Чем «Головоломка 2» похожа на первую часть? Какие новые визуальные аналоги психологических понятий появились в сиквеле? Сможет ли серия мультфильмов про Райли вытянуть студию Pixar из кризиса? И чего все-таки не хватает в этом кино?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Головоломку 2» и разбирают, как мультфильм исследует темы потери и взросления. А заодно придумывают, какие еще эмоции Райли можно было бы включить в сюжет.

