Писатель, который сделал себя сам: Рагим Джафаров и его мультивселенная

Буквально за пару лет «Альпина.Проза» переиздала все романы Рагима Джафарова, постепенно превращая его в поп-звезду от литературы. К переизданию «Марка и Эзры» Джафаров дописал вторую часть, казалось бы, завершая историю о волшебной лавке. Но внимательный читатель уже замечает, сколько кросс-ссылок во всех его книгах. Словно во франшизе Marvel, в последнем романе Рагима Джафарова главным героем становится полюбившийся многим читателям убийца и собиратель артефактов Сид из второй части «Марка и Эзры». В оригинальном романе мексиканец Сид, второстепенный персонаж, приносил в чудесную лавку волшебные предметы, но, как он их доставал, читателю было неведомо. В «Песне о Сиде» мы узнаем не только его предысторию, но и, например, подлинную развязку «Картины Сархана». «Песнь о Сиде» соединяет вообще все книги Джафарова и дает им развернутый финал. При этом ее вполне можно читать как самостоятельное произведение. Автор продолжает развивать мультивселенную: в «Башне тишины» есть герой из «Марка и Эзры» и «Песни о Сиде» — Томас. Здесь он работает финансовым консультантом у Октая, отца главного героя.