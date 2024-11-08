Как разозлить фанатов? Учимся у Disney, Amazon и Warner Bros.

Руководство Marvel Studios и коллеги-актеры ее поддержали, в своих интервью и в соцсетях актриса продолжила едко отзываться о критике в свой адрес, чем провоцировала новые волны ненависти. Последующие действия Marvel свидетельствуют, что поддержка студии была только на словах: героиня Бри Ларсон, Кэрол Дэнверс, несмотря на то что формально считалась одним из сильнейших персонажей во вселенной, не приняла практически никакого участия в событиях «Финала», в качестве камео промелькнула в «Шан-чи» и исчезла из последующих фильмов. «Капитан Марвел 2» вышла в прокат после нескольких переносов и пересъемок, в ходе которых фокус сместился с Кэрол на двух новых героинь. Недаром в международном прокате фильм называется «Марвелы». Картина, стоившая почти 280 миллионов, настолько плохо выступила, что студия перестала сообщать о ее сборах, после того как они с трудом перевалили за 200 миллионов. Аналитики считают, что Disney и Marvel Studios потеряли на «Марвелах» около 300 миллионов. Сама Ларсон утратила былую уверенность в своих силах и на вопрос о том, стоит ли ждать появления Кэрол Дэнверс в будущих фильмах, ответила: «Не знаю. А что, кто-то хочет, чтобы я продолжала играть эту роль?»