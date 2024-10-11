Почему сиквел «Джокера» стал катастрофой? Разбираем все причины его провала в прокате

Сиквел «Джокера» с треском провалился в прокате, заработав в премьерный уик-энд в США всего 37 млн долларов. Для сравнения: первая часть стартовала с 96 миллионов, а «Капитан Марвел 2», главный провал Marvel, собрала 46 миллионов. По оценкам аналитиков, ленте с бюджетом в 200 миллионов нужно заработать 450 миллионов, чтобы просто выйти в ноль. Уже очевидно, что это не произойдет. Кинопоиск разбирается, почему мрачная смесь мюзикла с судебной драмой потерпела крах.

Хоакин Феникс не звезда

Квентин Тарантино был совершенно прав, когда сказал, что звезды Marvel не являются кинозвездами в классическом понимании, потому что не способны одним своим участием заставить зрителей отправиться в мультиплексы. Институт настоящих звезд разрушен, и есть лишь несколько актеров, чьи лица действительно могут помочь крупнобюджетному фильму заработать: Том Круз, Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.

Хоакин Феникс — выдающийся актер, но массовая аудитория не бежит в кинотеатры, чтобы просто на него посмотреть. После невообразимого успеха первого «Джокера» он снялся в двух проектах студии А24 — «Камон, камон» и «Все страхи Бо». Обе ленты в прокате провалились: первая заработала 4,5 миллиона при бюджете в 8,3 миллиона, вторая — 11,5 миллиона при бюджете в 35 миллионов. Даже эпик Ридли Скотта «Наполеон», согласно оценкам Deadline, во время кинотеатрального проката принес Apple убытки в размере 16 млн долларов (другое дело, что компания запускала фильм в производство ради престижа и онлайн-библиотеки, а не для бокс-офиса).

Леди Гага и Хоакин Феникс

В целом, за исключением «Джокеров» и «Наполеона», лишь три фильма с Фениксом в главной роли пересекли в мировом прокате отметку в 100 миллионов: «Таинственный лес» М. Найта Шьямалана, байопик Джонни Кэша «Переступить черту» и пожарная драма «Команда 49: Огненная лестница». Все они вышли в нулевые. В последние десять лет Феникс работает в основном с независимыми режиссерами, а его фильмы в среднем собирают в районе 15 миллионов.

DC — умирающий бренд

Стоит признать, что бренд DC давно всех разочаровал. Хотя «Джокеры» Тодда Филлипса не входят в злосчастную расширенную вселенную DC, которую Warner Bros. сейчас перезапускает с Джеймсом Ганном, в глазах широкого зрителя «Безумие на двоих» может по-прежнему ассоциироваться с чередой неудач. После первого «Джокера» у DC Studios не было ни одного хита, кроме «Бэтмена» Мэтта Ривза. «Хищные птицы», «Черный Адам», «Синий Жук», «Флэш», сиквелы «Чудо-женщины», «Отряда самоубийц» и «Шазама!» — все эти ленты в лучшем случае почти окупились, а в худшем — откровенно провалились. Заключительный фильм DCEU «Аквамен и потерянное царство» сумел отбить бюджет, но собрал в 2,5 раза меньше, чем оригинальный фильм. «Бэтгерл» сняли и на всякий случай не стали выпускать совсем.

С кинокритическим признанием все тоже плохо: журналисты по-настоящему хвалили лишь фильмы «Бэтмен» Мэтта Ривза и «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Уже не первый год индустриальные издания твердят, что зрители устали от супергероики в целом. А DC на этом фоне особенно не внушает доверия. Впрочем, даже у конкурентов из Marvel лучше всего зарабатывают жизнерадостные капустники с давно знакомыми героями вроде Человека-паука, Дэдпула и Росомахи.

Раздутый бюджет

Кадр со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Если первый «Джокер» обошелся продюсерам в 60 млн долларов, то в этот раз примерно такая же сумма ушла на одни гонорары для Хоакина Феникса, Тодда Филлипса и Леди Гага. Первому и второму заплатили по 20 миллионов, третьей — 12. Филлипс настоял на съемках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке и отказался ехать в более дешевый для съемок Лондон, где у студии Warner Bros. построены собственные павильоны. В итоге производство обошлось в 200 миллионов. Сиквелы всегда стоят дороже предшественников, однако студии обычно не делают их в три раза дороже.

Никто не любит безрадостные мюзиклы

«Безумие на двоих» — мрачный мюзикл, у которого нет привязки к бродвейским шоу, диснеевским мультфильмам или хитам поп-групп. Иными словами, это не «Король Лев» или «Мамма MIA!». Скребущие душу виолончели Хильдур Гуднадоуттир не заставляют пускаться в пляс. Оригинальные песни Леди Гага не звучат в фильме, зато она перепела вместе с Хоакином Фениксом популярные мелодии 1930–1960-х: «That’s Entertainment!», «That’s Life», «To Love Somebody». Правда, певица выпустила одновременно с фильмом «вдохновленный» им альбом «Harlequin», но, по сути, это совершенно отдельное произведение.

Как мюзикл «Безумие на двоих» имеет куда больше общего с авторскими музыкальными трагедиями «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера (с песнями Бьорк) и «Аннетт» Леоса Каракса (с саундтреком группы Sparks). Что интересно, их страдающие главные герои-чудаки в исполнении Бьорк и Адама Драйвера, как и Артур Флек, попадали в тюрьму по обвинению в убийстве и, мягко говоря, плохо заканчивали. Кстати, в отличие от второго «Джокера», ничего не получившего в Венеции, эти ленты имели успех в Каннах («Золотая пальмовая ветвь» у фон Триера, приз за лучшую женскую роль у Бьорк, приз за лучшую режиссуру у Каракса). Понятно, что при производственных бюджетах в районе 10 млн долларов фестивальные фильмы могли себе позволить не думать о вкусах широкой аудитории. Совсем другое дело — огромный голливудский продукт.

Леди Гага и Хоакин Феникс

В рамках промо Гага и Филлипс неоднократно подчеркивали, что не считают фильм мюзиклом. В конце концов режиссер признался: «В фильме есть все элементы мюзикла. Я имел в виду, что это не мюзикл, потому что все настоящие мюзиклы в финале делают зрителей счастливыми».

Низкие оценки на Rotten Tomatoes и премьера в Венеции

Инсайдеры говорят, что студия не хотела отправлять «Безумие на двоих» в Венецию, однако все-таки согласилась под натиском Тодда Филлипса, получившего на фестивале «Золотого льва» за первый фильм. В 2019-м «Джокер» вызвал на Мостре раскол среди критиков. Одни им восхищались, другие обвиняли в оправдании насилия. Так или иначе, на Rotten Tomatoes устаканился не блестящий, но и не провальный 68%-ный рейтинг. Сиквел же в Венеции получил куда более однозначную отрицательную критику. Престижная премьера в Венеции в этот раз сыграла с «Джокером» злую штуку: тухлый рейтинг на агрегаторах запустил плохой сарафан за месяц до релиза в кинотеатрах.

Отсутствие фан-сервиса

Первый «Джокер» был вдохновлен не только «Таксистом» и «Королем комедии» Мартина Скоресезе, но и злым и остросоциальным американским кинематографом 1970-х в принципе. Кроме того, любители комиксов могли увидеть в нем знакомые мотивы из графических романов «Возвращение Темного рыцаря» Фрэнка Миллера и «Убийственная шутка» Алана Мура. Однако у «Безумия на двоих» нет прототипа, сравнения с которым расширяли бы дискурс вокруг фильма. Мюзиклы «Театральный фургон» Винсента Миннелли и «От всего сердца» Фрэнсиса Форда Копполы, которые Филлипс и оператор Лоуренс Шер называли в числе отдаленных референсов для сиквела, едва ли сидят в киноманском сознании так же крепко, как работяга Трэвис Бикл.

Кадр со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Поклонники бэтменианы могли обрадоваться в «Джокере» сюжетной линии с семьей Томаса Уэйна, чья судьба оказывалась тесно связана со случайной революцией Артура Флека. В «Безумии на двоих» практически нет бэтменовского лора. Харлин Квинзель, по сути, оказывается второстепенным персонажем. Окружной прокурор Харви Дент не превращается в Двуликого и не выделяется среди героев фильма. Лечебница Аркхем становится одной из двух основных локаций фильма, однако мало чем отличается от типичной тюрьмы с обязательным надзирателем-садистом (здесь его играет Брендан Глисон).

Завышенные ожидания

Среднебюджетный психологический триллер «Джокер» заработал в мировом прокате больше, чем все фильмы про Темного рыцаря, за исключением заключительной части нолановской трилогии «Возрождение легенды». А стоило кино при этом меньше всех современных «Бэтменов», за исключением самого первого фильма Тима Бёртона, вышедшего в далеком 1989-м. Кроме того, «Джокер» стал первой экранизацией комиксов, получившей главный приз фестиваля класса А («Золотой лев» в Венеции) и целых 11 номинаций на «Оскар» (статуэтки достались Фениксу и композитору Хильдур Гуднадоуттир). До выхода «Дэдпула и Росомахи» драма Филлипса пять лет оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории. Такой успех сложно повторить, даже если ничего не менять. А режиссер поменял всё.

Плохой зрительский рейтинг CinemaScore

Компания СinemaScore просит выходящих из зала зрителей оценить фильм по пятибалльной шкале. Низкий рейтинг — зачастую показатель не плохого кино, а антизрительского. «Безумие на двоих» — первая экранизация комиксов, получившая D (даже у «Морбиуса» оценка была C+).

Исследователь рынка Эд Минтц, придумавший этот рейтинг, объясняет оценки следующим образом: «Фильмы с оценкой А чаще всего хорошие, В — слабые, а С — отвратительные. D и F означают, что кино вообще не стоило снимать или же его продали не тем зрителям».

Кадр со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

D в свое время получали хорроры студии А24 «Род мужской» (D+), «Реинкарнация» (D+) и «Оно приходит ночью» (D), эротический триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (D-), «Любовь, сбивающая с ног» (D+) Пола Томаса Андерсона и «Водная жизнь» (D) Уэса Андерсона. Криминальной драме Эндрю Доминика «Ограбление казино» и философскому фильму ужасов Даррена Аронофски «мама!» зрители поставили оценку еще хуже — F! Эти фильмы нельзя назвать плохими, но их обманчивые рекламные кампании вкупе с гнетущей и трагичной атмосферой заставили зрителей возмущаться на выходе из кинотеатров. Тодд Филлипс, получивший от родной студии карт-бланш, намеренно снял фильм, который и не мог понравиться целевой аудитории.

Кстати, если верить инсайдерам, но Филлипс своим главным зрителем считал Феникса, которому, по слухам, идея «Безумия на двоих» пришла во сне!

Издевательство над фанатами

Леди Гага

Артур Флек также приобрел популярность в токсичной субкультуре инцелов, которые увидели в отверженном герое себя. Кроме того, образ Джокера подхватили не только итальянские популисты из левой партии «Движение пяти звезд», но и ливанские, чилийские и гонконгские демонстранты, недовольные решениями своих правительств. Члены французского движения «желтых жилетов» также использовали в своих акциях грим злодея из комиксов. Филлипса ругали за призыв к насилию и жестокости (режиссер в ответ назвал критиков «ультралевыми»). Журналисты выводили из себя Феникса вопросами в духе, не боится ли он случайно вдохновить людей на массовые убийства (после массового убийства на премьере финального «Темного рыцаря» в городе Орора в 2012-м этот страх нельзя назвать необоснованным).

В итоге Феникс и Филлипс превратили свой сиквел в анти-«Джокера». В сиквеле Артур Флек так и не возглавляет революцию в Готэме, а проигрывает суд, подвергается сексуализированному насилию со стороны охранников Аркхема и отрекается от образа Джокера. Его бросает (возможно, выдуманная им самим) Харли Квинн, которая не хочет отношений с неудачником. Когда Артур наконец-то примиряется с собой, то его убивает обиженный фанат. Флек так и не становится Принцем преступного мира. У него не будет никаких гениально продуманных схваток с Бэтменом. Он не отравит готэмцев веселящим газом, не повергнет город в хаос, не сразится со злым Суперменом в постапокалиптическом мире. В его жизни не будет падения в кислоту, «улыбки Глазго» или даже татуировки Damaged на лбу. Возможно, этот Джокер лишь окажется источником вдохновения для того самого Джокера, но зрители об этом так и не узнают. Главным преступным достижением суперзлодея Флека так и останется то, что он задушил свою маму подушкой. Правда, герой удостоится внутри ленты телефильма о своих похождениях, но тот, видимо, не имел успеха «Олененка» Netflix.

Разумеется, все обиделись! «Безумие на двоих» изначально задумано как издевательский троллинг как фанатов первого фильма, так и любителей комиксов. Плевок в лицо всем, кто ассоциировал себя с неуравновешенным героем. «Я придумал шутку, но вы не поймете», — нервно смеялся Флек в финале первого фильма. Как оказалось, он не иронизировал над убийством родителей Брюса Уэйна, как на то намекала монтажная склейка. Он анонсировал сиквел в жанре мюзикла.

Что провал фильма значит для индустрии

Леди Гага и Хоакин Феникс

Студии не перестанут снимать кино с рейтингом R. Проблема провала не во взрослом рейтинге, что доказывает успех третьего «Дэдпула» и первого «Джокера». Эксперименты в жанре также не исчезнут, но едва ли на них будут тратить больше ста миллионов. Правда, даже такие успешные режиссеры, как Филлипс, не смогут делать все, что им заблагорассудится. Ему удалось реализовать свое видение в том числе из-за того, что он на протяжении двадцати лет снимал для студии успешные комедии, а производство «Безумия на двоих» проходило в период смены руководства и сопутствующего хаоса как в Warner Bros., так и в DC. Вероятно, студия не даст Мэтту Ривзу принимать рискованные решения с «Бэтменом 2». Будущее экранизаций комиксов DC сейчас полностью зависит от приема «Супермена» в следующем году, и «Джокер», безусловно, спутал Джеймсу Ганну карты. Очевидно одно: в супергероике больше никто и никогда не будет петь.

Автор: Михаил Моркин