Вышел автобиографический роман Салмана Рушди «Нож». Это история преследований и несостоявшегося убийства писателя

«Нож» — рассказ о медленном возвращении с того света. В нем много боли, но много и радости: Рушди читает комментарии под последней фотографией в своем Instagram, обновляет ленту Facebook и принимает пожелания скорейшего выздоровления от президента Байдена. Шаг за шагом он возвращается к обычной жизни. В этом ему помогают близкие и коллеги по цеху. Умирающий от рака писатель Мартин Эмис восхищается его стойкостью и пишет письмо в таких восторженных тонах, что Рушди не решается процитировать его в книге. А еще помогает ярость. По отношению к Хади Матару: Рушди называет его лузером, неудачником, жалким фанатиком, не снисходя до того, чтобы обратиться к нему по имени. По отношению к тем, кто не поддержал его или возложил на него вину после объявления фетвы. Он ничего и никому не забыл.