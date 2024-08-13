Летову — 60! Публикуем фрагмент из новой книги «Он увидел солнце. Егор Летов и его время»

Александр Горбачёв Музыкальный журналист, главный редактор StraightForward Foundation, шеф-редактор документальных проектов студии Stereotactic

Книга выросла из одноименного моего подкаста, но именно что выросла — вширь и вглубь. Я бы сказал, что фактура, которая есть в подкасте, составляет максимум 15% книги; текст с подкастом пересекается в некоторых цитатах, фактах, структурных ходах, и не более того.

Для книги сделано несколько дополнительных интервью и исследованы абсолютно все источники, которые я сумел найти. Статьи про Летова, интервью его и о нем, книги, телепередачи и т. п. в объеме, близком к ста процентам.

По жанру это биография пополам с cultural studies. То есть я не только рассказываю непосредственно о жизни Летова, но и ставлю ее в широкий историко-культурный контекст, что в ряде случаев, мне кажется, помогает немножко по-новому услышать его песни и понять его трансформации.