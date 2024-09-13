«Веном: Последний танец» — супергеройская каша, которая могла стать отличным мюзиклом

В мировой прокат выходит третий фильм о прожорливом симбиоте, подселившемся к Тому Харди. Увы, новый «Веном» не оставляет надежд на какое-то оживление в супервселенной Sony. Жемчужины эстрадного жанра в продюсерской мешанине нудных монологов пытался разглядеть Михаил Моркин.

Михаил Моркин Киножурналист

«Последний танец» начинается ровно там, где закончился «Веном 2». Эдди Брок (Том Харди) и его паразитирующий друг-симбиот Веном (Том Харди) тусят в задрипанном мексиканском барчике. Тем временем созависимую парочку ищут полиция, военные и гигантские космические тараканы-ксенофаги. Первые хотят посадить Брока за убийство коллеги-детектива Патрика Маллигана (Стивен Грэм). Вторые собрали в бункере под Зоной 51 коллекцию пробирок с симбиотами и мечтают провести ряд экспериментов над Веномом и его хозяином. Третьих послал таносоподобный суперзлодей Налл (Энди Серкис в типичной роли цифрового уродца). Именно он когда-то создал симбиотов, но те восстали против создателя и заточили его в каких-то болотах, но на троне. Чтобы освободиться и снова разрушать миры, Наллу нужно достать некий Кодекс — макгаффин, спрятанный где-то внутри Венома. Если он или Эдди умрут, то Кодекс самоуничтожится.

Дела в супергероике — что в Marvel, что в DC — идут хуже некуда. Однако от принадлежащей Sony вселенной Человека-паука никто никогда ничего и не ждал. Ее всегда составляли насквозь продюсерские фильмы в худшем смысле этого слова, лишенные какого-либо авторского почерка. Режиссер здесь — фигура совершенно техническая и легко заменяемая. «Веном 2» снял знаток технологии motion capture Энди Серкис. С «Мадам Паутиной» в полном метре дебютировала телережиссер Эс Джей Кларксон, а с триквелом «Венома» — бессменная сценаристка серии Келли Марсел. Лауреатка «Золотой малины» за адаптацию «Пятидесяти оттенков серого» давно дружит с Томом Харди — она полировала сценарии «Бронсона» и «Дороги ярости». «Мадам Паутина» и «Морбиус» провалились в прокате и стали источником насмешек фанатов. Судя по трейлеру, та же судьба ждет и «Крейвена-охотника», где Аарон Тейлор-Джонсон играет кровожадного любителя сафари с русским акцентом.

Поговаривали, что изначально у Sony был план после отдельных фильмов снять долгожданный кроссовер про злодейскую команду «Зловещая шестерка», однако финал «Последнего танца» с большой долей вероятности ставит на этих мечтах крест. Кроме того, этому Веному, видимо, не суждено встретиться ни с одним из Людей-пауков.

Том Харди

Сегодня бедные фанаты комиксов вынуждены смотреть кино, где Джокер не доживает до встречи с Бэтменом, а Веном, ярчайший противник Спайдермена, обречен глазеть на Питера Паркера только по телевизору.

Злосчастный мексиканский отель с теликом — единственное место в кинематографической вселенной Marvel, куда студию Sony пустили Кевин Файги с Disney. Да и то на пару минут. Иными словами, паучьим чутьем продюсеры «Венома» явно не наделены.

Как самостоятельный фильм третий «Веном» тоже не удался. Формально это роуд-муви: Эдди и Веном пытаются добраться из Мексики до Нью-Йорка, чтобы очистить свое имя. Однако Марсел и продюсеры зачем-то пихают в фильм многочисленных второстепенных персонажей. Военный Рекс Стрикленд с грозными видом охотится на Эдди Брока и повторяет банальности вроде «Я потерял пять людей» или «У меня на работе всегда что-то случается». Стрикленда играет Чиветель Эджиофор, но его прежняя роль в «Докторах Стрэнджах» почему-то никак не обыгрывается. Доктор Тедди Пейн (Джуно Темпл из «Теда Лассо») хочет изучать симбиотов, потому что в детстве в нее с братом попала молния: он умер, а у нее отнялась рука. Ее коллега Сэди Кристмас (Кларк Бако) переживает за человечество и трагически спрашивает всех подряд: «Вы давно звонили близким?» У нее на халате висит брошка-елочка, и почему-то эта деталька акцентируется дважды.

Чиветель Эджиофор, Джуно Темпл и Кларк Бако

Патрик Маллиган (очень уставший Стивен Грэм) выжил и сидит в стеклянной клетке, где страдает от панических атак, которые вызывает овладевший им симбиот. Много экранного времени крадет бородатый хиппи и любитель теорий заговоров Мартин Мун, который везет всю свою семейку посмотреть Зону 51. Его играет Рис Иванс, и его прежняя роль в «Человеках-пауках» тоже никак не аукнется. Всем этим отличным британским (кроме канадки Бако) лицедеям приходиться разыгрывать ужасные экспозиционные диалоги, которые призваны объяснить зрителям, чего там хотят все эти симбиоты, ксенофаги и их пожирающие планеты боги.

А зрителю в общем-то без разницы. Ведь все пришли послушать, как располагающе опухший Том Харди разговаривает сам с собой, и посмотреть, как Веном откусывает неприятным людям бошки. Таких сцен — шоу-стопперов в «Последнем танце» много, но они короткие. Эдди спасает замученных бойцовских собачек и летает, словно Том Круз, прикрепившись к фюзеляжу самолета. Веном, приговаривая «Hola, bitches!», хрустит мексиканскими живодерами. Затем он превращается по очереди в рыбку, лягушку, коня и парашют. Какой-то пьяный мужик мочится посреди Лас-Вегаса на сандалии Эдди, который на протяжении всего фильма испытывает проблемы с обувью. В финале аудиторию ждет многофигурная разборка в духе хоррора «Капля». В лучших традициях трилогии разглядеть, кто кого в ней поглощает, невозможно.

Том Харди

При этом видно, что создатели хотели снять не только роуд-муви, но и мюзикл. И, в отличие от нового «Джокера», атмосфера франшизы к такому жанровому повороту располагает. В музыкальных сценах это безамбициозное кино оживает. Том Харди и Рис Иванс поют с детьми «Space Oddity», Веном скачет конем по прериям под «Don’t Stop Me Now», а затем танцует с миссис Чен (Пегги Лу) под «Dancing Queen» в шикарном номере отеля в Лас-Вегасе. Пришло время Голливуду дать уже 100 миллионов Эдгару Райту на нормальный супергеройский мюзикл про созависимость токсиков.