«Бэтгёрл» убрали, «Флэша» оставили. Что происходит внутри Warner Bros. Discovery?

8 апреля завершилось слияние компаний WarnerMedia и Discovery, о котором стало известно еще в мае 2021-го. С этого момента о продуктах объединенной компании Warner Bros. Discovery появлялись тревожные новости. В июле стало известно, что HBO Max свернул часть оригинального контента в Европе, а 3 августа отменил релиз уже отснятого кинокомикса «Бэтгёрл». И это только часть новостей.

Напомним, руководителем новой компании стал генеральный директор Discovery Дэвид Заслав. Объединенный конгломерат WBD включает киностудию Warner Bros., продакшен-компании New Line Cinema и DC Films, анимационные студии Cartoon Network/Adult Swim, стриминг-сервисы HBO Max и Discovery+, каналы CNN, Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, Cartoon Network/Adult Swim и другие. У Warner Bros. в грядущих релизах «Черный Адам» (2022), сиквел «Аквамена» (2023), «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом (2023), вторая «Дюна» (2023), «Вилли Вонка» (2023) с Тимоти Шаламе и сиквел «Джокера» (2024) с Хоакином Фениксом и Леди Гага.

4 августа руководство Warner Bros. Discovery провело конференцию для инвесторов, где отчиталось о результатах за второй финансовый квартал (с апреля по июнь). Это первый отчет компании после слияния. Во время трансляции стало понятно, что Warner Bros. Discovery ждет перестройка и что отмена «Бэтгёрл» — это только начало. Рассказываем, какие изменения затронут продукты компании.

Что рассказали на конференции с инвесторами?

«Флэш»

Руководство Warner Bros. Discovery подтвердило курс на сокращение издержек. В конференции участвовал в том числе глава объединенной компании Дэвид Заслав, с 2006 года руководивший Discovery. Ранее он говорил, что рассчитывает в WBD сэкономить около 3 млрд долларов, скорректировав курс компании и сократив издержки. Вот какие меры примут для этого:

HBO Max и Discovery+ объединят в единый сервис. Новый, пока что безымянный стриминг запустится в США летом 2023 года и появится на большинстве международных территорий к осени 2024-го. Отдельно уточнили, что в России и Китае запуска не будет. Благодаря объединению планируют избежать оттока подписчиков.

Киновселенную DC будут активно развивать. Заслав сообщил, что специальная команда, в состав которой входит бывший председатель Disney Studio Алан Хорн, работает над 10-летним планом развития вселенной DC. Топ-менеджер пообещал, что студия будет выпускать только те фильмы, в качестве которых нет сомнений, включая «Аквамена и Потерянное царство», «Шазама! 2» и «Флэша». А вот «Бэтгёрл», напротив, попала в число неудачных примеров. Есть вероятность, что судьба фильма постигнет и ряд других эксклюзивов для HBO Max: ни во время трансляции, ни во время презентации на недавнем Comic-Con студия ни словом не обмолвилась о таких релизах, как «Синий Жук», «Черная Канарейка» и «Супергёрл».

Еще студия урежет производство детских шоу, анимационных проектов и международного контента, а также сократит траты на создание эксклюзивов для стриминга HBO Max.

В приоритет компания ставит кинотеатральные релизы, а не эксклюзивы для HBO Max, как это было при других руководителях WarnerMedia — Джейсоне Киларе и Энн Сарнофф, которая отвечала за производство контента. При этом WBD оставляет за собой возможность сокращать прокатное окно. Также будет уделяться внимание ключевым франшизам (на слайде во время презентации в их числе были «Игра престолов» и «Гарри Поттер»), введут более сбалансированный подход к расширению лицензионных соглашений.

Компания будет тратить на производство контента значительно больше, но инвестировать в меньшее количество проектов. По словам Заслава, студия будет придерживаться правила «качество, а не количество» и откажется от «гонки кошельков». Согласно данным Vulture, производственный бюджет новых ориджиналз для стриминга теперь не должен превышать 35 млн долларов.

Будет повышена доступность HBO Max на других платформах.

CNN+ закроют. Стриминговый новостной сервис, на создание которого потратили свыше 300 млн долларов, был закрыт спустя всего пару недель после запуска и спустя пару дней после того, как Netflix сообщил, что впервые за 10 лет потерял подписчиков. Руководство засомневалось, насколько прибыльным будет стриминг и сможет ли он привлечь достаточно подписчиков.

Увеличат взаимодействие между подразделениями.

Еще стало известно, что общая база подписчиков стримингов Warner Bros. Discovery — 92,1 миллиона. К 2025 году благодаря объединенному HBO Max и Discovery+ базу хотят увеличить до 130 миллионов. Для сравнения: у Netflix сейчас 220 млн подписчиков, у Disney+ — 137,7 миллиона (суммарная база всех стримингов компании Disney, куда входит и Hulu, — более 205 миллионов).

Инсайдеры ждали от отчета инвесторам больших потрясений. По данным Deadline и The Wrap, студию в ближайшие недели ждут массовые сокращения. Под увольнение могут попасть тысячи человек, в том числе 70% сотрудников отдела разработки HBO Max. Источники The Wrap полагали, что Заслав вообще упразднит производство нового контента для HBO Max, закроет большинство оригинальных проектов платформы и передаст оставшиеся сериалы под контроль программного директора HBO Кейси Блойса, который работает с сетью с 2014 года и отвечает за «Дом Дракона» (в июле его контракт продлили еще на 5 лет). А Puck News предсказывал, что под контроль команды Discovery перейдет производство всего не требующего сценария контента для HBO Max, в том числе реалити-шоу Legendary и FBoy Island.

А что случилось с «Бэтгёрл»?

»Бэтгёрл»

Первый же вопрос инвесторов касался судьбы «Бэтгёрл». 3 августа Warner Bros. Discovery приняла беспрецедентное решение: отменила релиз уже отснятого кинокомикса. Премьеры не будет ни в кинотеатрах, ни на HBO Max. Руководитель одной из студий-конкурентов в разговоре с Deadline признался, что не видел ничего подобного за все 30 лет работы в индустрии. В «Бэтгёрл» снялись Лесли Грэйс, Брендан Фрейзер и Дж. К. Симмонс, это история о становлении новой защитницы Готэма Барбары Гордон под присмотром ее отца, комиссара Гордона, и постаревшего Бэтмена в исполнении Майкла Китона.

Находящийся на стадии постпродакшена кинокомикс предназначался для эксклюзивного релиза на HBO Max и обошелся в 90 млн долларов. Это, конечно, не самый дорогостоящий проект, но сумма приличная. Для сравнения: фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби, предназначенный для кинопроката, стоил порядка 82–100 млн долларов.

Отмена релиза оказалась сюрпризом для всех причастных к созданию картины. Deadline пишет, что студия не стала заранее предупреждать о своем решении команду. Даже режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Мисс Марвел», «Плохие парни навсегда») узнали о судьбе «Бэтгёрл» на вечеринке по поводу свадьбы Адиля. Постановщики были уверены в успехе фильма и несколько месяцев назад даже обсуждали с исполнительницей главной роли Лесли Грэйс идеи для потенциального сиквела.

Дж. К. Симмонс на съемках «Бэтгёрл»

Издание New York Post пишет, что основная причина отмены кроется в художественных достоинствах фильма. Якобы тестовые показы прошли плохо, и «Бэтгёрл» сочли настолько неисправимой, что никакие досъемки бы не помогли. Представители WBD в официальном заявлении возразили, что отмена фильма никоим образом не связана с качеством материала и является прямым следствием изменившейся стратегии компании. Спикер похвалил актерскую игру Лесли Грэйс и выразил надежду, что в будущем студия еще поработает со всеми членами съемочной группы.

«Бэтгёрл» снималась до завершения слияния Warner Bros. с Discovery, когда главной задачей прежнее руководство считало раскрутку HBO Max. Дэвид Заслав же, скорее, сторонник кинотеатрального релиза. WBD могла бы выпустить «Бэтгёрл» в кинотеатрах, но Variety сообщает, что студия нашла способ экономии. Списав картину в убытки, WBD получит налоговый вычет. Deadline уточняет, что Заслав прибег к приему, известному как purchase accounting: из-за того, что студия сменила собственника, новый владелец может выбирать, какие оставшиеся от прошлых хозяев убытки отражать в отчетности. Эта возможность истекает в середине августа. Сложность этого пути в том, что теперь WBD уже не сможет выпустить фильм на любой из своих платформ или продать другому дистрибьютору.

У «Бэтгёрл» и до этого было немало проблем. Изначально картину должен был снимать давно мечтавший об этом фильме Джосс Уидон. Однако после провала «Лиги», всплывших скандалов на съемочной площадке фильма (Уидон издевался над исполнителем роли Киборга Рэем Фишером и угрожал разрушить актерскую карьеру Галь Гадот) и ряда других обвинений (например, Сара Мишель Геллар, Харизма Карпентер и другие актрисы из «Баффи» обвинили кинематографиста в неподобающем поведении, оскорблениях и злоупотреблении власти) Уидон был вынужден покинуть проект.

От чего еще отказалась студия?

«Воспитанные волками»

Отмена «Бэтгёрл» вписывается в логику последних решений Заслава. За последние месяцы под нож пошло сразу несколько проектов, предназначенных для HBO и HBO Max.

18 мая было объявлено об отмене фильма Wonder Twins — комедии о брате и сестре с суперспособностями, которые прибыли на Землю с далекой планеты Эксор. Картину завернули всего через месяц после анонса исполнителей главных ролей: брата должен был сыграть звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа, а сестру — Изабель Мэй из «1883».

В июне HBO отменил производство амбициозного научно-фантастического сериала Джей Джей Абрамса «Полусвет» — первого сольного телевизионного проекта кинематографиста со времен «Шпионки». По сюжету после неудачного научного эксперимента муж и дочь главной героини, женщины-ученой, попадают в иной мир. Бюджет проекта оценивался в 250 млн долларов. Руководство HBO настаивало на необходимости снизить затраты, однако производственная компания режиссера Bad Robot не соглашалась идти на уступки. Возможно, теперь «Полусвет» приютит кто-то еще. В том же месяце HBO закрыл после второго сезона сериал «Воспитанные волками» продюсера Ридли Скотта — научно-фантастическую антиутопию о паре андроидов, которые пытаются вырастить новое поколение людей на отдаленной планете.

4 июля издание Variety сообщило, что HBO Max не будет снимать оригинальные проекты в странах Центральной Европы, в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах и Турции. Работа над запланированными сериалами была приостановлена, а вот то, что уже находилось в производстве, пообещали доделать и, возможно, продать другим платформам. Исключение — оригинальные проекты во Франции и Испании. 28 июля на HBO Max должна была состояться премьера комедийного сериала «Домашняя вечеринка». Однако за некоторое время до релиза сериал без каких-либо объяснений исчез из программы стриминга. 29 июля HBO Max закрыл после первого сезона сериал Евы Лонгории и Зои Салданы «Хроники пышки» — комедию о 12-летней доминиканке, которая вместе с семьей живет в Майами 1980-х.

«Скуби-Ду»

3 августа вместе с «Бэтгёрл» остался без релиза еще один эксклюзив для стриминга — сиквел анимационного фильма «Скуби-Ду». Его бюджет оценивался в 40 млн долларов. Сценарист мультфильма Пол Дини, известный по работе над мультсериалами «Бэтмен», «Супермен», «Бэтмен будущего» и «Хи-Мэн и Властелины вселенной», пожаловался, что тестовые показы прошли крайне хорошо, а отмена готового на 95% фильма не имеет никакого смысла с деловой точки зрения.

Под угрозой исчезновения даже те проекты, что уже представлены на стриминге. Пользователи Reddit заметили, что за последние несколько недель с HBO Max без всяких предупреждений пропало сразу шесть фильмов, снятых специально для платформы: «Крутой взлет», «Искусственный интеллект», «Американский огурчик», «Локдаун», «Короли Шарм-Сити» и «Ведьмы» Роберта Земекиса.

Судя по слухам, аналогичная судьба ожидает вскоре многие непопулярные фильмы и сериалы сервиса, в том числе европейские. Инсайдеры говорят, что все, что не приносит прибыль, будет удалено с HBO Max и продано кому-то еще.

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