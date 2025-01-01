Что смотреть в 2025 году: 50 самых ожидаемых зарубежных фильмов

«Супермен» откроет новую киновселенную DC, а Marvel попытается вернуться к прежним темпам производства. «Формула 1» станет одним из самых дорогих гоночных фильмов в истории. «28 лет спустя» вернет Дэнни Бойла и Алекса Гарленда в зомби-жанр. Рассказываем про 50 (и чуточку больше!) новинок 2025 года, которые мы будем обсуждать все следующие месяцы.

Супергероика

Где смотреть: в зарубежном прокате с 14 февраля

Бюджет «Нового мира», снятого Джулиусом Она («Парадокс Кловерфилда»), вырос до колоссальных 375 млн долларов, так что окупиться в прокате ему будет крайне трудно.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 2 мая

Марвеловский ответ «Отряду самоубийц» — фильм про команду антигероев, которая делает грязную работу для американского правительства. Режиссером выступил Джейк Шрейер, а в создании сценария участвовал Ли Сон-джин — ранее они оба работали над сериалом «Грызня».

Где смотреть: в зарубежном прокате с 11 июля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 июля

Вторая по счету перезагрузка легендарной супергеройской команды — на этот раз под эгидой КВМ (за прошлые версии отвечала 20th Century Fox, теперь поглощенная Disney). Действие развернется в альтернативной вселенной, которая выглядит как ретрофутуристическая Земля 1960-х. Никакой истории происхождения героев не будет — Рид Ричардс (Педро Паскаль), Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак), Сью (Ванесса Кирби) и Джонни (Джозеф Куинн) Шторм сразу предстанут на экране уже с полученными способностями. Противостоять они призваны суперзлодею Галактусу (Ральф Айнесон) и его вестнику Серебряному Серферу (Джулия Гарнер). Режиссером новой «Фантастической четверки» стал Мэтт Шекман, снявший все эпизоды сериала «Ванда/Вижн».

Фантастика и фэнтези

Где смотреть: 14 марта на Netflix

Где смотреть: в зарубежном прокате с 4 апреля

Тренд на экранизацию видеоигр продолжается — на этот раз на роль большого блокбастера претендует адаптация всемирного инди-хита, в котором не было никакого сюжета. В фильме он, однако, появится: шахтер-неудачник Стив (Джек Блэк) попадает в кубический мир фантазии, который ему предстоит спасти от уничтожения вместе с группой таких же, как и он, лузеров (Джейсон Момоа и другие). Сценарий комедийного приключения написали Крис Боуман и Хаббел Палмер, а за режиссуру отвечал Джаред Хесс — все трое работали ранее над комедией «Зачинщики».

Где смотреть: в зарубежном прокате с 18 апреля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 2 июля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 10 октября

Еще один многострадальный блокбастер 2025 года: это, с одной стороны, сиквел «Трон: Наследие», с другой — самостоятельный проект, что бы это ни значило; работа над фильмом велась с 2010 года, неоднократно прерывалась и стартовала. Даже нынешняя итерация с Джаредом Лето в главной роли была анонсирована в далеком 2017-м. Помимо Лето, в фильме сыграли Грета Ли, Эван Питерс, Джиллиан Андерсон, Джоди Тёрнер-Смит и Камерон Монахэн, а в роли связующего персонажа всей франшизы — Джефф Бриджес. Неоднократно переписанный сценарий взялся снимать Йоаким Рённинг («Кон-Тики», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), по сюжету «Арес» должен рассказать о столкновении реального и цифрового миров.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 7 ноября

После успешного ответвления франшизы «Хищник» — боевика «Добыча», где инопланетному охотнику противостояла отважная девушка из племени команчей в начале XVIII века, — режиссер Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10») решил и дальше развивать серию в неожиданных направлениях. Действие «Пустоши» развернется в будущем на другой планете, сразу несколько ролей сыграет Эль Фаннинг, а инопланетянин из расы яутжа будет не антагонистом, а главным героем; другие подробности сюжета держатся в тайне. До кинотеатральной премьеры нового фильма нас ждет еще более секретный проект из вселенной «Хищника», снятый тем же Трахтенбергом, — он должен увидеть свет до премьеры «Пустоши».

Где смотреть: в зарубежном прокате с 7 ноября

Где смотреть: в зарубежном прокате с 19 декабря

Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты релиза

Триллер На Хон-джина («Преследователь») про жителей небольшого города, сталкивающихся с некоей угрозой. В фильме снялись Алисия Викандер, Майкл Фассбендер и звезда «Игры в кальмара» Чон Хо-ён. Мы ждали «Надежду» еще в 2024-м, но в этом году фильм точно должен дойти до экранов.

Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты

Би Гань («Долгий день уходит в ночь») — один из самых молодых и перспективных китайских режиссеров последнего десятилетия. Его новый фильм — это причудливая история женщины, чей разум попадает в «вечный часовой пояс» во время операции. Героиня пройдет сквозь множество чужих снов, найдет тело андроида и попытается вернуть его к жизни, рассказывая разные истории.

Что еще посмотреть:

«Мортал Комбат 2» (в зарубежном прокате с 24 октября). Продолжение видеоигрового боевика 2021 года, в сиквеле появится Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана.

«Злая: Навсегда» (в зарубежном прокате с 21 ноября). Вторая часть хитового мюзикла по мотивам «Волшебника страны Оз».

«Фурия» (в зарубежном прокате без даты релиза). В четвертом фильме преступник (Вин Дизель) добирается до родной планеты. Режиссер — неизменный Дэвид Туи, снявший три предыдущие ленты о Риддике.

Анимация и семейное кино

Где смотреть: в российском прокате с 27 февраля

A24 пытается зайти на рынок фильмов для всей семьи — и выпускает в прокат приключенческое фэнтези Исайи Сэксона (это режиссерский дебют бывшего клипмейкера Grizzly Bear и Bjork). Действие разворачивается в удаленной деревушке, где люди издавна враждуют с очи, загадочными существами. Девочка Юри (Хелена Ценгель) случайно знакомится с оставленным малышом очи и решает доставить его домой. В фильме также сыграли Уиллем Дефо, Финн Вулфхард и Эмили Уотсон.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 21 марта

Где смотреть: в зарубежном прокате с 23 мая

Где смотреть: в зарубежном прокате с 13 июня

Еще один игровой ремейк по мотивам анимации чуточку посвежее — 2010 года. Тут в режиссерском кресле лично Дин ДеБлуа — собственно, один из создателей франшизы «Как приручить дракона». По трейлерам кажется, что фильм будет чуть ли не покадрово переснятым мультфильмом, хотя актеры такие гипотезы отрицают. Главные роли сыграли Мэйсон Темз («Черный телефон»), Нико Паркер («Дамбо») и… Джерард Батлер, который ранее озвучил отца Иккинга в анимационной трилогии.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 13 июня

Единственный оригинальный фильм Disney в 2025 году. Главный герой — подросток Элио, который случайно становится земным послом в крупнейшей межгалактической организации. Инопланетяне принимают его за лидера человечества, поэтому парню придется решать кризисы космического масштаба. Это второй анимационный фильм Эдриана Молины, который снял «Тайну Коко» и был соавтором сценария «Хорошего динозавра».

Что еще посмотреть:

«Плохие парни 2» (в зарубежном прокате с 1 августа). Продолжение анимационного хита DreamWorks, в котором скрещены семейная анимация и тропы криминальных фильмов про ограбления.

«Зверополис 2» (в зарубежном прокате с 26 ноября). Крольчиха Джуди Хоппс и лис Ник Уайлд расследуют новое преступление в сиквеле хитового мультфильма 2016 года.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (в зарубежном прокате с 19 декабря). Знаменитый герой мультфраншизы сразится с Летучим Голландцем.

​​«Человек-бензопила: История Рэдзэ» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Полнометражное продолжение первого сезона культового аниме, посвященное новой героине.

Хорроры и триллеры

Где смотреть: в зарубежном прокате с 17 января

В 2020-м актер и сценарист Ли Уоннелл (соавтор оригинальной «Пилы») перезагрузил классического монстра Universal 1940-х, выпустив «Человека-невидимку». Оригинальный сюжет он остроумно переиначил, сделав невидимку абьюзером, а главной героиней — его жертву. Нечто подобное, судя по всему, произойдет и с «Вульфменом» — трейлер совершенно не похож на классического «Человека-волка» 1941 года. В центре сюжета — семьянин Блейк (Кристофер Эбботт), который унаследовал фамильный дом, а вскоре был поцарапан оборотнем. Мужчина начинает преображаться, а его жена Шарлотта (Джулия Гарнер) вынуждена дать отпор монстру, чтобы защитить их дочь. Давным-давно этот проект должен был стать частью чудовищной (во всех смыслах) киновселенной Universal, но она, к счастью, началась и закончилась фильмом «Мумия» (2017).

Где смотреть: в российском прокате с 23 января

Где смотреть: в зарубежном прокате с 31 января

Где смотреть: в российском прокате с 27 февраля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 7 марта

1930-е, американский Юг. Братья-близнецы Элайджа и Элиас бегут от проблем в свой родной город, где обнаруживают, что существует сверхъестественное зло. Вампирский хоррор-экшен снял Райан Куглер, автор двух «Черных пантер», «Станции Фрутвейл» и «Крида», а обе главные роли исполнил Майкл Б. Джордан, который снимался в каждом фильме режиссера.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 20 июня

Где смотреть: в зарубежном прокате с 26 сентября

Где смотреть: на Netflix в 2025 году

Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты релиза

Что еще посмотреть:

«Мальдорор» (в российском прокате с 24 апреля). Мрачный триллер Фабриса Дю Вельца про похищение детей в Бельгии 1990-х.

«M3ГАН 2.0» (в зарубежном прокате с 27 июня). Продолжение хитового хоррора про злую механическую куклу — над сиквелом работают все создатели первого фильма и ключевые актеры.

«Пила 11» (в зарубежном прокате с 26 сентября). Прямой сиквел «Пилы 10», которая хронологически располагалась между первым и вторым фильмом серии. Режиссер — Кевин Гротерт, сценарист — Маркус Данстэн.

«Черный телефон 2» (в зарубежном прокате с 17 октября). Продолжение хоррора по мотивам рассказа Джо Хилла, в режиссерском кресле снова Скотт Дерриксон.

«Пять ночей с Фредди 2» (в зарубежном прокате с 5 декабря). Сиквел одного из самых кассовых хорроров 2023 года по мотивам одноименной серии видеоигровых инди-хорроров.

Боевики, детективы, криминальные драмы

Где смотреть: в зарубежном прокате с 14 марта

Где смотреть: в зарубежном прокате с 11 апреля

Криптограф ЦРУ Чарльз Хеллер (Рами Малек) теряет жену в лондонском теракте и понимает, что его начальство не будет наказывать виновных из-за сложных политических интересов. Тогда кабинетный рабочий решает обучиться полевой работе и самостоятельно найти и наказать всех, кто виновен в смерти его любимой. Шпионский боевик Джеймса Хоуза («Одна жизнь») основан на одноименном романе Роберт Литтел, который уже был экранизирован в 1981-м.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 21 марта

Где смотреть: в российском прокате с 10 апреля

После успеха «Пчеловода» (152 млн долларов в прокате при бюджете в 40 миллионов) Дэвид Эйр продолжает сотрудничество с Джейсоном Стэйтемом — в новом фильме тот сыграет экс-оперативника Левона Кейда, который отошел от дел и проводит время с дочерью. Вояка вынужден вспомнить все боевые навыки, чтобы защитить свой мирный образ жизни. Сценарий, написанный Сильвестром Сталлоне (!), основан на романе Чака Диксона, у которого есть несколько книг про Левона Кейда, так что потенциально фильм Эйра может открыть целую серию.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Где смотреть: в зарубежном прокате с 23 мая

Восьмой фильм шпионской франшизы с Томом Крузом изначально назывался «Смертельная расплата. Часть вторая», но после не очень убедительных сборов прошлой части от этой связи решили отказаться. Тем не менее «Финальная расплата» продолжит сюжет седьмого фильма, в котором агент Итан Хант оказался бессилен перед всемогущим злым ИИ. В режиссерском кресле — все тот же Кристофер Маккуорри, к своим ролям вернутся Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Винг Реймз, Генри Черни и многие другие. Хотя Маккуорри и Круз пока не делали больших объявлений, «Финальная расплата» может стать действительно последней частью франшизы про Итана Ханта — особенно если не отобьет свой огромный 400-миллионный бюджет.

Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты релиза

Что еще посмотреть:

«Особо опасный пассажир» (в российском прокате с 13 марта). Мэл Гибсон сделал боевик про воздушного маршала (Марк Уолберг), который сопровождает ценного свидетеля на судебный процесс.

«Иллюзия обмана 3» (в зарубежном прокате с 14 ноября). Неожиданный триквел криминальной дилогии про иллюзионистов, в режиссерском кресле — Рубен Фляйшер («Веном»).

«Опустошение» (на Netflix в 2025 году). Новый боевик Гарета Эванса («Рейд») с Томом Харди в роли детектива, который сражается с коррупцией и преступностью в родном городе.

Комедии

Где смотреть: 13 февраля на Peacock

В четвертом фильме героиня Рене Зеллвегер будет переживать смерть своего мужа Марка Дарси (Колин Фёрт появится во флешбэках), который погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Но, разумеется, не одна — а снова в компании двух мужчин, на этот раз моложе самой Джонс. К роли Дэниэла Кливера вернулся Хью Грант, который обещал, что его герой станет более зрелым. Режиссером выступил Майкл Моррис, автор инди-драмы «Ради Лесли».

Где смотреть: в зарубежном прокате с 1 августа

Амбициозный ремейк уже классической пародии на шпионские фильмы с Лесли Нильсеном. В главной роли — внезапно — Лиам Нисон, который в последние годы играл в максимально неироничных боевиках. За остроумие проекта отвечают режиссер Акива Шаффер (участник комик-группы The Lonely Island, известной по Saturday Night Live) и сценарист Сет Макфарлейн («Третий лишний») — есть подозрение, что фанаты братьев Цукер и Джима Абрахамса заранее готовятся критиковать переосмысление любимого фильма.

Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты релиза

Что еще посмотреть:

«Чокнутые» (в российском прокате с 6 марта). Эксцентричная черная комедия в духе братьев Коэн с Дженнифер Кулидж, Эдом Харрисом и Биллом Мюрреем.

«Счастливчик Гилмор 2» (Netflix, без даты релиза). Продолжение культовой гольф-комедии с Адамом Сэндлером выйдет спустя 19 (!) лет после первого фильма.

Фестивальное кино, драмы и байопики

Где смотреть: в зарубежном прокате с 9 мая

Где смотреть: в зарубежном прокате с 9 мая

Последние полнометражные фильмы Мишеля Гондри незаметно проходили мимо англоязычных зрителей, но свою новую ленту он после долгого перерыва снова поставил в Америке. Это музыкальная история взросления, действие которой разворачивается в 1970-е в курортном городе Вирджиния-Бич. Продюсером выступил певец Фаррелл Уильямс, он же написал оригинальные композиции вместе с прославленным дуэтом Бенджа Пасека и Джастина Пола, которые являются лауреатами EGOT (все главные премии Америки) и работали над «Величайшим шоуменом» и «Ла-Ла Лендом».

Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 июня

Большая спортивная драма, снятая Джозефом Косински («Топ Ган: Мэверик») и спродюсированная Льюисом Хэмилтоном, семикратным чемпионом мира и одним из самых лучших гонщиков в истории. В центре сюжета — гонщик Сонни Хейс (Брэд Питт), который возвращается в мир «Формулы-1» после двадцатилетнего отсутствия, чтобы вырастить нового чемпиона. Кроме Хэмилтона, в фильме сыграл еще десяток реальных спортсменов, а актеры «Формулы 1» принимали участие в реальном Гран-при Великобритании в 2023 году.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 8 августа

Где смотреть: в зарубежном прокате с 3 октября

Режиссер Антуан Фукуа и сценарист Джон Логан («Гладиатор») взялись за биографию Майкла Джексона — от его участие в The Jackson 5 до смерти певца. Главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник короля поп-музыки. Вполне себе оскаровский материал (ждем на церемонии в 2026-м?), притом что авторы не собираются игнорировать обвинения Джексона в сексуализированном насилии над детьми. Как именно эта непростая тема будет отражена в байопике — пока неизвестно.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 6 ноября

Йоргос Лантимос продолжает сотрудничество с Эммой Стоун — в его новом фильме звезда «Бедных-несчастных» сыграла директора фармацевтической компании. В «Бугонии» также увидим Джесси Племонса (он играл у Лантимоса в «Видах доброты») в роли пчеловода-конспиролога, который похищает героиню Стоун, потому что уверен, что она участвует в некоем глобальном заговоре. При этом «Бугония» — ремейк корейской комедии «Спасти зеленую планету!».

Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 декабря

Очень вольный байопик Марти Рейсмана, профессионального игрока в настольный теннис. В главной роли — Тимоти Шаламе, отрастивший аккуратные усики. «Марти Превосходный» стал самым дорогим фильмом в истории А24. Бюджет составил 70 млн долларов, а до этого рекордсменом было «Падение империи» с 50 миллионами. Фильм снял Джош Сэфди (его брат Бенни — в тексте чуть ниже), а сценарий написал его давний соавтор Рональд Бронштейн.

Где смотреть: в зарубежном прокате в 2025-м

Байопик мастера ММА Марка Керра — и новый фильм А24, на который компания явно сделает ставку в следующем наградном сезоне. В главной роли — неузнаваемый Дуэйн Джонсон, впервые снявшийся в большом драматическом фильме. Режиссер — Бенни Сэфди, ½ творческого дуэта, подарившего нам «Неограненные алмазы» и «Хорошее время».

Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты

Новый фильм Пак Чхан-ука, который он задумал еще в конце нулевых, но дошел до реализации только сейчас. В центре истории — молодой человек (Ли Бён-хон, звезда «Я видел дьявола»), который потерял работу в крупной компании и теперь устраняет сильных конкурентов на новую должность. Черная комедия основана на романе «The Ax» Дональда Э. Уэстлейка, который в 2004 году уже экранизировал Коста-Гаврас.

Где смотреть: в зарубежном прокате в 2025-м

Где смотреть: в зарубежном прокате — без даты

Где смотреть: в зарубежном прокате — c 16 мая

Где смотреть: в зарубежном прокате в 2025-м

Что еще посмотреть:

«Все, что нам кажется светом» (в российском прокате с 6 марта). Индийская драма про судьбу двух женщин взяла в Каннах-2024 Гран-при жюри, номинирована на два «Золотых глобуса» и, возможно, дойдет до «Оскара».

«Универсальный язык» (в российском прокате с 6 марта). Сюрреалистическая комедия про Канаду, где все внезапно заговорили на фарси; приз зрительских симпатий из Канн-2024.

«Горная невеста» (в российском прокате с 17 апреля). Драма про итальянского дезертира, который останавливается в деревушке на исходе Второй мировой; особый приз жюри Венецианского кинофестиваля в 2024-м.

«Кровельщик» (в российском прокате с 2 октября). Новый фильм Дерека Сиенфрэнса, режиссера «Места под соснами», про серию ограблений McDonalds.

«Хронология воды» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Режиссерский дебют Кристен Стюарт — экранизация автофикшен-романа Лидии Юкнавич о своей непростой семье и своем становлении писательницей.

«Финикийская схема» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Шпионская комедия Уэса Андерсона, написанная совместно с Романом Копполой. Актерский состав настолько огромен, что мог занять страницу текста.

«Пробуждение Умбры» (в зарубежном прокате — без даты релиза). Мексиканский режиссер Карлос Рейгадас («Наше время») возвращается с новым фильмом — про четверых друзей, которые путешествуют сквозь пространство и время.

«Страсти Христовы: Воскрешение» (в зарубежном прокате в 2025-м). Неожиданное продолжение библейского эпика Мэла Гибсона.

«Потерянный автобус» (на Apple TV+ без даты релиза). Героический водитель автобуса (Мэттью Макконахи) спасает детей и их школьную учительницу (Америка Феррера) во время жуткого пожара в Калифорнии в 2018-м; режиссер — Пол Гринграсс.