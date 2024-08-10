Писатель, который сделал себя сам: Рагим Джафаров и его мультивселенная

В Букмейте выходит сериал Рагима Джафарова «Башня тишины» — авантюрный триллер про экстрасенса-самозванца, который вынужден отправиться в Баку в поисках пропавшей сестры и встретиться лицом к лицу со своим настоящим даром.
Рагим Джафаров — писатель, который сам построил свою карьеру и создал удивительную вселенную героев и психов, способную посоревноваться с голливудскими франшизами. Автор Telegram-канала «Эта книга не изменила мою жизнь» Игорь Синельников рассказывает, что нужно знать об этом многообещающем авторе.
Молодой писатель уходит из «Эксмо»
Рагим Джафаров родился в Баку в 1992 году. Спустя четыре года его семья переехала в Россию. После школы поступил на переводчика, но ко второму курсу осознал, что по профессии работать не хочет. Как и многие писатели его поколения, свою первую книгу — «Атака мертвецов» — он самостоятельно опубликовал через платформу Ridero. Сейчас в портфолио Джафарова этот роман не очень заметен, но уже там появляются основные приемы его письма: крепкий детективный сюжет, таинственные персонажи и реальность, размытая то ли психическими травмами, то ли подлинным волшебством.
Параллельно Джафаров публиковал в своих аккаунтах в соцсетях небольшие истории про лавку с волшебными артефактами. Звенит звонок, щелкает табличка. Запутавшиеся клиенты хотят найти средство, которое поправит их жизни, но мудрый и несколько циничный хозяин магазина через серию остроумных диалогов выводит посетителей к их настоящим потребностям. И иногда дает волшебные артефакты, которые чаще оказываются плацебо. Автор не задумывал эту серию скетчей в стиле «Книжного магазина Блэка» как законченное произведение, но однажды его заметил скаут «Эксмо». Так на полках магазинов появилась первая часть дилогии «Марк и Эзра». Но после этого Джафаров сделал то, на что не пойдет ни один здравомыслящий автор: свою следующую рукопись он опубликовал сам.
Рагим Джафаров
Писатель
По сути, тираж «Марка и Эзры» лег на склад и даже не показался на полках магазинов. Продалось то, что я буквально руками продал. И я тогда думал, что дело в книге, а не в маркетинге. Как я вообще решился издать «Сато», я не знаю. Это еще ковидные времена были. Я не знал, чем платить зарплату моим сотрудникам, не то что на какие деньги «Сато» издавать. Пришлось в долги влезть.
Джафаров рискует и выигрывает
Дебютный роман «Сато», как ни посмотри, странно бы смотрелся на полке с фантастикой, хотя это и роман про инопланетян. Сюжет там такой: родители приводят к психологу пятилетнего сына, который утверждает, что он контр-адмирал космических войск Сато и его держат на Земле в плену. Реалистичный текст, построенный на психологических сессиях, до самого конца держит читателя в неведении, имеем ли мы дело с психическим расстройством и диссоциацией или в ребенка правда вселился контр-адмирал.
Для этого романа Рагим привлек психолога, вместе с которым прорабатывал каждую главу. Текст он опубликовал в издательстве «Скифия» за свой счет. У Джафарова к тому времени уже был небольшой фандом, который стал фокус-группой для его черновиков. Любой фанат и сейчас может присоединится к Telegram-каналу, где Джафаров тестирует новые главы.
Рагим Джафаров
Писатель
Я изначально выкладывал «Сато» по главам в соцсети. И кто-то из читателей, чтобы не потерять, собирал тексты в отдельный файл и делился с другими. Половина пабликов «ВКонтакте» была в кусках текста! К моменту издания книги на бумаге было как минимум три самодельные версии от читателей. Причем была смешная ситуация, когда какой-то критик из «Альтерлита» сделал разбор книги и долго докапывался до каждой запятой и повтора в тексте. А потом оказалось, что у него не официальная версия, а вот такая самоделка, собранная кем-то из читателей. То есть без редактуры, корректуры и так далее.
Ставка на самиздат сыграла. Критик Галина Юзефович не только заметила книгу и похвалила ее за философский подтекст и захватывающие сюжетные коллизии, но и номинировала на литературную премию «Новые горизонты» (2021), которая вручается ежегодно за лучшие произведения в жанре фантастики. Джафаров победил, обойдя самого Евгения Водолазкина. На премии «НОС» Джафаров получил приз зрительских симпатий. В 2023 году по роману был снят одноименный мини-сериал.
Следующий роман — «Картина Сархана» — автор отнес в издательство Clever. Книга хотя и получила меньше отзывов, но укрепила репутацию Джафарова как автора, который мастерски умеет создавать сюжет. В «Картине Сархана» миллиардер приглашает вроде не связанных друг с другом людей на презентацию новой работы художника, которого никто никогда не видел. Именно «Картину Сархана», где объединяются темы искусства и множественных личностей, Рагим Джафаров считает своей лучшей книгой. Но настоящая слава пришла к нему со следующим проектом.
Отправляет героя в психиатрическую больницу и строит мультивселенную
«Его последние дни» — одна из самых сложноустроенных, но удивительно понятных книг Джафарова. Это история, в которой писатель имитирует психическое расстройство, чтобы попасть лечебницу и собрать материал. Роман наполнен автобиографическими моментами и отсылками к предыдущим книгам.
В это самое время издательство «Альпина.Проза» стало заметным явлением на рынке современной художественной прозы. Собирая под крыло молодых авторов, оно за несколько лет открыло десятки имен, сделав ставку на профессиональное продвижение текстов. Это как раз и нужно было Джафарову. Вместе они рискнули издать «Его последние дни» как полноценный роман — в красивой обложке и с гастролями автора по всем книжным ярмаркам. После этого — шорт-лист премии «Лицей» и победа в номинации «Выбор читателей» на «Ясной Поляне».
Рагим Джафаров
Писатель
Вообще, этой книги не было бы, если бы не Татьяна Соловьёва (главный редактор издательства «Альпина.Проза». — Прим. ред.). Она убедила меня, что надо издавать. Для меня этот текст был почти дневником собственного сумасшествия. Я думал, это никому не будет интересно. В итоге пришлось убирать многое, просто потому, что оно в книге не нужно. Настоящие имена, детали, события и встречи. Например, там было описано, как я ездил на церемонию награждения «НОС», как по дороге туда встретил Дмитрия Быкова, как мне случайно чуть не сломали ногу. А еще пришлось многое править по требованию юристов, потому что законы выходили быстрее, чем я редактировал книгу!
Буквально за пару лет «Альпина.Проза» переиздала все романы Рагима Джафарова, постепенно превращая его в поп-звезду от литературы. К переизданию «Марка и Эзры» Джафаров дописал вторую часть, казалось бы, завершая историю о волшебной лавке. Но внимательный читатель уже замечает, сколько кросс-ссылок во всех его книгах. Словно во франшизе Marvel, в последнем романе Рагима Джафарова главным героем становится полюбившийся многим читателям убийца и собиратель артефактов Сид из второй части «Марка и Эзры». В оригинальном романе мексиканец Сид, второстепенный персонаж, приносил в чудесную лавку волшебные предметы, но, как он их доставал, читателю было неведомо. В «Песне о Сиде» мы узнаем не только его предысторию, но и, например, подлинную развязку «Картины Сархана». «Песнь о Сиде» соединяет вообще все книги Джафарова и дает им развернутый финал. При этом ее вполне можно читать как самостоятельное произведение. Автор продолжает развивать мультивселенную: в «Башне тишины» есть герой из «Марка и Эзры» и «Песни о Сиде» — Томас. Здесь он работает финансовым консультантом у Октая, отца главного героя.
Возвращается к корням, но остается собой
Джафаров пишет романы с сериальной структурой, сквозным сюжетом и сложноустроенной реальностью, которые при этом читаются как блокбастеры. Оригинальный сериал Букмейта «Башня тишины» обещает быть еще более динамичной авантюрной историей — с перевоплощениями, мошенничествами и глубоким исследованием зороастрийской культуры. Ради этого проекта Джафаров вернулся на родину, в Азербайджан, съездил в Иран и придумал, кажется, свой самый безумный текст, где нашлось место и локальной культуре, и древней персидской религии, а еще политическим агентам и джиннам.
Ксения Грициенко
Главный редактор оригинальных проектов Букмейта
Рагим Джафаров умеет то, что на удивление умеет не каждый писатель, — рассказывать истории. Будь то текст о диковинной антикварной лавке или упакованная в сессии у детского психолога судьба космического адмирала — Джафаров знает, как создать качественный сериал. Не случайно его новый текст «Башня тишины» задумался именно как книжный сериал: в нем есть и взрывы, и погони, и политические интриги, и, конечно же, мистические загадки. При этом зороастрийская мифология в «Башне тишины» выполняет не декоративную функцию; это основа текста, на которой держится и фэнтезийный каркас вселенной, и смысловой. Главный герой, незрячий экстрасенс-мошенник Руслан, каждый раз по всем законам зороастризма встает перед выбором — быть хорошим человеком и идти по сложному пути или нечестным и идти по простому. И именно в удивительном умении сочетать качественный сторителлинг, харизматичных персонажей и прописанную структуру мира кроется талант Рагима Джафарова.
Автор: Игорь Синельников
Фото: Настя Ликкей
Визажист/волосы: Артём Лялькин
Стилист: Анна Алфёрова
Продюсер: Елизавета Шелабина