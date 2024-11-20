Мемуары Бритни Спирс, фото «Сталкера» и комикс про «Иных»: 35 новых книг зимней ярмарки «non/fiction-2024»

С 5 по 8 декабря в Москве проходит ярмарка интеллектуальной литературы «non/fiction», для которой издательства каждый год готовят что-то особенное. Кинопоиск выбрал 35 заметных новых книг: тайны «Союзмультфильма» и редкие фотографии Тарковского, приключения голодных вампирш и юных драконих, манга про школьницу в странном магазине и научпоп, возвращающий веру в человечество.

Книги+кино

Григорий Верховский «„Сталкер“ Андрея Тарковского в фотографиях Григория Верховского» Издательство «Бомбора»

Фотограф Григорий Верховский в 1978 году работал помощником оператора на съемках фильма «Сталкер» и фотографировал все, что происходит на площадке. Книга — одновременно и фотоальбом, и собрание личных воспоминаний — позволяет узнать, как снимался шедевр, который сам Андрей Тарковский называл «заколдованным».

Евгений Обухов «Михаэль Ханеке» Издательство «Сеанс»

Новая персона в серии «Сеанс. Лица» — Михаэль Ханеке. О режиссере «Забавных игр», «Пианистки» и «Белой ленты» написал киновед, литератор и постоянный автор «Нового мира» Евгений Обухов. Подробный анализ каждого из фильмов мастера дополняют интервью с Ханеке.

Теперь и в бумажной версии: книга, которая впервые появилась на сервисе Яндекс Книги к выходу на Кинопоиске сериала «Игры», — это представленная глазами очевидцев история о том, как готовили и проводили московскую Олимпиаду-80 в Москве. Пятнадцать больших разговоров с людьми, которые были свидетелями и участниками событий: спортсмены и переводчики, сотрудники оргкомитета и артисты, исследователи моды и архитектуры.

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Сергей Анашкин «Другие территории. Этническое кино: периферийные традиции, воображаемые ретроспективы» Издательство НЛО

Новинка серии «Кинотексты». Киновед, критик и специалист по кинематографу Азии Сергей Анашкин сравнивает два независимых очага киноиндустрии — Якутию и северо-восток Индии, — находя общие закономерности и интересные переклички.

Сергей Капков «Легенды студии „Союзмультфильм“» Издательство «Бослен»

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков многие годы собирает истории выдающихся аниматоров. Из книги, например, вы узнаете, как появился Чебурашка, кто нарисовал Карлсона и почему Винни Пух в советском мультфильме остался без Кристофера Робина. В книгу вошло 35 интервью с создателями шедевров советской мультипликации — художниками, режиссерами, актерами озвучания, среди которых Вячеслав Котёночкин, Юрий Энтин, Олег Табаков и другие.

Брайан Шарплесс «Монстры у психотерапевта. Реальные психические расстройства героев ваших любимых фильмов ужасов» Издательство «Бомбора», перевод с английского Ивана Чорного

Книга клинического психолога с выдающимся чувством юмора. Здесь разбираются психические отклонения персонажей фильмов и сериалов (кстати, не только хорроров) — от «Кошмара на улице Вязов» и «Техасской резни бензопилой» до «Ходячих мертвецов» и «Игры престолов». Много нового о сонном параличе, каннибализме и других загадочных феноменах вроде ложного узнавания или внезапной и необъяснимой ночной смерти.

Лев Карахан «Отдаленные последствия. „Грех“, „Француз“ и шестидесятники» Издательство Музея современного искусства «Гараж»

Киновед Лев Карахан исследует сложный путь, пройденный после Второй мировой отечественным и западным кинематографом, в частности сравнивает двух российских режиссеров-шестидесятников — Андрея Кончаловского и Андрея Смирнова — и их недавние фильмы «Грех» (2019) и «Француз» (2019).

Луи Деллюк «Фотогения» Издательство «Клаудберри», перевод с французского Галины Соловьевой и Алексея Гусева

Чем отличается искусственное освещение от естественного? Какую роль играют в немом кино слова? Могла ли Сара Бернар блистать на экране, как на сцене? И как выглядит идеальная киностудия? Ответы — в классическом киноведческом труде, который выходит в новом переводе и с подробным научным комментарием. Луи Деллюк — критик, режиссер и отец теории кино, а «Фотогения» — его главная книга, вышедшая в 1920 году и ставшая точкой отсчета для истории киноведения.

Зарубежная проза

Эцу Инагаки Сугимото «Дочь самурая» Оригинальный проект Яндекс Книг и издательства «Подписных изданий», перевод с английского Юлии Полещук

История, впервые опубликованная 100 лет назад на английском, выходит на русском языке. Юная Эцу росла в традиционной самурайской семье, вышла замуж за живущего в Америке японского торговца, переехала в Штаты, и это только начало ее удивительных приключений. Роман основан на реальных событиях и продолжает серию переводов Яндекс Книг.

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Андрес Неуман «Странник века» «Издательство Ивана Лимбаха», перевод с испанского Ольги Кулагиной

«Странник века» — роман-финалист многочисленных премий, его автор — аргентино-испанский писатель Андрес Неуман — обласкан критиками и воспет Робертом Боланьо. Действие происходит в начале 1800-х. В поисках ночлега на одну ночь главный герой, переводчик Ганс, останавливает свою карету в Вандернбурге, городе между Саксонией и Пруссией, которого почему-то нет на карте. Ганс задержится в городе надолго, а в романе развернутся очень странные дела и поднимутся поразительно актуальные вопросы.

Пилар Кинтана «Бездны» Издательство Popcorn Books, перевод с испанского Марии Малинской

Новинка от звезды латиноамериканской литературы Пилар Кинтаны, известной благодаря бестселлеру «Сука». «Бездны» — лауреат премии Alfaguara De Novela (как и «Странник века» Неумана). Трогательная и проникновенная история от лица восьмилетней девочки из колумбийского города Кали, внимательно наблюдающей за жизнью вокруг.

Ласло Краснахоркаи «Гомер навсегда» Издательство «Поляндрия No Age», перевод с венгерского Юрия Гусева



Сьюзен Сонтаг называла Ласло Краснахоркаи «венгерским мастером апокалипсиса», достойным сравнения с Гоголем и Мелвиллом. «Гомер навсегда» — роман с иллюстрациями и даже специальным саундтреком (по QR-кодам внутри книги). Кафкианский триллер про мужчину, который чудом избегает верной смерти и мчится через всю Европу на юг, пытаясь оказаться на шаг впереди своих преследователей, а по пути много философствует.

Пол Линч «По ту сторону моря» Издательство «Иностранка», перевод с английского Марины Клеветенко

Ирландского писателя Пола Линча, автора антиутопии «Песнь пророка», лауреата Букеровской премии 2023 года, уже считают живым классиком. Новая книга частично основана на реальных событиях. Это напряженная история про двух рыбаков (один — взрослый, другой — неопытный тинейджер), которые терпят кораблекрушение в Тихом океане и вынуждены как-то выживать рядом друг с другом.

Энн Наполитано «Привет, красавица» Издательство «Фантом Пресс» (аудиокнига — издательство «Вимбо»), перевод с английского Александра Севастьянова

Одна из лучших книг года по версии The New York Times, разошедшаяся миллионным тиражом. Щемяще-нежная драма о четырех неразлучных сестрах из итальянской католической семьи в Чикаго. Две сестры влюбляются в одного и того же мужчину, и это приводит к катастрофе на многие поколения вперед.

Клэр Кода «Женщина, голод» Издательство «Дом историй», перевод с английского Анны Щетниковой

Дебютный роман английской писательницы и скрипачки Клэр Коды был назван «лучшей книгой 2022 года» по версии Harper’s Bazaar, Daily Mail и Glamour. История взросления юной (и очень голодной!) вампирши Лидии, которая вырывается из-под опеки матери и начинает познавать человеческий мир и себя.

Российская проза и поэзия

Оригинальный аудиосериал Яндекс Книг от автора «Петровых в гриппе» Алексея Сальникова — теперь в виде бумажной книги. Это фэнтези о мире, который очень похож на наш, только в нем, помимо людей, живут еще и драконы. Сотрудник органов Константин должен доставить юную дракониху Когнату домой, в пути их, конечно же, ждут приключения. 5 декабря в электронном и аудиоформате выйдут новые, дополнительные эпизоды — «Когната. Подробнее о Косте и его друзьях».

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Научная фантастика от самого экранизируемого современного русского писателя Алексея Иванова. Действие происходит где-то под Магнитогорском, где растет мутировавший лес (его вегетация искусственно ускорена, в процессе он стал разумным), его рубят громадные машины-чумоходы (тоже мутанты), в этом удивительном мире бригада лесорубов пробирается к заброшенному военному объекту в таинственной горе Ямантау.

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«Часто мне кажется, что заниматься поэзией — значит находить вход в любое время из возможных». Сборник стихотворений лауреатки премий «Лицей» и «НОС» Оксаны Васякиной, написанных за последние четыре года в перерывах между прозаическими книгами. Книга делится на две части: в первой — автобиографические стихотворения-мысли, во второй — исследование жизни и творчества поэтессы Елены Гуро (1877–1913).

Леонид Юзефович «Мемуар» Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Первый поэтический сборник Леонида Юзефовича — писателя, историка, лауреата премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». В книгу вошли избранные стихи, написанные с 1965 по 2023 год, переводы и автобиографическое эссе о любви к поэзии.

Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни» Издательство «Альпина.Проза»

Дебютный роман Максима Семеляка, автора книги о Егоре Летове «Значит, ураган» — философская фантасмагория, «экзистенциальный водевиль», ностальгическая поэма в прозе. Все начинается со сцены на Ваганьковском кладбище, где главный герой выкапывает две урны, чтобы потом отправиться с ними в странное путешествие. На дворе май 2008-го, и мир вокруг будто застрял между эпохами.

«В наше время сказать о человеке, что он нормален, — значит сделать ему комплимент. А уж сказать, что он порядочен, — уподобить его герою». В сборник выдающегося драматурга и прозаика Леонида Зорина (1924–2020) вошли его записи с 1950-х и по 1999 год: размышления, наблюдения, юмористические пассажи и «словечки». Первое издание этой книги давно стало библиографической редкостью.

Новая книга лауреата премий «Ясная Поляна», «НОС» и «Новые горизонты» Рагима Джафарова — приключенческий триллер с элементами магического реализма про экстрасенса-самозванца, который отправляется в Баку в поисках пропавшей сестры. Изначально это аудиосериал Яндекс Книг, который теперь выходит в формате романа.

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Нон-фикшен

Нейробиолог Роберт Сапольски, автор бестселлеров «Биология добра и зла», «Кто мы такие» и «Записки примата», в новой книге анализирует механизм принятия решений и ставит под сомнение фундаментальную концепцию — свободу воли. Есть и хорошая новость: Сапольски рассказывает, какие преимущества дает осознание ее отсутствия.

Дэвид Гребер, Дэвид Уэнгроу «Заря всего. Новая история человечества» Издательство Ad Marginem, перевод с английского Константина Митрошенкова

Последняя работа антрополога Дэвида Гребера («Бредовая работа», «Пиратское просвещение», «Утопия правил», «Долг»), созданная совместно с археологом Дэвидом Уэнгроу. Это альтернативный взгляд на историю человечества. По версии Гребера/Уэнгроу, говорить о линии прогресса, идущей от охотников и собирателей к современным государствам, в корне неверно: у так называемых примитивных племен мы видим огромное многообразие общественных форм, основанных на солидарности и взаимопомощи. А потом пришли колонизаторы и всё испортили.

Бритни Спирс «Бритни Спирс: The Woman in Me» Издательство «Бомбора», перевод с английского Ольги Черепановой

Прогремевшие на весь мир мемуары Бритни Спирс (2 миллиона проданных копий, книга года по версии Elle, The Washington Post, Rolling Stone, Financial Times, Vanity Fair и других) — теперь на русском языке. Не история успеха (хотя и она тоже), а душераздирающе откровенный рассказ обо всех чудовищных событиях, которые пережила певица: «Я много раз стеснялась делиться чем-то, потому что переживала, что меня сочтут чокнутой. Но теперь я усвоила урок на горьком опыте. Нужно говорить то, что чувствуешь, даже если это пугает».

В книгу журналиста Александра Горбачёва, спортивного обозревателя Ивана Калашникова и историка Сергея Бондаренко вошли материалы документального сериала «Время „Спартака“», которым занимались эти же авторы, но не только; большая часть сюжетов, деталей и подробностей не попали в сериал и впервые публикуются именно в книге. Это история футбольного клуба «Спартак» (а в каком-то смысле и всей России), какой она сложилась в 1990-е.

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Марк Фишер «k-punk. Избранное» Издательство Ad Marginem, перевод с английского Анны Сотниковой, Лены Сон, Льва Левченко

Марк Фишер (1968–2017) — британский философ, музыкальный критик и, как говорится в предисловии к книге, «мыслитель одновременно радостный и удрученный». На русском выходили его книги «Посткапиталистическое желание» и «Призраки моей жизни», но, помимо статей и лекций, одним из знаковых феноменов 2000-х стал блог Фишера, который он вел под ником k-punk. В одноименную книгу вошли посты, эссе и интервью из огромного цифрового архива автора — о «кислотном коммунизме», депрессии, невозможности и в то же время страстном желании фундаментальных перемен, а также об отражении всего этого в поп-культуре.

Журналист и исследователь индустрии боев Алексей Алёхин написал книгу в жанре лихого документального экшена о том, как поединки на кулаках стали общенародным видом спорта. Уличные бойцы, блогеры, знаменитости и отчаявшиеся спортсмены все чаще выходят на ринг ради хайпа и острых ощущений, миллионы зрителей с азартом следят за этим — сначала в YouTube, теперь и на ТВ. А книга Алёхина помогает понять, как это устроено и что все это значит.

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Рутгер Брегман «Homo bonus. Обнадеживающая история человечества» Издательство «Синдбад», перевод с английского Александры Головиной

Хорошие новости: человек запрограммирован на доброту! По крайней мере, так утверждает книга голландского историка Рутгера Брегмана, автора «Утопии для реалистов». Ученый приводит убедительные аргументы и утверждает, что вера во всеобщую щедрость и стремление к сотрудничеству — это не оптимизм, а адекватное восприятие реальности, и вообще, с человечеством не все так плохо.

В течение пяти военных лет нобелевский лауреат по литературе, немецкий писатель Томан Манн передал на родину через BBC 58 радиообращений — их тексты приведены в книге полностью и публикуются на русском языке впервые. Находясь в эмиграции, Манн взял на себя миссию «странствующего оратора демократии». Что особенно ценно, в его обращениях нет отстраненности, они продиктованы размышлениями о судьбе нации, от которой Манн себя не отделяет.

Никита Смагин, востоковед и бывший корреспондент ТАСС в Иране, на собственном опыте описывает современную жизнь в этой стране. А еще объясняет, почему, несмотря на многие знакомые обстоятельства, ближе к нам Иран не становится. Помимо прочего, в книге содержится краткое руководство по персидскому мату.

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Нюта Федермессер «Настоящее время» Издательство «КоЛибри»

Книга учредительницы фонда «Вера» состоит из историй, которые записывают и отправляют в рабочий чат сотрудники фонда, работающие в российских хосписах, и эти почти случайные заметки напоминают всем, ради чего вообще стоит жить и работать.

Вячеслав Курицын «Главная русская книга. О „Войне и мире“ Л. Н. Толстого» Издательство «Время»

«Война и мир» как литературный аттракцион. Исследование Вячеслава Курицына делится на части с крайне интригующими названиями: «Читаем первые шесть глав», «Читаем еще девятнадцать глав» и «Читаем до конца в разных направлениях». На самом деле, здесь есть и серьезное литературоведение: разбор невероятного количества точек зрения и ракурсов эпопеи Толстого, парадоксального ритмического рисунка и нарушенной хронологии, а еще внутренних рифм, закадровых голосов и «набоковских» узоров.

Комиксы

Кирилл Кутузов «Иные» Издательство «Черным-бело» совместно с Яндекс Книгами и издательством Bubble

Комикс по франшизе «Иные», в которую входят одноименный сериал Кинопоиска и роман Александры Яковлевой. В книгу вошли три истории о непростой судьбе людей с невероятными способностями, которых боятся и не принимают в обществе. Сценарист комикса — Кирилл Кутузов, автор художественных романов «Майор Гром. Игра слов» и «Разумовский». Художники — Тая Макаревич, Кирилл Макагонов и Олег Чудаков.

Манн Петер, Цзин Лу, Цзэй Чжии, Шэн Чан «Mangaland. Мангаленд» Издательство «Азбука», перевод с китайского Евгении Митькиной

Проект четырех тайваньских художников называют «Алисой в Стране чудес» в мире манги. В рамках этой коллаборации каждый из авторов работал над своей частью книги, но в итоге получилась цельная история со сквозным сюжетом. Школьница следует за таинственным существом и попадает в очень странный книжный магазин. А дальше — невероятные приключения и перемещения в разные миры.

Автор: Кристина Ятковская