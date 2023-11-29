Фансаберы создают и выкладывают в сеть русские субтитры. Что это за сообщество?

Редакция Кинопоиска провела перекличку переводчиков-субтитровщиков, которые для собственного удовольствия переводят фильмы и сериалы и выкладывают субтитры в сеть. Мы попросили фансаберов рассказать о своем сообществе, нюансах работы, отношении к переводам в киноиндустрии и о том, как они пытаются не расстраивать правообладателей.
В России зрители чаще всего смотрят иностранное кино в дубляже, в отличие от США и Европы, где дублируют в первую очередь детское кино, а взрослое показывают с субтитрами. Причин масса, начиная с развитой во времена СССР монументальной индустрии дубляжа и уровня знания иностранных языков и заканчивая теперешними представлениями прокатных компаний и директоров кинотеатров об искусстве. Однако в начале 2000-х культура смотрения стала меняться. Новое поколение прокатчиков начало привозить авторское кино на языке оригинала с субтитрами. Развивались тематические киноклубы в регионах. Повысился и уровень владения английским языком — 63% населения России знают его «в той или иной степени» (по данным 2019 года).
В итоге значительное количество зрителей усвоили, что «правильно» смотреть фильмы и сериалы в изначально задуманном виде, то есть без дубляжа или закадрового голоса. Появились энтузиасты, которые занялись самостоятельным переводом оригинальных дорожек и созданием русских субтитров, — фансаберы. Их сообщество особенно выросло за последние пару лет, когда смысл иностранного кино стало сложнее понять из-за новых законов, наложивших на прокат и стриминги серьезные ограничения.
В официальных релизах бывает, что русская дорожка кардинально отличается от оригинальной, а перевод разрушает смысл происходящего в кадре или делает его абсурдным. В результате беглого поиска в Telegram и VK можно насчитать порядка 30 — 40 популярных каналов и сообществ людей, которые занимаются любительскими субтитрами. В основном это люди с профильным переводческим образованием, некоторые из них связаны с индустрией кино, многим удавалось проектно работать с российскими платформами, в том числе с Кинопоиском.
Большинство фансаберов стараются титровать контент, который не добирается в Россию официально, однако многие ощущают себя в серой зоне авторского права и не хотят называть свои фамилии. Одни фансаберы специализируются на классике, другие — на малопопулярных жанрах или национальных кинематографиях. Все заявляют, что превратить это хобби в основную работу сложно, потому что переводы в России низко оплачиваются. Несмотря на то, что результатами труда фансаберов пользуются пиратские сайты, сами они действуют из чистой любви к кино. И к языку, конечно.
Кто ведет: Влад, нарративный дизайнер
Я работаю с историями в мобильных играх, а раньше был и копирайтером, и гострайтером в книжном агентстве. Короче, человек-оркестр от мира букв. В 2015-м вышел фильм «7 дней в аду» с Энди Сэмбергом и Китом Харингтоном, который долго никто не переводил, и я решил попробовать свои силы. Получилось коряво — английский я тогда знал паршиво. После я это дело забросил.
История повторилась в конце 2017 года. У моего любимого писателя Джейсона Парджина (более известного как Дэвид Вонг) вышла первая книга вне основного цикла — «Futuristic Violence and Fancy Suits» («Футуристичное насилие и вычурные костюмы»). Переводом прошлых книг занимались фанаты-энтузиасты, но за новую никто не взялся. Я решил попробовать себя в переводе книги. Получилось не так коряво, как с субтитрами, но мой английский все равно оставлял желать лучшего. Учил я его в процессе перевода. Взял за правило переводить по одной-две главы в день и долго придерживался темпа. В августе 2018-го перевод был готов. Титанический труд для одного маленького меня, как тогда казалось, был завершен. Но осталась привычка переводить что-то раз в день. Поэтому я запустил канал, где продолжил переводить и делиться результатом. Первыми подписчиками стали как раз фанаты Джейсона Парджина.
Сейчас я стараюсь не брать проекты, у которых есть или планируются официальные русские субтитры. Так случилось, например, со спин-оффами «Ходячих мертвецов»: перевел первые сезоны обоих сериалов, а потом продолжения появились в Амедиатеке, поэтому необходимость в моем переводе отпала. Я не против сотрудничать со стримингами. Однажды это произошло с Кинопоиском. В моем переводе можно посмотреть первый сезон сериала «Семейный брак».
Чаще всего я перевожу с английских субтитров. Есть готовые тайминги, не нужно прокручивать один и тот же момент, пытаясь разгадать, что именно сказал человек, например, с шотландским акцентом. Вспоминаю трейлер к первому сезону «Пацанов», где Бутчер обращается к Хьюи, но из-за акцента я долго не мог понять, что он говорит, и решил, что это отсылка к «Звездным войнам», потому обозвал его «Чуи».
Процесс выглядит примерно так:
1. Полностью просматриваю контент как зритель. Вникаю в контекст, подмечаю фразочки, которые нужно не пропустить, определенные моменты и детали.
2. Перевожу весь массив реплик. Если при чтении что-то ускользает, пересматриваю конкретный кусок — и снова за текст.
3. Пересматриваю серию со своими субтитрами, чтобы выловить косноязычие, ошибки и опечатки. Добавляю к субтитрам пропущенные реплики, текст, который появлялся на экране, и прочие вещи, которых не было в оригинальных субтитрах.
4. Выкладываю субтитры в канале. Как правило, незамыленный глаз зрителей замечает те шероховатости, которые я пропустил (спасибо подписчикам), поэтому в конце добавляю небольшие правки.
Есть две главные проблемы моего хобби.
Первая — совмещение с основной работой. Приходится жертвовать свободным временем, чтобы порадовать людей, ожидающих субтитры, и в то же время не проседать по работе. К счастью, удалось найти баланс.
Вторая — скорость. Все хотят получить субтитры как можно быстрее. Опять же требуется найти баланс возможностей, желаний и принципов.
Раньше я предпочитал жертвовать редактированием первой, драфтовой версии в угоду скорости, сейчас подуспокоился и не гонюсь. Предпочитаю делиться субтитрами позже, зато быть уверенным в качестве.
Хотя порой встаю в четыре утра, чтобы подстроиться под релизный график Marvel.
Субтитры — важная часть моей жизни и идентичности, но это по-прежнему хобби. Попытка быть полезным, поделиться чем-то, что мне нравится, при этом стараться делать близко к оригиналу. Получается с переменным успехом, но, надеюсь, для кого-то мои субтитры делают жизнь лучше. Хочется как можно больше людей увлечь кино в оригинале. На этой стороне потребления контента и правда приятнее.
Кто ведет: Александр, PR-специалист
В 2014 году я посмотрел «Настоящего детектива». Увидев невероятную игру Макконахи, понял, что фильмы и сериалы на языке оригинала открыли мне новый уровень восприятия кино. В 2016-м я пошел на «Человек — швейцарский нож» в «Пионер» — в одно из немногих мест в Москве, где крутят фильмы в оригинале. И не мог отделаться от мысли, насколько плохи официальные субтитры: в них терялись смысл и юмор. Решил сделать свой перевод после цифрового релиза. Сейчас понимаю, что он был далек от идеала, но это был важный шаг. «Человек — швейцарский нож» стал для меня отправной точкой. Фильм показал, насколько важно внимание к деталям. С тех пор всегда стремлюсь, чтобы субтитры передавали не только смысл, но и атмосферу оригинала. Наша команда состоит всего из двух человек, что позволяет избегать затяжных дискуссий о вариантах перевода (такое часто случается в больших коллективах). Помимо субтитров, активно занимаюсь развитием канала и чата. По образованию я PR-специалист, все знания активно применяю для развития проекта.
После ухода большинства крупных кино- и стриминговых компаний вопрос с правами стал сложнее. Мы стараемся не брать проекты с официальными релизами в России. Правда, бывают исключения. Например, фильм Алекса Гарленда «Падение империи» настолько нас впечатлил, что мы почувствовали необходимость сделать свой перевод. Мы понимаем важность соблюдения авторских прав. Несмотря на то, что мы не взаимодействуем с правообладателями, у нас хорошо развито чувство осторожности. Мы всегда удаляем материалы, если видим, что фильм или сериал получили официальную локализацию.
Одна из основных сложностей — корректировка таймингов. Оригинальные субтитры рассчитаны на английский язык, при переводе приходится вручную настраивать время появления каждой реплики. В случаях, когда мы стремимся выпустить субтитры одновременно с цифровым релизом, иногда прибегаем к помощи нейросетей. Определенные модели помогают сгенерировать первичные субтитры по экранке. Но технология неидеальна. После машинной обработки мы перепроверяем текст на слух, затем приступаем к редактуре и последующему переводу.
Мы поработали над 44 фильмами, не считая сериалов, и каждый из них дорог. Есть одна история, которая особенно запомнилась, — премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза. Мы с женой были в восторге от тягучей нуарной атмосферы в первых трейлерах, очень ждали фильм. Билеты были уже на руках, и мы с нетерпением предвкушали поход в кино… Но случился февраль 2022 года, и Warner Bros. ушла. Спустя некоторое время решение пришло само собой: мы начали готовить субтитры к цифровому релизу. Это был серьезный вызов, особенно с учетом загадок Риддлера, которые требовали не только перевода, но и сохранения рифмы с игрой слов. Релиз принес много новых подписчиков, а кульминацией стал спецпоказ в кинотеатре, организованный ребятами из MovieBlog. К сожалению, на сеанс мы попасть не смогли, но те, кто узнал о нашем проекте после показа, говорили, что атмосфера была потрясающей.
С тех пор наши субтитры регулярно используют на подобных показах в кинотеатрах, хотя, к сожалению, чаще всего это происходит без нашего ведома. Но для нас важнее видеть, как наши переводы делают кино доступнее и приятнее для зрителей.
Кто ведет: Стас, менеджер IT-проектов
Субтитрами стал заниматься, когда почувствовал, что теряю скиллы разговорной английской речи. Было меньше личных контактов с иностранцами, а рабочие разговоры стали шаблонными. Совмещение интереса к кино и языку привело к первой попытке перевода. Субтитры — хобби, на которое почти нет времени. Думаю, отношение к этому как к любимому делу нравится большинству фансаберов. Это прекрасный способ отвлечься, улучшить навыки и сделать кого-то чуть счастливее.
В последнее время стало легко достать официальные субтитры к иностранному проекту за пару недель до релиза (на площадках вроде Opensubtitles). Особо прыткие переводчики могут перевести текст, основываясь на экранке. Но никто не знает, появится ли одновременно с VOD в США и релиз из стран СНГ с их официальными субтитрами (так было, например, с фильмом «Смерч 2»). О развитии думать не приходится. Нет ни желания, ни времени обещать сделать кому-то что-то в определенный срок. Да и стоимость перевода настолько низкая, что этим нужно либо заниматься как хобби, либо строчить по несколько фильмов в неделю, а то и в день. Горжусь первым переводом — это был фильм «Люс», особо никому не интересный на момент перевода, но впоследствии оказавшийся популярным в узком кругу фанатов. Это дало мне импульс для дальнейшей работы.
Кто ведет: Стас, поклонник скандинавского кино
Начал заниматься переводами в 2013-м по примеру знакомого, который несколько лет выкладывал субтитры к датским и квебекским фильмам. Скандинавский кинематограф — почти не занятая область. В процессе стал интересоваться самими северными странами, не упускал ни одного документального фильма о них, прочитал несколько книг. Сейчас это превратилось в неотъемлемую часть жизни. Субтитры — отличный способ погружаться и в чужую языковую среду, и в культуру других стран.
Для скандинавских сериалов и фильмов почти всегда выходят субтитры на языках оригинала, английские — реже. Поэтому мы переводим не только с английского, но и, например, со шведского. Некоторые сериалы невозможно достать, либо они появляются сильно позже премьеры и не всегда в хорошем качестве. Самое сложное — исландские проекты. Их ждать приходится долго, некоторые вообще не доходят до аудитории за пределами страны. Практически ни один российский онлайн-кинотеатр не добавляет оригинальную дорожку и русские субтитры при выпуске скандинавских проектов. Мы рады сотрудничать со стримингами или прокатными компаниями. Например, Кинопоиск покупал наши титры к «Мосту». Мы делали официальный перевод для показа датского фильма «Уик-энд с родителями» и субтитры к фарерской картине «Лудо».
К некоторым проектам пришлось приложить больше усилий. Например, перевод первого сезона немецкого сериала «Шарите», посвященного знаменитой берлинской больнице, мы делали в пандемию. Я увлекался медицинским научпопом, смотрел лекции о вирусах. Поэтому с удовольствием читал о знаменитых врачах из этой больницы, которые стояли у истоков современной медицины. Некоторые сериалы приходилось доставать, заказывая диски из-за границы. А вот blu-ray исторической драмы «Харри и Чарльз» нам доставили с норвежской барахолки.
Кто ведет: Алия, лингвист, преподаватель английского
Мои первые субтитры, причем с русского на английский, появились в годы учебы. Параллельно писала рецензии на фильмы в паблике VK, где познакомилась с людьми, которые занимались любительскими переводами к редким фильмам. Этому посвящены многие сайты и форумы. На одном из них завела профиль и переводила английские субтитры на русский к старым и непопулярным японским фильмам. Помню, как взялась за перевод небольшого телефильма на слух. Чтобы распознать некоторые моменты, пришлось сверяться с субтитрами на нидерландском.
Для меня это хобби, почти все мои переводы любительские. Найти заказы в сфере аудиовизуального перевода нетрудно, однако 90% заточено под озвучание, а там своя специфика, которая отнимает куда больше времени, чем перевод. Мне не хочется тратить время и отбирать хлеб у людей, которые занимаются этим профессионально. Мои пациенты — фильмы, у которых нет шансов попасть в официальный прокат в обозримом будущем. Это и независимое американское кино 2010-х, и немое кино, и анимационные короткометражки.
Моя специфика — преобразование существующих озвучаний в субтитры, редактирование старых субтитров с плохим переводом, создание субтитров с нуля. Сложностей масса — от большого количества вшитых субтитров, к которым нужно создавать тайминг, до фильмов, где из-за большого количества шума или музыки сложно выделить реплики и расслышать, что говорят. Отдельного упоминания заслуживает мамблкор — одно из моих любимых направлений, где много говорят. Обычно это расслабленные, импровизированные диалоги. Такие фильмы сложно читать, создание субтитров к ним — особый вызов.
Очень понравилось работать над переводом «Звезда родилась» 1937 года. Долгие годы у него были посредственные любительские субтитры. Многие старые фильмы этим грешат, зачастую переводы делались на слух, а текст будто придумывался с опорой на происходящее в кадре. Очень смеялась, когда вычищала ошибки: «меласса» (патока) стала «мелиссой», индеец «разбил сердце» бабушке героини, вместо того чтобы «прострелить сердце» ее мужу. Иногда перевод полностью меняет фильм: если не знать язык оригинала, догадаться об этом невозможно. Еще один пример — нуар The Devil Thumbs a Ride 1947 года. На Кинопоиске нет даже русскоязычного названия, поэтому я придумала свое — «Дьявол — плохой попутчик». Было бы здорово, если бы на российских стримингах появлялось больше старых фильмов с новыми русскими субтитрами.
Кто ведет: Олег Ковалёв, новостной редактор сайта «КиноТВ»
Началось с того, что моя подруга Алия с канала Chacun son cinema позвала меня поучаствовать в любительском переводе книги про гонконгское кино. Позже нам обоим подвернулась возможность влиться в движ с русскими субтитрами: я начал с «Земли бога» Хлинюра Палмасона — фильма наполовину исландского, наполовину датского. Ни того, ни другого языка не знал, переводил с английских субтитров. Старший товарищ, Витя из Cinemacoon, успокоил, что в нашем деле куда дороже знать родной язык. Он был прав.
Когда читаешь новости на русском про голливудских актеров, постоянно мелькает чушь в духе «Я действительно взволнована насчет этого». У нас так, мягко говоря, никто не разговаривает. Уверен, такие перлы выдают живые и неглупые люди, которым привычнее переводить с английского, а не на русский. Здесь дело не в языках, которые знаешь, а в барьерах, которые лучше обойти. Заняться собственными переводами вдохновила обратная ситуация: смотришь фильм, а сабы к нему сквозят легкостью, игривостью и не стесняются превращать заморские фразеологизмы в родные крылатые фразы. Понимаешь, что фильм переводил человек, который искренне любит кино и свое дело. У фансаберов, мне кажется, не должно быть моральных терзаний из-за пиратства. До хороших субтитров всегда успеет выйти ИИ-озвучка, которая кому-то гарантированно испортит впечатление. Аудитории сабов и озвучек почти не пересекаются, но лучше все-таки дать людям выбор. Мне хотелось бы браться за общепризнанную классику, которая до сих пор существует лишь в озвучаниях разной степени паршивости. Удивительно, но в природе не существует русских субтитров к львиной доле Сидни Люмета, Джона Кассаветиса (над ним работают саберы из serpentarium), Майкла Пауэлла, Эмерика Прессбургера, Райнера Вернера Фассбиндера, Коста-Гавраса и т. д. Даже до субтитров к «Ночи охотника» — картины, которую каждый второй режиссер называет фильмом, перевернувшим кино — руки дошли только у меня.
Мой внутренний синефил молится, чтобы в русскоязычном сегменте появился аналог MUBI или Criterion.
До слез грустно было делать сабы к «Уделу человеческому» Масаки Кобаяси. Это монументальная антивоенная трилогия, десять часов которой мы проводим бок о бок с главным героем, юношей Кадзи. Смотрим, как реальность перемалывает его гуманистские идеалы, как бы сильно и храбро он за них ни держался. Когда персонаж рядом, не породниться с ним невозможно. Тем более когда ты досконально изучаешь текст фильма и пропускаешь его через себя.
Веселого было больше. Например, переводить «Захват поезда Пелэм 1-2-3». По накалу чистой воды «Неограненные алмазы» 1970-х, но вместо гэмблинга — захват поезда метро. В фильме до одури персонажей: захватчики, копы, заложники, политики и один угарный начальник станции. Каждый разговаривает в своей манере, все следуют до жути умному сценарию, набитому отсылками и идиомами. Сильно прописанные комедии приятно переводить — «Оставленных» Пэйна или детективную «Улику».
Что о любительских переводах говорят юристы по авторскому праву?
Виктор Пастернак
Управляющий партнер Pasternak Legal, специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву
Создание субтитров для аудиовизуальной продукции сталкивается с юридическими ограничениями независимо от того, хобби это или способ заработка. По Гражданскому кодексу, переводчик и автор производного произведения (субтитры могут рассматриваться как отдельное произведение, созданное в результате переработки, и как перевод) имеют авторские права на свои переводы и переработки оригинального произведения. Исключительное право на результат такой работы возникает с момента создания субтитров.
Однако использование результатов перевода или переработки возможно только с согласия правообладателя оригинала. Таким образом, субтитры, не санкционированные правообладателем, не могут использоваться до получения его одобрения. При этом автор субтитров может законно распоряжаться правами на них, например предоставлять право прокатным компаниям использовать субтитры. Ответственность за согласование с правообладателем оригинала лежит на прокатчике. Автор также может защищать свои права в суде, если кто-то использует его субтитры без согласия.
Отдельная проблема возникает при субтитрировании на основе уже существующего перевода. В этом случае автор субтитров фактически воспроизводит чужой перевод и не может считаться автором, поскольку его работа не носит творческого характера, а лишь повторяет ранее сделанное в текстовой форме.
Актуальной судебной практики по незаконному субтитрированию на данный момент нет. Единичные дела упоминают субтитрирование наряду с другими нарушениями, например вместе с незаконным воспроизведением (создание копии) и доведением до всеобщего сведения (размещение в сети). Любопытно, что старый закон об авторском праве и смежных правах, на смену которому пришел современный Гражданский кодекс, вообще не выделял субтитрирование как отдельный способ использования и не считал его частным случаем переработки. Это настолько глубоко сидит в подкорке у судей и игроков рынка, что, когда речь заходит о субтитрировании, никто не думает о субтитрах в разрезе использования результатов переработки без согласия правообладателей.
Кто ведет: Влада, переводчица
Мне полюбился сериал «Энн», к последнему сезону которого достойного озвучания не было, но имелись русские субтитры. Нашла группу переводивших его и стала смотреть на их сайте, потом увидела объявление о наборе переводчиков — обещали всему научить и дать возможность заработать переводом. Выполнила тестовое, попала в команду — так я нашла любимое дело. Узнавать о нюансах аудиовизуального перевода, пробовать свои силы в самых разных текстах, обучать других, редактировать чужие переводы — все это мне нравится, поэтому в идеале я бы хотела заниматься только этим. Я была участницей нескольких групп переводчиков, некоторые уже не существуют. В свое время мы делали русские субтитры к «Доктору Кто» и «Сплетнице» для Кинопоиска. Вот такой пример сотрудничества.
Благодаря переводам познакомилась с кучей классных людей. Особенно тепло вспоминаю совместные работы. Например, «Банши Инишерина», где было непросто передать ирландскую ругань. Или последний фильм Раду Жуде, чей перевод не вышел бы таким крутым без смелости моей коллеги. Из сольных работ выделю четвертый сезон «Наследников». Перевод был очень сложным, я часто чувствовала себя самозванкой, а позже нашла несколько ошибок, но проделанной работой горжусь. Один из самых кайфовых моментов — переводить что-то крутое, до чего просто как зрительница я бы вряд ли дошла.
Кто ведет: Виктор, аналитик данных
Перешел на фильмы в оригинале с субтитрами студентом в 2000-е. По мере погружения в кинематограф сработала базовая логика — ощущение потери важной составляющей произведения из-за русской озвучки. Параллельно увлекся киностатистикой, аналитикой, построением различных рейтинговых моделей фильмов и режиссеров. Чтобы найти единомышленников, завел паблик в VK и Telegram-канал. Но модели были никому не интересны, а хотелось найти коннект в интересах подписчиков — так я решил попробовать себя в переводе. Известных релиз-групп тогда было мало, единого сообщества не существовало. На перевод хайповых фильмов никогда не претендовал, поэтому чувствовал, что ниша довольно свободная. После первых переводов (это был сериал «В поиске») меня поддержали ребята из FOCS, и развитие в этом направлении показалось органичным.
Среди своих любимых переводов назову «Рокс» Сары Гаврон, потому что тексты, насыщенные сленгом, всегда непростые, и потому что хочется обратить внимание на совершенно не замеченный в России фильм. И еще «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, в котором пришлось заняться переводом песен из-за их сюжетной важности. Для исполняемого Хуотари романса «Под осенней рябиной» и части заглавных «Опавших листьев» сделал литературные переводы, получившиеся, на мой взгляд, неплохими. «Песенка про рябины» на долгое время стала любимой песней на ночь у моей дочери.
В феврале 2022 года после нескольких дней прострации решил, что глупо увязнуть в рутине, когда привычный мир рушится. Стоит попробовать реализовать мечту. Давно мечтал создать ресурс, который бы, с одной стороны, связывал мои увлечения кино и аналитикой данных, с другой — агрегировал русские субтитры к сокровищам мирового кино и способствовал мотивации переводчиков к созданию новых. Сайт Cinemacoon стал моей неоплачиваемой второй работой, все свободное время я посвящал ему.
Кто ведет: Наталья, одна из создательниц проекта
В проекте много переводчиков и редакторов, однако из первой волны создателей осталась только я. Заниматься переводами в кругу людей, увлеченных английским, мы начали в 2013 году, когда вышел первый сезон «Ганнибала». До этого переводили небольшой группой для разных сообществ VK. Они выкладывали серии с нашим переводом (субтитрами), указывая авторство. Мы были довольны. Мотивация простая: мы сами смотрели сериалы и хотели, чтобы больше людей смогли увидеть их в оригинале. Тогда перевод ценился высоко, русские субтитры выходили раньше хорошей озвучки, а стриминги еще не добавляли к релизам русские субтитры. Нас всех не устраивала озвучка. С субтитрами погружаешься в игру актеров и их голоса, а многие озвучки этот шарм портят. Несколько лет мы переводили для себя и сообществ. В 2016 году запустили проект FOCS — место, где собрали все наши субтитры и переводы, сделанные на тот момент.
Для нас субтитры — хобби. Это хороший способ не забывать английский и с пользой проводить время. Многие ребята приходили к нам подтянуть навыки языка и научиться созданию субтитров. Некоторые настолько прокачались, что прошли отбор в студии аудиовизуального перевода. При желании мы с удовольствием помогаем новичкам разобраться во всех тонкостях, а также рассказываем, как все устроено в официальных студиях.
Мы стараемся не пересекаться с российским прокатом. Мы не кровожадные пираты, которым лишь бы выложить где-то фильм или сериал. Мы перестали распространять пиратские торренты, делаем русские субтитры и публикуем только их. Что касается правообладателей, иногда сталкиваемся с запросом удалить какие-либо субтитры и без вопросов удаляем. Понимаем, что пиратство — одно, а переводы субтитров — другое. Мы не пираты, мы переводчики.
Интересно переводить сериалы целыми сезонами. Например, три сезона «Медведя». Каждый — долгая работа, которая включала изучение всей кухни (здесь смысл подходит отлично) — от сленга до игры актеров. Перевод похож на курс какого-либо предмета, нужно вникнуть в суть и донести все тонкости. Запомнилась работа над «Французским вестником» — прекрасный фильм, я посмотрела его трижды. Первый раз — для удовольствия. Второй — во время редактуры субтитров. Третий — на счастье, еще раз проверяя все ошибки (без ошибок не обошлось, что поделать). Мы трудились над «Вестником» в группе несколько дней, а по окончании работы я ощущала эйфорию. Знакомо ли вам это чувство, когда вы делаете что-то уверенно и с удовольствием?
Раньше фансаберов было так мало, что они могли не знать друг о друге. Сейчас переводчиков — одиночек и команд — много. Некоторые собираются в сообщества, обсуждают, кто и что хочет перевести, иногда создают коллаборации (коллаборации переводчиков, представляете?). Мы состоим в таком сообществе и знаем много отличных переводчиков, а где-то их еще больше. Связывает всех одно — желание создавать субтитры. Определяют качество переводов и отношение к делу.
Многие авторы, например, переводят непопулярное и фестивальное кино, к которому даже простого озвучания нет. Иногда такие переводы — единственная возможность посмотреть фильм или сериал, если не знаешь языка оригинала.
Думаю, к адекватной системе оценки работы субтитровщиков придут нескоро. Рынок, как во многих других профессиях, часто вредит самому себе. Когда правообладатели или стриминги начинают искать подрядчиков, на первом месте стоят стоимость и скорость работы. Скорее всего, заказчики знают свой примерный бюджет и предложат конкретную сумму за серию или фильм. Исполнитель найдется в любом случае, даже если цена будет заниженной. В этом проблема: всегда найдется тот, кто сделает за предложенную сумму или дешевле. О качестве говорить сложно — его надо понимать. Чем качественнее работа, тем дольше и дороже она будет. Субтитры стриминговых сервисов часто весьма посредственные, но я предполагаю, что люди переводят в очень короткие сроки и часто без видеосопровождения (иначе некоторые ошибки не объяснить). При этом надо понимать, что официальные субтитры — это строгое следование документации, особенно с технической стороны.
Наши коллеги проходили тестирование в Netflix, у компании серьезный жесткий гайд. В очень редких случаях можно превысить лимит символов в строке или вылезти за рамки тайминга титра (иногда их нужно подгонять под смену кадра). Отбор переводчиков тоже строгий. Иногда они работают с саморедактурой, то есть ты сам себе и переводчик, и редактор, и укладчик со знанием субтитровочного софта. У нас, как правило, переводчик и редактор — разные люди. Одни переводят, другие редактируют, но есть и такие, которые умеют всё и сразу.
Теперь представьте: чтобы переводить для любого официального сервиса, ты должен отлично знать иностранный язык, с которого переводишь, «лучше, чем отлично», знать русский, чтобы суметь грамотно (литературно) передать мысль меньшим количеством слов, избежать неблагозвучности, сохранить шутки и двойные смыслы, знать пунктуацию и понимать техническую сторону процесса (и обязательно еще что-нибудь знать, о чем мы забыли). Перевод субтитров все еще кажется чем-то легким?
Кто ведет: Денис, преподаватель японского языка
В 2006 году о дорамах почти никто не знал, появились только первые сообщества любителей. Я начитался рецензий, купил DVD-болванки с записанными сериалами. Один из них, «Тигр и дракон», шел в комплекте с английскими субтитрами. Смотреть оказалось некомфортно, так как я плохо знал английский. Тогда родилась гениально парадоксальная мысль — перевести его на русский! Выяснилось, что многие шутки интерпретированы на английский вольно. Захотелось узнать, о чем идет речь, и так я начал учить японский. Сначала на курсах, затем самостоятельно, потом сам стал преподавать и переводить с японского. Сейчас учусь в магистратуре, пишу диссертацию про перевод интертекстуальных включений в кинотексте (активно) и книгу про японские идиомы (не очень). Времени на создание субтитров трачу больше, чем на преподавание, а денег переводы практически не приносят. С другой стороны, переводы привлекают внимание: иногда через канал нахожу учеников. Получается, это приятная «рекламная работа».
Мне хотелось бы работать в легальном правовом поле и реализовать себя профессионально. Как правило, перевожу старые вещи, на которые правообладателей в России нет. Но у меня было несколько переводов фильмов, которые показывали на фестивалях. Перевод первого правообладатели не заметили, второй активно удалялся, третий я сделал до выхода фильма в прокат, но выложил после, чтобы не мешать. Мне нравилось переводить эти фильмы, но было ощущение, что, по сути, эта работа вторичная и ненужная. Сейчас просто не стану делать то, что уже лицензировали.
Спустя некоторое время после окончания перевода всегда хочется что-нибудь переделать. Меньше всего хотелось дорабатывать картину «Возьми меня кататься на лыжах» (Watashi wo ski ni tsuretette) — культовую романтическую комедию 1980-х с большим количеством песен, которые исполнила Мацутоя Юми. Я делал к текстам песен эквиритмический («поющийся») рифмованный перевод, и, кажется, неплохо получилось. Переводить весело и интересно, времени грустить пока не находится.
Кто ведет:
Руслан, руководитель отдела комьюнити-менеджеров
Настя, филолог, преподаватель английского языка
Руслан: Telegram-канал был создан 6 августа 2023 года, хотя началось все раньше. Одним летним вечером мы решили посмотреть фильм Джона Уотерса «Розовые фламинго» (не спрашивайте), а на него не оказалось русских субтитров. Так начался наш путь, хотя первым опубликованным переводом на канале стал другой фильм — «Глория» Джона Кассаветиса.
Наш выбор фильма — всегда что-то случайное. Либо личные хотелки, либо пожелания подписчиков или советы коллег по цеху. Расскажу о создании субтитров к фильму «Мужья». Переводов фильмов Кассаветиса немного, а желающих их увидеть достаточно. После анонса перевода «Глории» нас неоднократно спрашивали, планируем ли мы делать другие картины режиссера. Провели опрос, какой фильм люди хотели бы увидеть. Победили «Мужья» (второе место заняла картина «Убийство китайского букмекера»). Процесс оказался мучителен: выяснилось, что субтитры мы взяли одни, а версию фильма другую. Начались пляски с таймингами и всем, что отняло больше времени, чем предполагалось. Мы организовали сбор средств на перевод, и подписчики (спасибо им большое) превысили установленную отметку в 6500 рублей. Ответственность была кратно выше, но все завершилось благополучно.
Настя: Переводим медленно, но тщательно. Английские субтитры служат базой, но ориентируюсь я всегда на слух. Даже в лучших субтитрах что-то может потеряться. «Мужья» Кассаветиса — самый времязатратный и сложный перевод из-за специфики режиссера, который не прописывал сценарий, а полагался на интерпретацию. Можно вспомнить про «Панику в Нидл-парке», для перевода которой пришлось работать со словарями специфического сленга. А самым простым фильмом (он же у нас пока единственный документальный) оказался «В поисках Вивиан Майер». Это картина Джона Малуфа, который не только снял и спродюсировал фильм, но и открыл миру женщину-фотографа Вивиан Майер. Будучи няней, она занималась уличной фотографией, но своими снимками никогда не делилась. Однажды Джон купил коробку с негативами, так и узнал о жизни Вивиан. Перевела я его очень быстро. Хотела узнать, чем все закончится!
Кто ведет: Тимур, программист-аналитик из Испании
Первые субтитры сделал в 2012 году, когда смотрел Saturday Night Live и не нашел субтитры к эпизоду с моей любимой актрисой Зои Дешанель. Перевел с дюжину выпусков, а потом забросил. Когда Netflix пришел в Россию, пытался устроиться к ним, но не прошел отборочный тест. Вернуться в субтитровое дело подтолкнул кинофестиваль жанрового кино в Ситжесе. Посмотрел на нем в 2023 году много любопытных фильмов, захотел порекомендовать друзьям, но русских субтитров для них не было.
Из сольных работ больше всего понравилось переводить «Полночь с дьяволом» — искренне считаю этот фильм одним из лучших в 2023 году. Из коллективных переводов запомнилась работа над «Падением империи», в ходе которой возникла бурная дискуссия, как именно перевести оборот shut the fuck up. Креативный перевод обсценной лексики — всегда щекотливый вопрос. На этот раз без спора не обошлось: изначальный перевод «завалите очко» выглядел несколько эксцентрично, поэтому в итоге наш редактор заменил его на вариант «завалите **** [лица]». Небольшую пасхалку, отсылающую к этой ситуации, можно найти в субтитрах сцены после титров фильма «Каскадеры», перевод которого я делал вместе со своим другом.
Кто ведет:
Антон Смирнов, преподаватель английского языка, автор журнала Lumière и канала Cinema Diaries
Павел Багаев, дизайнер, редактор журнала Lumière
Антон: Желание делать русские субтитры возникло около года назад, в 2023-м. Нравилось заниматься переводом иностранных текстов, показалась волнительной мысль, что от моих решений может зависеть, какую именно фразу произнесут герои. Привлекала возможность повлиять на восприятие, вложить в реплики частичку своего восприятия. Сейчас это увлечение, но хотелось бы превратить переводы, как и кинокритику, в профессиональную деятельность.
Наибольшие трудности составляют редкие идиомы или фразы, отражающие сугубо местечковые реалии. Сложности при адаптации на русский могут составлять иноязычные каламбуры, игра слов и другая ирония — классические трудности перевода. Как правило, мы адаптируем с английских титров, они дают максимальное понятие о репликах, отсутствует риск что-то не расслышать или недопонять. В тех случаях, когда субтитры создаются с помощью ИИ, некоторые фразы оформлены некорректно либо вообще отсутствуют. Приходится переводить на слух.
Мой самый трудный текст был в «Истоках» Авы ДюВерней. Больше всего времени отняло «Перекати-поле» Гэвина О’Коннора. Фильм фактически забыт, не выходил на носителях, а субтитры к вышедшему рипу составлялись нейросетью с колоссальным количеством ошибок, из-за чего пришлось прописывать все с нуля. Наиболее личным проектом стала драма Эндрю Хэя «Мы всем чужие». Не стану углубляться в детали. Скажу, что история о невозможности повернуть время вспять, не успеть сказать нужные слова и выстроить жизнь так, как хочется, произвела настолько сильное впечатление, что побудила попробовать вложить в уста персонажей собственную адаптацию английской речи.
Павел: Люблю смотреть кино с субтитрами и всегда предпочитаю их озвучанию, если они есть. Но субтитры не всегда сделаны качественно. Встречаются и грамматические ошибки, и неточности, и коряво построенные фразы. Когда вижу, что какой-то титр нуждается в доработке, мозг автоматически начинает редактировать. Благодаря моему труду люди могут смотреть фильмы, к которым нет другого перевода. Наша основная с Антоном цель — фильмы, которые вышли давно, но до сих пор легально недоступны. Обеими руками за сотрудничество со стримингами, фестивалями и правообладателями. Пока было лишь одно предложение от пиратского ресурса, которое мы отклонили, — переводить новинки под озвучание в день релиза.
Самые сложные переводы — у документальных фильмов, которые состоят практически из одной разговорной речи. Например, фильм про Дрю Струзана «Дрю: Человек за плакатом» с субтитрами, над которыми я работал, показывали на фестивале Postercon в Санкт-Петербурге. Это был бесплатный показ в библиотеке им. Маяковского. Зал был полон, смотрели кино с интересом. Для меня это большая награда.
Автор: Тимур Алиев