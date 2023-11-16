Красно-белый навсегда: говорим с авторами книги «„Спартак“: один за всех»

Горбачёв: Наверное, спартаковский дух — это тоже про чудо. Про то, что происходит вопреки всему. Вот команда, которая никак не аффилирована с государством (во всяком случае, так себя позиционирует), не встроена ни в одно из силовых ведомств, и, вопреки этому, она выигрывает. Наверное, один из основополагающих спартаковских мифов — история про сборную Басконии, которая в 1930-е годы приехала в турне по СССР и начала всех громить. Никто не мог их остановить, а «Спартак» взял и выиграл. Если углубляться в детали, как обычно, выяснится, что все сложнее, что состав «Спартака» был усилен лучшими игроками из других клубов, что победа над басками превратилась в задачу почти государственной важности, что судья, видимо, подсуживал советской команде и так далее. Но мы говорим про миф, и он вот такой. В романцевской эпохе этот миф находит несколько очень ярких воплощений. Например, 1996 год, когда на поле выходят совсем какие-то пацаны, никто в них не верит, а они выигрывают. Или победа над «Реалом» в 1991 году, или победа над «Реалом» в 1998-м. Все главное, что мы помним про этот «Спартак», связано именно с победами, которые случились вопреки.