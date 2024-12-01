Что смотреть дома: «Еретик» с Хью Грантом, спин-офф «Головоломки» и третий «Веном»

Сонный американский пригород объезжает пара юных миссионерок-мормонок (Софи Тэтчер из «Шершней» и Хлоя Ист). На разговор о главном соглашается атеист-теолог Рид (Грант), который намерен устроить им философский семинар со смертельными ловушками в закрытом пространстве. Пока ведущий артист продолжает хоронить образ бурчащего романтика из Ноттинг-Хилла, у сценаристов «Тихого места» Скотта Бека и Брайана Вудса появился шанс громко заявить о себе. Психологический хоррор студии А24 привел критиков в восторг, а Гранта уже номинировали за него на «Золотой глобус».

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