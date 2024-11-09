Наш гарант: почему Леонардо ДиКаприо — последняя кинозвезда Голливуда

Последние три роли ДиКаприо — сплошные карьерные самоубийства не только потому, что «эти люди плохие», но и потому, что это всё герои второго, даже третьего планов, неожиданно (в том числе и для самих себя) оказавшиеся на авансцене. Особенно показательны в этом смысле «Убийцы цветочной луны»: из первоначального сценария про бравых фэбээровцев, расследующих многолетние убийства в индейских резервациях, Скорсезе решил вывести на первый план совсем побочную линию и свой любимый мотив с возвышением истории шестерки/крысы/жалкого человека до библейской притчи. Быть омерзительным и вызывать при этом неприятное даже самому зрителю сочувствие — такое может не каждый актер. И уж точно не каждая кинозвезда. Для этого нужны не только талант и смелость. Для этого нужно не иметь никакого образа, который было бы страшно разрушить. Для этого нужно быть и великой кинозвездой, и великим киноактером. И никем другим.