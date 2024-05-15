Ложный «Кумир» и токсичный шоураннер: как третий сезон «Эйфории» застрял в производственному аду

«Эйфория» — один из главных хитов HBO, по популярности уступающий только «Игре престолов». Каждую серию второго сезона в среднем смотрело 16 миллионов человек. Сериал был продлен на третий сезон еще в феврале 2022 года, однако последние два года судьба продолжения висела на волоске. И только недавно HBO объявил, что съемки долгожданного третьего сезона стартуют в начале 2025-го. Разбираемся, что пошло не так, как поссорились шоураннер Сэм Левинсон и главная звезда сериала Зендея и при чем тут The Weeknd.

Эйфория от успехов

На момент запуска производства «Эйфории» в 2017 году у ее создателя Сэма Левинсона еще не хватало опыта для полноценного управления амбициозным престижным сериалом. Тогда он снял лишь два полнометражных фильма (не особо заметные «Родственнички» и стильный сатирический триллер «Нация убийц»). Поэтому руководство HBO предлагало помощь в лице более опытных режиссеров и сценаристов. Пилот снимала Августин Фриззелл (американская актриса и режиссер, постановщица криминальной драмы «Никогда не возвращайтесь»), но Левинсон так часто вмешивался в ее работу, что на площадку минимум дважды приходили представители Гильдии режиссеров.

Второй пострадавшей стала фотограф Петра Коллинз. Она рассказывала, как Левинсон связался с ней и признался, что под впечатлением от ее работ написал целый сериал. Кинематографист предложил ей приехать в Лос-Анджелес, поучаствовать в создании визуального дизайна шоу и даже снять один из эпизодов. Коллинз проработала над «Эйфорией» пять месяцев, после чего ее уволили, так как она «слишком молода и неопытна для режиссера».

В конечном итоге Левинсон поставил семь из десяти эпизодов первого сезона и целиком снял второй сезон. «Мы поняли, что Сэм не потерпит в режиссерском кресле практически никого, кроме себя», — признался один из студийных инсайдеров. Первый сезон сильно превысил бюджет (стоимость одного эпизода выросла с 6 миллионов до 11–12) и отстал от графика, но в итоге «Эйфория» стала хитом, и Левинсон получил карт-бланш на дальнейшие действия.

Ложный кумир

Мод Апатоу и Сидни Суини

Во время работы над вторым сезоном «Эйфории» Левинсон познакомился с популярным певцом The Weeknd. Исполнитель поделился с ним идеей сериала о мире поп-музыки, шоураннер загорелся и быстро написал сценарий пилота. Кинематографисту удалось заинтересовать проектом боссов HBO, но изначально участие Левинсона предполагалось ограниченным, в приоритете было производство второго сезона «Эйфории». Поэтому «Кумира» отдали другим людям: сценарной комнатой заведовал Джо Эпштейн, а все шесть эпизодов должна была поставить Эми Саймец.

Когда съемки были практически завершены (Саймец отсняла пять с половиной из шести заявленных эпизодов), The Weeknd выразил недовольство, что сериал слишком скатывается к «женской точке зрения». Левинсон вмешался в происходящее, а руководство HBO настолько доверилось кинематографисту, что отстранило всю прежнюю команду, списало готовый материал и позволило двум авторам идеи начать все практически с нуля. Так «Кумир» и превратился из истории поп-звезды, которая борется с индустрией, в torture porn, как его обозвал Rolling Stone в разгромной статье.

О дальнейшей судьбе сериала мы уже писали не раз. Еще до выхода Левинсона обвиняли в создании хаотичной и токсичной атмосферы на съемочной площадке. Сам кинематографист тогда отмахнулся от обвинений и посчитал, что у него на руках теперь уж точно главный хит лета. Два первых эпизода даже показали в Каннах, но они удостоились в целом негативной реакции от публики, рейтинги сериала падали от эпизода к эпизоду, в итоге детище Левинсона и The Weeknd даже окрестили одним из главных провалов HBO за последние годы.

Разрыв с другом и партнером

Весной прошлого года Левинсон неожиданно разошелся с давним другом и многолетним деловым партнером Кевином Туреном. Друзья вместе основали производственную компанию Little Lamb и сообща работали над «Эйфорией» и «Кумиром». Именно Турен и познакомил Левинсона с The Weeknd.

Он был не просто партнером Левинсона, но и необходимым противовесом. Практически все, кто хотя бы раз сталкивался с Левинсоном на съемочной площадке, характеризуют его примерно схожим образом: одержимый своей работой эгоистичный нарцисс, который вечно стремится расширять границы допустимого и шокировать зрителей, а еще готов снимать хоть всю ночь напролет, если его вовремя не остановить. Съемочные дни на площадке «Эйфории» длились по 16–17 часов, а актер Джейкоб Элорди и вовсе назвал съемки одной из сцен адом. Турен же приземлял Левинсона, следил за соблюдением бюджетов и графиков, пусть это и получалось не всегда хорошо. И если Сэм умел настраивать против себя людей, то общительного и дружелюбного Кевина любили все.

Джейкоб Элорди

Неожиданно для всех их пути разошлись. Согласно свидетельствам друзей и близких, Турен очень сильно переживал разрыв и следующие месяцы находился в сильном стрессе. В ноябре Турена не стало — патологоанатомы назвали причиной смерти «множественные проблемы с сердцем». Его семья явно винила в смерти чету Левинсон. Сэму и его жене Эшли прямым текстом заявили, что не ждут их на похоронах.

Причины разрыва давних друзей до сих пор до конца не ясны. По одной версии, Левинсону не понравилось, что Турен сделал еще один проект с The Weeknd — полнометражный фильм с певцом и Дженной Ортегой в главных ролях (кстати, он до сих пор не нашел прокатчика). По другой — Сэм искал, на кого свалить вину за провал «Кумира».

Новым партнером Левинсона стала его жена Эшли, и это решение оценили далеко не все. Она якобы отличается агрессивной манерой поведения. Кроме того, в любой ситуации всегда выступает на стороне мужа. «Сэму нужен кто-то, помимо Эшли, — прямо заявил агент одного из актеров «Эйфории». — Голос разума, который будет урезонивать его самые дикие порывы». «Сэм действительно большой талант, но ему нужен менеджер, — добавил второй инсайдер. — Ему нужны рамки, ему нужны дедлайны. Его жене будет тяжело выстраивать подобные границы. Это прямой путь к провалу».

Левинсон против Зендеи

Зендея

Еще на съемках второго сезона «Эйфории» главная звезда сериала была большой поклонницей шоураннера. Актриса неотступно следовала за ним на площадке (она мечтала поставить одну из серий третьего сезона как режиссер) и проводила с Левинсоном много времени за пределами рабочего процесса. Она даже снялась в стороннем проекте шоураннера — независимой романтической драме «Малькольм и Мари».

Разлад между создателем «Эйфории» и звездой начался, когда Левинсон всерьез занялся «Кумиром». Зендея была так недовольна этим, что даже инициировала встречу с руководством HBO, на которой поинтересовалась, почему канал позволил Левинсону отвлечься на другой проект, когда он должен был писать сценарии для третьего сезона.

Еще больше ситуация осложнилась в марте 2023 года после выхода той самой разгромной статьи Rolling Stone. Если Левинсон отмахнулся от публикации, то очень многие приняли ее всерьез. В том числе Зендея. Актриса всегда очень внимательно следила за своим публичным образом и постаралась отстраниться от Левинсона, как только его репутация стала токсичной.

Сэм Левинсон

Шоураннер, по словам источников The Hollywood Reporter, воспринял поведение Зендеи очень болезненно. Его неприязнь только усилил тот факт, что актриса прямым текстом заявила руководству HBO, что против того, чтобы Эшли Левинсон была единственным исполнительным продюсером третьего сезона «Эйфории». Есть и другая причина: по словам тех же источников, Левинсон винит в задержках производства новых серий саму Зендею и ее процветающую кинокарьеру.

Забастовки, смерти и кризис идей

Левинсон завершил работу над «Кумиром» весной 2023 года. А уже в мае началась забастовка Гильдии сценаристов, и всю работу над третьим сезоном «Эйфории» пришлось отложить. В июле того же года от передозировки наркотиков скончался Ангус Клауд, исполнитель роли Феско. Если у Левинсона были какие-то планы на этого персонажа в продолжении, то их срочно пришлось менять.

Ангус Клауд

Поскольку за пять лет, прошедших с премьеры сериала, актерский состав изрядно повзрослел, Левинсон, по слухам, рассчитывает, что события третьего сезона начнутся спустя пять лет после финала второго. Согласно его первоначальному видению, третий сезон должен был стать нуаром, который ищет ответ на следующий вопрос: каково быть человеком с принципами в развращенном мире?

Однако теперь не все идеи Левинсона находят понимание и у Зендеи, и у руководства HBO. Актриса и студийные боссы отвергли задумку, согласно которой Ру Беннетт за эти пять лет стала частным детективом. С другой стороны, и предложение звезды сделать свою героиню суррогатной матерью также не нашло понимания у HBO.



Отсутствие прогресса в сценариях привело к тому, что весной HBO официально разрешил основному актерскому составу искать себе новые предложения. И лишь сейчас, по словам близких к производству людей, Левинсон предложил сюжет, который устроил все стороны. Это и позволило каналу наконец-то объявить дату начала съемок. А если предположить, что в третьем сезоне будет столько же эпизодов, сколько и в двух предыдущих, и на производство каждого из них уйдет столько же времени (около месяца), то съемки закончатся к концу октября. А значит, «Эйфория» вернется на экраны не раньше начала 2026 года.

Автор: Алексей Ионов