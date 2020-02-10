Хоакину Фениксу — 50! Рассказываем, как он стал кинозвездой и превратился в рэд флаг для продюсеров

Роль Джонни Кэша в байопике «Переступить черту» принесла актеру не только вторую номинацию на «Оскар», но и множество проблем. Феникс с привычной для себя скрупулезностью подошел к работе: не расставался с гитарой, сочинял мелодии, просил членов съемочной группы называть его Джей Эр, как на самом деле звали Кэша, и, очарованный своим персонажем, пристрастился к стимуляторам и алкоголю. Распрощавшись с образом культового кантри-музыканта, артист был опустошен и столкнулся с синдромом отмены. Как и Кэш, Феникс начал сильно пить, а когда понял, что у него проблемы, записался в клуб анонимных алкоголиков и прошел курс реабилитации. «Это лучшее, что я когда-либо делал, — вспоминает Феникс. — Я не знал, как буду играть, а потому рассматривал алкогольную зависимость при подготовке к роли. Тебе платят бешеные деньги, если ты актер, поэтому либо пьешь, либо ты ненастоящий. Требуется большое мужество, чтобы честно, со всей строгостью взглянуть на себя со стороны. Я предпочитаю строгие меры».