Итоги 2024-го: версия Станислава Зельвенского. Клоуны, обезьяны и Гай Ричи

Вот уже полтора года маркетологи, пресса и сочувствующие пытаются придумать новый «Барбигеймер»; одни — из корыстных соображений, другие — просто так. «Щенячий патруль» и «Пила»? «Гарфилд» и «Фуриоса»? В ноябре 2024-го наконец образовалось что-то похожее на правду: Glicked, он же «Зладиатор». У мюзикла и пеплума были большие, при этом явно разные фан-группы и мемоемкий потенциал. Но фокус не сработал: толпы, желающие сходить на оба фильма (а ведь именно в этом была идея «Барбигеймера»), так и не собрались. «Гладиатор» вообще выступил хуже ожиданий, «Злая» же в полном порядке, но ее успех сугубо внутренний. В международном прокате легендарные Паскаль и Мескал собрали в два раза больше.