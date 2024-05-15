Гид по современным детективам

Спецпроект о чтении в отпуске
Продолжаем литературно-каникулярный спецпроект Кинопоиска и Букмейта «Книги на лето». Мы уже делились рекомендациями кинозвезд, музыкантов и критиков, подбирали книги на один вечер, а теперь решили глубже погрузиться в самый любимый отпускной жанр — детективы.
В этом субъективном гиде мы подобрали новые книги, все они вышли в свет после 2000 года. Авторов разделили по направлениям: герметичные детективы, процедуралы, уютные детективы, детективные серии, российские детективы, исторические детективы и даже детективы для тех, кто их не любит.
Герметичные детективы
Многие начали знакомство с детективами именно с герметичных сеттингов, случайно обнаружив на полках дома «Десять негритят» или «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. В современных романах такой формат продолжает использоваться. Сам факт того, что убийца совсем рядом, добавляет еще больше ощущения клаустрофобии.
«Загадка номера 622»
Издательство Corpus, перевод с французского Марии Зониной
Кто автор? Жоэль Диккер — швейцарский писатель и предприниматель (внезапно — у него есть шоколадная фабрика). Стал известен широкой публике после выхода своего третьего романа «Правда о деле Гарри Квеберта». Чаще всего в своих книгах детективный сюжет объединяет с психологической драмой. Для Диккера характерны витиеватые сюжеты с флешбэками и скачками во времени.
О чем книга? Молодой писатель Жоэль приезжает в Швейцарские Альпы, в роскошный отель «Палас Вербье», чтобы восстановиться после тяжелого расставания и смерти близкого друга-издателя. Случайно он узнает, что в соседнем номере несколько лет назад было совершено убийство. Писательское любопытство заставляет героя все больше и больше погружаться в интриги прошлого.
Эта книга — отличный вариант первого знакомства с Диккером. И вовсе не потому, что главного героя автор буквально назвал в честь себя. Во-первых, Диккер наконец отправляет персонажей в родную Швейцарию (действие предыдущих романов происходило в США), от описаний которой вам срочно захочется в горный отпуск. Во-вторых, в этой книге есть все, чем автор так известен: жонглирование жанрами (триллер, детектив, психологическая мелодрама), расследование давней тайны, флешбэки и запутанные любовные линии. При этом условная герметичность отеля все же позволяет держать фокус и не теряться в сюжете.
Что еще почитать у этого автора? «Правда о деле Гарри Квеберта», чтобы понять, после чего Жоэля Диккера заметили (а еще можно посмотреть одноименный сериал).
«Охотничий дом»
Издательство «Вимбо», перевод с английского Оксаны Чураковой
Кто автор? Люси Фоли начала свою карьеру с исторических романов, но мировую популярность получила именно благодаря триллерам и детективам. Читатели обожают ее за атмосферу — Фоли отлично описывает природу, поместья и любые крошечные детали, которые моментально погружают вас в сюжет. И даже когда писательница вводит много персонажей, она находит время на каждого — все раскрываются и исследуются с разных сторон.
О чем книга? Место действия — изолированный охотничий дом в шотландских горах. Главные герои — группа тридцатилетних друзей, знакомых с университета. Все они приехали сюда, чтобы отдохнуть и весело провести новогодние праздники. Но атмосфера очень быстро накаляется, когда начинают всплывать недомолвки и годами копившееся напряжение. Что же будет, когда один из этой компании пропадет, а позже будет найден мертвым?
Фоли любит герметичные истории. Ее первый детективный роман «Список гостей» был про свадьбу на далеком острове. Именно сталкивая персонажей на одной территории и заставляя их чувствовать полное отсутствие личного пространства, Фоли постоянно держит читателя в напряжении.
Какие еще романы стоит прочитать у этого автора? «Список гостей», если понравится то, как Фоли работает с герметичным сеттингом; «Комната в Париже», если захочется посмотреть, как она действует вне этого формата.
«Поезд убийц»
Издательство Inspiria, перевод с японского Анаит Григорян
Кто автор? Котаро Исака — один из самых ярких представителей современной японской литературы. Его сюжеты похожи на детально проработанные и динамичные сценарии, что неудивительно — их он тоже пишет. Практически все книги Исаки были экранизированы.
О чем книга? Действие разворачивается в скоростном поезде, который едет из Токио в Мориоку. Со стороны может показаться, что все пассажиры — обычные люди. Но среди них есть несколько наемных убийц, каждый из которых преследует свои цели, и нужна лишь одна случайность, чтобы их пути пересеклись.
«Поезд убийц» — книга, которая несется со скоростью света. Очень тяжело предугадать, что вас ждет на следующей странице, настолько Исака любит играть с ожиданиями. Отличные диалоги, черный юмор, потрясающие сюжетные арки каждого персонажа — все это заставит вас проглотить «Поезд убийц» за пару вечеров. В 2022 году по книге вышел фильм Дэвида Литча «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли.
Что еще почитать у этого автора? «Кузнечик» — по сути, приквел «Поезда убийц», но работает и как самостоятельный роман. В нем больше жестокости и кровавых сцен, а по атмосфере это, скорее, нуар.
«Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил»
Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Евгении Бутенко
Кто автор? Стивенсон — австралийский писатель и стендап-комик. Любовь к комедии проявляется в сюжетах и героях, которых он придумывает. При этом юмор не мешает Стивенсону создавать саспенс и удерживать напряженность.
О чем книга? Название книги здесь говорит само за себя: каждый человек в преступной семейке Каннингем когда-то кого-то да убил. Однажды все родственники собираются на лыжном курорте, чтобы отпраздновать освобождение Майкла — родного брата Эрнеста Каннингема, главного героя книги. И в это время именно здесь убивают человека. Все подозрения падают на Майкла, но Эрнест начинает собственное расследование, все больше и больше погружаясь в секреты своей семьи.
Если вы искали что-то максимально похожее на «Достать ножи» Райана Джонсона, это ваша остановка. Стивенсон отлично справляется с задачей сделать забавный детектив, не скатываясь в пошлую и раздражающую иронию.
Что еще почитать у этого автора? Пока переводов других книг Стивенсона не выходило. Но если вы читаете на английском, обязательно попробуйте «Everyone on This Train Is a Suspect» («Все в этом поезде под подозрением»), где в классический детективный сюжет попадают шесть писателей, недолюбливающих друг друга.
Процедуральные детективы
Процедуралы — поджанр, в котором большая часть времени уделяется описанию рабочих будней полиции и других следственных органов. Как проходит расследование, какие методы используются и как в итоге находят преступника. Часто здесь описывается бюрократия и прочая рутина, с которой полицейским приходится сталкиваться в работе. Немаловажная часть — личные переживания главных героев.
Многие современные процедуральные серии стали уже легендарными, и, скорее всего, вы о них уже много слышали — например, о цикле про Харри Холе от Ю Несбе, книги про Корморана Страйка от Роберта Гэлбрейта и истории про Дублинский отдел убийств Таны Френч. Все эти серии мы горячо рекомендуем, но для нашей подборки постарались вспомнить что-то менее очевидное.
«Жало белого города»
Издательство Inspiria, перевод с испанского Надежды Беленькой
Кто автор? Эва Гарсиа Саэнс де Уртури большую часть своей жизни работала окулистом, но в какой-то момент решила попробовать писать. Первую книгу ей пришлось продвигать и издавать самостоятельно. Эве интересен жанр исторического романа, отголоски этого чувствуются и в ее самой популярной детективной «трилогии Белого города».
О чем книга? Инспектор отдела уголовного розыска Унаи Лопес де Айяла по прозвищу Кракен расследует серию загадочных убийств в испанском городе Витория. Маньяк имитирует ритуальные жертвоприношения, которые происходили в городе еще 20 лет назад. Но тот преступник уже давно в тюрьме — неужели появился подражатель? Или все эти годы за решеткой был не тот человек? Что самое пугающее, маньяк оставляет Унаи загадочные послания.
Это первая часть «трилогии Белого города». Саэнс де Уртури великолепно погружает читателя в баскскую культуру и историю, но, самое главное, она увлекательно проводит вас по расследованию Кракена. Опрос свидетелей, улики, зацепки — все это будет перед вами. Сможете раскрыть преступление быстрее главного героя?
Что еще почитать у этого автора? «Водные ритуалы», если хотите продолжить читать про Кракена.
Сорен Свейструп
«Каштановый человечек»
Издательство «Эксмо», перевод с датского Анатолия Чеканского
Кто автор? Свейструп в первую очередь сценарист. Его самая популярная работа — это легендарный сериал «Убийство» с Софи Гробель. «Каштановый человечек» — пока единственный роман Свейструпа.
О чем книга? В Копенгагене появляется серийный убийца, который оставляет на месте преступления человечка, сделанного из спичек, пластилина и каштанов. Это могла бы быть просто визитная карточка преступника, но на фигурках находят отпечатки пальцев совсем юной дочери политика Розы Хартунг, которая пропала за год до этого.
Свейструп признался, что придумал основную идею романа, когда в детском саду своих детей услышал песню-считалку, в ней звучит фраза «каштановый человечек, заходи, заходи». Сама идея такого непонятного существа вызвала у него беспокойство.
Что еще почитать у этого автора? Больше романов Свейструп пока не выпускал, но можете посмотреть «Убийство» и мини-сериал «Каштановый человечек».
Уютные детективы
Cozy mystery — вариант для тех, кто любит загадки, но терпеть не может жутковатые описания убийств и мест преступлений. Чаще всего место действия таких историй — милый маленький городок или деревушка. Яркий классический пример — это, разумеется, серия про мисс Марпл. Современные хиты уютного детектива — книги Ричарда Османа.
Джесси К. Сутанто
«Непрошеные советы Веры Вонг»
Издательство АСТ, перевод с английского Расима Прокурова
Кто автор? Сутанто — писательница китайско-индонезийского происхождения. В своих романах она старается смешивать комедию, детектив и романтику. В 2020 году Netflix купил права на экранизацию ее дебютной книги «Доверьтесь Ченам» еще до того, как та вышла.
О чем книга? Старушка Вера Вонг живет одна, но ей совсем не скучно. Она любит пить улун, сталкерить жизнь сына в интернете и работать в своей чайной лавке. Идеально! Но как-то утром в магазинчике Вера находит мертвого мужчину, который сжимает в руке флешку. Она вызывает полицию, а вот флешку решает забрать. Старушка начинает пристально следить за покупателями, которые приходят к ней в лавку — один из них, скорее всего, вернулся именно за флешкой. Но вот незадача: Вера случайно начинает дружить с каждым из посетителей.
Что еще почитать у этого автора? «Доверьтесь Ченам» — тоже уютно, тоже смешно, тоже загадочно!
«Лама-детектив знает твой мотив»
Издательство «Эксмо», перевод с английского Елены Измайловой
Кто авторы? По отдельности Эрин Маккарти и Кэти Лав пишут в основном романтические истории. Но в коллаборации им интересны уютные детективы, от которых не страшно и жутко, а любопытно и забавно.
О чем книга? Софи Лафлер была актрисой, но судьба привела девушку в бухту Дружбы. Бабушка оставила здесь ей в наследство паб, гостевой дом и… ламу по имени Джек Керуак. Свежий воздух и атмосфера свободы пробудили в Софи навыки детектива-любителя. И когда в гостевом доме находят труп, Софи готова разобраться, что же произошло и связано ли это как-то с ее семьей.
Детектив, в котором будет ноль стресса и переживаний. Только милая атмосфера курортного городка. Но стоит приготовиться к тому, что писательницы обожают оставлять клиффхэнгеры, так что вам неизбежно придется вписаться в целую серию!
Что еще почитать у этих авторов? «Альпакалипсис придет, Лама всех спасет» — продолжение, в котором Софи расследует, что творится за кулисами местной ярмарки.
«Кофе со вкусом убийства»
Издательство Inspiria, перевод с английского Ксении Никишевой
Кто автор? Писатель из графства Йоркшир, работавший над радиопостановками для Би-би-си. Кроме этого, он долгое время занимал пост заместителя директора в начальной школе — это и послужило вдохновением для его историй.
О чем книга? Три школьные учительницы на пенсии собираются по четвергам, чтобы обсудить последние сплетни и новости. Однажды во время этих посиделок в кафе заглядывает их бывшая коллега Топси, а уже через неделю она умирает при странных обстоятельствах.
Подругам не дает покоя то, что в деле слишком много подозрительных деталей: пропавшие из дома деньги, звонки и черный фургон у дома Топси. Удастся ли им разгадать, что на самом деле произошло?
Что еще почитать у этого автора? У Джей Эм Холла, к сожалению, пока не переведены другие книги.
Российские детективы
Детективов про Россию от русскоязычных авторов очень много — например, если того требует настроение, всегда можно взять что-то из серий Дарьи Донцовой (обязательно пройдите тест Кинопоиска «Это Дарья Донцова или нейросеть?»), Татьяны Устиновой или Александры Марининой. Мы выбрали менее популярные книги, в которых детективная линия — одна из частей повествования.
«Холодные глаза»
Издательство «Альпина.Проза»
Кто автор? Писатель, режиссер и сценарист из Махачкалы. Долгое время занимался в основном киносценариями, но с 2014 года пишет художественную прозу.
О чем книга? Главный герой Арсен приезжает в дагестанское горное село, где произошло жестокое массовое убийство. Арсен — молодой и наивный журналист, который воспринимает это дело как шанс пробраться в большую и социально важную журналистику. Но не так-то просто копаться в произошедшем, когда местные жители не хотят с тобой даже говорить.
Помогает Арсену следователь Заур — грубоватый полицейский, который прекрасно понимает, как все работает в селе и на какие проблемы здесь можно случайно наткнуться. Необычная часть повествования состоит в том, что Арсен не очень надежный рассказчик. Он постоянно делает предположения, которые плохо вяжутся с реальностью. От этого наблюдать за его расследованием еще интереснее.
Что еще почитать у этого автора? Послушайте его аудиосериал «Луна 84» — отличный космический детектив (рассказывали о нем подробнее здесь).
«Суть вещи»
Издательство Corpus
Кто автор? Писательница, сценаристка и редактор. В 2008 году уехала на Кипр, где заняла пост редактора русскоязычного издательского дома «Вестник Кипра». «Суть вещи» — ее дебютный (пока единственный) роман.
О чем книга? У 29-летней Лизы расстройство аутистического спектра. Она живет с бабушкой в Перми, работает уборщицей и потрясающе знает математику. А еще она слышит вещи так, как никто другой. Неодушевленные предметы рассказывают Лизе о своих хозяевах все. Даже то, что люди предпочли бы скрыть.
Когда Лиза делает уборку в кабинете доктора-остеопата Дервиента, все вокруг говорит ей: здесь происходит что-то очень плохое и страшное. Дети тут сильно кричат, но никто не может их услышать. Однако Лиза смогла, и теперь она готова действовать.
Детективные серии
Детективный жанр часто основывается на больших сериях. Несколько из них были упомянуты в пункте о процедуралах. Особенность серий состоит в том, что читать их можно с любой книги. Поэтому в предложенных нами сериях мы выбрали части, на которые особенно стоит обратить внимание.
Серия «Джейн Риццоли и Маура Айлз»
Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Виталия Бабенко и других
Кто автор? Тесс Герритсен — современная легенда медицинских детективов и триллеров. Серия про Риццоли и Айлз была успешно экранизирована — сериал «Напарницы» получил аж семь сезонов. По образованию Герритсен — врач, во многом именно поэтому и выбрала себе медицинский поджанр.
Про что серия? В цикле про детектива Джейн Риццоли и патологоанатома Мауру Айлз уже 13 книг, большая их часть переведена на русский язык. Риццоли и Айлз работают в Бостоне, но иногда дела заводят их и в другие места США. Каждая книга посвящена одному расследованию. Маура в первых частях серии — это, скорее, второстепенный персонаж, но позднее становится такой же важной, как Джейн.
Серию можно начинать читать с любой книги, однако важно понимать, что линейный сюжет здесь моментами присутствует, чаще всего это касается личной жизни героинь.
На какие книги в цикле обратить внимание? Можно подряд прочитать первые две части — «Хирург» и «Ученик», они тематически связаны друг с другом. «Гиблое место» — чтобы посмотреть на персонажей вне зоны комфорта (Бостона).
Серия «Эрика Фальк и Патрик Хедстрем»
Издательство «Эксмо», перевод с английского Ольги Боченковой и других
Кто автор? Писательница, которую называют «шведской Агатой Кристи». Чаще всего отправляет героев своих историй в родной город Фьельбака на западном побережье Швеции. Лэкберг феноменально описывает скандинавскую природу и отлично закручивает сюжет, чтобы запутать читателя.
Про что серия? В центре повествования — писательница Эрика Фальк и ее муж, детектив Патрик Хедстрем, которые то вместе, то по отдельности расследуют преступления в родном городе и его окрестностях. Начинается все с «Ледяной принцессы», в которой Эрика пытается раскрыть убийство подруги детства. Старые тайны всплывают на поверхность, и Эрике нужно попытаться их осмыслить, чтобы докопаться до правды.
Как и во многих сериях, в цикл Лэкберг можно заходить с любой книги. Но если решитесь идти по порядку, то будет понятнее, как меняется динамика отношений между главными героями.
На какие книги в цикле обратить внимание? «Ледяная принцесса», чтобы познакомиться с историей, «Вкус пепла» — чтобы почувствовать максимальную клаустрофобию городка, прямо как в сериалах у Энтони Флэнегана.
Серия «Инспектор Арман Гамаш»
Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Григория Крылова
Кто автор? Канадская писательница, получившая Премию Агаты Кристи пять раз подряд. Изначально пыталась писать историческую прозу, но быстро поняла, что это не ее жанр.
Про что серия? По структуре каждая книга в цикле похожа на классический британский whodunit. Главный герой серии — инспектор Арман Гамаш из полиции Квебека, который расследует дела в деревне Три Сосны. Это эмпатичный человек с очень понятными моральными принципами, главный герой, за которым не устаешь наблюдать из раза в раз.
Сюжеты Луизы Пенни продуманы до каждой мелкой детали, так что серию лучше читать внимательно.
На какие книги в цикле обратить внимание? «Смертельный холод» — пригодится ближе к новогодним праздникам, «Время предательства» — отличная книга про Армана в ситуации полной разрухи. Но это все же линейная серия: рекомендуем читать по порядку с самого начала.
Исторические детективы
Этот поджанр можно интерпретировать по-разному. Некоторые относят к нему все сюжеты, которые происходят в прошлом. Для других важно, чтобы в книге присутствовали реальные исторические персонажи. Мы добавили в наши список и те, и другие.
Абсолютные маст-риды, про которые вы, вероятно, уже слышали, — цикл про Америку начала XVII века «Приключения Мэтью Корбетта» Роберта Маккамона и серия про Лондон конца XVI века «Джеймс Марвуд и Кэт Ловетт» Эндрю Тейлора. Это база. Теперь про то, что еще стоит прочитать.
«Заводная девушка»
Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Игоря Иванова
Кто автор? Британская писательница, работающая с жанрами исторического детектива и мистического триллера. Маццола признается, что на ее творчество сильное влияние оказали Сара Уотерс и Дафна дю Морье.
О чем книга? Париж, 1750 год. Бывшая секс-работница Мадлен по заданию полиции устраивается горничной к часовщику Рейнхарту. Ходят слухи, что он создает свои удивительные механизмы с помощью магии, а это, разумеется, запрещено. Мадлен постоянно кажется, что в доме Рейнхарта за ней кто-то следит. Девушке становится еще тревожнее, когда с парижских улиц начинают исчезать дети. Она решает выяснить, что же на самом деле происходит.
В книге есть еще два взгляда на историю — со стороны дочери Рейнхарта, Вероники, и фаворитки короля мадам Помпадур. Такое разделение позволяет хорошо рассмотреть, насколько по-разному живется людям в зависимости от их происхождения.
Что еще почитать у этого автора? На русском другие книги Маццолы пока не вышли.
«Дом у озера»
Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Инессы Метлицкой
Кто автор? Австралийская писательница, которая особенно любит вплетать детективные линии в семейные саги. Интриги и загадки в ее историях важны, но больше внимания привлекают сами по себе герои Мортон.
О чем книга? Летом 1933 года семья Эдевейн проводит вечеринку в своем домике у озера. Но праздник омрачается: младший ребенок бесследно исчезает, да еще вскоре полиция находит мертвым близкого друга семьи. Эдевейны уезжают из родного гнезда, которое постоянно напоминало о трагедиях. Спустя 70 лет детектив Сэди Спэрроу, оказавшаяся в вынужденном отпуске, приезжает в коттедж своего деда в Корнуолле и случайно обнаруживает заброшенный дом. История о пропавшем мальчике завораживает ее, поэтому она решает начать собственное расследование.
Что еще почитать у этого автора? «Далекие часы», особенно если хочется атмосферы «Тринадцатой сказки» Дианы Сэттерфилд.
«Дом шелка»
Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Михаила Загота
Кто автор? Английский писатель, который начал свою карьеру с детских книг, но очень быстро перешел на мистику и детективы. Горовиц также пишет сценарии — например, он написал 11 эпизодов сериала «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше в главной роли.
О чем книга? Лондон, 1890 год. Эдмунд Кастерс приходит в легендарную квартиру на Бейкер-стрит, 221Б, и просит о помощи: с самого путешествия из Америки его преследует таинственный незнакомец. Угроза принимает еще большую опасность, когда дом Эдмунда грабят. Холмс и Ватсон еще не предполагают, что вместе с этим делом будут втянуты в настоящий международный заговор таинственной организации «Дом шелка».
Горовиц получил предложение написать продолжение истории о приключениях Шерлока и доктора Ватсона напрямую от Фонда наследия Артура Конана Дойла. И критики, и читатели оценили, что писатель с уважением подошел к персонажам и закрутил очень любопытную и сложную тайну.
Что еще почитать у этого автора? Серию про Сьюзан Райлен — «Сороки-убийцы» и «Совы охотятся ночью». Там уже современный сеттинг, а главной героиней становится редактор детективных романов.
«Горбун лорда Кромвеля»
Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Екатерины Большелаповой, Татьяны Кадачиговой
Кто автор? Сэнсом — один из самых ярких авторов исторических детективов. Он окончил исторический факультет, получил докторскую степень, потом — юридическое образование. Долго работал по профессии, но с первым же романом «Горбун лорда Кромвеля» с ноги ворвался в жанр исторического детектива. Писатель умер в апреле 2024 года после долгой борьбы с раком.
О чем книга? Это первая часть из серии про горбатого юриста Мэтью Шардлейка. Англия в разгар Реформации, 1537 год. Умный и проницательный Шардлейк служит советником лорда Томаса Кромвеля. Но приходят страшные новости: в монастыре Скарнси убит эмиссар Кромвеля. Шардлейк отправляется туда, чтобы провести расследование, а в процессе сталкивается с религиозными интригами, опасными заговорами и тайнами.
Если вы побаиваетесь исторических детективов из-за обилия имен, событий и мест, о которых как будто бы нужно знать заранее, то Сэнсом вас удивит. Он идеально вводит факты в сюжет, объясняет все понятными словами, при этом не слишком упрощает.
Что еще почитать у этого автора? Смело продолжайте серию про Мэтью Шардлейка (всего в ней семь частей), она полностью переведена на русский.
«Сварить медведя»
Издательство «Вимбо», перевод со шведского Сергея Штерна
Кто автор? Шведский писатель, который долгое время публиковал поэзию, а в конце 1990-х выпустил несколько книг для подростков. Слава к нему пришла после публикации в 2000 году романа «Популярная музыка из Виттулы». Ниеми не привязывает себя к определенному жанру.
О чем книга? 1852 год, глухая деревушка на севере Швеции. Пастор Лестадиус берет на воспитание саамского мальчика Юсси. Они ведут спокойную и размеренную жизнь, пока в их деревушке не пропадает пастушка. Она ушла в лес и не вернулась. По мнению властей, женщину разодрал медведь. Но Лестадиус с этим не согласен и начинает собственное расследование.
Ниеми удивительным образом смешивает историческую часть (Лестадиус — реальный человек, который проповедовал христианство саамскому населению), размышления о религии и детективную загадку. Книга вполне могла попасть и в следующий раздел — для тех, кто не любит детективы.
Что еще почитать у этого автора? Детективы не посоветуем, но если вы в настроении для чего-то тяжелого, обязательно попробуйте «Дамбу».
Детективы для тех, кто не любит детективы
Есть читатели, которым нравятся загадки, но при этом совершенно не заходят детективные клише. Понимаем и принимаем это. Подобрали варианты, которые отлично балансируют на смешении разных жанров.
«Искатель»
Издательство «Фантом-Пресс», перевод с английского Шаши Мартыновой
Кто автор? Ирландская писательница, которая дебютировала в 2007 году с романом «В лесу» и получила за него Премию Эдгара Аллана По. Книга в итоге стала первой частью в большой серии про Дублинский отдел убийств. И критики, и читатели любят истории Таны Френч за психологизм — часто главная загадка уходит на второй план.
О чем книга? Кел Хупер — бывший детектив из Чикаго, который переехал в ирландскую деревушку в надежде спокойно выйти на пенсию и заниматься столярным делом. Но знакомство с девочкой-подростком по имени Трей заставляет Кела вернуться к прошлому: она просит найти своего старшего брата Брендона. Расследовать что-то в деревне, где все друг друга знают и старательно пытаются не разболтать лишнего чужаку, не самая простая задача. Да и не опасно ли разрушать прочно выстроенную иллюзию спокойной сельской жизни?
Что еще почитать у этого автора? Если вам понравится неторопливый темп «Искателя», то «Охотник» — продолжение истории про Кела Хупера. А если после «Искателя» вы вдруг чуть больше полюбите детективы, то берите любую часть Дублинского отдела убийств; это идеальный процедурал.
«У меня к вам несколько вопросов»
Совместный проект Букмейта и издательства «Лайвбук», перевод с английского Дмитрия Шепелева
Кто автор? Маккай 12 лет работала учителем начальных классов, а в 2008 году ее рассказ отметил Салман Рушди, курировавший антологию «Лучшие американские рассказы». Роман Маккай «Мы умели верить» был финалистом Пулитцеровской премии.
О чем книга? 38-летняя Боди Кейн отправляется в Нью-Гемпшир, чтобы провести двухнедельный курс в школе-интернате Грэнби, где она сама училась много лет назад. Как только она переступает порог знакомого места, воспоминания накрывают ее с головой. В том числе вопросы, которые не давали Боди покоя уже много лет. Кто убил ее популярную соседку Талию 22 года назад? Действительно ли это сделал тренер, которого и посадили в тюрьму?
Расследование и детективная часть в романе Маккай — это, скорее, один из способов обсудить другие вопросы. Здесь и попытки понять, можно ли делать тру-крайм без эксплуатации истории жертвы и ее родственников. Большая часть романа — размышления о культуре отмены. В общем, даже если вам не нравятся загадки и тайны, сможете получить много любопытных рассуждений от героини, которая сама не всегда уверена, права она или нет.
Что еще почитать у этого автора? «Мы умели верить», если любите эмоциональные американские горки.
«Веди свой плуг по костям мертвецов»
Издательство Inspiria, перевод с польского Ирины Адельгейм
Кто автор? Польская писательница, обладательница Букеровской премии и Нобелевской премии по литературе. Язык Токарчук очень поэтичный и богатый на символы. В своих работах она часто обращается к магическому реализму.
О чем книга? В крошечной деревне, которую и на карте-то не найти, живет пожилая Янина Душейко. Она присматривает за домами дачников из города, а сама работает преподавательницей английского языка. В одном из домов Янина и ее сосед находят тело поселенца-охотника. После этого начинается череда ужасных событий, на которые обычные жители деревни никак не могут отреагировать. Но не Янина.
Вроде бы детективный сюжет, но Токарчук намного больше времени уделяет главной героине, которая думает о несправедливости, истоках зла и о том, как с этим бороться. Книгу экранизировала Агнешка Холланд.
Что еще почитать у этого автора? «Бегуны» — идеальная книга на лето, особенно в путешествии.
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«Признания»
Издательство Inspiria, перевод с японского Татьяны Шерегеда
Кто автор? Японская писательница, которую называют «королевой иямису» — этот поджанр детективов исследует темную сторону человеческой натуры. Главная цель романов иямису — заставить читателя испытать дискомфорт и отвращение.
О чем книга? У преподавательницы Юки Моригути погибает четырехлетняя дочь, ее находят в школьном бассейне. Полиция решила, что это несчастный случай из-за неосторожности матери. Наступает последний день учебы. Юко собирает учеников и объявляет: ее дочь умерла не по неосторожности, ее убили двое учеников, присутствующих в классе. И Юко готова мстить.
Книга начинается с монолога Юко, но следующие главы дают точку зрения на произошедшее с разных сторон. «Признания» — это в первую очередь книга о боли и скорби, с которыми главная героиня слишком долго была один на один. И уже потом это классная детективная история.
Что еще почитать у этого автора? «Искупление», которое многие сравнивают по атмосфере с «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн.
Автор: Лена Николаева
Леттеринг: Евгений Николаев
Иллюстрация: Павел Мишкин