В каком порядке смотреть киновселенную Человека-паука от Sony

В 2003 году парамедика Кассандру Уэбб (Дакота Джонсон) начинают мучить видения будущего. Вскоре она понимает, что может не только предвидеть грядущие события, но и влиять на них. В это же время Симс ведет охоту на трех девушек. Он узнает, что в будущем они получат паучьи суперспособности и убьют его. Кассандра пересекается с троицей — Джулией Корнуэлл (Сидни Суини), Аней Коразон (Изабела Монер) и Мэтти Франклин (Селеста О’Коннор) — и предотвращает убийство. Пытаясь разобраться в происходящем, Кассандра летит в Перу, где получает наставления от людей-пауков; в это время за девушками по ее просьбе присматривает коллега по работе Бен Паркер (Адам Скотт). Когда у беременной невестки Бена, Мэри (Эмма Робертс), начинаются схватки, Иезекиль нападает на компанию. Своевременно вернувшаяся в Нью-Йорк Кассандра снова спасает всех и заманивает Иезекиля в смертельную ловушку, пользуясь даром предвидения.