Алкоголь, японский нойз и лесные мистики. Говорим о новом романе Максима Семеляка

— Я бы разделял здесь ностальгию и меланхолию. Можно вспомнить Маркса, у которого в первом томе «Капитала» есть различие между сокровищем и капиталом. Сокровище — то, что спрятано в землю и не участвует ни в каком обращении. Отсюда «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И ностальгия всегда связана с сокровищем. Я ностальгирую по месту, по вещи, чему-то материальному, что сейчас для меня недоступно. Я хочу вернуться не столько во время, сколько в пространство, в то место, где спрятано мое сокровище. А меланхолия — гораздо более интересное чувство. Это тоска, которая возникает без причины, в каком-то смысле тоска по небытию, из которого мы возникли и куда мы все вернемся. Или грусть по самому себе, по чему-то в себе, что не дает возможности почувствовать себя укорененным, твердо стоящим на ногах, гарантированным в своем бытии.