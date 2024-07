Гид по современным детективам

Кто автор? Стивенсон — австралийский писатель и стендап-комик. Любовь к комедии проявляется в сюжетах и героях, которых он придумывает. При этом юмор не мешает Стивенсону создавать саспенс и удерживать напряженность.

О чем книга? Название книги здесь говорит само за себя: каждый человек в преступной семейке Каннингем когда-то кого-то да убил. Однажды все родственники собираются на лыжном курорте, чтобы отпраздновать освобождение Майкла — родного брата Эрнеста Каннингема, главного героя книги. И в это время именно здесь убивают человека. Все подозрения падают на Майкла, но Эрнест начинает собственное расследование, все больше и больше погружаясь в секреты своей семьи.

Если вы искали что-то максимально похожее на «Достать ножи» Райана Джонсона, это ваша остановка. Стивенсон отлично справляется с задачей сделать забавный детектив, не скатываясь в пошлую и раздражающую иронию.

Что еще почитать у этого автора? Пока переводов других книг Стивенсона не выходило. Но если вы читаете на английском, обязательно попробуйте «Everyone on This Train Is a Suspect» («Все в этом поезде под подозрением»), где в классический детективный сюжет попадают шесть писателей, недолюбливающих друг друга.