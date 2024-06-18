7 рассказов русских классиков, где все остаются живы

Спецпроект о чтении в отпуске
Для спецпроекта Кинопоиска и Букмейта «Книги на лето» поэт, критик и переводчик Лев Оборин рекомендует рассказы классиков русской литературы, которые можно смело брать с собой в отпуск: в конце все герои этих историй остаются живы! Рассказы расставлены в хронологическом порядке их выхода.
Этой подборкой мы завершаем каникулярный литературный спец. Надеемся, что помогли вам найти, что почитать. В предыдущих сериях были рекомендации от артистов, писателей и музыкантов, списки от Галины Юзефович и Дельфина, а также короткие книги на один вечер и гид по современным детективам.
Лев Оборин
Поэт, литературный критик, переводчик, редактор
Вообще говоря, рассказов таких больше, чем семь. И больше, чем семьсот семьдесят семь. Идея, что в русском литературном произведении непременно должна быть смерть, хороша как мем, но не проходит проверки действительностью. Конечно, этот мем созвучен нашему времени. Тем не менее вот семь рассказов, где все остаются живы, пусть и не всегда счастливы.
Один из ранних чеховских рассказов — периода, когда писатель работал под псевдонимом Антоша Чехонте и был известен как юморист. Вещь для Чехова, пожалуй, проходная; анекдот, описанный нарочито водевильным, развязным языком и разрастающийся до гротеска (финал рассказа, вероятно, отсылка к «Шинели» Гоголя, а в его завязке можно уловить родство с гоголевской же «Майской ночью»). Контрабасист с говорящей фамилией Смычков идет играть на свадьбе на дворянской даче, далее следует классический трюк с купанием и украденной одеждой, причем крадут ее и у случившейся тут же молодой княжны. Голая княжна окажется в футляре от контрабаса, Смычков так и не найдет свою одежду. Грянет большой скандал, но никто не умрет. Кстати, немой фильм по «Роману с контрабасом» стал первой экранизацией Чехова.
Этот рассказ хрестоматийный. Огромности слона здесь соответствует огромность родительской любви: девочка, чахнущая неизвестно от чего (пожалуй, лучше всего определить ее состояние как ангедонию; врач у Куприна называет это «равнодушием к жизни»), просит привести ей слона, и ее желание сбывается. Перед нами «обыкновенное чудо» в духе святочного рассказа, хотя к Рождеству текст Куприна не имеет отношения. «Слон» — один из текстов школьной программы, и в этом качестве он не вызывает ни раздражения, ни недоумения. В картине детства он на своем месте: это не тот слон, которого, по английской поговорке, стараются не замечать в комнате.
«У гадалки»
1913
Еще один классический образец русской юмористики — рассказ самой популярной писательницы в России начала XX века. Пелагея Макарьевна — гадалка с большой клиентурой, причем сплошь женской: «Мужчинская судьба известно какая. Все больше насчет девиц. А меня за этакую судьбу живо полиция прикроет». Самая серьезная драма, с которой приходят к Пелагее Макарьевне, — подозрение в краже ложки; далее Тэффи замечательно описывает машинерию надувательства и искусство с важным видом не сообщить ничего ценного. Ложка не найдется, но никто, к счастью, не умрет.
У Гиппиус много трагических рассказов, но вот этот — исключение. Впрочем, и в этом рассказе есть горечь. Начинается «Кольцо молчания» вполне по-чеховски: «Молодой приват-доцент Райвич ехал верхом в соседнюю усадьбу Коврово — свататься». И тут же следует оговорка: «Это было… все равно когда, вероятно, давно: еще существовали приват-доценты, верховые лошади, леса вдоль реки; теперь она обмелела, леса свели и сожгли Коврово». Рассказ и написан, и опубликован за пределами России, Гиппиус с Мережковским к этому времени уже четыре года живут в эмиграции. И это счастливый рассказ: все формальности человеческих отношений — ожидание предложения, сватовство, мнения родственников — в нем меркнут перед «кольцом молчания», которое охватывает двух людей, по-настоящему понимающих друг друга. Да, это дороже любых формальностей, в том числе сюжетных — не только в литературном, но и в жизненном смысле, ведь сватовство в итоге не состоится.
А еще это было давно, и больше этого не будет.
Если считать диктофон полноправным героем этого рассказа, то ему в нашей подборке места нет: перед нами история о том, как американское изобретение не выдержало напора и фантазии желающих его испробовать в Советской России. Последний из опытов звукозаписи оставляет только печально констатировать, что «лавры американских изобретателей и спекулянтов несколько меркнут и понижаются». Но люди все, конечно, живы. «Диктофон» — своего рода травестия лесковского «Левши»; несколькими десятилетиями позже тот же сюжет воплотится в анекдоте про сибирских мужиков и японскую бензопилу.
В «Записках юного врача» действует едва ли не самый сильный и симпатичный протагонист своего времени. В первых рассказах у героя, попавшего в больницу в глубокой провинции, практически все получается, невзирая на небольшой опыт и постоянный страх ошибки. К сожалению, полоса везения в какой-то момент прервется. «Полотенце с петухом» — рассказ, открывающий цикл, и сразу здесь нам в лицо бросают все что можно: непролазную грязь, фантасмагорический инструментарий предыдущего врача и, конечно, кошмарный несчастный случай, с последствиями которого доктору приходится разбираться. Здесь вдохновенно (одно из любимых слов Булгакова), во всех натуралистических подробностях описана рискованная операция, которая завершается против всех ожиданий успешно. Процесс спасения человека в «Полотенце с петухом» ощутим на физическом уровне, а соображениям о героизме тут нет места — есть просто опасная работа.
Один из поздних рассказов Бунина, входящий в цикл «Темные аллеи». Вообще, в этом цикле много смерти: Танатос в бунинской философии неотделим от Эроса, ходит за ним по пятам, и многое они друг в друге освещают и проясняют. Но в «Речном трактире» все остаются живы. Рассказчик случайно встречается в московском ресторане с пожилым тоскующим военным врачом, который рассказывает ему историю (воспоминания нахлынули на доктора, между прочим, после того как в том же ресторане появился Валерий Брюсов с очередной несчастной поклонницей; Бунин не упускает возможности кольнуть коллегу, с которым когда-то был в близких отношениях, а потом разошелся).
Честно говоря, всё в обстановке рассказа и в истории доктора — характерной для русской прозы фигуры — выглядит как пастиш, отсылка к множеству классических мотивов. И блестящее описание Волги и трактира над Волгой в его подробном безобразии, и спасение оступившейся женщины, и ее набожность, и парадоксальный вывод: «Я жалел потом, что, так сказать, спас ее…» Но ведь все-таки спас.