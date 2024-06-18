7 рассказов русских классиков, где все остаются живы

У Гиппиус много трагических рассказов, но вот этот — исключение. Впрочем, и в этом рассказе есть горечь. Начинается «Кольцо молчания» вполне по-чеховски: «Молодой приват-доцент Райвич ехал верхом в соседнюю усадьбу Коврово — свататься». И тут же следует оговорка: «Это было… все равно когда, вероятно, давно: еще существовали приват-доценты, верховые лошади, леса вдоль реки; теперь она обмелела, леса свели и сожгли Коврово». Рассказ и написан, и опубликован за пределами России, Гиппиус с Мережковским к этому времени уже четыре года живут в эмиграции. И это счастливый рассказ: все формальности человеческих отношений — ожидание предложения, сватовство, мнения родственников — в нем меркнут перед «кольцом молчания», которое охватывает двух людей, по-настоящему понимающих друг друга. Да, это дороже любых формальностей, в том числе сюжетных — не только в литературном, но и в жизненном смысле, ведь сватовство в итоге не состоится.

А еще это было давно, и больше этого не будет.