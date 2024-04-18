«Мое восприятие Толстого не совсем обычно»: Дельфин советует любимые книги

Спецпроект о чтении в отпуске
Для спецпроекта Кинопоиска и Букмейта «Книги на лето» российский рэп-исполнитель, мелодекламатор, певец, музыкант, композитор, музыкальный продюсер, автор песен и поэт Дельфин выбрал семь своих любимых литературных произведений. Здесь будет смешной рассказ, поэтичная проза и восхитительные воспоминания, которые заставили Дельфина очень много улыбаться и даже завидовать.
Дельфин
Музыкант
«Анна Каренина»
Издательство «Альпина.Проза»
Мое восприятие Толстого не совсем обычно. Я почти не слежу за сюжетом. Я не запоминаю имена героев и не предполагаю того, что будет дальше. Я всегда нахожусь в пределах пяти-шести прочитанных мною предложений, наслаждаясь именно тем моментом, который автор сейчас описывает.
После прочтения романа «Анна Каренина» мне пришлось на некоторое время уйти в «читательский отпуск», сделать перерыв в чтении. Нельзя было браться сразу за что-то другое. Этот текст для меня во многом больше стихи, но не проза.
«Исповедь маски»
Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с японского Григория Чхартишвили
Позволю себе посоветовать прочитать сначала «Исповедь маски», потом биографию автора, а затем «Золотой храм». Так можно будет максимально точно понять этого человека. Остро заточенная сталь. Всегда, даже, казалось бы, в незначительных рассказах. Невероятная собранность.
«Тени в раю»
Издательство «Союз», перевод с немецкого Людмилы Чёрной
Писатель, не перестающий на меня влиять. Во мне всегда живет ощущение войны. Войны прошедшей, войны будущей. При максимальном осознании мира (времени без войны). Мне очень ясны и понятны персонажи романов Ремарка. Они тоже мои друзья, они тоже мои враги, и я среди них. И если книга «Три товарища» — это история, которой я был в свое время вдохновлен, пытался выстраивать свои отношения с людьми именно так, то «Тени в раю» — полное разочарование в моих юношеских идеалах, но убедительная констатация взросления.
«Антихрист»
Издательство АСТ, перевод с немецкого — отредактированный текст по изданию 1857 года
Если вы готовы не просто читать и воспринимать написанное как определенность, но готовы спорить, вступать с автором в диалог, то эта книга для вас. Интересные идеи, взгляд с абсолютно другой стороны на знакомые вещи. Множество утверждений, с которыми споришь, но как раз именно в этот момент узнаёшь свое собственное мнение по этому поводу. С чем-то я безусловно согласился. О чем-то сделал совершенно другие выводы.
«Окаянные дни»
Издательство «Эксмо»
Страшная книга, написанная человеком, пытающимся сохранить самообладание в аду. В этом документальном тексте нет плохих или хороших. Только люди. Одни не понимают, что творят. Другие не знают, что с этим делать. Ситуация, создаваемая любой революцией.
«Праздник, который всегда с тобой»
Издательство «Союз», перевод с английского Виктора Голышева
Книга очень живых воспоминаний автора о жизни в Париже с его первой женой Хэдли в 20-х годах прошлого века. И слово «живых» здесь ключевое. При прочтении я очень много улыбался, завидовал, был восхищен. Мемуары всегда сосредоточены на том, кто их пишет, и поэтому часто бывают скучны. «Праздник, который всегда с тобой» — это не мемуары, скорее, приятные воспоминания о людях, времени, любви.
«Столыпин»
Издательство «Эксмо»
Рекомендую. Очень смешно. Не читать перед сном.
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