«Джокер» Тодда Филлипса — один из главных супергеройских фильмов в истории жанра. Он произвел фурор не только на Венецианском фестивале, но и в мировом прокате. Это редкий пример экранизации комиксов в упаковке арт-кино, так что его интересно смотреть как синефилам, так и рядовым зрителям. Причем «Джокер» — это еще и оригинальная интерпретация давно знакомого злодея, интересная и потому, что за нее взялся некогда комедийный режиссер, автор «Мальчишника в Вегасе».

Что нового привнес Тодд Филлипс в супергероику? Как сделан этот фильм и кто в нем главный антагонист? И почему не получился сиквел? Обо всем этом — в новом видеоэссе.