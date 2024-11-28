Вышла «Вегетация» Алексея Иванова — научно-фантастический роман о машинах-мутантах

Новый роман Алексея Иванова «Вегетация» выходит 28 ноября, когда ее автору исполняется 55 лет и 5 дней — сложно сказать, было ли так задумано специально, однако есть в новой книге что-то юбилейное. Научно-фантастическая «Вегетация» вырастает из тем, образов и героев прежних романов Иванова, но они складываются в новые узоры и смыслы. Роман уже можно эксклюзивно читать и слушать в Яндекс Книгах, а пока рассказываем о нем подробнее.

За гранью фантастики

В начале 1990-х Алексей Иванов дебютировал как фантаст, опубликовав подряд несколько повестей. Сергей Лукьяненко даже вспоминал однажды, как в 1989-м молодого автора обидно и несправедливо раскритиковали на семинаре в Дубултах. Воспоминаниям очевидцев и современников не всегда стоит доверять (как, впрочем, и надеяться, что Алексей Викторович однажды расскажет в подробностях, что тогда произошло), однако от фантастики в тот момент Иванов действительно отошел. А решившись через много лет уйти в сторону от реализма и историзма, поначалу публиковал свою дилогию о дэнжерологах («Псоглавцы» и «Комьюнити») под псевдонимом.

«Вегетация» — стопроцентная научная фантастика и (без каламбура не обойтись) возвращение к корням. Космические корабли здесь ничего не бороздят — действие происходит в недалеком будущем, где мутировавший лес растет с необыкновенной скоростью и, похоже, обладает собственным разумом. Параллели с «Солярисом» очевидны, однако в первую очередь здесь вспоминается «Улитка на склоне» Стругацких. Иванов даже подчеркивает сходство, делая одним из главных героев потерявшего память ученого, который попадает в этот лесной мир. Заодно амнезия помогает ненавязчиво рассказать, как наша планета дошла до такой жизни — ничего не помнящему герою периодически рассказывают об этом окружающие.

Вечный лес

Законы, по которым живет лес, объяснены предельно рационально: ускоренная вегетация, альфа-деревья, аккумулирующие энергию фитоценоза, топливо бризол, которое добывают из древесины для продажи в Китай за новую валюту — рубляни. Однако более понятным лес от этого не становится. Это все та же тайга, древняя и таинственная, что и в «Сердце пармы» — романе, с которого начиналась слава Иванова. Она превращает людей в ведьм и леших, пугает пришельцев призраками прошлого и одушевляет неживое. От того, что в «Вегетации» лес мутировал, сущность его не слишком изменилась. Какой он — злобный и коварный? Чужой и самодостаточный? Полный жизни и надежды? Да, теперь у леса появился разум, но точно ли его не было раньше? И есть ли у этой пармы сердце?

Сердца и моторы

«Бронепароходы», предыдущий роман Алексея Иванова, стал объяснением в любви к речному флоту — баржам, буксирам, лайнерам, тральщикам и землечерпалкам с горячими сердцами паровых машин. В «Вегетации» их место заняли механизмы для рубки леса: харвестеры, риперы, форвардеры, гигантские грузовики и бронированные тягачи. Те же корабли, о чем Иванов регулярно напоминает, проводя параллели с водной стихией:

«Гигантский грузовик плыл в зеленых разливах, а вдали, как линия берега, появилась темная зубчатая граница более высокого леса», «Грубо тарахтя движком, мотолыга по высоким травам поплыла к лесу, будто корабль к берегу».

Однако из-за наросшей на электронике плесени машины перестают слушаться человека, превращаясь в хищные и опасные «чумоходы», которые автор описывает с пугающей откровенностью:

«Колесные и гусеничные, приземистые и раскоряченные, они были вооружены зубастыми цепными резаками на рамах, скальными сверлами и долотами, роторными пилами, фрезами, огромными ковшами и отвальными ножами, выгнутыми, как плуги. Они ревели и клокотали могучими моторами. Это были подземные уроды, машины-мутанты с перезрело-огромными органами убийства».

Маршрут построен

Место действия «Вегетации» — снова Урал, как и в большинстве романов Иванова. Но на этот раз Южный: герои отправляются из Магнитогорска к воспетой конспирологами горе Ямантау с ее секретной базой. За кладом, который на этот раз представляет собой скопление альфа-деревьев (они же «вожаки»), из которых добывают биологические микросхемы, основу для электроники в новом мире. Писатель, как всегда, педантичен в описании маршрутов, и вся география этого похода — города Белорецк и Межгорье, река Инзер или хребет Нары — абсолютно реальна.

«Вегетация» вряд ли станет основой для туристического маршрута — конспирология конспирологией, но и в Межгорье, и на Ямантау гостей действительно не ждут, — однако Магнитогорск вполне может превратиться в новую точку притяжения для путешественников. Выбор места действия не случаен. Дело не только в том, что доменные печи Магнитогорска в мире «Вегетации» переделаны под перегонку древесины на бризоловое топливо, то есть горнозаводская цивилизация превращается в древесно-распилочную. Этот образцовый социалистический город с его уникальной планировкой и архитектурой был воплощением предыдущего проекта нашего будущего. Теперь лес предложил свой проект, не противопоставляя себя идеалам прошлого, а словно вбирая их в себя, переваривая, переделывая, перепридумывая.

Знакомые лица

Какое бы биодизельпанковское будущее ни конструировал Алексей Иванов, в нем все равно найдется место истории с краеведением. Помимо соцгорода Магнитогорска, нельзя не обратить внимание на фамилию Башенин, которую носят главные герои — братья Сергей и Дмитрий. Павел Башенин (у которого тоже был брат, только Пётр) — это учившийся у чердынских воротил потомственный лесопромышленник, который в конце XIX — начале XX веков жил в Сарапуле, что стоит на любимой Ивановым реке Каме. Так что, похоже, интерес к лесу у персонажей «Вегетации» наследственный. Но если Серёга Башенин — простоватый рабочий парень со своеобразными представлениями о морали, то внезапно объявившийся амнезийный Митя выглядит квинтэссенцией сразу нескольких ивановских персонажей. Он и бродяга, как Васька Калина из «Сердца пармы», и ученый подвижник, как Ремезов из «Тобола», и в чем-то даже тот самый святой, которым хотел стать Служкин из романа «Географ глобус пропил».

Постепенно выяснится, что слепленный из разных героев Митя Башенин не совсем тот, кем казался поначалу, но это, пожалуй, относится и ко всей «Вегетации». Роман, начинающийся как история о разборках уральских гопников, сначала мутирует в живописный постапокалиптический боевик (охота на железных монстров так и просится в компьютерную игру), а в итоге прорастает размышлением даже не столько о будущем, сколько о настоящем. Например, о том, как, выбирая картину мира, мы выбираем себя.

Читайте и слушайте новый роман Алексея Иванова «Вегетация» в Яндекс Книгах.



Автор: Саша Щипин