Нас ждет новый фильм по «Властелину колец». Разбираемся, о чем он будет, и увидим ли мы Вигго Мортенсена с Орландо Блумом

9 мая во время отчета перед инвесторами глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что первый из новых фильмов по «Властелину колец» выйдет в прокат в 2026 году и будет называться «Охота на Голлума». Режиссером проекта стал Энди Серкис, а Питер Джексон выступит одним из продюсеров. Рассказываем про остальные подробности!

Как Warner могут снимать новые фильмы по «Властелину колец»

Всем литературным наследием Джона Р. Р. Толкина управляет компания Tolkien Estate, которой руководят невестка Профессора Бейли Толкин и внук Майкл Джордж Толкин. Tolkien Estate принадлежат и права на экранизацию всех произведений писателя за исключением «Хоббита» и «Властелина колец» — их Профессор продал еще в 1967 году за смешную сумму в 104 тысячи фунтов стерлингов. С 1981 года права перешли американскому продюсеру Солу Заенцу. Когда Питер Джексон в середине девяностых носился по Голливуду со своей идеей снять «Властелина колец», студиям пришлось договариваться именно с Заенцем.

В 2014 году Заенц умер, а 8 лет спустя The Saul Zaentz Company решила выставить принадлежавшие компании права на произведения Толкина на торги. Покупателем выступила шведская игровая корпорация Embracer Group. Всего за 395 миллионов евро шведы получили права на экранизации «Хоббита» и «Властелина колец», а также на сценические адаптации, настольные и видеоигры, мерчендайз и тематические парки.

Полгода спустя, в феврале 2023 года, Warner Bros. объявила, что новые руководители студии Майк де Лука и Пэм Абди заключили с Freemode, одним из подразделений Embracer Group, сделку о производстве «множества» новых фильмов по мотивам «Хоббита» и «Властелина колец».

Кто работает над новым фильмом

«Охота на Голлума» должна выйти на экраны в 2026 году. Режиссером картины выступит Энди Серкис, он же сыграет главную роль, вновь вернувшись к образу Голлума.

Создатели оригинальной кинотрилогии Питер Джексон, Филиппа Бойенс и Фрэн Уолш, по словам Заслава, «задействованы на каждом этапе пути» и примут на себя роли исполнительных продюсеров фильма.

В настоящий момент «Охота на Голлума» находится на самой ранней стадии написания сценария — над ним работают Бойенс и Уолш (они же написали сценарий киноадаптации «Властелина колец»), к котором присоединились Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу (оба — «Властелин колец: Война рохирримов»).

А уже 13 декабря на экраны выйдет «Властелин колец: Война рохирримов» — аниме от режиссера Кэндзи Камиямы («Оборотни», «Призрак в доспехах»), действие которого развернется за 200 лет до событий «Хоббита» и поведает о противостоянии рохирримов под управлением легендарного короля Хельма Молоторукого с дунландцами.

О чем будет «Охота на Голлума»

Судя по названию, действие фильма развернется между прологом «Братства кольца» и всеми последующими событиями трилогии — если в фильме этому уделили всего пару сцен, то по книге между днем рождения Бильбо и последующим возвращением Гэндальфа и началом квеста Фродо прошло 17 лет.

Все эти годы Гэндальф не сидел сложа руки и упорно собирал информацию о Сауроне и Кольце. В какой-то момент он понял, что ему обязательно нужно допросить одного из ключевых участников происходящего — Голлума. А для этого серому магу потребовались услуги одного из лучших следопытов севера — Арагорна. Вдвоем со Странником Гэндальф обшарил все Глухоманье, но Голлума и след простыл. В конце концов, Гэндальф сдался и отправился изучать древние рукописи и старинные книги в архивах Минас-Тирита, а Арагорн решил вернуться на север, обратно к своим следопытам. И именно тогда, и совершенно случайно, он наткнулся на Голлума в гиблых болотах Мертвых топей.

Пятьдесят следующих дней Арагорн запомнил до конца своей долгой жизни — ему пришлось протащить, провести и пронести упирающегося, вопящего и всячески портящего жизнь Голлума 900 миль до владений эльфийского короля Трандуила, правителя Лихолесья. И именно в темницах Трандуила Голлума и допросил Гэндальф.

«Возвращение на север с пойманным Голлумом далось мне гораздо тяжелей поисков: всю дорогу я гнал его впереди себя, заткнув ему рот кляпом из мешковины, а на шею накинув веревочную петлю, и, когда мы добрались наконец до Лихолесья и я сдал его на попечение эльфов Трандуила, меня от усталости шатало ветром. Надеюсь, что больше мы с ним не встретимся — ведь он, вдобавок ко всем его прелестям, еще и воняет, как дохлый стервятник; но у Гэндальфа он омерзения не вызвал: они беседовали довольно долго». Джон Р.Р Толкин, «Властелин колец: Хранители кольца», в переводе В. Муравьева, А. Кистяковского

Таким образом получается, что в «Охоте на Голлума» в теории могут появиться и другие звезды «Властелина колец» и «Хоббита», в первую очередь — Вигго Мортенсен, Иэн Маккеллен, Орландо Блум и Ли Пейс. Хотя, вполне возможно, что студия предпочтет отдать хотя бы часть этих ролей актерам помоложе.

Примечательно, что подобный сюжет уже был экранизирован — в 2009 году он лег в основу довольно качественного сорокаминутного фан-фильма, который так и называется — «Охота за Голлумом».

Автор: Алексей Ионов