («Парадокс Кловерфилда»), вырос до колоссальных 375 млн долларов, так что окупиться в прокате ему будет крайне трудно.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 2 мая
Марвеловский ответ «Отряду самоубийц» — фильм про команду антигероев, которая делает грязную работу для американского правительства. Режиссером выступил Джейк Шрейер, а в создании сценария участвовал Ли Сон-джин — ранее они оба работали над сериалом «Грызня».
В состав «Громовержцев» входят Зимний Солдат (Себастиан Стэн), Черная Вдова (Флоренс Пью), Агент США (Уайатт Рассел), Таскмастер (Ольга Куриленко), Красный Страж (Дэвид Харбор), Призрак (Ханна Джон-Кэймен) и новичок киновселенной — Часовой (Льюис Пуллман). Сюжет по трейлерам не вполне очевиден, но важную роль в нем сыграет спецслужбистка Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус) — она то ли соберет команду «Громовержцев», то ли станет ее основной противницей. Появится ли в фильме Харрисон Форд в роли президента Таддеуса Росса / Красного Халка, пока непонятно.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 11 июля
Формально обновленная киновселенная DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана стартовала в декабре 2024 года — с мультсериала «Монстры-коммандос». Но первым флагманским проектом должен стать именно «Супермен» — новая версия одного из важнейших супергероев в истории. Роль Человека из стали досталась Дэвиду Коренсвету («Голливуд»), его возлюбленную Лоис Лейн сыграла Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), а злодеем Лексом Лютором стал Николас Холт («Присяжный номер два»). В фильме Ганна также появятся другие герои DC — среди них Девушка-ястреб (Изабела Мерсед), Зеленый Фонарь (Нэйтан Филлион), Рик Флаг-старший (Фрэнк Грилло) и Супергёрл (Милли Олкок).
Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 июля
Вторая по счету перезагрузка легендарной супергеройской команды — на этот раз под эгидой КВМ (за прошлые версии отвечала 20th Century Fox, теперь поглощенная Disney). Действие развернется в альтернативной вселенной, которая выглядит как ретрофутуристическая Земля 1960-х. Никакой истории происхождения героев не будет — Рид Ричардс (Педро Паскаль), Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак), Сью (Ванесса Кирби) и Джонни (Джозеф Куинн) Шторм сразу предстанут на экране уже с полученными способностями. Противостоять они призваны суперзлодею Галактусу (Ральф Айнесон) и его вестнику Серебряному Серферу (Джулия Гарнер). Режиссером новой «Фантастической четверки» стал Мэтт Шекман, снявший все эпизоды сериала «Ванда/Вижн».
Фантастика и фэнтези
Где смотреть: 14 марта на Netflix
Дуэт Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал» и «Война бесконечности») экранизировали одноименный комикс про девушку, которая вместе с роботом ищет пропавшего брата. В фильме снялись Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Ке Хюи Куан, Стэнли Туччи и другие. Многострадальный блокбастер стоимостью 320 млн долларов начали снимать еще в 2022 году, но выход неоднократно откладывался и переносился — из-за занятости Браун в четвертом сезоне «Очень странных дел», гибели одного из членов съемочной группы и пересъемок.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 4 апреля
Тренд на экранизацию видеоигр продолжается — на этот раз на роль большого блокбастера претендует адаптация всемирного инди-хита, в котором не было никакого сюжета. В фильме он, однако, появится: шахтер-неудачник Стив (Джек Блэк) попадает в кубический мир фантазии, который ему предстоит спасти от уничтожения вместе с группой таких же, как и он, лузеров (Джейсон Момоа и другие). Сценарий комедийного приключения написали Крис Боуман и Хаббел Палмер, а за режиссуру отвечал Джаред Хесс — все трое работали ранее над комедией «Зачинщики».
Где смотреть: в зарубежном прокате с 18 апреля
Новый фильм режиссера «Паразитов» Пон Джун-хо по мотивам фантастического романа «Микки 7» Эдварда Эштона. Роберт Паттинсон сыграл «одноразового» сотрудника человеческой экспедиции по колонизации ледяной планеты, чье сознание после смерти загружается в новое тело. В фильме также снялись Тони Коллетт, Стивен Ян и Марк Руффало. Премьера неоднократно переносилась, но, кажется, нынешняя дата релиза должна стать окончательной.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 2 июля
Трилогия Колина Треворроу с Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард завершилась в 2022 году на фильме «Мир Юрского периода: Господство», но франшиза про оживших ящеров на этом не закончилась. Действие нового фильма, снятого Гаретом Эдвардсом («Изгой-один: Звездные войны. Истории») и написанного Дэвидом Кеппом («Парк Юрского периода»), развернется в той же вселенной спустя несколько лет. Изменившийся климат Земли грозит динозаврам новым вымиранием, поэтому спасать животных будет спец по тайным операциям Зора Беннетт (Скарлетт Йоханссон). В фильме также сыграли Джонатан Бейли, Мануэль Рульфо, Эд Скрейн, Махершала Али и Руперт Френд.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 10 октября
Еще один многострадальный блокбастер 2025 года: это, с одной стороны, сиквел «Трон: Наследие», с другой — самостоятельный проект, что бы это ни значило; работа над фильмом велась с 2010 года, неоднократно прерывалась и стартовала. Даже нынешняя итерация с Джаредом Лето в главной роли была анонсирована в далеком 2017-м. Помимо Лето, в фильме сыграли Грета Ли, Эван Питерс, Джиллиан Андерсон, Джоди Тёрнер-Смит и Камерон Монахэн, а в роли связующего персонажа всей франшизы — Джефф Бриджес. Неоднократно переписанный сценарий взялся снимать Йоаким Рённинг («Кон-Тики», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), по сюжету «Арес» должен рассказать о столкновении реального и цифрового миров.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 7 ноября
После успешного ответвления франшизы «Хищник» — боевика «Добыча», где инопланетному охотнику противостояла отважная девушка из племени команчей в начале XVIII века, — режиссер Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10») решил и дальше развивать серию в неожиданных направлениях. Действие «Пустоши» развернется в будущем на другой планете, сразу несколько ролей сыграет Эль Фаннинг, а инопланетянин из расы яутжа будет не антагонистом, а главным героем; другие подробности сюжета держатся в тайне. До кинотеатральной премьеры нового фильма нас ждет еще более секретный проект из вселенной «Хищника», снятый тем же Трахтенбергом, — он должен увидеть свет до премьеры «Пустоши».
Где смотреть: в зарубежном прокате с 7 ноября
Британский режиссер Эдгар Райт («Типа крутые легавые», «Скотт Пилигрим против всех») решил создать правильную экранизацию одноименного романа Стивена Кинга, ведь адаптация с Арнольдом Шварценеггером 1987 года хоть и стала культовой, но до неузнаваемости исказила первоисточник. В новой версии Бен Ричардс будет больше похож на обычного работягу (Глен Пауэлл), который участвует в жестоком реалити-шоу из-за финансовых трудностей. В фильме также сыграли Джош Бролин, Кэти М. О’Брайан, Ли Пейс, Уильям Х. Мэйси, Майкл Сера, Эмилия Джонс и Карл Глусман.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 19 декабря
Третья часть цифровой франшизы Джеймса Кэмерона. В фильме нам представят новое племя на’ви, другие подробности пока неизвестны — но сам режиссер рассказывал, что сюжет «Огня и пепла» изначально был частью сиквела, пока тот не стал слишком огромным. Актерский состав ждут незначительные пополнения — Уна Чаплин, Мишель Йео и Дэвид Тьюлис, к своим ролям вернутся Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Джованни Рибизи и другие. Четвертая и пятая части «Аватара», анонсированные в далеком 2010-м, находятся в работе и должны выйти в 2029-м и 2031-м, однако их съемки еще не стартовали.
Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты релиза
Триллер На Хон-джина («Преследователь») про жителей небольшого города, сталкивающихся с некоей угрозой. В фильме снялись Алисия Викандер, Майкл Фассбендер и звезда «Игры в кальмара» Чон Хо-ён. Мы ждали «Надежду» еще в 2024-м, но в этом году фильм точно должен дойти до экранов.
Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты
Би Гань («Долгий день уходит в ночь») — один из самых молодых и перспективных китайских режиссеров последнего десятилетия. Его новый фильм — это причудливая история женщины, чей разум попадает в «вечный часовой пояс» во время операции. Героиня пройдет сквозь множество чужих снов, найдет тело андроида и попытается вернуть его к жизни, рассказывая разные истории.
Что еще посмотреть:
«Ущелье» (14 февраля на Apple TV+). Фантастический триллер про двух профессиональных снайперов (Аня Тейлор-Джой и Майлз Теллер), которые отстреливают монстров из глубокого ущелья; режиссер — Скотт Дерриксон («Синистер», «Черный телефон»).
«В потерянных землях» (в зарубежном прокате с 28 февраля). Фэнтезийный эпик Пола У. С. Андерсона по мотивам одноименного рассказа Джорджа Р. Р. Мартина. Главные роли исполнили Милла Йовович и Дэйв Батиста.
«Милосердие» (в зарубежном прокате с 15 августа). Фантастический триллер Тимура Бекмамбетова про детектива, которого ложно обвинили в преступлении. В фильме снялись Крис Пратт, Ребекка Фергюсон и Аннабелль Уоллис.
«Мортал Комбат 2» (в зарубежном прокате с 24 октября). Продолжение видеоигрового боевика 2021 года, в сиквеле появится Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана.
«Злая: Навсегда» (в зарубежном прокате с 21 ноября). Вторая часть хитового мюзикла по мотивам «Волшебника страны Оз».
«Фурия» (в зарубежном прокате без даты релиза). В четвертом фильме преступник (Вин Дизель) добирается до родной планеты. Режиссер — неизменный Дэвид Туи, снявший три предыдущие ленты о Риддике.
Анимация и семейное кино
Где смотреть: в российском прокате с 27 февраля
A24 пытается зайти на рынок фильмов для всей семьи — и выпускает в прокат приключенческое фэнтези Исайи Сэксона (это режиссерский дебют бывшего клипмейкера Grizzly Bear и Bjork). Действие разворачивается в удаленной деревушке, где люди издавна враждуют с очи, загадочными существами. Девочка Юри (Хелена Ценгель) случайно знакомится с оставленным малышом очи и решает доставить его домой. В фильме также сыграли Уиллем Дефо, Финн Вулфхард и Эмили Уотсон.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 21 марта
Disney продолжает ревизию своего наследия, превращая анимационные фильмы в игровые, и это не единственный такой проект даже в 2025-м. Заглавную роль сыграла Рэйчел Зеглер, звезда подростковой антиутопии «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и спилберговской «Вестсайдской истории», Злой королевой стала Галь Гадот. Фильм снял Марк Уэбб («500 дней лета», дилогия про Человека-паука с Эндрю Гарфилдом), в создании сценария приняла участие Грета Гервиг («Барби»). Выход «Белоснежки» наверняка подольет масла в огонь вокруг споров о слепых кастингах и необходимости переосмысливать классику — трейлер фильма стал одним из самых задизлайканных за всю историю YouTube.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 23 мая
Мультфильм Криса Сандерса и Дина ДеБлуа (его новая работа — чуть ниже) станет полнометражным игровым фильмом — спустя каких-то 23 года после выхода оригинала. За ремейк отвечает оскаровский номинант и независимый режиссер Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а Сандерс вновь озвучит Стича. Лило сыграет юная дебютантка Майя Кеалоха, но звезды тоже будут — Ханна Уоддингэм, Билли Магнуссен, Зак Галифианакис и Кортни Б. Вэнс. Изначально игровой «Лило и Стич» был запланирован для выпуска сразу на Disney+, но позже компания решила, что у картины есть кинотеатральный потенциал.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 13 июня
Еще один игровой ремейк по мотивам анимации чуточку посвежее — 2010 года. Тут в режиссерском кресле лично Дин ДеБлуа — собственно, один из создателей франшизы «Как приручить дракона». По трейлерам кажется, что фильм будет чуть ли не покадрово переснятым мультфильмом, хотя актеры такие гипотезы отрицают. Главные роли сыграли Мэйсон Темз («Черный телефон»), Нико Паркер («Дамбо») и… Джерард Батлер, который ранее озвучил отца Иккинга в анимационной трилогии.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 13 июня
Единственный оригинальный фильм Disney в 2025 году. Главный герой — подросток Элио, который случайно становится земным послом в крупнейшей межгалактической организации. Инопланетяне принимают его за лидера человечества, поэтому парню придется решать кризисы космического масштаба. Это второй анимационный фильм Эдриана Молины, который снял «Тайну Коко» и был соавтором сценария «Хорошего динозавра».
Что еще посмотреть:
«Смурфики в кино» (в зарубежном прокате с 18 июля). Ребут франшизы про милых голубых гномиков — за перезагрузку отвечают режиссеры Крис Миллер («Кот в сапогах») и Мэтт Лэндон (это дебют продюсера), а сценарий написала Пэм Брэйди («Южный Парк»).
«Плохие парни 2» (в зарубежном прокате с 1 августа). Продолжение анимационного хита DreamWorks, в котором скрещены семейная анимация и тропы криминальных фильмов про ограбления.
«Зверополис 2» (в зарубежном прокате с 26 ноября). Крольчиха Джуди Хоппс и лис Ник Уайлд расследуют новое преступление в сиквеле хитового мультфильма 2016 года.
«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (в зарубежном прокате с 19 декабря). Знаменитый герой мультфраншизы сразится с Летучим Голландцем.
«Человек-бензопила: История Рэдзэ» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Полнометражное продолжение первого сезона культового аниме, посвященное новой героине.
Хорроры и триллеры
Где смотреть: в зарубежном прокате с 17 января
В 2020-м актер и сценарист Ли Уоннелл (соавтор оригинальной «Пилы») перезагрузил классического монстра Universal 1940-х, выпустив «Человека-невидимку». Оригинальный сюжет он остроумно переиначил, сделав невидимку абьюзером, а главной героиней — его жертву. Нечто подобное, судя по всему, произойдет и с «Вульфменом» — трейлер совершенно не похож на классического «Человека-волка» 1941 года. В центре сюжета — семьянин Блейк (Кристофер Эбботт), который унаследовал фамильный дом, а вскоре был поцарапан оборотнем. Мужчина начинает преображаться, а его жена Шарлотта (Джулия Гарнер) вынуждена дать отпор монстру, чтобы защитить их дочь. Давным-давно этот проект должен был стать частью чудовищной (во всех смыслах) киновселенной Universal, но она, к счастью, началась и закончилась фильмом «Мумия» (2017).
Где смотреть: в российском прокате с 23 января
Новый формалистский эксперимент Стивена Содерберга — паранормальный хоррор, снятый от первого лица. А если конкретнее, то с точки зрения призрака — дрожь у зрителя должны вызывать длинные кадры и почти невесомая камера. В «Присутствии» снялись Люси Лью, Крис Салливан и Джулия Фокс, а сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Миссия: невыполнима»).
Где смотреть: в зарубежном прокате с 31 января
Психологический триллер, снятый дебютантом Дрю Хэнкоком. В трейлере издевательски вспоминают другой фильм New Line Cinema, «Дневник памяти», но среди продюсеров есть имя Зака Креггера, режиссера шокирующего «Варвара», так что ориентир примерно понятен. Сюжет держится в тайне, но это будет некая извращенная романтическая история. Главные роли исполнят Софи Тэтчер («Шершни», «Еретик») и звезда «Пацанов» Джек Куэйд.
Где смотреть: в российском прокате с 27 февраля
Осгуд Перкинс выходит из категории «режиссеры, которых знают только хоррор-гики» и становится чуть более мейнстримным автором. Сразу после хитового «Собирателя душ» он сделал новый фильм, основанный на одноименном рассказе Стивена Кинга. В центре сюжета — два брата-близнеца (Тео Джеймс), которые столкнулись с проклятой игрушкой. Судя по трейлеру, фильм будет отличаться от предыдущих работ Перкинса, напоминая скорее черную комедию. В «Обезьяне» также сыграли Татьяна Маслани, Кристиан Конвери и Элайджа Вуд.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 7 марта
1930-е, американский Юг. Братья-близнецы Элайджа и Элиас бегут от проблем в свой родной город, где обнаруживают, что существует сверхъестественное зло. Вампирский хоррор-экшен снял Райан Куглер, автор двух «Черных пантер», «Станции Фрутвейл» и «Крида», а обе главные роли исполнил Майкл Б. Джордан, который снимался в каждом фильме режиссера.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 20 июня
Долгожданное продолжение культового хоррора «28 дней спустя» создали авторы оригинала — режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд. Спустя много лет после начала эпидемии группа людей, живущих в изолированной общине на британском острове, сталкивается с новыми ужасами. В фильме сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер и Рэйф Файнс, а Киллиан Мерфи вернется в небольшой роли. «28 лет спустя» станет началом новой трилогии — второй фильм, в котором режиссером выступила Ниа ДаКоста, снимался параллельно с первым и получил подзаголовок «Костяной храм». Вероятно, он выйдет на экраны уже в 2026-м.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 26 сентября
Музыкальное переосмысление классического сюжета Мэри Шелли. В фильме, который также опирается на юниверсаловский хоррор «Невеста Франкенштейна», будут масштабные танцевальные номера, а сняла его Мэгги Джилленхол — это ее второй режиссерский опыт после «Незнакомой дочери». Заглавная роль — у Джесси Бакли, а монстра Франкенштейна сыграл Кристиан Бэйл. Также в фильме снялись Джейк Джилленхол, Питер Сарсгаард, Пенелопа Крус, Аннетт Бенинг и Джон Магаро.
Где смотреть: на Netflix в 2025 году
Вслед за невестой на экраны полноценно вернется и сам монстр Франкенштейна — в новом фильме Гильермо дель Торо. Хоррор-гик планирует менее экспериментальную экранизацию романа Шелли, которая будет близка по духу и оригиналу, и фильмам студии Hammer с Кристофером Ли. Роль самого Виктора Франкенштейна у дель Торо досталась Джейкобу Элорди, а монстра сыграл Оскар Айзек. Кроме них в экранизации увидим Миа Гот, Кристофа Вальца, Чарльза Дэнса и Ларса Миккельсена.
Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты релиза
Кристоф Ган, режиссер «Сайлент Хилла» (2006), возвращается во вселенную видеоигровой хоррор-серии. Новый фильм будет экранизацией Silent Hill 2 (ее ремейк вышел в 2024-м и возглавил игровой топ Кинопоиска). Сюжет повторит события оригинала: вдовец Джеймс Сандерленд (Джереми Ирвин, звезда «Боевого коня») получает письмо от покойной жены Мэри (Ханна Эмили Андерсон из хоррора «Спуск: Новая глава»), которая приглашает его увидеться в туманном городе-призраке.
Что еще посмотреть:
«Мальдорор» (в российском прокате с 24 апреля). Мрачный триллер Фабриса Дю Вельца про похищение детей в Бельгии 1990-х.
«M3ГАН 2.0» (в зарубежном прокате с 27 июня). Продолжение хитового хоррора про злую механическую куклу — над сиквелом работают все создатели первого фильма и ключевые актеры.
«Нить: Астрал» (в зарубежном прокате с 29 августа). Главные роли в спин-оффе серии «Астрал» сыграют Мэнди Мур («Спеши любить») и Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина»).
«Заклятие 4: Последние обряды» (в зарубежном прокате с 5 сентября). Новую часть франшизы про пару демонологов (Вера Фармига и Патрик Уилсон) снимет Майкл Чавес, делавший предыдущий фильм.
«Пила 11» (в зарубежном прокате с 26 сентября). Прямой сиквел «Пилы 10», которая хронологически располагалась между первым и вторым фильмом серии. Режиссер — Кевин Гротерт, сценарист — Маркус Данстэн.
«Черный телефон 2» (в зарубежном прокате с 17 октября). Продолжение хоррора по мотивам рассказа Джо Хилла, в режиссерском кресле снова Скотт Дерриксон.
«Пять ночей с Фредди 2» (в зарубежном прокате с 5 декабря). Сиквел одного из самых кассовых хорроров 2023 года по мотивам одноименной серии видеоигровых инди-хорроров.
«Пиноккио: Раскрепощенный» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Новая часть треш-хоррор-киновселенной Риса Фрейк-Уотерфилда, который уже снял дилогию «Винни-пух: Кровь и мед».
«Умри, моя любовь» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином») создала хоррор о послеродовой депрессии, в главных ролях — Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон.
Боевики, детективы, криминальные драмы
Где смотреть: в зарубежном прокате с 14 марта
Еще один фильм Стивена Содерберга, продолжающего работать с впечатляющей скоростью. Главные герои его нового триллера по сценарию Дэвида Кеппа — супружеская пара шпионов. Кэтрин (Кейт Бланшетт) подозревается в государственной измене, а разбираться с женщиной поручено ее мужу Джорджу Вудхаусу (Майкл Фассбендер). Также у Содерберга сыграли Наоми Харрис, Пирс Броснан, Том Бёрк и Реге-Жан Пейдж.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 11 апреля
Криптограф ЦРУ Чарльз Хеллер (Рами Малек) теряет жену в лондонском теракте и понимает, что его начальство не будет наказывать виновных из-за сложных политических интересов. Тогда кабинетный рабочий решает обучиться полевой работе и самостоятельно найти и наказать всех, кто виновен в смерти его любимой. Шпионский боевик Джеймса Хоуза («Одна жизнь») основан на одноименном романе Роберт Литтел, который уже был экранизирован в 1981-м.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 21 марта
Классик американского кино Барри Левинсон играет в Мартина Скорсезе — ставит фильм про мафию с Робертом Де Ниро по сценарию Николаса Пиледжи (автор «Славных парней» и «Казино»). Действие разворачивается в 1950-е, главные герои — боссы итало-американских группировок Вито Дженовезе и Фрэнк Костелло (обоих сыграл по-разному загримированный Де Ниро), которые объявляют друг другу войну.
Где смотреть: в российском прокате с 10 апреля
После успеха «Пчеловода» (152 млн долларов в прокате при бюджете в 40 миллионов) Дэвид Эйр продолжает сотрудничество с Джейсоном Стэйтемом — в новом фильме тот сыграет экс-оперативника Левона Кейда, который отошел от дел и проводит время с дочерью. Вояка вынужден вспомнить все боевые навыки, чтобы защитить свой мирный образ жизни. Сценарий, написанный Сильвестром Сталлоне (!), основан на романе Чака Диксона, у которого есть несколько книг про Левона Кейда, так что потенциально фильм Эйра может открыть целую серию.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Где смотреть: в зарубежном прокате с 23 мая
Восьмой фильм шпионской франшизы с Томом Крузом изначально назывался «Смертельная расплата. Часть вторая», но после не очень убедительных сборов прошлой части от этой связи решили отказаться. Тем не менее «Финальная расплата» продолжит сюжет седьмого фильма, в котором агент Итан Хант оказался бессилен перед всемогущим злым ИИ. В режиссерском кресле — все тот же Кристофер Маккуорри, к своим ролям вернутся Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Винг Реймз, Генри Черни и многие другие. Хотя Маккуорри и Круз пока не делали больших объявлений, «Финальная расплата» может стать действительно последней частью франшизы про Итана Ханта — особенно если не отобьет свой огромный 400-миллионный бюджет.
Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты релиза
Боевик про спецоперацию американских спецназовцев во время иракской войны. Брутальный фильм покажет грязную сторону вооруженных конфликтов и снят по воспоминаниям бывшего морского котика Рэя Мендосы. Главные роли сыграли Джозеф Куинн, Финн Беннетт, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Майкл Гандольфини и Чарльз Мелтон. Режиссер Алекс Гарленд заявил, что устал от профессии и вернется к написанию сценариев для других постановщиков; видимо, «Война» станет его последним фильмом перед затяжным перерывом.
Что еще посмотреть:
«Особо опасный пассажир» (в российском прокате с 13 марта). Мэл Гибсон сделал боевик про воздушного маршала (Марк Уолберг), который сопровождает ценного свидетеля на судебный процесс.
«Игры возмездия» (в российском прокате с 22 мая). Роберт Де Ниро, Джейми Фокс и Скотт Иствуд — в боевике про военизированный культ в США.
«Карате-пацан: Легенды» (в зарубежном прокате с 30 мая). Продолжение франшизы снял Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира»), на экране появятся и Джеки Чан, и Ральф Маччио, сыгравшие в двух разных ответвлениях серии.
«Рай и ад» (в зарубежном прокате весной 2025-го). Спайк Ли снял ремейк одноименного фильма Акиры Куросавы, в главной роли — Дензел Вашингтон.
«Балерина» (в зарубежном прокате с 7 июня). Ана де Армас сыграла танцовщицу-киллера в спин-оффе «Джона Уика». Режиссер — Лен Уайзман («Другой мир»).
«Никто 2» (в зарубежном прокате с 15 августа). В продолжении боевика с Бобом Оденкёрком российского режиссера Илью Найшуллера заменил Тимо Тьяджанто («Пока дьявол не позовет»).
«Иллюзия обмана 3» (в зарубежном прокате с 14 ноября). Неожиданный триквел криминальной дилогии про иллюзионистов, в режиссерском кресле — Рубен Фляйшер («Веном»).
«Опустошение» (на Netflix в 2025 году). Новый боевик Гарета Эванса («Рейд») с Томом Харди в роли детектива, который сражается с коррупцией и преступностью в родном городе.
«Достать ножи: Проснись, мертвец» (на Netflix в 2025 году). Третья часть детективной серии Райана Джонсона с Дэниэлом Крэйгом. На втором плане, как обычно, людно — Кейли Спейни, Джош Бролин, Мила Кунис, Дэрил Маккормак, Эндрю Скотт, Джош О’Коннор, Джереми Реннер, Гленн Клоуз и Керри Вашингтон.
«Вне закона» / «Источник вечной молодости» (в зарубежном прокате в 2025-м). Два новых фильма Гая Ричи. Первый — про шпионов (Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и другие), второй — про искателей приключений (Джон Красински, Натали Портман и снова Эйса Гонсалес).
Комедии
Где смотреть: 13 февраля на Peacock
В четвертом фильме героиня Рене Зеллвегер будет переживать смерть своего мужа Марка Дарси (Колин Фёрт появится во флешбэках), который погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Но, разумеется, не одна — а снова в компании двух мужчин, на этот раз моложе самой Джонс. К роли Дэниэла Кливера вернулся Хью Грант, который обещал, что его герой станет более зрелым. Режиссером выступил Майкл Моррис, автор инди-драмы «Ради Лесли».
Где смотреть: в зарубежном прокате с 1 августа
Амбициозный ремейк уже классической пародии на шпионские фильмы с Лесли Нильсеном. В главной роли — внезапно — Лиам Нисон, который в последние годы играл в максимально неироничных боевиках. За остроумие проекта отвечают режиссер Акива Шаффер (участник комик-группы The Lonely Island, известной по Saturday Night Live) и сценарист Сет Макфарлейн («Третий лишний») — есть подозрение, что фанаты братьев Цукер и Джима Абрахамса заранее готовятся критиковать переосмысление любимого фильма.
Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты релиза
Новый фильм Ари Астера будет миксом вестерна и комедии — впрочем, если вы смотрели «Все страхи Бо», то знаете, что у режиссера довольно своеобразное чувство юмора. Про сюжет известно немного: в центре истории — амбициозный шериф небольшого городка в Нью-Мексико. В фильме снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль, Хоакин Феникс и Люк Граймс.
Что еще посмотреть:
«Чокнутые» (в российском прокате с 6 марта). Эксцентричная черная комедия в духе братьев Коэн с Дженнифер Кулидж, Эдом Харрисом и Биллом Мюрреем.
«Полный армагеддец» (в российском прокате с 19 июня). Провокационная (оригинальное название — «Спермагеддон») секс-комедия про приключения двух сперматозоидов решительно готова штурмовать отечественный прокат. Мультфильм сняли опытный мастер детской анимации Расмус А. Сивертсен и Томми Виркола, режиссер наци-треш-хоррора «Операция „Мертвый снег”».
«Счастливчик Гилмор 2» (Netflix, без даты релиза). Продолжение культовой гольф-комедии с Адамом Сэндлером выйдет спустя 19 (!) лет после первого фильма.
Фестивальное кино, драмы и байопики
Где смотреть: в зарубежном прокате с 9 мая
Видеоэссеист и режиссер Когонада («После Янга», «Дорога в тысячу ли») снял романтическую фантастику по сценарию Сета Рейсса («Меню»), попавшему в черный список лучших нереализованных сценариев. Описание сюжета пока весьма туманное: это история про двух незнакомцев (Марго Робби и Колин Фаррелл), которых свяжет вместе эмоциональное путешествие.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 9 мая
Последние полнометражные фильмы Мишеля Гондри незаметно проходили мимо англоязычных зрителей, но свою новую ленту он после долгого перерыва снова поставил в Америке. Это музыкальная история взросления, действие которой разворачивается в 1970-е в курортном городе Вирджиния-Бич. Продюсером выступил певец Фаррелл Уильямс, он же написал оригинальные композиции вместе с прославленным дуэтом Бенджа Пасека и Джастина Пола, которые являются лауреатами EGOT (все главные премии Америки) и работали над «Величайшим шоуменом» и «Ла-Ла Лендом».
Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 июня
Большая спортивная драма, снятая Джозефом Косински («Топ Ган: Мэверик») и спродюсированная Льюисом Хэмилтоном, семикратным чемпионом мира и одним из самых лучших гонщиков в истории. В центре сюжета — гонщик Сонни Хейс (Брэд Питт), который возвращается в мир «Формулы-1» после двадцатилетнего отсутствия, чтобы вырастить нового чемпиона. Кроме Хэмилтона, в фильме сыграл еще десяток реальных спортсменов, а актеры «Формулы 1» принимали участие в реальном Гран-при Великобритании в 2023 году.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 8 августа
Загадочная криминальная лента Пола Томаса Андерсона с бюджетом в 140 млн долларов, что делает его самым дорогим в карьере не самого кассового режиссера (причем 20 миллионов получил один лишь Леонардо ДиКаприо). По слухам, сюжет вдохновлен романом «Винляндия» Томаса Пинчона — ранее Андерсон экранизировал его «Врожденный порок». Кроме ДиКаприо, в фильме появятся Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Реджина Холл, Вуд Харрис и Алана Хаим.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 3 октября
Режиссер Антуан Фукуа и сценарист Джон Логан («Гладиатор») взялись за биографию Майкла Джексона — от его участие в The Jackson 5 до смерти певца. Главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник короля поп-музыки. Вполне себе оскаровский материал (ждем на церемонии в 2026-м?), притом что авторы не собираются игнорировать обвинения Джексона в сексуализированном насилии над детьми. Как именно эта непростая тема будет отражена в байопике — пока неизвестно.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 6 ноября
Йоргос Лантимос продолжает сотрудничество с Эммой Стоун — в его новом фильме звезда «Бедных-несчастных» сыграла директора фармацевтической компании. В «Бугонии» также увидим Джесси Племонса (он играл у Лантимоса в «Видах доброты») в роли пчеловода-конспиролога, который похищает героиню Стоун, потому что уверен, что она участвует в некоем глобальном заговоре. При этом «Бугония» — ремейк корейской комедии «Спасти зеленую планету!».
Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 декабря
Очень вольный байопик Марти Рейсмана, профессионального игрока в настольный теннис. В главной роли — Тимоти Шаламе, отрастивший аккуратные усики. «Марти Превосходный» стал самым дорогим фильмом в истории А24. Бюджет составил 70 млн долларов, а до этого рекордсменом было «Падение империи» с 50 миллионами. Фильм снял Джош Сэфди (его брат Бенни — в тексте чуть ниже), а сценарий написал его давний соавтор Рональд Бронштейн.
Где смотреть: в зарубежном прокате в 2025-м
Байопик мастера ММА Марка Керра — и новый фильм А24, на который компания явно сделает ставку в следующем наградном сезоне. В главной роли — неузнаваемый Дуэйн Джонсон, впервые снявшийся в большом драматическом фильме. Режиссер — Бенни Сэфди, ½ творческого дуэта, подарившего нам «Неограненные алмазы» и «Хорошее время».
Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты
Новый фильм Пак Чхан-ука, который он задумал еще в конце нулевых, но дошел до реализации только сейчас. В центре истории — молодой человек (Ли Бён-хон, звезда «Я видел дьявола»), который потерял работу в крупной компании и теперь устраняет сильных конкурентов на новую должность. Черная комедия основана на романе «The Ax» Дональда Э. Уэстлейка, который в 2004 году уже экранизировал Коста-Гаврас.
Где смотреть: в зарубежном прокате в 2025-м
Первый французский фильм Ричарда Линклейтера расскажет о том, как создавалась культовая лента «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара (Гийом Марбек), в которой сыграли Джин Сиберг (Зои Дойч) и Жан-Поль Бельмондо (Обри Дюллен). В черно-белом фильме также появятся другие культовые режиссеры и деятели культуры — от Аньес Варда и Жана Кокто до Роберто Росселлини и Эрика Ромера.
Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты
Джим Джармуш снимает нечасто: его последний фильм, эксцентричная зомби-комедия «Мертвые не умирают», вышел в 2019-м. Новая лента — семейное драмеди с героями-родственниками в заголовке, которые по какой-то причине должны снова сблизиться. Сам режиссер описывает фильм как очень тихий по интонации — грустный, но забавный. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Майем Биалик, Шарлотта Рэмплинг, Том Уэйтс и Вики Крипс.
Где смотреть: в зарубежном прокате — c 16 мая
Новый фильм Трея Эдварда Шульца («Оно приходит ночью») был снят еще в 2023-м. Это фантастический триллер, созданный режиссером совместно с The Weeknd и вдохновленный пятым студийным альбом музыканта. Фильм попал в череду скандалов, связанных с певцом и его разрывом с продюсером Кевином Туреном, и был приобретен для проката только в ноябре 2024 года. Кроме The Weeknd, в фильме снялись Дженна Ортега и Барри Кеоган.
Где смотреть: в зарубежном прокате в 2025-м
Второй полнометражный фильм Селин Сон, которая сняла фестивальный хит «Прошлые жизни». Ее новая лента — ромком про профессиональную сваху, ее бывшего любовника и бизнесмена. Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль.
Что еще посмотреть:
«Все, что нам кажется светом» (в российском прокате с 6 марта). Индийская драма про судьбу двух женщин взяла в Каннах-2024 Гран-при жюри, номинирована на два «Золотых глобуса» и, возможно, дойдет до «Оскара».
«Универсальный язык» (в российском прокате с 6 марта). Сюрреалистическая комедия про Канаду, где все внезапно заговорили на фарси; приз зрительских симпатий из Канн-2024.
«Горная невеста» (в российском прокате с 17 апреля). Драма про итальянского дезертира, который останавливается в деревушке на исходе Второй мировой; особый приз жюри Венецианского кинофестиваля в 2024-м.
«Саван» (в российском прокате с 29 мая). Фантастический триллер Дэвида Кроненберга про связь с загробным миром, в главных ролях — Венсан Кассель, Дайан Крюгер и Гай Пирс.
«Кровельщик» (в российском прокате с 2 октября). Новый фильм Дерека Сиенфрэнса, режиссера «Места под соснами», про серию ограблений McDonalds.
«Хронология воды» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Режиссерский дебют Кристен Стюарт — экранизация автофикшен-романа Лидии Юкнавич о своей непростой семье и своем становлении писательницей.
«Финикийская схема» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Шпионская комедия Уэса Андерсона, написанная совместно с Романом Копполой. Актерский состав настолько огромен, что мог занять страницу текста.
«Пробуждение Умбры» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Мексиканский режиссер Карлос Рейгадас («Наше время») возвращается с новым фильмом — про четверых друзей, которые путешествуют сквозь пространство и время.
«Страсти Христовы: Воскрешение» (в зарубежном прокате в 2025-м). Неожиданное продолжение библейского эпика Мэла Гибсона.
«Мать Мария» (в зарубежном прокате в 2025-м). Мелодрама Дэвида Лоури («Легенда о Зеленом рыцаре») про отношения музыканта и модельера, главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Хантер Шафер, Джессика Браун-Финдли и Михаэла Коэл.
«Потерянный автобус» (на Apple TV+ без даты релиза). Героический водитель автобуса (Мэттью Макконахи) спасает детей и их школьную учительницу (Америка Феррера) во время жуткого пожара в Калифорнии в 2018-м; режиссер — Пол Гринграсс.
Автор: Марат Шабаев