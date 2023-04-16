Мескал, Паскаль и носорог. Кого Ридли Скотт покажет в «Гладиаторе 2» и чем недоволен Рассел Кроу

В ноябре в мировой прокат выходит «Гладиатор 2» — долгожданный сиквел культового фильма Ридли Скотта, где играл Рассел Кроу. Съемки уже успели раскритиковать зоозащитники, а перерасход бюджета составил более 80 млн долларов. Рассказываем все, что известно о фильме и его долгом пути к киноэкранам.

Долгая дорога в Рим

Ридли Скотт впервые заговорил о сиквеле «Гладиатора» еще в 2001 году, причем написать сценарий должны были авторы оригинального фильма Дэвид Францони и Джон Логан. В их версии не было гладиаторских боев, а повествование разворачивалось спустя 15 лет после событий первого фильма и строилось вокруг попыток повзрослевшего Луция узнать правду о своем биологическом отце. Скотт в одном из интервью подтвердил, что настоящим отцом мальчика является Максимус, и в фильме должны были появляться флешбэки, показывающие отношения Максимуса и Луциллы.

Скотт хотел сделать сиквел максимально приземленным и приближенным к реальности, что исключало любое появление Рассела Кроу, кроме как во флешбэках. Кроу же хотел полноценного возвращения Максимуса и нанял собственного сценариста написать свою версию сценария, в которой бывший командующий северными легионами каким-то образом возвращался к жизни. Причем кандидатуру подобрал максимально странную: поэт и музыкант Ник Кейв («Самый пьяный округ в мире») на тот момент еще ни разу не работал над сценариями. Позднее Кейв признавался: он сразу понял, что из этой затеи ничего не выйдет, поэтому просто наслаждался процессом и ни в чем себе не отказывал.

Ник Кейв

Версия Кейва получилась безумной. Максимус приходит в себя в загробном мире, но вместо залитого солнцем пшеничного поля видит пасмурное побережье свинцово-серого океана. В руинах храма неподалеку он встречает Юпитера, Марса и других римских богов. От них гладиатор узнает, что бог Гефест (тут Кейва подводит знание мифологии, так как римского бога огня звали Вулкан) предал своих соратников и переметнулся к более могущественному божеству — Иисусу Христу, постепенно лишающему конкурентов силы.

Юпитер предлагает Максимусу сделку: выследить и убить предателя в обмен на воссоединение с женой и сыном. Максимус соглашается и выслеживает Гефеста, но тут что-то идет не по плану, и бывший гладиатор воскресает в реальном мире спустя 15–20 лет после своей смерти.

Вернувшись в Рим, Максимус воссоединяется с бывшим гладиатором Джубой, ищет своего тоже воскресшего сына и бросает вызов новому римскому императору. В версии Кейва повзрослевший Луций оказался такой же скотиной, как его дядя.

Однако одержав победу над приспешниками Луция, Максимус обрекает человечество на повторение бесконечного цикла насилия. Сам он получает проклятие вечной жизни, участвует в крестовых походах, обеих мировых войнах, Вьетнаме и Корее. Наши дни бывший римский гладиатор встречает аналитиком в Пентагоне.

Расселу Кроу сценарий Кейва ожидаемо не понравился, поэтому больше о нем никто никогда не вспоминал. А в 2006 году студия DreamWorks вместе со всей своей интеллектуальной собственностью была продана Paramount. Новые владельцы франшизы не были заинтересованы в продолжении «Гладиатора», и сиквел получил зеленый свет лишь в 2018 году. Следующие пять лет Скотт искал сценариста, ждал подходящего сценария и выкраивал время в своем крайне насыщенном графике. Съемки начались летом 2023 года, ушли на четырехмесячный перерыв из-за забастовки Гильдии актеров и подошли к концу только в январе этого года.

Кто работает над продолжением «Гладиатора»

Ридли Скотт

Ридли Скотт сел в режиссерское кресло спустя почти четверть века после выхода оригинала. Вместе с ним на съемочную площадку вернулись оператор Джон Мэтисон, художник-постановщик Артур Макс и художница по костюмам Джэнти Йэтс. А вот композитор Ханс Циммер решил отказаться от поездки в Древний Рим. В интервью он признался, что сомневается в своих способностях превзойти самого себя и не хочет повторяться. Поэтому музыку к сиквелу написал Гарри Грегсон-Уильямс («Последняя дуэль», «Дом Gucci»).

Последнюю версию сценария написал Дэвид Скарпа («День, когда Земля остановилась», «Человек в высоком замке»), он уже работал со Скоттом над фильмами «Все деньги мира» и «Наполеон». По словам Скотта, Скарпа почти год бился над идеями для фильма, пока не остановился на самом очевидном варианте — построить сюжет вокруг Луция.

Главные роли в сиквеле исполнят Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Фред Хекинджер. Конни Нильсен и Дерек Джейкоби вернутся к своим ролям из первого фильма — сестры императора Луциллы и сенатора Гракха соответственно. Предполагалось, что в сиквеле появится и Джимон Хонсу (Джуба), но его участию помешал конфликт в расписании.

Пол Мескал Педро Паскаль

Пол Мескал получил роль повзрослевшего Луция. Будучи единственным наследником своего дяди, он должен был унаследовать престол после гибели Коммода. Однако самоотверженность Максимуса настолько потрясла мальчика, что он решил отыскать собственный путь в жизни. Он покинул Рим, и последние пятнадцать лет о нем ничего не было слышно, так что даже родная мать считает Луция мертвым. Примечательно, что Мескал не проходил каких-либо прослушиваний. Скотт настолько впечатлился его игрой в «Нормальных людях», что сам предложил актеру главную роль.

получил роль повзрослевшего Луция. Будучи единственным наследником своего дяди, он должен был унаследовать престол после гибели Коммода. Однако самоотверженность Максимуса настолько потрясла мальчика, что он решил отыскать собственный путь в жизни. Он покинул Рим, и последние пятнадцать лет о нем ничего не было слышно, так что даже родная мать считает Луция мертвым. Примечательно, что Мескал не проходил каких-либо прослушиваний. Скотт настолько впечатлился его игрой в «Нормальных людях», что сам предложил актеру главную роль. Педро Паскалю досталась роль римского военачальника, которого разжаловали и продали в гладиаторы за неподчинение приказу.

досталась роль римского военачальника, которого разжаловали и продали в гладиаторы за неподчинение приказу. Дензел Вашингтон перевоплотится в богатого торговца оружием, увлекающегося гладиаторскими боями. У него даже есть собственный легион из 30–40 бойцов. Персонаж Вашингтона скрывает собственное прошлое: он тоже был гладиатором, завоевал себе свободу, но вынужден всю жизнь прятать клеймо раба. Он ненавидит римскую власть и планирует поднять восстание против правящих Римом братьев-императоров.

перевоплотится в богатого торговца оружием, увлекающегося гладиаторскими боями. У него даже есть собственный легион из 30–40 бойцов. Персонаж Вашингтона скрывает собственное прошлое: он тоже был гладиатором, завоевал себе свободу, но вынужден всю жизнь прятать клеймо раба. Он ненавидит римскую власть и планирует поднять восстание против правящих Римом братьев-императоров. Джозеф Куинн и Фред Хекинджер сыграют главных антагонистов фильма — императоров Каракаллу и Гету. В реальности их совместное правление продлилось крайне недолго. Не желавший делиться властью Каракалла приказал убить родного брата на руках у их собственной матери.

Что известно о сюжете

Представление о сюжете фильма можно составить только на основе пятиминутной нарезки, показанной прессе и обычной публике на фестивале CinemaCon в апреле. Судя по кадрам, с момента событий первого фильма прошло около 15 лет. Повзрослевший Луций возвращается в Рим и, подобно своему биологическому отцу, в какой-то момент также оказывается в желтом круге арены.

«Я никогда не забуду тот день, — говорит Луций в одном из кадров. — Что раб смог отомстить императору. Что раб смог добиться справедливости на песке арены».

Впрочем, Луцию, судя по всему, придется тяжелее, чем отцу. Среди его противников, помимо обычных бойцов, окажутся воин верхом на носороге, а также стая бабуинов с острыми, как кинжалы, зубами. А еще в одной сцене арену Колизея затопят, и гладиаторам придется сражаться друг с другом на лодках. Подобные «морские» сражения с участием гладиаторов назывались навмахиями и обычно устраивались на озерах в окрестностях Рима. Правда, торжественное открытие Колизея в 80 году нашей эры также сопровождалось навмахией.

Педро Паскаль в фильме «Гладиатор 2»

Трудности

Производство «Гладиатора» сопровождалось множеством проблем. В июне 2023-го сразу четверо каскадеров пострадали во время съемок очередного трюка и были доставлены в госпиталь с серьезными, но не угрожающими жизни ожогами.

В июле общественная организация PETA предъявила Скотту претензии в жестоком обращении с лошадьми и обезьянами. Режиссер возразил, что на съемочной площадке всегда присутствовали волонтеры из другой благотворительной организации, и они нарушений не зафиксировали.

Также в июле Скотт был вынужден приостановить съемки из-за начавшейся забастовки Гильдии актеров. Четырехмесячный простой с арендой площадок и сохранением декораций обошелся продюсерам в 10 млн долларов.

В феврале 2024 года The Hollywood Reporter опубликовал заметку, в которой утверждалось, что в силу разных причин производственный бюджет вырос почти в два раза — с 165 млн долларов до 310 млн долларов. Представители Paramount опровергли последнюю цифру, заявив, что затраты на производство второго «Гладиатора» не превысили 250 миллионов, но это все равно на 85 миллионов больше изначально заявленной цифры. Даже с учетом налоговой льготы в 50 млн евро от правительства Мальты (где проходили съемки) сумма получается приличная.

По самым скромным прикидкам второму «Гладиатору» нужно будет превзойти результат первого фильма (465 млн долларов), то есть заработать около 500 млн долларов, просто чтобы выйти в ноль. Сделать это будет непросто: в постковидную эпоху сразу несколько крупных блокбастеров провалились из-за недостаточных сборов. А ведь велика вероятность, что сиквел, как и оригинал, получит рейтинг R. За всю историю американского проката лишь двум десяткам картин удалось преодолеть отметку в полмиллиарда.

Дензел Вашингтон в фильме «Гладиатор 2»

Ридли Скотт, впрочем, уверен в успехе своей новейшей картины. Он считает, что «ожидание того стоило», сиквел получился даже «невероятнее оригинала». Deadline сообщает, что первые кадры со съемок буквально взорвали мозг руководителям студии, да и посетители CinemaCon остались в восторге от увиденной нарезки.

Сиквел «Гладиатора» до сих пор не обзавелся трейлером, поэтому точно оценить уровень ожиданий фильма пока невозможно. И лишь в ноябре мы узнаем, удалось ли Ридли Скотту во всех смыслах превзойти результат первого фильма или «Гладиатор 2» пополнит список недавних дорогостоящих фиаско режиссера. Хотя не исключено, что премьера может состояться и раньше — в рамках Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Lia Toby / Getty Images, Alberto E. Rodriguez / Getty Images, Martin Philbey / Redferns