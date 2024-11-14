Скромный гладиатор: как Пол Мескал прошел путь от инди-драм до блокбастера Ридли Скотта

Стремительный взлет карьеры Пола Мескала произошел на наших глазах. Всего за четыре года он проделал впечатляющий путь от сериала «Нормальные люди» до главной роли в дорогостоящем пеплуме «Гладиатор 2». В промежутке — фестивальные хиты с номинациями на «Оскар» вроде «Солнца моего» или «Незнакомой дочери». Впереди — амбициозные проекты вроде «Гамлета» Хлои Чжао и нового долгостроя Ричарда Линклейтера. Рассказываем, как Пол Мескал пришел к такому успеху и за что еще мы любим актера (помимо подтянутых ног в неприлично коротких шортах).
Профессиональный спорт и театральная сцена
Актер родился 2 февраля 1996 года в небольшом ирландском городке Мейнут и был старшим из трех детей. У него есть сестра Нелл, которая занимается музыкой и недавно выпустила дебютный альбом. Брат Доннача ведет непубличный образ жизни и работает рекрутером. Их мать, Дирбла, была офицером полиции, а отец, тоже Пол — школьным учителем, а еще играл на пианино, гитаре и участвовал в любительских постановках. Так что Мескал рос в творческой атмосфере, но при этом был окружен порядком и дисциплиной.
Будущий актер с детства тянулся к спорту, особенно к гэльскому футболу, который сочетает в себе традиционный футбол и регби. Его первым кумиром была вовсе не кинозвезда (хотя в 2003-м он был зациклен на Колине Фаррелле в боевике «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов»), а Брайан Мерфи, финалист Всеирландского чемпионата и первый тренер Пола в юношеской команде.
Мескал успешно играл за свое графство на позиции нападающего, но перелом носа и травма челюсти заставили его пересмотреть приоритеты: актеру нужно беречь лицо. Как раз тогда он впервые вышел на сцену и сыграл главную роль в школьной постановке «Призрак оперы». Этот опыт стал поворотным, пробудив в нем страсть к актерскому мастерству. После окончания средней школы Мескал поступил в престижную национальную академию The Lir, где в 2017 году получил степень бакалавра искусств в области актерского мастерства. Его театральный дебют состоялся на сцене дублинского театра Gate, где он сыграл Джея Гэтсби в постановке «Великий Гэтсби». Затем у него были роли в спектаклях «Красные башмачки», «Плуг и звезды» и «Сон в летнюю ночь». Так за несколько лет Мескал успел заработать себе репутацию перспективной театральной звезды.
В 2018 году Мескал снялся в популярной рекламе сосисок Denny & Sons. По словам актера, на улице его до сих пор узнают благодаря этому ролику
В интервью The Irish Times Мескал признался: «Актерство подкралось ко мне незаметно. Среди моих сверстников или знакомых не было никого, кто учился бы в театральной школе. Если бы я жил в Лондоне, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, мой путь был бы более очевидным. Я, конечно, знал об ирландских актерах, но ни один из них не был из Мейнута. Поэтому все началось со школьного мюзикла, но я даже не предполагал, что из увлечения это может перерасти в профессию».
Его преподавательница актерского мастерства Хилари Вуд с самого начала называла Мескала уникальным талантом: «Этот парень не боится ошибок и всегда рискует. Именно поэтому, наблюдая за ним, можно почувствовать, как он балансирует на самом краю пропасти». Вуд рассказывала очаровательную историю о том, как однажды в первый семестр обучения она увидела Мескала за работой. Он показывал абсурдную импровизацию, где изображал инопланетное насекомое, которое пытается выбраться из комнаты: «Это было одновременно смешно и неожиданно отчаянно-грустно, — вспоминает Вуд. — Меня поразило, сколько энергии он вложил в эту прекрасную и глупую сцену».
«Я могу нормально функционировать, только когда работаю. Поэтому мой агент называет меня психопатом».
Первые номинации на «Эмми» и «Оскар»
В Голливуде любят эффектные истории стремительного успеха, но путь Пола Мескала оказался куда более прозаичным. Утверждение на его первую крупную роль в сериале «Нормальные люди» произошло мгновенно, без долгих кастинговых раундов. Роль Коннелла Уолдрона — замкнутого и умного парня, склонного к глубокой саморефлексии — принесла Мескалу первую номинацию на «Эмми». Чувствительный и уязвимый герой привлек внимание к привлекательности самого актера.
Сериал выходил весной 2020 года, во время мрачной карантинной неопределенности, когда первые опыты близости двух молодых людей на экране стали для многих зрителей отдушиной. «В „Нормальных людях“ немало откровенных сцен, а многие пользователи интернета стали еще сильнее сексуализировать сериал. Я увидел, что люди испытывают ко мне сильное физическое влечение, и это вызывало дискомфорт. Это не так круто, как может показаться. Тогда я решил не драматизировать и не придавать этому особого значения, но все равно я не был готов к тому уровню внимания, который последовал за успехом сериала. Поэтому я стал реже заходить в интернет, особенно в Twitter», — говорил Мескал. Актер до сих пор не ведет социальные сети и лишь изредка выкладывает фото в закрытый Instagram.
Критики иногда называют восходящих звезд «новым поколением Марлона Брандо», ссылаясь на талант и уникальность, сравнимые с мастерством великого актера. В случае с Мескалом это сравнение выглядит действительно оправданным. Как и Брандо, Пол — приверженец метода полного погружения, он предпочитает роли, где основное внимание уделено характеру, а не сюжету. Чтобы подготовиться к роли парализованного Кена Вильчека в фильме «Мужчины», Брандо провел три недели в госпитале. Мескал проявляет такую же самоотдачу: для «Тварей божьих» он работал на устричной ферме в Ирландии, а для «Кармен», где он играет ветерана афганской войны в вольной интерпретации оперы Жоржа Бизе, занялся боксом.
Любимые фильмы Пола Мескала
Первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль Мескалу принес дебютный фильм Шарлотты Уэллс «Солнце мое». Актер играет Калума — молодого отца, который борется с депрессией и тщательно скрывает ее от своей 11-летней дочери Софи во время летнего отпуска: «Мое главное воспоминание о съемках — насколько это было интимное переживание. На площадке, конечно, было много людей, но в какой-то момент все свелось только к нам троим — мне, Шарлотте и Фрэнки Корио».
«После показа „Солнца моего“ в Каннах я спрятался за занавеску и рыдал четыре минуты, потому что именно в таком фильме я хотел сняться с самого начала».
Для Мескала особенно важен эпизод, где Софи отказывается от предложения отца оплатить ей уроки пения, ведь она знает, что у него нет на это денег: «Этот момент кажется мне особенно трогательным, потому что ребенок, как никто другой, способен считать истинные причины неуверенности своих родителей. Эта сцена пробудила во мне воспоминания о собственном детстве и финансовых трудностях семьи». Мескал считает, что подобные ссоры — обычное явление для ирландских семей его поколения, выросших во времена экономического кризиса 2008 года.
Попасть в шорт-лист номинантов на «Оскар» было, по его словам, «чистым безумием, чем-то совершенно сюрреалистичным». Пол привез всю свою семью на церемонию, а мама сопровождала его на ковровой дорожке.
От фестивального кино к самому ожидаемому блокбастеру года
Когда смотришь или читаешь интервью с Полом Мескалом, то всегда заметна его неловкость в принятии комплиментов. Он кажется скромным и ранимым парнем, которого не способен испортить успех, и передвигаться по Лондону он предпочитает на арендованном велосипеде. Ридли Скотт описал Пола Мескала так: «Он очень приятный, очень милый и очень простой. Обычный парень без закидонов».
Скандалы обходят актера стороной, если не считать завирусившегося в интернете комичного слуха о том, что он предпочитает серьезным отношениям секс на одну ночь, а на следующий день берет свою спутницу на прогулку в парк и сбегает от нее. В реальности Мескал совсем не такой: он был помолвлен с певицей Фиби Бриджерс, но она ушла от него к комику и режиссеру Бо Бёрнэму. Эта тема до сих пор остается для актера болезненной. Сейчас он состоит в отношениях с музыканткой Грейси Абрамс. Иронично, что его экранные персонажи c грустными лицами часто отражают его тихую, замкнутую сторону. Будь то одинокий сосед героя Эндрю Скотта в «Мы всем чужие» или потерянный муж героини Сирши Ронан в «Недруге».
Роль Луция во втором «Гладиаторе» — неожиданный поворот в карьере Мескала, которого до этого тянуло к авторскому кино и многослойным персонажам. Но и его герой Луций тоже достаточно сложный. В первом «Гладиаторе» это мальчик (его сыграл Спенсер Трит Кларк), которому суждено унаследовать власть и стать частью римской элиты. Он любознателен, наивен, идеализирует гладиаторов и с восхищением наблюдает за их схватками. Образ Максимуса становится для него воплощением героизма и чести.
Выросший Луций, которого сыграл Мескал в сиквеле, вынужден отстаивать свое место в обществе, где правят жестокость, насилие и непрерывная борьба за власть. Его внутренний конфликт будет строиться на противоречиях между тем, кем его сделали обстоятельства, и тем, кем он хочет быть. Вот как актер описывает своего персонажа: «У Луция есть одновременно сильное влечение и отвращение к Риму, связанные с его травматичным прошлым. В начале истории он испытывает ненависть к этому месту, но постепенно понимает, что обязан его защищать, потому что империя находится на грани упадка».
И, похоже, ему удалось передать такую глубину. В зарубежных отзывах на блокбастер Ридли Скотта игру Мескала называют феноменальной. Критики отмечают, что он вышел на новый уровень, воплотив образ порабощенного юноши, который обретает новый смысл жизни в жестоких схватках на арене.
Для подготовки к роли Мескал изнурял себя тренировками и набрал 8 килограммов мышечной массы, питаясь бататом и фаршем. Съемки дались ему непросто. «Я думал: „Хорошо, сегодня тот день, когда на съемочной площадке появится Дензел Вашингтон“. Эта мысль настолько выбивала меня из колеи, что нужно было срочно собраться. Я понимал, что нервничать очень глупо. У меня есть работа, и мне нужно ее выполнять. Единственное, за что я буду вечно злиться на Ридли, — это за его непреодолимую страсть снимать в чертов разгар лета. Я ирландский парень, который ужасно переносит жару, но хожу в доспехах, покрыт искусственным загаром и потом и валяюсь в пыли. А сами бои были настоящим испытанием», — делится Мескал в интервью для GQ.
Где сейчас снимается Мескал
«Хэмнет»
Дата выхода: 2025 год
Новый проект обладательницы «Оскара» Хлои Чжао («Земля кочевников»). Это экранизация одноименного романа Мэгги О’Фаррелл. Пол Мескал сыграет писателя Уильяма Шекспира, а Джесси Бакли («Род мужской») — его жену Агнес. Фильм будет посвящен жизни семьи Шекспира и смерти их единственного сына Хэмнета. Это событие, по мнению многих, вдохновило драматурга на создание «Гамлета».
«История звука»
Дата выхода: 2025 год
Романтическая драма Оливера Хермануса («Мэри и Джордж»). Сюжет основан на одноименной новелле Бена Шаттака. Герои Пола Мескала и Джоша О’Коннора («Претенденты») путешествуют по Америке во время Первой мировой войны, записывая голоса и музыку своих соотечественников. История исследует тему памяти и эфемерности звука как способа сохранить воспоминания и чувства в переломный момент истории.
«Конец заблуждениям»
Дата выхода: неизвестно
Триллер, основанный на романе Робина Кирмера, посвящен молодоженам, путешествующим по Европе в 1990 году. После несчастного случая жена (Маргарет Куэлли) теряет память, и муж (Мескал) пытается помочь ей восстановить воспоминания.
«Созвездие Пса»
Дата выхода: неизвестно
Мескал и Ридли Скотт планируют экранизацию одноименного романа Питера Хеллера. В центре истории — пилот гражданской авиации, обосновавшийся на заброшенном аэродроме в постапокалиптическом мире. Его единственные спутники — верная собака Джаспер и сосед Бэнгли, бывший военный.
Байопик The Beatles
Дата выхода: неизвестно
Мескал считается главным претендентом на роль Пола Маккартни в новом проекте Сэма Мендеса («1917») о The Beatles. Он будет состоять из четырех отдельных биографических фильмов, каждый из которых посвятят одному из участников группы. Компанию Мескалу могут составить Харрис Дикинсон в роли Джона Леннона, Барри Кеоган в роли Ринго Старра и Чарли Роу в роли Джорджа Харрисона. Выпускать фильмы планируют не раньше 2027 года.
«Мы едем, едем, едем»
Дата выхода: примерно 2040 год
Экранизация одноименного мюзикла Стивена Сондхайма о голливудском продюсере и композиторе Франклине Шепарде (Мескал) и его друзьях — поэте Чарли Крингласе (Бен Платт) и писательнице Мэри Флинн (Бини Фелдштейн). Изначально на роль Шепарда был выбран Блейк Дженнер, но из-за обвинений в домашнем насилии он выбыл из проекта. Сюжет будет построен в обратном хронологическом порядке и охватит 20 лет жизни троицы, чья дружба рушится из-за карьерных амбиций Франклина.
Как и в случае с «Отрочеством» Линклейтера, съемки продлятся долго. «Мы едем, едем, едем» будет сниматься около 20 лет.
Все, что делает Мескал, кажется не результатом случайного успеха, а тщательно обдуманным выбором. Его карьера — синтез решимости и честного труда, которые превратили его в одного из самых успешных молодых актеров нашего времени. Несмотря на головокружительную карьеру, у Мескала по-прежнему осталась редкая способность оставаться обычным парнем, который, кажется, легко свернет с красной дорожки и растворится в толпе. В его героях видишь не просто звезду, а человека с хрупким, порой противоречивым внутренним миром и подкупающей искренностью. Он обожает то, чем занимается, но, кажется, до сих пор не до конца верит в собственный успех. И если в свои 28 он только разгоняется, то страшно представить, что нас ждет впереди.
Автор: Кира Голубева
Фото: Rowben Lantion / BAFTA via Getty Images, Laurent KOFFEL / Gamma-Rapho via Getty Image, Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci