Как Хоакин Феникс пришел к «Оскару»

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ВидеоКак Хоакин Феникс пришел к «Оскару»

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Иисус Христос и император Коммод, Джонни Кэш и культовый злодей ДжокерХоакин Феникс не просто играл всех этих героев — он становился ими. Почему он собирался завершить актерскую карьеру ради записи хип-хоп-альбома? Как на юного Хоакина повлияла смерть старшего брата Ривера? И на какие жертвы актер готов пойти ради погружения в роль? Разбираемся, как развивалась карьера Хоакина Феникса и почему он считается одним из лучших актеров современности.

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