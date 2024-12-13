«Крейвен-охотник»: клюква про русского охотника, которую нужно употреблять без дубляжа

В мировой прокат выходит якобы последний фильм вселенной Человека-паука от Sony, в котором кандидат в 007 Аарон Тейлор-Джонсон играет русского охотника, обиженного на папу-олигарха. Западные критики говорят: получилось на уровне «Мадам Паутины». Но Михаил Моркин считает, что от этого кино все же можно получить удовольствие.

Михаил Моркин Киножурналист

Николай Кравинов (Рассел Кроу) — гадкий-гадкий человек. Русский олигарх-наркобарон и отец-тиран, живущий в Лондоне и мучающий своих детей-подростков стандартами мужественности, устаревшими еще во времена Киплинга. После того как его жена кончает с собой в психиатрической больнице, Николай везет сына Сергея и его единокровного брата Диму не на похороны, а на сафари — ловить гигантского льва.

В итоге царь зверей кромсает Серёжу, в чьи раны попадает кровь зверя. Умирающего мальчика спасает случайно оказавшаяся рядом юная вуду-энтузиастка Калипсо Эзили, которая заливает пацану в рот волшебный бабушкин эликсир. Львиная ДНК и экстракт морковки превращают Серёжу почти что в человека-льва: раны затягиваются, а глаза загораются желтым цветом. Теперь он может спокойно прыгать с пятого этажа и многозначительно переглядываться с животными.

Сергей решает, что терпеть отцовскую токсичность сил нет, и сбегает из лондонского дома в Сибирь, бросив на произвол судьбы хилого братика. Спустя 16 лет возмужавший герой (Аарон Тейлор-Джонсон) становится известен в преступных кругах как Крейвен — бравый защитник природы и безжалостный охотник на браконьеров, наркоторговцев и продавцов оружия. Однажды бывший коллега отца Алексей Сицевич (Алессандро Нивола) похищает нежного Димку (Фред Хекинджер), но ему нужен не столько выкуп от Николая, который тот, разумеется, платить не будет, сколько голова Крейвена. Уф.

«Крейвен-охотник» — шестой и, как ожидается, последний фильм во франшизе вселенной Человека-паука от Sony. Той самой, куда входят три «Венома», «Морбиус» и «Мадам Паутина», но где не появляется сам Спайдермен.

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Премьера только прошла, но уже понятно, что фильм провалится в прокате, а критики от него камня на камне не оставят. Да, Sony вновь сделала неудачное кино, в котором бережно оставила все традиционные косяки франшизы — от перегруженного персонажами сценария и ужасных диалогов до кривого монтажа и позорных для 2024 года визуальных эффектов. Это не новое слово в супергероике, а просто посредственное кино, но ведь вряд ли были оптимисты, всерьез ждавшие чего-то иного.

Впрочем, стоит отдать должное отличному режиссеру Джею Си Чендору, которого эта насквозь продюсерская серия явно не заслуживала. Финансовый триллер «Предел риска», криминальная ретродрама «Самый жестокий год», приключения «Не угаснет надежда» — такой качественной фильмографией никто из предыдущих постановщиков суперзлодеики Sony похвастаться не мог. Чендор сумел хотя бы внятно раскрыть тему — токсичная маскулинность и превращение детей в копию собственных родителей. Таким образом, «Крейвен-охотник» продолжает давний тренд, который в этом году уже поддержали «Стальная хватка» и «Байкеры». В финале Чендор целится еще выше, смешивая визуальные метафоры «Крестного отца» с гардеробом из «Крокодила Данди».

Аарон Тейлор-Джонсон

Только не подумайте, что это кино надо смотреть серьезно. Разумеется, нет. Причем как раз русскоязычные зрители смогут кринжануть больше всех, если посмотрят «Крейвена» в оригинале. Такой забористой клюквы вы давно не видели! Аарон Тейлор-Джонсон накачал впечатляющий пресс, но русский язык выучил плохо. Его типичная реплика на языке Пушкина звучит так: «Чыжк-пжык-ржы-крыжка-убываете… Идите на хый». Периодически на экране возникает русскоязычная массовка и при виде кудрявого качка восклицает уже без акцента: «Какого..?» В целом столько русского мата сейчас можно услышать только в Голливуде (см. «Анору»). В заснеженной тюрьме, куда Крейвен приходит убивать пахана Юрия Колокольникова (Семьйон Чьойрный!), заключенные занимаются спортом под цоевскую «Группу крови». А главной музыкальной темой всего фильма стала колыбельная «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» — она звучит каждый раз, когда герой впадает в ступор или предается воспоминаниям.

Рассел Кроу особенно не старается, но ему и не надо. Понятное дело, что, как и любой русский богач, Николай Кравинов живет в Англии, глушит водку, раны заливает виски, а на дичь подло охотится с огнестрельным оружием. Чему он учит детей? Америка делает тебя слабым. Не будь слабым — будь мужчиной. Все вокруг добыча, а мы — хищники.

Леви Миллер и Рассел Кроу

Если бы на роль русского бати взяли Александра Робака, фильм бы только выиграл. Эх, и почему добросовестно к кастингу относится только Шон Бэйкер?

Впрочем, тут есть и более яркие фрики, чем Николай. Дима Кравинов, он же Хамелеон, оказывается талантливым пародистом, который поет в своем лондонском клубе хиты Гарри Стайлса и Тони Беннетта (Хекинджер просто открывает рот, пока звучат оригинальные песни!). Алексей Сицевич ходит с рюкзачком на спине, в котором хранится капельница, не дающая ему превращаться в Носорога. Всегда приятный Кристофер Эбботт заглядывает на пару сцен в роли наемника Иностранца, который убивает своих жертв с помощью… гипнотического счета до двух. Лауреатка «Оскара» Ариана Дебоуз играет повзрослевшую Калипсо, «лучшую журналистку-расследователя в городе». Ее главные суперспособности — деревянная игра и стрельба из лука с криком «мазафака!».

Что касается экшена, то его тут для 126-минутного фильма немного. Побег из сибирской тюрьмы, погоня Крейвена по Лондону на четвереньках (!) за минивэном и вертолетом, перестрелка с использованием гранатомета в живописном монастыре Панагия Сумела в турецких Понтийских горах, финальная разборка посреди стада буйволов с Носорогом. Рейтинг R, разрешающий серию хедшотов и отрезанный палец, погоды не делает. Однако экс-Пипец Тейлор-Джонсон так драматично орет на скаку «Ды-ы-ы-ма-а-а-а-а-а!», что оставаться равнодушным нельзя.