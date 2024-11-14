«Еретик»: распиаренный A24 хоррор об опасностях атеизма. Их воплощает постаревший Хью Грант

В российский прокат выходит хоррор, снятый сценаристами «Тихого места» Скоттом Беком и Брайаном Вудсом. Дуэт вновь ударился в эксперименты: основным аттракционом тут выступает зловещее лицо 64-летнего Хью Гранта. О странном теологическом хорроре, который выглядит как смесь научпоп-лекций и «Пилы» — в рецензии Кинопоиска.

Марат Шабаев Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

Две юные мормонские миссионерки — рефлексивная сестра Барнс (Софи Тэтчер, звезда «Шершней») и более простодушная сестра Пакстон (Хлоя Ист) — объезжают жителей сонного американского городка в попытке обратить их в свою веру. Дождливым вечером они оказываются на пороге у добродушного англичанина, мистера Рида (Грант), который искушен в вопросах религии и предлагает девушкам продолжить разговор внутри дома. Вначале сестры колеблются: мормонизм запрещает им находиться под одной крышей наедине с мужчиной. Но, услышав, что хозяин не один (миссис Рид как раз печет черничный пирог), все же решают зайти. И очень зря! Вскоре Барнс и Пакстон обнаруживают, что никакой жены у Рида нет. А вместо пирога их ждет изощренная пытка, в которую выльется невинный поначалу разговор на религиозные темы.

До «Еретика» Скотт Бек и Брайан Вудс как режиссеры прозябали в относительной безвестности: в их фильмографии есть лишь пара скромных слэшеров («Ночной огонек» и «Они») и откровенно провальный во всех отношениях фантастический боевик «65», где астронавт (Адам Драйвер) отстреливался от динозавров на доисторической Земле. А вот у «Еретика» есть все шансы стать заметным фильмом. Маркетинговой кампанией и прокатом занималась модная студия А24, которая умеет работать с неортодоксальными хоррорами. Ловко смонтированный трейлер подсвечивал злодейскую ухмылку Гранта и ароматическую свечку с запахом черничного пирога (как водится, она уже стала официальным мерчем фильма), не раскрывая, но намекая на дальнейшие твисты.

Этот же эффектный трейлер, правда, подкладывает хоррору здоровенную свинью: зритель сразу же понимает, что любезный мистер с добрыми морщинками у глаз вовсе не так безобиден. Впрочем, до начала непременного жесткача и физических мучений придется высидеть целый час. Хочется по привычке назвать все это слоубёрнером, которые и сделали славу А24, но на деле это что-то среднее между второсортным стэндапом и научпоп-лекцией в духе Ричарда Докинза (актер не скрывает, что вдохновлялся выступлениями видных ученых-атеистов).

Мистер Рид, зловеще поблескивая очками-нулевками, начинает с каверзных вопросов (например, почему мормонскому пророку Джозефу Смиту было разрешено многоженство, а последующим мормонам уже нет?), а затем пускается во все тяжкие, сравнивая схожесть элементов авраамических религий и предшествующих им языческих культов. Христианство, иудаизм, ислам он уподобляет вариациям «Монополии», вспоминает, как Лана Дель Рей украла «Creep» у Radiohead (которые, в свою очередь, сплагиатили Hollies), приплетает сюда Джа-Джа-Бинкса — короче, закрывает джентльменское бинго любого атеиста. Так что момент спуска в мрачный подвал, который знаменует переход, так сказать, к более материалистической и прямолинейной части хоррора воспринимается как облегчение, глоток свежего пива после душной лекции. Это по-своему любопытное и даже остроумное решение, даже если Бек и Вудс хотели добиться какого-то другого эффекта.

Софи Тэтчер

Увы, практическая часть фильма оказывается еще скучнее теоретической. Условно пыточный сегмент держится на парочке слабых твистов, двух-трех удачных панчлайнах и совсем лишен моментов, когда от экрана хочется отвернуться в ужасе или омерзении. На этом поле маньяк с британским акцентом всухую проигрывает Джону Крамеру и прочим последователям «Пилы» (а заодно скандинавскому триллеру «Не говори никому» — вряд ли кто-то намеревался посмотреть аж два его американских ремейка в этом году, но получилось именно так). Вторая половина «Еретика» обнажает главную проблему концепта: для интеллектуального хоррора он недостаточно глубокий (все тезисы мистера Рида, мягко говоря, отдают нафталином), а для озорного мясного зрелища — не слишком динамичный.

И все же записывать это кино в откровенные провалы не хочется. Как минимум визуально все сработано на высоком уровне — от продуманного интерьера с кучей религиозных атрибутов на полках и стенах в доме маньяка до болезненно-желтого цветового решения (оператором выступил Чон Джон-хун, постоянный соратник Пак Чхан-ука). А концептуальные шероховатости маскирует совершенно выдающееся кастинговое решение — поседевший и покрывшийся морщинами Хью Грант с видимым удовольствием продолжает исследовать амплуа ерничающего злодея из «Приключений Паддингтона 2». Достойный карьерный поворот для бывшего красавчика из ромкомов Ричарда Кёртиса. Засилье страшных старух-оккультисток в современных хоррорах неплохо бы разбавить криповыми стариками-атеистами!