Скромный гладиатор: как Пол Мескал прошел путь от инди-драм до блокбастера Ридли Скотта

Скандалы обходят актера стороной, если не считать завирусившегося в интернете комичного слуха о том, что он предпочитает серьезным отношениям секс на одну ночь, а на следующий день берет свою спутницу на прогулку в парк и сбегает от нее. В реальности Мескал совсем не такой: он был помолвлен с певицей Фиби Бриджерс, но она ушла от него к комику и режиссеру Бо Бёрнэму. Эта тема до сих пор остается для актера болезненной. Сейчас он состоит в отношениях с музыканткой Грейси Абрамс. Иронично, что его экранные персонажи c грустными лицами часто отражают его тихую, замкнутую сторону. Будь то одинокий сосед героя Эндрю Скотта в «Мы всем чужие» или потерянный муж героини Сирши Ронан в «Недруге».