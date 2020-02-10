Хоакину Фениксу — 50! Рассказываем, как он стал кинозвездой и превратился в рэд флаг для продюсеров

Звезде «Гладиатора», «Джокера» и «Мастера» исполнилось 50 лет. За долгие годы в индустрии Хоакин Феникс научился мастерски обращаться со своим телом, ради шутки уходил из кино и всерьез защищал права животных. Рассказываем все, что нужно знать о его непростой судьбе и не менее одиозном характере.
Феникс с детства не боится камер. Первую роль он сыграл в 8 лет!
Как и остальные дети из семьи Феникс, Хоакин начал сниматься в совсем юном возрасте. В титрах его тогда именовали Лиф Феникс. Псевдоним со значением «лист» он придумал, чтобы походить на брата и сестер, которым родители, типичные «дети цветов» эпохи 1960-х, дали звучные и необычные имена. Дебют юного актера состоялся на телевидении. Вместе со своим старшим братом Ривером 8-летний Лиф снялся в рождественском эпизоде телесериала «Семь невест для семи братьев» в 1982 году. «Мгновенная радость и самая приятная вещь, — вспоминает Феникс в интервью The Guardian. — Для некоторых детей это первый раз, когда они отбивают мяч или забивают гол, а для меня — актерство. Отчетливо помню первую сцену по телевизору. Я точно знал, что мне нравится, чувствовал, каким мощным было впечатление. С тех пор я преследую это ощущение».
Первым полнометражным проектом для Феникса стал фантастический фильм «Пикник в космосе», где он исполнил роль мальчика, который отправляется в тренировочный комплекс, созданный под эгидой НАСА, чтобы стать астронавтом-любителем.
В 15 лет Хоакин сыграл персонажа телекомикса. Правда, незначительного — компьютерного гения Билли Геркулеса в сериале «Супермальчик». Из-за путаницы с именем об этой забавной роли Хоакина знают немногие. Однако на YouTube до сих пор можно отыскать тот самый эпизод, в котором его персонаж представляет себя культовым героем в сине-красном трико и противопоставляет школьному буллингу супердыхание и лазеры из глаз.
Хоакин смог пережить семейную трагедию и продолжил карьеру
В 1993 году восходящая звезда Ривер Феникс погиб в возрасте 23 лет от случайной передозировки наркотиками. Он отключился прямо на руках у младшего брата, так и не придя в себя. Именно Хоакин, сопровождавший Ривера и сестру Рейн в клуб Viper Room, позвонил в 911, чтобы сообщить о случившемся. Впоследствии этот телефонный звонок стал достоянием общественности, мольбы актера о помощи крутили в эфире радио и телепередач. Гибель Ривера стала настолько резонансной, что семье Феникс пришлось скрываться от журналистов, изображавших трагедию как поучительную историю о Голливуде, где царит разврат. «Над нами летали вертолеты. Люди пытались проникнуть на нашу землю, — рассказывал позднее Хоакин. — Это помешало трауру».
После смерти брата и столкновения с безжалостной подноготной шоу-бизнеса артист взял перерыв в творчестве. В кино он вернулся только спустя два года, снявшись в драме Гаса Ван Сента «Умереть во имя». Так началась новая глава в карьере Феникса: он примерил на себя образ бунтаря, снялся в своей первой постельной сцене и окончательно избавился от псевдонима. А в 2020 году у Феникса и Руни Мары родился сын, которого они назвали Ривер.
Актера не пугают ни опасная подготовка к ролям, ни телесные метаморфозы
Спустя пять лет Феникс получит свою первую номинацию на «Оскар» за роль римского императора Коммода в блокбастере Ридли Скотта «Гладиатор». В этом ему помогли радикальный актерский метод и умение вжиться в роль. «Снимаясь в „Гладиаторе“, я думал, что буду повсюду носить с собой меч, — рассказывает Хоакин. — А когда снимался в „Команде 49“, не хотел выпускать из рук свою тренировочную экипировку и не верил, что смогу прожить жизнь, не почувствовав запаха дыма».
Кстати, чтобы убедительно сыграть работника пожарной бригады, актер поборол панический страх высоты, окончил курс в Балтиморской пожарной академии, где тренировался наравне с другими студентами, и даже научился тушить настоящие пожары. Кроме того, Феникс встречался с ветеранами спасательной службы и изучал, как опасная работа влияет на их тела и психику. В итоге его сделали почетным членом пожарной команды и позволили набить отличительную татуировку — шмеля в пожарной каске и с топориком.
Для некоторых ролей Хоакин садился на изнурительную диету и сбрасывал вес. Например, для «Марии Магдалины» — рассказа о жизни и смерти Иисуса Христа с точки зрения женщины — он сократил рацион до 300 килокалорий в день. Актер рассказывал, что особенно тяжело было справляться с голодом из-за того, что съемки проходили на Сицилии. «Постоянно хотелось просто пойти, заказать себе пасту и бокал вина», — говорил Феникс в интервью.
Однако спустя пару лет Хоакин вновь начнет самоотверженно худеть ради кино, на этот раз для съемок в «Джокере». Вместе с создателями кинокомикса артист решил, что болезненная худоба выгодно подчеркнет шаткую психику антигероя. Добиться желанного эффекта удалось за полгода жестокой диеты, во время которой Феникс съедал не больше двух яблок в день, разбавляя меню спаржей и салатом.
Феникс не боится признавать проблемы и работать над собой
Роль Джонни Кэша в байопике «Переступить черту» принесла актеру не только вторую номинацию на «Оскар», но и множество проблем. Феникс с привычной для себя скрупулезностью подошел к работе: не расставался с гитарой, сочинял мелодии, просил членов съемочной группы называть его Джей Эр, как на самом деле звали Кэша, и, очарованный своим персонажем, пристрастился к стимуляторам и алкоголю. Распрощавшись с образом культового кантри-музыканта, артист был опустошен и столкнулся с синдромом отмены. Как и Кэш, Феникс начал сильно пить, а когда понял, что у него проблемы, записался в клуб анонимных алкоголиков и прошел курс реабилитации. «Это лучшее, что я когда-либо делал, — вспоминает Феникс. — Я не знал, как буду играть, а потому рассматривал алкогольную зависимость при подготовке к роли. Тебе платят бешеные деньги, если ты актер, поэтому либо пьешь, либо ты ненастоящий. Требуется большое мужество, чтобы честно, со всей строгостью взглянуть на себя со стороны. Я предпочитаю строгие меры».
Эксперименты в кино также не пугают актера
Феникс трижды уходил из кино: в конце 1980-х, после гибели брата и в конце 2000-х, когда придумал, что бросает актерство ради рэп-карьеры, чем наделал немало шума в СМИ. Хоакин заявился на шоу Дэвида Леттермана, где, едва связывая слова, заявил, что планирует записать хип-хоп-альбом. Затем в течение нескольких лет он последовательно нес околесицу, бездарно читал рэп и даже давал концерты, в ходе одного из которых свалился со сцены. Позднее выяснилось, что эксцентричное поведение — очередной творческий эксперимент, фейк, задуманный для съемок псевдодокументального фильма Кейси Аффлека «Я все еще здесь». Таким образом давние друзья решили посмеяться над Голливудом и феноменом звездной болезни. Мистификацию также поддержал режиссер Джеймс Грэй, утверждавший, что все, что творится с Хоакином, происходит не понарошку.
В кадре актер употреблял наркотики, вызывал секс-работниц, оскорблял подчиненных и навязывался в друзья к известному рэперу Паффу Дэдди. Он так убедительно сходил с ума перед камерой, что на розыгрыш повелся даже знаменитый американский кинокритик Роджер Эберт. В своей рецензии журналист заявил, что Феникс встал на тот же путь саморазрушения, который привел его брата Ривера к трагическому финалу.
А еще Феникс не боится публично отстаивать гражданскую позицию…
Активизм актера широко известен: Хоакин занимается благотворительностью и регулярно поддерживает гуманитарные организации, обеспокоен проблемой изменения климата (и за свои акции даже был задержан полицией), входит в совет директоров некоммерческого фонда The Lunchbox, который поставляет здоровые обеды в южноафриканские школы. При этом особое внимание Феникс уделяет защите прав животных. Артист придерживается полностью веганской диеты, которая исключает все продукты животного происхождения, а на съемках требует для себя костюмы, сделанные из синтетических материалов.
Нередко Хоакин касается глобальных проблем во время публичных выступлений. Например, после церемонии вручения премии «Золотой глобус» он поблагодарил организаторов награждения, которые впервые предложили собравшимся веганский вариант меню. А получив награду Актерской гильдии, Феникс прямо в смокинге демонстративно отправился на скотобойню, чтобы принять участие в митинге в защиту свиней.
Одно из самых знаменитых выступлений актера — оскаровская речь 2020 года. Ее он щедро приправил проповедями о злоупотреблениях по отношению к окружающей среде и о вегетарианстве. «Я думаю, что мы стали очень оторванными от мира природы, — рассуждал Феникс. — Многие из нас виновны в эгоцентрическом взгляде на мир. Мы думаем, что мы являемся центром вселенной. Мы вторгаемся в мир природы и грабим ее ресурсы. Нам кажется, что у нас есть право искусственно осеменять корову и забирать ее ребенка, даже несмотря на то, что животное, очевидно, страдает».
…и открыто критиковать киноиндустрию
Феникс убежден, что присуждение индивидуальных наград — полная ерунда. Получая «Кубок Вольпи» за роль в фильме «Мастер» Пола Томаса Андерсона, актер заявил, что не хочет больше состязаться с другими: «Считаю, что все это ерунда, и не хочу больше в этом участвовать. Стравливать людей одного с другим. Что может быть глупее этого?» Во всех последующих интервью он объяснял, что ему неудобно получать статуэтки за фильмы, так как это всегда результат коллективной работы. А на вручении «Золотого глобуса» в 2020-м Хоакин в очередной раз подчеркнул, что премии нужны только для того, чтобы продавать рекламу на телешоу.
Неоднократно Феникс критиковал киноакадемиков и за расизм. Например, на 73-й церемонии вручения премии Британской киноакадемии BAFTA актер заявил, что многие его коллеги лишены возможности получать награды: «Мне кажется, это очень четкое послание людям с другим цветом кожи, что здесь им не место. Мне кажется, именно это мы говорим людям, которые внесли огромный вклад в нашу индустрию, столь выгодную для нас».
Впрочем, иногда индустрия ему отвечает
За последний год в медиа все чаще стала появляться информация о непрофессиональном поведении Феникса на съемочной площадке. Например, в августе стало известно, что актер покинул съемки безымянной эротической мелодрамы Тодда Хейнса за пять дней до начала съемок, когда права на дистрибьюцию уже были проданы, а все локации построены. Некоторые члены съемочной группы, пожелавшие остаться анонимными, предположили, что Феникс струсил, испугавшись откровенных эротических сцен, часть из которых сам же и придумал. Создатели посчитали, что продолжить работу над проектом будет возможно только при возвращении Феникса, так как заменить его, некогда главную движущую силу, нельзя. Производство свернули, а 63-летний Хейнс, вероятнее всего, сконцентрировался на другом проекте — сериале по роману «Траст» про любовь биржевого гения к безумной жене на фоне великого краха 1929 года.
Позднее об отмене картины высказалась и продюсер Кристин Вашон, назвавшая ситуацию «кошмаром». «Мысль о том, что время было потрачено впустую, — вот с чем я не могу смириться. Мы, как культурное сообщество, упустили возможность увидеть еще один фильм Тодда Хейнса. Это просто преступление», — пояснила она.
Вашон поддержали представители журналистского сообщества. Бывший автор New York Times Джанет Мэслин заметила, что Феникс сильно пострадает от своего решения, так как он теперь «не подлежит страхованию» или, проще говоря, ненадежен. «Если Феникс думает, что остальная киноиндустрия легкомысленно отнесется к тому, как он кинул Хейнса, то я считаю, что он ошибается», — добавил кинокритик Гленн Кенни.
По данным THR, поступок Феникса действительно «вызвал огромное возмущение» у голливудских продюсеров. Хотя, как выяснилось, актер и раньше пытался слинять с нескольких проектов. Например, с «Наполеона» Ридли Скотта. Перед началом съемок картины про французского императора актер угрожал уйти, если Пол Томас Андерсон не будет привлечен для переписывания сценария. В итоге команде и продюсерам удалось его успокоить, и эпический байопик вышел в кинотеатрах вместе с Фениксом в главной роли.
А вот создателям «Сплита» М. Найта Шьямалана договориться с артистом не удалось. Поэтому, как рассказал Джеймс Макэвой, Феникс отказался от главной роли за две недели до съемок. «У меня были только эти две недели, чтобы подготовиться к роли, — вспомнил Макэвой. — К счастью, сценарий был отлично написан, я быстро разобрался, что мне нужно сделать».
Что ждет Феникса теперь
Голливуд склонен прощать звездам многие выходки, пока те приносят достаточно денег. И хотя Хоакин Феникс не Том Круз и не Брэд Питт, представители индустрии предполагали, что он выйдет сухим из воды благодаря сиквелу «Джокера», который должен был вновь заработать кассу и принести в копилку Warner Bros. порцию наград.
Однако успеха не произошло. Престижная премьера в Венеции запустила плохой сарафан за месяц до релиза в кинотеатрах, и в итоге мрачная смесь мюзикла с судебной драмой потерпела финансовый крах. Судя по оценкам прессы и низким сборам, «Безумие на двоих» не понравилось почти никому. При этом, кажется, ответственных за громкий провал в итоге «не накажут». Руководители студии не потеряют места, да и авторам ленты ничего не грозит. Тот же Феникс уже получил за работу 20 млн долларов.
Начали всплывать подробности работы над вторым «Джокером», которые не обошлись без импульсивных выходок актера. Леди Гага и Тодд Филлипс подтвердили, что Фениксу не всегда нравился сценарий сиквела «Джокера», поэтому он заставлял команду собираться в своем трейлере и переписывать те моменты, которые ему были не по душе. «Мы очень часто встречались в трейлере Хоакина и иногда просто рвали сценарий и начинали все заново», — поделилась актриса. «Хоакин — туннель в конце света. Ты думаешь: „Ладно, эта сцена подходит, давайте просто снимем ее“. А он такой: „Нет-нет-нет, давай просто быстро обсудим это“. И вот уже три часа спустя ты переписываешь ее на салфетке», — добавил режиссер.
Провал картины сам Феникс пока никак не комментировал. Равно как и ситуацию с фильмом Хейнса. Убытки актер не покрыл, из-за чего стал красным флагом для голливудских боссов. В продюсерском сообществе, как утверждает THR, все громче звучат предложения подать судебный иск против Феникса. Вероятно, это может произойти в ближайшем будущем.
Ну а до тех пор актер продолжит сниматься. На данный момент его участие подтверждено в ряде картин: в «Эддингтоне» Ари Астера, где Феникс сыграет вместе с Эммой Стоун и Педро Паскалем, и «Острове» — новом фильме Павла Павликовского. Также в обозримом будущем на экраны должен выйти психологический триллер «Поларис», в котором, помимо Хоакина Феникса, сыграла его возлюбленная Руни Мара.
Материал был впервые опубликован в июне 2023 года и обновлен к 50-летнему юбилею актера.
Автор: Никита Демченко
Фото: Anthony Behar / Sipa USA / Legion-Media, Dianna Whitley / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images, Carlos Alvarez / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images