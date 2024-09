Летову — 60! Публикуем фрагмент из новой книги «Он увидел солнце. Егор Летов и его время»

Так «Гражданская оборона» оказалась в трек-листе немецкой компиляции подпольного панка со всего мира — «Tour de Farce» (собственно, это был первый в полной мере официальный релиз группы, «Оборона» расположилась почти в самом конце сборника со связкой «Какое небо» и «Системы»), на американском сборнике-миньоне «Don’t Forget The Punks Of Bangkok!», а также среди участников международной культурной акции Next Stop Rock’n’Roll. «В 1989 году при участии некоего датского фонда в Москву привезли целую шеренгу альтернативных скандинавских групп, которые выступали в Питере и в Москве, — рассказывал Олег Тарасов. — Пригнали автобус звукозаписывающий, с многоканальной записью, прямо вот профессиональный». В итоге получился совместный советско-датский сборник «Laika», от СССР в нем поучаствовали также «Ноль», «Не ждали», «Апрельский марш» и другие; «Оборона» с датчанами записала «Новую правду» и заодно в рамках «Next Stop» отыграла в московском кинотеатре «Звездный» совместный концерт с голландскими авант-рокерами The Ex.