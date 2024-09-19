В каком порядке смотреть киновселенную Человека-паука от Sony

В октябре 2024 года в зарубежный прокат выйдет заключительная часть трилогии об антигерое-симбиоте — «Веном: Последний танец». Эта серия фильмов вместе с несколькими другими лентами составляет так называемую вселенную Человека-паука от Sony, которая в декабре 2024-го продолжится фильмом «Крейвен-охотник». Рассказываем, откуда взялась эта вселенная, какие фильмы в нее входят и какое будущее ее ждет.
Идея Sony создать собственную киновселенную вокруг Человека-паука зародилась как ответ на первые успехи Marvel и из желания придумать свой ответ «Мстителям». В центре франшизы планировали поставить только-только перезапущенную серию фильмов с Эндрю Гарфилдом. Финал блокбастера «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» намекал, что враги супергероя готовятся собирать злодейскую команду «Зловещая шестерка». Однако неудовлетворительные сборы, вялая реакция аудитории и разгромные рецензии критиков привели к тому, что первоначальный план был заморожен, а Sony выбрала иные приоритеты — сотрудничество с Marvel (и замену Гарфилда на Тома Холланда) и анимационные полнометражки о другом Человеке-пауке, Майлзе Моралесе.
Параллельно с этим компания продолжила работу над долгостроем — сольным фильмом о Веноме, одном из самых популярных и узнаваемых персонажей супергеройских комиксов (не только Marvel, а в принципе). Кассовый успех первого фильма вселил в боссов уверенность, поэтому концепция киновселенной про злодеев, антигероев и малоизвестных соратников Паука воскресла. Единственная сложность заключалась в том, что сам Питер Паркер стал частью киновселенной Marvel, к которой «Веном» никакого отношения не имел.
После выхода фильма «Вдали от дома» Sony и Marvel попытались пересмотреть условия своего сотрудничества. На короткое время переговоры зашли в тупик, перспектива перенести героя Холланда во вселенную «Венома» казалась более чем реальной (мы кратко рассказывали об этом по горячим следам). Стороны все-таки нашли компромисс, и Паук остался в КВМ, причем надолго. Помимо фильма «Нет пути домой», на стадии разработки находится четвертая часть с Томом Холландом. А вот вселенная друзей и врагов Паука, спешно запущенная в производство на волне кассового успеха «Венома», пока живет без него самого и после нескольких неловких переименований носит название Sony’s Spider-Man Universe (SSU), или вселенная Человека-паука от Sony.
«Веном» (2018)
На Землю возвращается космический корабль биоинженерной корпорации «Фонд жизни», на борту которого четыре инопланетных организма, названные симбиотами; они нуждаются в сожительстве с другими живыми существами, попутно наделяя тех огромной силой. Шаттл терпит крушение в Малайзии, и одному из симбиотов удается сбежать, остальные же попадают в лабораторию в Сан-Франциско. Через полгода после крушения журналист-расследователь Эдди Брок (Том Харди), потерявший из-за конфликта с фондом работу, вторгается в лабораторию, чтобы найти доказательства сомнительных медицинских экспериментов корпорации, но в результате в него вселяется один из симбиотов. Существо, называющее себя Веном, объясняет Эдди, что его раса планирует подчинить себе население Земли.
В это время сбежавший в Малайзии симбиот Райот добирается до Сан-Франциско и вселяется в руководителя «Фонда жизни» Карлтона Дрейка (Риз Ахмед). Он убеждает Дрейка запустить еще один корабль в космос, чтобы привезти на Землю армию своих сородичей. Веном, проникшийся симпатией к человечеству за время общения с Броком, решает Райоту помешать. Используя основные уязвимости симбиотов — ультравысокий звук и огонь, — герои побеждают Райота/Дрейка и взрывают корабль. После этих событий Брок возвращается к журналистской деятельности и отправляется взять интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон).
«Веном 2» (2021)
В 1996 году, когда молодой Кэседи жил в приюте для трудных подростков, его девушку Фрэнсис Бэррисон (Наоми Харрис) забирают в секретный медицинский институт для экспериментов. Во время перевозки Бэррисон использует свою паранормальную способность издавать оглушающий разрушительный крик и атакует конвоира, молодого полицейского Патрика Маллигана (Стивен Грэм). Маллиган отстреливается, но получает травму уха, а Фрэнсис после ранения частично лишается зрения.
Спустя много лет маньяк-психопат Кэседи сидит в тюрьме в ожидании смертной казни. Брок берет у него интервью и умудряется вычислить, где захоронены тела еще нескольких жертв. В свете этой информации власти снимают мораторий на смертную казнь и приговор готовятся привести в исполнение. В припадке ярости Кэседи нападает на журналиста во время его визита и кусает того за руку. Так в организме убийцы оказывается частичка симбиота. Она эволюционирует в нового, полноценного симбиота Карнажа, который вместе с Клетусом сбегает из тюрьмы. Первым делом они вызволяют Фрэнсис, а потом готовятся убить Венома.
Во время кульминационной битвы Фрэнсис, Карнаж и Клетус погибают, а тяжело раненный Маллиган приобретает некие суперспособности (о них мы узнаем в грядущем третьем фильме). Эдди и Веном уезжают из Америки, скрываясь от преследования полиции. Во время отпуска Веном объясняет Эдди, что симбиоты постигли существование мультивселенной, и сразу после этого они вдвоем ненадолго оказываются в параллельном мире, где застают скандал вокруг разоблачения Человека-паука и выслушивают от бармена историю о Мстителях и Таносе.
«Морбиус» (2022)
Майкл Морбиус (Джаред Лето), скандально известный ученый, публично отказавшийся от Нобелевской премии, ставит сомнительные медицинские эксперименты, чтобы вылечить себя и своих друзей, страдающих от редкого заболевания крови. Используя гены летучих мышей-вампиров, Морбиус синтезирует лекарство и тестирует его на себе. Оно срабатывает: ученый чувствует себя прекрасно, но попутно приобретает целый ворох сверхъестественных способностей и обнаруживает у себя постоянную жажду крови.
Напуганный таким превращением, Морбиус отказывает своему лучшему другу Майло (Мэтт Смит) в его порции лекарства. Майло тайно забирает у Морбиуса вакцину, превращается в аналогичное существо и убивает невинного человека не в силах совладать с жаждой. Злобный вампир начинает терроризировать Нью-Йорк, а ученый разрабатывает антидот, с помощью которого побеждает старого друга. Через некоторое время Морбиуса, ушедшего в подполье, находит Эдриан Тумс (Майкл Китон), суперзлодей из другой вселенной, который предлагает ему объединиться в команду.
«Мадам Паутина» (2024)
В 1973 году ученая Констанция Уэбб (Керри Бише), которая находится на последнем месяце беременности, отправляется в джунгли Амазонки, чтобы поставить сомнительный медицинский эксперимент и вылечить редкое заболевание своей будущей дочери при помощи яда местных пауков. Но как только Констанция находит нужного паука, ее предает и смертельно ранит напарник по экспедиции Иезекиль Симс (Тахар Рахим). Симс охотится на пауков, поскольку верит, что они наделяют уникальными способностями. Местное племя людей-пауков пытается спасти Констанцию, она получает укус насекомого, успевает родить дочь Кассандру, но сразу после умирает.
В 2003 году парамедика Кассандру Уэбб (Дакота Джонсон) начинают мучить видения будущего. Вскоре она понимает, что может не только предвидеть грядущие события, но и влиять на них. В это же время Симс ведет охоту на трех девушек. Он узнает, что в будущем они получат паучьи суперспособности и убьют его. Кассандра пересекается с троицей — Джулией Корнуэлл (Сидни Суини), Аней Коразон (Изабела Монер) и Мэтти Франклин (Селеста О’Коннор) — и предотвращает убийство. Пытаясь разобраться в происходящем, Кассандра летит в Перу, где получает наставления от людей-пауков; в это время за девушками по ее просьбе присматривает коллега по работе Бен Паркер (Адам Скотт). Когда у беременной невестки Бена, Мэри (Эмма Робертс), начинаются схватки, Иезекиль нападает на компанию. Своевременно вернувшаяся в Нью-Йорк Кассандра снова спасает всех и заманивает Иезекиля в смертельную ловушку, пользуясь даром предвидения.
После финальной битвы Кассандра парализована и лишена зрения. Зная, что в будущем Джулия, Аня и Мэтти станут супергероинями, Уэбб готовится стать их наставницей. Мэри Паркер благополучно рожает мальчика, и Бен становится дядей.
«Веном: Последний танец» (2024)
В финальной части трилогии парочка героев будет скрываться от нашествия армии симбиотов, которая приближается к Земле; руководить армией, судя по трейлеру, будет создатель этого вида, древний бог Нулл. Вероятно, Патрик Маллиган превратится в симбиота по прозвищу Токсин. В трейлере также есть кадры, отсылающие к визиту героев в КВМ (сцена с барменом). Фильм выйдет в зарубежный прокат 25 октября.
«Крейвен-охотник» (2024)
Приключенческий боевик про одаренного охотника Сергея Кравинова (Аарон Тейлор-Джонсон), его сложные отношения с отцом Николаем (Рассел Кроу), тоже охотником и криминальным боссом, со сводным братом Дмитрием Смердяковым по кличке Хамелеон (Фред Хекинджер) и наемником Алексеем Сицевичем по кличке Носорог (Алессандро Нивола). Кроме того, в фильме присутствуют пауки, львы и Юрий Колокольников. Фильм выйдет в зарубежный прокат 13 декабря.
Как связаны фильмы киновселенной Sony
Зритель, не погруженный в контекст комиксов и современной поп-культуры, с большим трудом заподозрит, что фильмы Sony являются частью одной вселенной. Связующие элементы перечислить можно по пальцам одной руки. Например, газета «Дейли Бьюгл», которую в разных фильмах читают персонажи; именно ей, согласно комикс-канону, руководит Джей Джона Джеймсон. В «Морбиусе» упоминаются «события в Сан-Франциско», а сам Майкл в шутку называет себя Веномом.
Самое важное связующее звено фильмов вселенной Человека-паука от Sony — в них нет Человека-паука. Судите сами: в сцене после титров второго «Венома» протагонист перемещается в КВМ и видит по телевизору тамошнего Паркера (Том Холланд), потом героя упоминает пришелец из той же КВМ, Стервятник, в диалоге с Морбиусом в другой сцене после титров. Из нее неясно, понимает ли Майкл, о ком вообще идет речь. А в фильме «Мадам Паутина» сценаристы из кожи вон лезут, чтобы с экрана ни разу не прозвучало имя «Питер Паркер», хотя его рождение на свет является важной частью сюжета.
Соответственно, порядок просмотра для киновселенной, в которой все фильмы почти никак не связаны между собой, можно выбрать вольный. Главное, смотреть «Веномов» в хронологическом порядке.
Будущее вселенной
У Sony в разных стадиях разработки находится несколько фильмов и сериалов, которые призваны расширить вселенную. Во-первых, не угасает надежда все-таки снять фильм о «Зловещей шестерке», на что намекает экранная встреча Морбиуса со Стервятником. Во-вторых, придя в восторг от актерской работы пуэрто-риканского певца Bad Bunny в фильме «Быстрее пули», Sony начала искать под него супергеройский проект и остановилась на чрезвычайно малоизвестном персонаже марвеловских комиксов Эль Муэрто, рестлере-супергерое. Однако гастрольный график артиста и голливудская забастовка 2023 года привели к тому, что рэпер вышел из проекта, хотя студия все еще продолжает работу над сценарием фильма. В-третьих, летом 2024 года начались съемки сериала «Человек-паук Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. Правда, этот проект как будто стоит особняком от киновселенной Sony, потому что его действие происходит в другом мире (но, по словам студии, он тоже является частью их вселенной).
Кроме того, Sony планирует фильм о музыканте-гипнотизере Гипно-Хастлере с Дональдом Гловером в главной роли, готовит что-то совместное с актрисой Оливией Уайлд и сценаристом Роберто Орси, однако о большинстве этих и других проектов уже довольно давно нет существенных новостей. Учитывая, что «Морбиус» и «Мадам Паутина» большими успехами в прокате и признанием критиков похвастаться не могут, а основной локомотив вселенной, серия «Веном», вроде бы подходит к концу, стоит предположить, что будущее этой своеобразной франшизы висит на волоске. Точнее, на тоненькой паутинке.
Автор: Иван Чернявский
Иллюстрация: Павел Мишкин