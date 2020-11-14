Хью Грант — о хоррорах, ромкомах, «Еретике» и новой «Бриджит Джонс»

— Мне повезло, что Ричард Кёртис написал все мои главные романтические хиты, а «Реальную любовь» еще и поставил. Он гений, и так уже вышло, что мне удаются его диалоги. Эти фильмы подарили мне отличную карьеру. И я благодарен зрителям за то, что мои ромкомы по-прежнему смотрят и любят. Знаете, это хорошие фильмы. Ну, большинство из них хорошие. Даже моя жена, которая ненавидит этот жанр и, скорее, пересмотрит «Славных парней» Скорсезе, искренне любит фильмы Ричарда Кёртиса. Она считает, что они в первую очередь рассказывают о боли. А шутки — это просто способ справиться с ней. Думаю, она совершенно права. Поэтому их до сих пор и смотрят, они не канули в Лету. Так что я горжусь этими фильмами. Однако я совершил ошибку, когда после громадного успеха «Четырех свадеб и одних похорон» в США начал повсюду корчить из себя бубнящего и заикающегося англичанина. Я этот образ носил не только в кино, но и в реальной жизни, всяких ток-шоу. Вот об этом я сожалею. Это был не настоящий я, выглядел дураком.