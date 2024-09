«Джокер: Безумие на двоих» разочаровал критиков. Собрали все отзывы на сиквел хитового кинокомикса

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера ленты Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения его нашумевшего хита 2019 года, предложившего совершенно иной взгляд на происхождение самого известного противника Бэтмена. Рассказываем, что пишут о фильме критики.

О чем фильм

«Безумие на двоих» неожиданно начинается с пятиминутного анимационного сегмента «Я и моя тень», поставленного режиссером «Трио из Бельвилля» Сильвеном Шоме. Короткометражка, пародирующая мультфильмы Warner Bros. 1940-х, пересказывает сюжет первого «Джокера», причем все сводится к противостоянию комика-неудачника Артура Флека с его жестоким альтер эго.

События сиквела стартуют спустя два года после концовки первого фильма. Все это время Артур (Хоакин Феникс) провел в стенах лечебницы Аркхем в ожидании судебного процесса, призванного определить его вменяемость на момент совершения всех преступлений, в которых его обвиняют. Если комика признают дееспособным, то ему грозит электрический стул. Сам Артур, однако, кажется безразличным к собственной судьбе и полностью потерявшим интерес к жизни. Все меняется, стоит ему повстречать Ли Квинзель (Леди Гага), еще одну заключенную Аркхема, угодившую сюда за попытку поджога. Ли — большая фанатка Джокера и едва ли не впервые в жизни Артур чувствует, что встретил родственную душу, пусть даже объединяет их одно безумие на двоих.

Создатели фильма и актерский состав

«Безумие на двоих» поставил автор первого фильма (и трилогии «Мальчишник в Вегасе») Тодд Филлипс по сценарию, написанному им вместе со Скоттом Сильвером. Хоакин Феникс вернулся к роли Артура Флека, а вторую главную роль, психопатки Ли Квинзель, исполнила суперзвезда Леди Гага.

Леди Гага

Кроме того, в фильме снялись:

Что пишет пресса

«Джокер: Безумие на двоих» удостоился весьма смешанных отзывов прессы. На Rotten Tomatoes у ленты прямо сейчас 60%-ный рейтинг «свежести» на основе 43 рецензий (у первой части — 69%). А на Metacritic средний балл составил 54 на основе 23 рецензий (у оригинала — 59 баллов).

Большинство критиков сошлись во мнении, что «Безумие на двоих» — сознательное артистическое заявление Тодда Филлипса, направление против фанатов Джокера и токсичного фандома в целом. «Создается впечатление, что фильм нацелен непосредственно на аудиторию, которая слишком увлечена персонажем, и намеренно сделан именно таким образом, чтобы настроить ее против себя», — подмечает Screen Rant. «Мрачный сиквел Тодда Филлипса показывает средний палец всем, кто видел в первой части что-то значимое. Не буду спойлерить, но концовка „Безумия на двоих“ приведет в ярость даже самых ярых фанатов „Джокера“», — соглашается Vanity Fair.

Рецензенты считают, что сценаристы намеренно показали главного героя максимально жалким. «„Безумие на двоих“ напрочь отрицает мнение, что героя фильма следует воспринимать как символ, а не жалеть как неудачника», — пишет Дэвид Эрлих с IndieWire. «Сиквел окончательно превращает суперзлодея в опустошенный продукт детской травмы и психического заболевания», — добавляет The Hollywood Reporter. «„Безумие на двоих“ вдвойне давит на то, насколько Артур жалок и всегда был жалок. Это грустный, задумчивый и до удивления странный фильм, который пользуется театральностью мюзиклов, для того чтобы подорвать амбиции главного героя, а не возвысить их», — добавляет The Wrap.

Почти все критики отмечают, что «Безумие на двоих» — это действительно мюзикл, просто Тодд Филлипс пошел по пути Роба Маршалла в «Чикаго»: большинство номеров разворачиваются в воображении двух главных персонажей. Кроме того, The Hollywood Reporter подмечает, что, несмотря на все заявления Тодда Филлипса о том, что третий «Джокер» не случится, студия Warner Bros. настояла на том, чтобы оставить в кадре возможный задел на третью часть.

За что фильм хвалят

Леди Гага и Хоакин Феникс

За актерскую игру. «Феникс снова великолепен в роли Артура. Невероятно убедительное исполнение, балансирующее на грани безумия на протяжении всего фильма, оно одновременно пугает до мурашек и неожиданно трогает до глубины души. Леди Гага столь же хороша в роли Ли, их экранная химия с Фениксом ощутимо безумна, а Кэтрин Кинер и Брендан Глисон очень хорошо поддерживают их на вторых ролях», — уверяет NME.

За визуальную составляющую. «Как и первый „Джокер“, „Безумие на двоих“ смотрится великолепно на протяжении всего фильма. Оператор Лоуренс Шер активно пользуется цветами и создает несколько запоминающихся визуальных образов. Среди самых ярких моментов — кадр сверху с зонтиками (отсылка к мюзиклу Жака Деми „Шербурские зонтики“) и завораживающе освещенный кадр Артура, закуривающего сигарету в тюремной камере — он напоминает с любовью проиллюстрированную картинку из комикса», — вновь хвалит фильм NME.

За музыкальные номера. «Среди запоминающихся моментов — сцена в духе телевизионных варьете 1960-х годов, в которых Артур и Ли стали своего рода социопатическими Сонни и Шер, исполняющими „You Don’t Know What It’s Like“ (более известную как хит Bee Gees „To Love Somebody“). От свадебной фантазии они переходят к выступлению в ночном клубе, где Ли поет за пианино, а Артур отрывается в дикой степ-программе под „Gonna Build a Mountain“. А элегантный номер на крыше на фоне гигантской луны, который превращает героев в своего рода Фреда и Джинджер, просто прекрасен», — восхищается The Hollywood Reporter.

За что фильм ругают

Леди Гага и Хоакин Феникс

За отсутствие внятной структуры и значимых событий. «Для фильма, который длится два с лишним часа, „Безумие на двоих“ выглядит немного слабым и временами скучным повествованием. В первом „Джокере“ у Тодда Филлипса и его соавтора Скотта Сильвера была крепкая основа в лице сразу двух фильмов Мартина Скорсезе — „Таксиста“ и „Короля комедии“, на ней они и развесили свою историю и задали тон. Второй же фильм скорее построен на тщеславии, чем на прочном сюжетном фундаменте. Сиквел вызывает ассоциации со всем, от мюзиклов золотого века до авторских экспериментов наподобие „От всего сердца“, но так и не определяется с рабочей моделью, которая придала бы повествованию форму или структуру», — возмущается The Hollywood Reporter. «В „Безумии на двоих“ попросту слишком мало всего происходит, а сюжет можно описать несколькими предложениями», — выдает куда более лаконичный вердикт Variety.

За намеренную скуку. «Тодд Филлипс снял мучительно и, возможно, даже намеренно скучный сиквел, который делает все возможное, чтобы не развлекать нас, — размышляет Эрлих. — „Безумие на двоих“ — метасиквел, который не боится оттолкнуть свою целевую аудиторию. Проблема в том, что Филлипс ничего не предлагает взамен. Его фильм достаточно смел, чтобы опровергнуть ожидания, и достаточно самодоволен, чтобы смаковать вызываемое им растущее недовольство, но недостаточно вдумчив, чтобы придумать что-то интересное».

За неуместность музыкальных номеров. «Музыкальные номера часто используются как драматическое крещендо определенной сцены. В результате темп и динамика в целом драматически убедительных эпизодах, например в сцене напряженного интервью с провокационным тележурналистом Пэдди Майерсом, совершенно теряются, когда Артур переключает режим, чтобы выразить свои мысли в песне. Причем большинство песен, похоже, выбирались за их болезненно щелкающие по носу тексты. Редко какой фильм был так ответственно посвящен саботажу перспективных завязок плоскими развязками», — удивляется Total Film.

За неиспользованный потенциал Леди Гага. «Структура истории не оставляет Леди Гага шансов на развитие ее персонажа», — сетует The Guardian. «У певицы так и не появляется шанса сделать то, что она сотворила в фильме „Звезда родилась“, — поразить аудиторию масштабами своего таланта», — соглашается Variety. «По правде говоря, ей попросту не с чем работать. Персонаж Ли не имеет глубины, даже ее предысторию мы узнаем из других уст», — вторит Collider. «„Безумие на двоих“ совершает смертный грех полной растраты таланта Леди Гага. Ее Ли не равноправная партнерша Артура, а лишь еще одна соучастница его великой трагедии, суперзаряженная пародия на поклонницу серийного убийцы со страшным взглядом», — подытоживает Vulture.