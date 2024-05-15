Гид по современным детективам

Кто автор? Жоэль Диккер — швейцарский писатель и предприниматель (внезапно — у него есть шоколадная фабрика). Стал известен широкой публике после выхода своего третьего романа «Правда о деле Гарри Квеберта». Чаще всего в своих книгах детективный сюжет объединяет с психологической драмой. Для Диккера характерны витиеватые сюжеты с флешбэками и скачками во времени.

О чем книга? Молодой писатель Жоэль приезжает в Швейцарские Альпы, в роскошный отель «Палас Вербье», чтобы восстановиться после тяжелого расставания и смерти близкого друга-издателя. Случайно он узнает, что в соседнем номере несколько лет назад было совершено убийство. Писательское любопытство заставляет героя все больше и больше погружаться в интриги прошлого.

Эта книга — отличный вариант первого знакомства с Диккером. И вовсе не потому, что главного героя автор буквально назвал в честь себя. Во-первых, Диккер наконец отправляет персонажей в родную Швейцарию (действие предыдущих романов происходило в США), от описаний которой вам срочно захочется в горный отпуск. Во-вторых, в этой книге есть все, чем автор так известен: жонглирование жанрами (триллер, детектив, психологическая мелодрама), расследование давней тайны, флешбэки и запутанные любовные линии. При этом условная герметичность отеля все же позволяет держать фокус и не теряться в сюжете.

Что еще почитать у этого автора? «Правда о деле Гарри Квеберта», чтобы понять, после чего Жоэля Диккера заметили (а еще можно посмотреть одноименный сериал).