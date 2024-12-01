Что смотреть дома: «Еретик» с Хью Грантом, спин-офф «Головоломки» и третий «Веном»

Хоррор от А24 с Хью Грантом, первая экранизация «Ста лет одиночества» и оперный бенефис Анджелины Джоли. Спин-офф «Головоломки» и триквел «Венома». А еще спорт — турнир по армрестлингу King of the Table 13. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
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Хоррор недели: «Еретик»
Хью Грант получил номинацию на «Золотой глобус» за хоррор А24
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Сонный американский пригород объезжает пара юных миссионерок-мормонок (Софи Тэтчер из «Шершней» и Хлоя Ист). На разговор о главном соглашается атеист-теолог Рид (Грант), который намерен устроить им философский семинар со смертельными ловушками в закрытом пространстве. Пока ведущий артист продолжает хоронить образ бурчащего романтика из Ноттинг-Хилла, у сценаристов «Тихого места» Скотта Бека и Брайана Вудса появился шанс громко заявить о себе. Психологический хоррор студии А24 привел критиков в восторг, а Гранта уже номинировали за него на «Золотой глобус».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Классик испанского кино подражает Хичкоку
Где смотреть: Кинопоиск
Испанка Алекс (Аида Фольч, «Я знаю, кто ты») устраивается официанткой в ресторан на Эгейских островах и заводит роман с хозяином заведения Максом (Мэтт Диллон, «Дом, который построил Джек»). У американца темное прошлое и много секретов — например, он тайком играет на кларнете и читает Гессе. Романтический триллер испанца Фернандо Труэбы, получившего «Оскар» за трагикомедию «Изящная эпоха». По словам режиссера, его вдохновили романы Патриции Хайсмит и фильмы Альфреда Хичкока, что, по мнению критиков, очень заметно. Испаноязычная пресса классическую формулу романтического триллера хвалит: «блистательный снаружи и очень мрачный внутри».
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Экранизация бестселлера Мэтта Хейга «Семья Рэдли»
Где смотреть: Кинопоиск
Британский комедийный хоррор по мотивам романа Мэтта Хейга «Семья Рэдли». Благопристойные супруги-вампиры растят своих детей как обычных людей. Однако вегетарианский образ жизни семейства оказывается под угрозой, когда в дочери-подростке просыпается жажда крови. На помощь приходит брат-близнец отца, который не стесняется своего голода. Взрослых кровососов сыграли Дэмиэн Льюис («Миллиарды») и Келли Макдоналд («На игле»). На Rotten Tomatoes у упырей 69% «свежести»: одни критики ругают кино за визуальную невыразительность и неудачную адаптацию веселой книги Хейга, другие хвалят за двойную игру Льюиса и сухой юмор.
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«Махабхарата 2.0» с Амитабхом Баччаном и Прабхасом
Где смотреть: Кинопоиск
2898 год, постапокалипсис. Городом Каси повелевает 200-летний царь-бог Верховный Яскин (Камал Хаасан), чьей власти угрожают только повстанцы из скрытого царства Шамбала, ждущие пришествия аватара Вишну — Калки. Пока же и они, и диктатор разыскивают будущую мать героя (Дипика Падукон). Самый дорогой фильм в истории индийского кино — сай-фай, вдохновленный «Махабхаратой». На экране появляется легендарный Баччан («И в печали, и в радости…»), а звезда «Бахубали» Прабхас исполнил сразу две роли — охотника за головами и витязя Карну. На данный момент «Шамбала» занимает шестую строчку в списке самых кассовых индийских фильмов, а в планах у авторов уже значится целая киновселенная.
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Романтическое роуд-муви в Пермском крае
Где смотреть: Кинопоиск — с 14 декабря
Работница Минкульта Даша (Ирина Старшенбаум) бросает жениха-рохлю и отправляется в командировку по Пермскому краю, захватив в попутчики нового знакомого — владельца бара Сергея (Сергей Кузнецов). Зрителей ждут торжественные открытия ДК, грустные закрытия библиотек и конкурс по метанию кизяков. Полнометражный дебют Александры Сараны снят по сценарию Светланы Штебы («Поехавшая») и Евгения Григорьева («Подельники»). На фестивале «Короче» духоподъемный ромком хвалили за качественный юмор в диалогах, химию между актерами и легкие сатирические нотки.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Торжественная меланхолия Вонг Кар-Вая в лучшем виде
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink
1962 год. В Гонконг из материкового Китая подальше от КПК переезжают вместе с супругами господин Чоу (Тони Люн Чу Вай) и госпожа Су (Мэгги Чун). Вскоре они погрязнут в рутине и мельтешении азиатского Вавилона, а узнав о неверности возлюбленных, обнаружат душевную близость. Отмеченное в Каннах призом за лучшую мужскую роль, «Любовное настроение» стало, пожалуй, самым известным фильмом Вонг Кар-Вая. Для полного погружения во вселенную режиссера в библиотеке Кинопоиска теперь можно также посмотреть «Чунгкингский экспресс» и «Прах времени».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Кибербезопасность для «Вампиров средней полосы»
Где смотреть: Okko
Оптимистичный и доброжелательный пенсионер Николай Николаевич (Стоянов) продает квартиру и перебирается к дочке (Марьяна Спивак) в Новую Москву. Став жертвой интернет-мошенника, он теряет все деньги, отложенные на новую жилплощадь, но отчаиваться не намерен. Николай Николаевич планирует найти преступника и вернуть украденное, а 15-летняя внучка Полина (Елизавета Ищенко) ему поможет, иначе дед навсегда останется в ее комнате. Комедия о кибербезопасности и конфликте поколений, написанная и срежиссированная преимущественно Михаилом Чистовым («Корни», «Физрук»). Иван Соснин («Далекие близкие», «Пришелец») снял первую серию, получившую приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот». Обозреватели Кинопоиска сочли «Мамонтов» «светлой, душевной и невероятно смешной историей» и сравнили с «Тедом Лассо».
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«Любовь. Смерть. Роботы», но во вселенной культовых видеоигр
Где вышло: Prime Video
Мультипликационный альманах для взрослых по мотивам сразу десятка культовых видеоигр. События каждой из 15 коротких историй разворачиваются в новой вселенной — от Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Dungeons & Dragons до Pac-Man и God of War. За шоу отвечали создатель «Любовь. Смерть. Роботы» Тим Миллер, его Blur Studio и режиссер Дэйв Уилсон («Бладшот»). Среди актеров озвучания — Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Патрик Шварценеггер и Кевин Харт.
Расширение одной из самых кассовых франшиз Pixar
Где вышло: Disney+
Главная героиня «Головоломок», Райли, взрослеет, и ее воспоминания требуют некоторой обработки. Этим и занимается титулованный режиссер сновидений Пола Персиммон (Пола Пелл), мечтающая вновь создать подростковый сон-хит. Сложность в том, что в напарники ей выделяют молодого и очень самоуверенного новичка Зени (Ричард Айоади). Четырехсерийный спин-офф «Головоломки», действие которого происходит между первой и второй частями. Эмоции Радость, Брезгливость, Страх, Гнев и Печаль появятся в камео. За сценарий отвечал автор «Души» и «Луки» Майк Джонс. Трейлер обещает пародию на съемочный процесс в духе советской анимации «Фильм, фильм, фильм».
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Самый дорогой проект Латинской Америки
Где вышло: Netflix
В вымышленном городке Макондо с самого его основания живет семейство Буэндиа, чье родовое проклятие — страдать от невероятного одиночества. Такова судьба и патриарха Хосе Аркадио (Марко Гонзалез), и его сына-полковника Аурелиано (Клаудио Катаньо), и следующих пяти поколений. Первая экранизация легендарного романа Габриэля Гарсиа Маркеса в жанре магического реализма. Наследники писателя согласились продать Netflix права на бестселлер при условии, что сериал снимут в Колумбии с местными актерами и на испанском языке. В итоге экранизация превратилась в самый дорогой кинопроект Латинской Америки. За режиссуру отвечали телеремесленник Алекс Гарсия Лопес («Сорвиголова», «Ведьмак») и завсегдатай фестивалей Лаура Мора Ортега («Зеленая граница»). Обещают как минимум два сезона.
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Режиссер «Воздушного маршалла» проверяет на прочность Тэрона Эджертона
Где вышло: Netflix — с 13 декабря
Рождественский вечер, молодой агент транспортной службы Итан Копек (Эджертон) принимает звонок с чужого наушника и оказывается вовлечен в смертельно опасную игру. Незнакомец (Джейсон Бейтман) требует пропустить пакет со взрывчаткой на рейс, угрожая жизни возлюбленной Итана (София Карсон). Каталонский режиссер Жауме Кольет-Серра продолжает нагнетать в общественном транспорте: после самолета и поезда в «Воздушном маршале» и «Пассажире» с Лиамом Нисоном он взялся за аэропорт. К сценарию приложил руку Майкл Грин, написавший три детектива про Эркюля Пуаро и сиквелы «Чужого» и «Бегущего по лезвию».
Том Харди в последний раз зависает с братишкой-симбиотом
Где вышло: Prime Video, iTunes
Эдди Брок (Харди) вместе с паразитическим другом-симбиотом Веномом (Харди) едут из Мексики в Нью-Йорк, чтобы очистить доброе имя журналиста. Тем временем созависимую парочку ищут военные (Чиветель Эджиофор), ученые (Джуно Темпл) и гигантские космические тараканы-ксенофаги, прислуживающие создателю инопланетной жижи Наллу (Энди Серкис). Прощальный поклон кинозлодейской вселенной Sony. Кажется, студия больше не планирует снимать уморительно беспомощные фильмы об архиврагах Человека-паука. Триквел самой успешной серии доверили дебютантке Келли Марсел, которая написала прошлых «Веномов» и получила «Золотую малину» за сценарий «Пятидесяти оттенков серого».
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Анджелина Джоли вернулась в кино, чтобы сыграть Каллас
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — эффектный и трагический байопик оперной дивы.
1977 год, Мария Каллас (Джоли) уже несколько лет не выступает и проводит время в роскошной парижской квартире с кухаркой (Альба Рорвахер), дворецким (Пьерфранческо Фавино) и двумя пуделями. За неделю до смерти она дает интервью воображаемому журналисту (Коди Смит-Макфи) и рассказывает о детстве, матери, славе и романе с Аристотелем Онассисом (Халук Бильгинер). Пабло Ларраин снял третий фильм о великих женщинах (см. «Спенсер», «Джеки»), снова взяв в напарники Стивена Найта («Острые козырьки»). Фильм вряд ли проигнорируют на «Оскаре»: помимо Джоли, номинацию прочат оператору Эдварду Лахману («Кэрол»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 13 декабря.
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Наконец-то мы узнаем о самой загадочной героине сериала
«Объяснялкины» — анимационный ситком Егора Лоскутова и Дмитрия Сыендука, посвященный семье, которая делала образовательное шоу, а потом случайно подписала рабский контракт со стримингом и застряла в своих амплуа. Бабуля не самый важный член Объяснялкиных: большую часть времени она проводила без сознания. Однако в последней серии пенсионерка проснулась, а в спешеле познакомится с внуком и осознает, что посвятила всю жизнь другим, забывая про себя. Иными словами, старушка начнет отжигать.
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Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус»
Наградное шествие «Аноры» в самом разгаре: команда фильма получает номинации престижных премий, и отдельная радость для отечественной индустрии — внимание к Борисову. Отличный повод вспомнить его роль в пронзительной и абсурдной драме Владимира Битокова. Кабардино-балкарская водительница автобуса (Ксения Раппопорт) не верит, что сын погиб в Сирии, но и не признает незнакомца (Борисов), который выдает себя за него.
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Культовые охотники на маньяков и то, как они начинают
15 декабря на Showtime стартует «Декстер: Первородный грех», где будущего судмедэксперта Декстера Моргана играет Патрик Гибсон из «Тени и кости», а его отца — Кристиан Слэйтер. Сам исполнитель роли легендарного охотника за серийными убийцами Майкл С. Холл выступает в качестве голоса за кадром. В гостевых ролях — Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси. Так что у вас два сценария, как вернуть себе нулевые — за просмотром оригинала или приквела.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Квизы недели: «Загадочные рейсы», «Аллея славы», «Отдел кадров», «Кибер-СССР»
Синефилам и игроманам приготовиться!
На Кинопоиске можно не только смотреть фильмы и сериалы, но и проверять свой кругозор! На этой неделе в разделе «Игры» — новые квизы про пропавшие самолеты и сериал «Прометей» («Загадочные рейсы»), про фильмографии актеров («Аллея славы»), вселенную игры Atomic Heart («Кибер-СССР»), а также возвращение легендарного формата «угадай по кадру» — на этот раз про режиссеров («Отдел кадров»). Разные уровни сложности, вопросы на знания и смекалку. Отличный вариант для веселой вечеринки с компанией до шести человек. Для игры вам понадобятся компьютер или телевизор и телефон.
Играйте в эти и другие квизы на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
Армрестлинг недели: титан из Грузии защищает свой титул
Руки на стол, джентльмены!
Новогодний подарок для ценителей яростной, но цивилизованной борьбы: Кинопоиск эксклюзивно покажет турнир по армрестлингу King of the Table 13. Главное событие вечера — противостояние ветерана армфайтов Джерри Кадоретта и самого доминирующего атлета современности Левана Сагинашвили. Леван атлетичен, вынослив и сносит своих соперников. Нас ждет классическое противостояние фаворита и андердога, где победа последнего станет ошеломительным результатом.
Смотрите турнир в прямом эфире 14 декабря в 21:00 по Москве.
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Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Михаил Моркин, Егор Параскун