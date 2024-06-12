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Чем «Головоломка 2» похожа на первую часть? Какие новые визуальные аналоги психологических понятий появились в сиквеле? Сможет ли серия мультфильмов про Райли вытянуть студию Pixar из кризиса? И чего все-таки не хватает в этом кино?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Головоломку 2» и разбирают, как мультфильм исследует темы потери и взросления. А заодно придумывают, какие еще эмоции Райли можно было бы включить в сюжет.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Мне не хватило во второй «Головоломке» новизны, прорыва. По структуре фильм полностью повторяет первую часть, и это, конечно, немного смущает. В этом смысле лучшей частью этой серии мне кажется короткометражный мультфильм «Первое свидание Райли», в котором как раз очень остроумно показывает бытовая ситуация.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
А я как раз даже рад, что в плане драматургической конструкции здесь все знакомо. Очень важно, чтобы при рассказе о взрослении и психологическом здоровье была какая-то комфортная среда. Вторая часть как раз предлагает вернуться в привычное пространство, только теперь это другие проблемы. Я это воспринимаю как сериал, в котором есть определенная структура, и мы просто следим за постепенным взрослением Райли.
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А как вам вторая «Головоломка 2»? Лучше или хуже первой части?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов