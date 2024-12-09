Итоги 2024-го: версия Станислава Зельвенского. Клоуны, обезьяны и Гай Ричи

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В декабре критик Кинопоиска традиционно вспоминает фильмы и людей, о которых говорили в течение года, а также делится собственными фаворитами.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Это был год удивительных неудач: с треском провалились сиквел «Джокера», новый «Безумный Макс» и комедийный экшен с Райаном Гослингом. Зато не подвели мультфильмы, Дэдпул и ностальгия. Люди по-прежнему хотят смотреть на Уилла Смита, Битлджуса и ксеноморфа. Фрэнсис Коппола наконец снял утопию своей мечты. В Каннах победил фильм с российскими актерами. Умер Ален Делон. В этом списке всё — от Эйдельштейна до Иствуда, от Дондуса до Трампа.
«Барбигеймер» года: «Гладиатор 2» и «Злая»
Вот уже полтора года маркетологи, пресса и сочувствующие пытаются придумать новый «Барбигеймер»; одни — из корыстных соображений, другие — просто так. «Щенячий патруль» и «Пила»? «Гарфилд» и «Фуриоса»? В ноябре 2024-го наконец образовалось что-то похожее на правду: Glicked, он же «Зладиатор». У мюзикла и пеплума были большие, при этом явно разные фан-группы и мемоемкий потенциал. Но фокус не сработал: толпы, желающие сходить на оба фильма (а ведь именно в этом была идея «Барбигеймера»), так и не собрались. «Гладиатор» вообще выступил хуже ожиданий, «Злая» же в полном порядке, но ее успех сугубо внутренний. В международном прокате легендарные Паскаль и Мескал собрали в два раза больше.
Отношения года: май-декабрь
Главный тренд в романтических фильмах — женщина сильно старше своего партнера. В «Мысли о тебе» Энн Хэтэуэй заводит роман с гарри-стайлсоподобным певцом из бой-бенда. В «Одинокой планете» Лора Дерн знакомится в Марокко с младшим Хемсвортом. У Николь Кидман это вообще, похоже, условие контракта: в «Семейном деле» она влюбляется в Зака Эфрона, в «Плохой девочке» лакает из блюдца молоко, налитое Харрисом Дикинсоном, в сериале «Идеальная пара» подозрительно привечает молодого индийца.
Клоун года: Джокер
«Джокер: Безумие на двоих» — посмешище года: разгромные рецензии, ярость фанатов и многомиллионные убытки, особенно шокирующие на фоне миллиардной прибыли первой части. Молчаливую Леди Гага, минимум действия, архаичные музыкальные номера и что-то вроде перевоспитания главного героя почти никто не оценил. Впрочем, нашлись, разумеется, и те, кто объявил фильм непонятым шедевром и радикальным арт-жестом, ритуальным самоубийством в пику инцелам из фан-базы. Так или иначе, подлинная глубина унижения была достигнута на втором уик-энде, когда Джокера обогнал в прокате его коллега Арт из нишевой ультракровавой инди-франшизы «Ужасающий».
Том Круз года: Глен Пауэлл
Вопрос, кем заменить Тома Круза, если он все-таки состарится, давно занимает умы: с некоторых пор Круз почти официально остался последней настоящей кинозвездой. После внезапного сумасшедшего успеха ромкома «Кто угодно, кроме тебя» фаворитом выглядит 36-летний Пауэлл — любимец Ричарда Линклейтера, стремительно осваивающийся в блокбастерах. Он уже походил вокруг самого Круза в «Мэверике», посверкал улыбкой в неплохом «Смерче 2», а через год побежит от охотников в ремейке «Бегущего человека».
Обезьяна года: Дондус
Аве Дондус! К «Гладиатору 2» могут быть вопросы, но их не может быть к Дондусу, ручному капуцину императора Каракаллы. За счет своей харизмы он заслуженно получает в фильме титул первого консула Римской империи. Вообще, это был хороший год для приматов: новые «Годзилла и Конг» и «Планета обезьян» вполне удались, в сериале «Плохая обезьяна» еще один капуцин составляет конкуренцию Винсу Вону, а в фильме «Быть лучше», который выйдет на днях, Робби Уильямса отчего-то играет цифровой шимпанзе.
Профессия года: архитектор
Многозначительное ремесло оказалось в центре сразу двух эпических долгостроев про американские мечты. Фрэнсис Форд Коппола наконец снял фильм «Мегалополис», который планировал 40 лет, — об альтернативном Нью-Йорке, где герой Адама Драйвера пытается создать утопию. Брэйди Корбет гораздо быстрее, но тоже долго ваял «Бруталиста», в котором венгерский еврей в исполнении Эдриана Броуди после войны начинает работать в Штатах. Коппола почти никому не понравился (и камнем пошел ко дну в прокате), а Корбет получил режиссерский приз в Венеции (и это только начало), но оба фильма провоцируют полярные реакции. Это радикальные художественные и идеологические высказывания; самое интересное, что вышло за год в американском авторском кино.
Сериальная профессия года: шпион
Учитывая геополитическую обстановку, едва ли удивительно, что шпионские сериалы переживают настоящий бум. От «Мистера и миссис Смит» до «Сочувствующего», от «Цитаделей» до «Львицы», от «Медленных лошадей» до «Черных голубей», от «Агентства» до «Дня Шакала». Одних сверхзасекреченных спецслужб больше, чем дыр в носках Джексона Лэмба. То ли еще будет.
Social media года: Кайл Маклоклен
Звезда сериала Fallout (на удивление почти что безупречного,) 65-летний Маклоклен — король TikTok и Instagram. Он начинал с зарисовок про кофе и вишневый пирог, но сейчас освоился, сбросил оковы агента Купера и получает миллионы лайков под дурацкими и смешными видео, где то наряжается хот-догом, то ест кумкват, то делает что-то еще безусловно симпатичное. И держит, как и надо в соцсетях, нос по ветру. Летом, например, выяснилось, что Кайл — brat.
Дебютант года: Педро Альмодовар
Когда «Комната по соседству», лирическая драма про эвтаназию с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур, получила «Золотого льва» в Венеции, поразительным образом оказалось, что для 75-летнего Альмодовара это первая победа в конкурсе большого фестиваля. Кроме того, это первый фильм испанского классика на английском языке, что, в частности, может сыграть за него на «Оскаре» (последних у него, впрочем, уже два).
Ноги года: «Собиратель душ»
Хоррор-событие года — феноменальный успех «Длинноногого» («Собиратель душ» — в российском прокате), остроумно разрекламированного оккультного хоррора Оза Перкинса. В фильме мало что понятно, но очень страшно. На пятки длинноногому (если смотреть глазами маленькой девочки) Николасу Кейджу наступают (действительно длинноногие) Деми Мур и Маргарет Куолли из франко-американского хита «Субстанция». В нем как раз все очень прозрачно, и идей — чуток, но тошнотворные эффекты в духе 1980-х нашли своего зрителя.
Предвыборная кампания года: «Ученик»
В год судьбоносных американских выборов на экраны сперва вышла «Гражданская война» Алекса Гарленда (в российском прокате — «Падение империи»), где похожий на Трампа президент в исполнении Ника Оффермана разваливает страну. А потом и настоящий байопик — «Ученик» Али Аббаси с Себастианом Стэном (из российского проката сняли в последний момент), правдоподобный и унизительный портрет Трампа в молодости. Оба фильма сделаны по-своему талантливо, но как кино прямого действия, очевидно, не преуспели.
Рипли года: Ален Делон
Эндрю Скотт блистал в роли Тома Рипли в несколько вычурном, но умном и эффектном сериале Стивена Зеллиана. Тем временем на 88-м году жизни скончался первый кино-Рипли — Ален Делон. Весь мир поминает великий французский киномиф. Смерть — это всегда невесело, но в том, как прошли последние десятилетия жизни Делона, и в его погребении рядом с любимыми собаками есть что-то невыносимо печальное.
Броманс года: «Претенденты»
Теннисный menage a trois Луки Гуаданьино — самое горячее предложение весны, при этом если кто-то в треугольнике героев лишний, то это Зендея (для тех, кому требуется еще больше определенности, итальянец выпустил томный, но расхлябанный «Квир» с Дэниэлом Крэйгом). Дэдпул и Росомаха (корпоративный капустник, сдержанная реакция, самый кассовый в истории фильм с рейтингом R) еле удерживаются от поцелуя. Друзья Оушена поделились на пары: Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек грабят мэрию в «Зачинщиках», Джордж Клуни и Брэд Питт пляшут на балканской свадьбе в «Одиноких волках».
Мюзикл года: «Эмилия Перес»
Мюзикл каким-то образом остается актуальным киножанром в диапазоне от непритязательных каверов «Джокера» до бродвейских шлягеров «Злой». Разносторонний французский ветеран Жак Одиар удивил всех «Эмилией Перес» — цветастой музыкальной драмой на испанском языке про мексиканского наркобарона, совершающего транспереход. В Каннах фильм получил лишь бронзу, приз жюри, но, судя по старту сезона наград (главные призы Европейской киноакадемии, 10 номинаций на «Золотой глобус»), «Эмилия» еще может далеко пойти.
Шаламе года: Марк Эйдельштейн
Главный (и, прямо скажем, единственный) международный успех с русским акцентом — «Анора» Шона Бэйкера, взявшая каннское золото трагикомическая история нью-йоркской стриптизерши, связавшейся с русскими и армянами. «Анору» полюбили везде, кроме, кажется, России, где она прошла на удивление тихо. 22-летнему Эйдельштейну достается слава «русского Шаламе» и вроде бы роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит». Все остальное — Юре Борисову («русский Макэвой»). В том числе номинация на «Золотой глобус», которая может перерасти в оскаровскую. Шансы на победу нулевые, но и участие беспрецедентно.
Настоящий Шаламе тем временем скользит пустынной походкой по второй «Дюне», готовится к овациям за роль Боба Дилана, посещает конкурс собственных двойников и, наконец, под занавес года фотографируется с живым Эйдельштейном.
80-е года: «Битлджус Битлджус»
Десятилетие, которое не выходит из моды, — 1980-е; кинорежиссеры продолжают воскрешать его фигурально и буквально. Тим Бёртон почти 40 лет спустя вернулся к «Битлджусу» — получилось без сенсаций, но чрезвычайно мило. Эдди Мерфи достал с антресолей Акселя Фоули, и тоже вышло душевно. В декаду неоновых огней и джинсовых шорт отправляют благодарного зрителя финальная часть хоррор-трилогии Тая Уэста «Максин XXX» и лесбийский триллер «Любовь истекает кровью».
Топ-10 фильмов года по версии Станислава Зельвенского
Романтическая религия года: иудаизм
Лучший ромком года — нетфликсовский сериал «Никто этого не хочет» про ведущую секс-подкаста (шиксу, разумеется), у которой начинается роман с раввином. Из примечательных кинофильмов — нежнейший «Между храмами», где Джейсон Шварцман играет овдовевшего кантора, который сближается со своей бывшей учительницей музыки. Католицизм отвечает разве что «Конклавом», состоящим преимущественно (но не исключительно) из соблюдающих целибат кардиналов.
Гай Ричи года: «Джентльмены»
Гая Ричи вдруг стало очень много. «Министерство неджентльменских дел», вяловатая реплика «Бесславных ублюдков», провалилось. Как, к слову, и «Аргайл» дружка Ричи, Мэттью Вона, с участием того же Генри Кавилла. Но ничего, Ричи уже снял с Кавиллом новый боевик «Вне закона». Зато очень недурным оказался сериальный спин-офф «Джентльменов» про аристократов и марихуану.
Воскрешение года: Иэн Холм
Умерший несколько лет назад замечательный британский актер Иэн Холм оказался одной из звезд фильма «Чужой: Ромул» предприимчивого уругвайца Феде Альвареса. Молодым героям дает непрошеные советы андроид, срисованный с Эша и, соответственно, Холма. Решение вызвало сомнения как этического характера (согласие вдовы — это хорошо, но мало), так и технического: выглядит псевдо-Холм довольно скверно.
Из менее драматичных камбэков стоит отметить случай Уилла Смита, который постоял в углу после рукоприкладства на «Оскаре» и вернулся с «Плохими парнями 4»; судя по 400-миллионным сборам, его простили.
Топ-10 сериалов года по версии Станислава Зельвенского
Бокс-офис года: сиквелы
Первая десятка мирового проката состоит уже почти исключительно из сиквелов (однородную картину на ленточке подпортил успех «Злой»). Да и в двадцатке ситуация почти та же. Абсолютный чемпион года — «Головоломка 2». Единственная сложность теперь: чтобы сделать продолжение, нужно от чего-то отталкиваться, а оригинальных историй все меньше.
В целом структура проката, похоже, меняется: главным сезоном блокбастеров становится лето. В традиционно прибыльном мае дела идут все хуже. В этом году провалились и «Каскадеры», и «Фуриоса», выглядевшие беспроигрышными ставками.
Долгое прощание года: Клинт Иствуд
94-летний Клинт Иствуд выпустил отличную судебную драму «Присяжный номер два» о парадоксах правосудия. Классика в очередной раз начали осторожно провожать, особенно после того, как летом скончалась его 61-летняя подруга. Пару месяцев спустя, впрочем, Клинт был замечен с новой герлфренд и пачкой сценариев.
Иллюстратор: Александр Черепанов
Фото: Hayward / Getty Images for IMDb, Warner Bros. / Lightnin' Production Rentals / Malpaso Productions / Album / Legion-Media, Matt Winkelmeyer / Getty Images