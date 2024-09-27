«Джокер» Тодда Филлипса — один из главных супергеройских фильмов в истории жанра. Он произвел фурор не только на Венецианском фестивале, но и в мировом прокате. Это редкий пример экранизации комиксов в упаковке арт-кино, так что его интересно смотреть как синефилам, так и рядовым зрителям. Причем «Джокер» — это еще и оригинальная интерпретация давно знакомого злодея, интересная и потому, что за нее взялся некогда комедийный режиссер, автор «Мальчишника в Вегасе».
Что нового привнес Тодд Филлипс в супергероику? Как сделан этот фильм и кто в нем главный антагонист? И почему не получился сиквел? Обо всем этом — в новом видеоэссе.
Василий Покровский
Автор сценария
«Джокер» — фильм о трагедии маленького человека, страдающего под гнетом обстоятельств. В супергероике уже встречались такие сюжеты, но прежде они были глубоко второстепенными. Тихая революционность Тодда Филлипса в том и заключается, что он вынес эту историю на первый план. Кажется, ничего такого, но здесь стоит вспомнить, в каком контексте вышла картина. За несколько месяцев до ее премьеры отгремели эпические последние «Мстители», ставшие событием даже для тех зрителей, которые супергероями не слишком интересовались. И на этом контрасте скромный, по-хорошему артовый «Джокер» срабатывает даже сильнее. Это в первую очередь драма и только потом адаптация комикса. Обычно в супергероике мы видим волевых личностей, возвышающихся над обстоятельствами, поэтому с ними так приятно себя отождествлять. В «Джокере» всё иначе: здесь мы в первую очередь обращаем внимание на социально-политическую ситуацию, на фоне которой развивается история Артура Флека.
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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова