«Мое восприятие Толстого не совсем обычно»: Дельфин советует любимые книги

Мое восприятие Толстого не совсем обычно. Я почти не слежу за сюжетом. Я не запоминаю имена героев и не предполагаю того, что будет дальше. Я всегда нахожусь в пределах пяти-шести прочитанных мною предложений, наслаждаясь именно тем моментом, который автор сейчас описывает.

После прочтения романа «Анна Каренина» мне пришлось на некоторое время уйти в «читательский отпуск», сделать перерыв в чтении. Нельзя было браться сразу за что-то другое. Этот текст для меня во многом больше стихи, но не проза.