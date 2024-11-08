Как разозлить фанатов? Учимся у Disney, Amazon и Warner Bros.

Произведению искусства не обязательно всем нравиться, чтобы стать великим. Более того, часто значение фильма или сериала в истории становится понятным спустя многие годы. В октябре мировой интернет негодовал по поводу «Джокер: Безумие на двоих». Тодд Филлипс выступил с авторским высказыванием против тех, кто после выхода первого фильма провозгласил Артура Флека героем. Ранее мы видели провал дорогостоящего сериала «Кольца власти», разозлившего поклонников Толкина. А уж о противостояниях Marvel Studios и Lucasfilm со зрителями точно будут снимать фильмы. Кинопоиск вспоминает самые яркие случаи фанатских войн.
Фанаты vs Джордж Лукас
«Звездные войны» — самый яркий пример открытого противостояния авторов и владельцев франшизы и ее поклонников, причем эта борьба тянется десятилетиями. Началось все во второй половине 1990-х, когда создатель «Звездных войн» Джордж Лукас выпустил в прокат специальное издание оригинальной трилогии, куда внес несколько изменений, и некоторые сочли это святотатством.
В первую очередь зрителей взбесила сцена в кантине из четвертого эпизода. Охотник за головами Гридо ловит Хана Соло после разговора с Беном и Люком Скайуокером, вымогает у него деньги, после чего пытается убить, но сам погибает от выстрела Хана. В оригинальной версии Хан стрелял первым. Во время работы над специальным изданием Лукас счел, что такое развитие событий превращает героя в хладнокровного убийцу, и Гридо теперь стрелял первым, но промахивался.
Фанаты в ответ организовали целую медиакампанию под названием Han shot first. Недовольные утверждали, что только слепой имперский штурмовик мог бы промахнуться с такого расстояния, а правка обесценивает последующее преображение Хана из вороватого контрабандиста в героя сопротивления. Лукас в интервью утверждал, что всегда намеревался снять сцену именно так, но не смог этого сделать в 1977 году в силу каких-то причин. Вообще, конкретно к этой претензии режиссер отнесся с юмором: в 2007-м его заметили в футболке со словами «Han shot first» на съемочной площадке «Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа».
С выходом «Скрытой угрозы», первого из трех запланированных приквелов, противостояние накалилось. Многим не понравилось, что фильм вышел слишком детским, а Дарт Вейдер из внушающей ужас и уважение фигуры в черных доспехах превратился в голубоглазого мальчика, который любил маму и «ангела с лун Йего». Максимальную ненависть вызвал Джа-Джа Бинкс — нелепый и неуклюжий, но благородный гунган, которого Лукас планировал сделать главным комедийным персонажем трилогии. С развитием интернета раздражение фанатов закипало сильнее, переключившись на актеров: Джек Ллойд и Ахмед Бест, сыгравшие Энакина и Джа-Джа, получали оскорбления и угрозы. Карьеры обоих в итоге не задались. Ллойд угодил в психиатрическую клинику, а Бест долгое время боролся с депрессией и едва не покончил с собой.
Для Лукаса реакция на «Скрытую угрозу» стала неприятным ударом, который он тоже тяжело переживал. Режиссер стал более закрытым, перестал напрямую взаимодействовать с фанатами, однако продолжил вносить изменения в оригинальную трилогию, словно пытаясь доказать, что только его слово имеет значение. Какую-то критику он все-таки учел: во втором и третьем эпизодах участие Джа-Джа сведено к минимуму.
Развязка противостояния Лукаса и фанатов состоялась в октябре 2012 года: режиссер продал студии Disney компанию Lucasfilm вместе со всеми правами на «Звездные войны» и фактически вышел на пенсию. За 12 лет, прошедшие с этого момента, отношения между сторонами, можно сказать, потеплели, и поклонники стали мягче воспринимать лукасовские приквелы. Главная претензия к режиссеру сейчас — то, что он продал франшизу Микки Маусу.
Фанаты vs диснеевские «Звездные войны»
В эпоху Disney противостояние зрителей с руководством франшизы во главе с новым президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди приобрело вселенский масштаб. Претензии фанатов можно разделить на две группы. К первой относятся порой откровенно расистские заявления и нападки на наличие в кадре небелых актеров, требования переснять восьмой эпизод, переписав линию Кайло Рена из «истерички в достойного злодея», и ревьюбомбинг еще не вышедших проектов на Rotten Tomatoes и IMDb.
Ко второй категории можно причислить ряд обоснованных претензий. Практически сразу же после приобретения «Звездных войн» Disney настроила против себя поклонников расширенной вселенной далекой-далекой галактики, лишив канонического статуса книги, комиксы, радиопостановки и игры, вышедшие до 2014 года. Фанатов злили многочисленные отмененные и отложенные проекты, постоянные увольнения режиссеров и сценаристов. Их бесило отсутствие внятной единой сюжетной линии в новой трилогии. Так, сюжет девятого эпизода фактически отменяет основные моменты восьмого. Никому не нравилось пренебрежительное отношение владельцев франшизы к преданной аудитории. К примеру, Кэтлин Кеннеди жаловалась, что сагу смотрят в основном мужчины, а режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон назвал критиков восьмого эпизода «плачущими детьми в теле взрослых людей» (crying manbabies).
Последним на сегодня камнем преткновения стал вышедший летом 2024 года телесериал «Аколит». Аудитория приняла проект в штыки, однако среди классических обвинений в навязывании «повестки» звучали претензии к качеству сценария и логике повествования. Авторы и актеры шоу, в частности исполнительница главной роли Амандла Стенберг, в ответе сфокусировались на том, чтобы ответить на претензии по поводу гендерно-расового состава персонажей, отчего сложилось впечатление, что критики сериала — предвзятые и токсичные люди, а возможно, и расисты.
Часть прозвучавших в адрес сериала обвинений действительно предвзяты, но качество последних продуктов во вселенной «Звездным войнам» и правда страдает. Lucasfilm отменила «Аколит» явно не из-за токсичных фанатов, а из-за невысоких рейтингов. Молодая аудитория стабильно теряет интерес к «Звездным войнам», и агрессией по отношению к фан-базе корпорация ситуацию не исправит. За примерами далеко ходить не надо: вышедший в этом же году сериал Fallout также отличается дайверсити, но зрители его отлично приняли, потому что история у авторов получилась отличная и не оскорбила фанатов игры-первоисточника.
Руководство кинокорпораций признает ошибки в исключительных случаях, чаще задним числом и спустя много лет (так было с «Годзиллой» Роланда Эммериха и «Бэтменом и Робином» Джоэла Шумахера). И Lucasfilm пытается делать выводы из негативной реакции на свои проекты, но будто наступает на новые грабли. Так, после кассового провала «Хана Соло» компания резко сократила количество полнометражных релизов (девятый эпизод вышел 5 лет назад), при этом студия не учла, что в провале фильма также виноваты рекламная кампания и соседство в графике с «Войной бесконечности». Еще один спорный вывод из «Хана Соло» — Lucasfilm стала бояться приглашать новых актеров на главные роли, поэтому в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта» мы увидели омоложенного на компьютере Люка Скайуокера.
Фанаты vs Marvel и Бри Ларсон
По сравнению со «Звездными войнами» у КВМ долгое время были крайне теплые отношения с аудиторией, однако этому подразделению Disney также не раз удавалось выбесить фанатов.
Самый яркий пример — Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон. Студия явно возлагала на героиню большие надежды и рассчитывала, что после событий «Финала» и ухода Криса Эванса, Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон Капитан станет одним из главных столпов последующего мироустройства киновселенной. Первая «Марвел» заработала в прокате более миллиарда, однако еще до выхода фильм столкнулся с неприязнью группы хейтеров, выставивших картине единицы на Rotten Tomatoes и IMDb. Ларсон попала под огонь персональной критики за свои открыто феминистские взгляды, поддержку жертв сексуализированного насилия и призывы к равноправию в индустрии, в частности за ремарку о том, что среди критиков и журналистов слишком много белых мужчин.
Руководство Marvel Studios и коллеги-актеры ее поддержали, в своих интервью и в соцсетях актриса продолжила едко отзываться о критике в свой адрес, чем провоцировала новые волны ненависти. Последующие действия Marvel свидетельствуют, что поддержка студии была только на словах: героиня Бри Ларсон, Кэрол Дэнверс, несмотря на то что формально считалась одним из сильнейших персонажей во вселенной, не приняла практически никакого участия в событиях «Финала», в качестве камео промелькнула в «Шан-чи» и исчезла из последующих фильмов. «Капитан Марвел 2» вышла в прокат после нескольких переносов и пересъемок, в ходе которых фокус сместился с Кэрол на двух новых героинь. Недаром в международном прокате фильм называется «Марвелы». Картина, стоившая почти 280 миллионов, настолько плохо выступила, что студия перестала сообщать о ее сборах, после того как они с трудом перевалили за 200 миллионов. Аналитики считают, что Disney и Marvel Studios потеряли на «Марвелах» около 300 миллионов. Сама Ларсон утратила былую уверенность в своих силах и на вопрос о том, стоит ли ждать появления Кэрол Дэнверс в будущих фильмах, ответила: «Не знаю. А что, кто-то хочет, чтобы я продолжала играть эту роль?»
Фанаты vs «Кольца власти»
Многомиллионный сериал Amazon по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина столкнулся с критикой, когда стало известно, что он будет посвящен событиям Второй эпохи. Стриминг купил права на экранизацию «Властелина колец», действие которого разворачивается в конце Третьей эпохи. Второй же в романе посвящено от силы несколько десятков страниц, да и то в приложениях. Известия о том, что шоураннеры «Колец власти» Джон Д. Пейн и Патрик Маккей намереваются ужать события Второй эпохи, тянувшейся несколько тысяч лет, в один крайне небольшой насыщенный период, большинство преданных Толкину фанатов махнули рукой, отнеся сериал к чину дорогостоящих фанфиков.
Новая волна критики поднялась, когда появились первые кадры и трейлеры. Зрителей возмутило, что на роли эльфов пригласили множество темнокожих актеров, что гномьи женщины практически не носят бород, а оттенок кожи королевы Нуменоры более темный, чем у ее подданных. Создатели пламенно защищались от нападок, но некоторые актеры, в частности Назанин Бониади (целительница Бронвен), предпочли не возвращаться во втором сезоне, пускай в публичном поле этот уход был никак не связан со зрительским давлением. «Кольца власти» испытали ревьюбомбинг и получили дизлайки на YouTube, однако надо признать, что любви не способствовали чисто художественные проблемы сериала. В первую очередь слишком медленный стиль повествования и чересчур затянутая экспозиция, умноженные расхождениями с первоисточником.
Примерно в одно время с первым сезоном «Колец» вышел «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», актерский состав которых также отличался расовым разнообразием. Однако создатели этого сериала с большим уважением отнеслись к книгам Мартина и более вдумчиво вписали в вымышленную вселенную появление небелых персонажей. В результате «Дом Дракона» выиграл негласное соревнование с «Кольцами власти» за зрительское внимание, пусть даже сам Джордж Мартин остался недоволен переделками.
Милость и немилость Зака Снайдера
Руководители Warner Bros, владеющей брендом DC Comics, так сильно стремились повторить успех конкурентов из Marvel, что в сжатые сроки решили построить собственную киновселенную. Роль ее архитектора доверили Заку Снайдеру — режиссеру, чьи фильмы всегда потрясающе выглядят, но не всегда отличаются складной историей. «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена», два первых поставленных Снайдером в рамках киновселенной DC фильма, совокупно заработали в прокате свыше 1,5 млрд долларов. Однако в студии остались недовольны результатами. Сборы ожидались выше, поклонники раскритиковали мрачную обстановку и слабые сюжеты — от навязчивых библейских мотивов до комичных плот-твистов, в которых Бэтмен и Супермен перестают бить друг другу морды, узнав, что их матери — тезки («Марта? Почему ты произнес это имя?»).
Когда Снайдер приступил к работе над «Лигой справедливости», где величайшие герои DC должны были собраться вместе, давление на него со стороны студии многократно возросло. Сценарист Крис Террио в 2021 году обвинил руководство Warner Bros. во вмешательстве в рабочий процесс, в плохом планировании, недальновидных решениях и приоритете дорогостоящих визуальных сцен с огромным количеством эффектов над качественным сторителлингом.
В какой-то момент студия окончательно потеряла веру в мрачную стилистику, и режиссера начали оттеснять от проекта. Снайдер, только что переживший семейную трагедию — самоубийство дочери, пытался заглушить горе, с головой уйдя в работу. В результате его все же убрали с проекта, поручив постановщику Джоссу Уидону превратить «Лигу справедливости» во вторых «Мстителей». Тот задание откровенно провалил: пересняв 80% сцен, он умудрился настроить против себя весь актерский состав и превратить историю Снайдера в лоскутное одеяло из плохо сочетающихся по смыслу и эстетике фрагментов. Фильм провалился в прокате, фанаты и критики не оставили от него камня на камне. Сборы картины составили 660 млн долларов (студия понесла убытки в районе 60 миллионов), рейтинг на Rotten Tomatoes составил 39% у критиков и 67% у зрителей.
Провал «Лиги» поставил крест на планах по дальнейшему развитию киновселенной DC, но для самого фильма это был не конец. Через неделю после премьеры в сети появился хештег #ReleaseTheSnyderCut. Поклонники потребовали, чтобы Warner Bros. выпустила снайдеровскую версию фильма. Призыв поддержали сам режиссер, актеры и многие деятели индустрии — и понеслось. Инициативная группа фанатов оплатила рекламный билборд на Уолл-стрит с требованием выпустить «Снайдеркат», над штаб-квартирой Warner Bros. летал самолет с привязанным к нему соответствующим плакатом. Режиссер активно прогревал интерес к собственной версии «Лиги», публикуя различные интересные подробности о ней.
В итоге руководители Warner Bros. поддались, и весной 2020 года анонсировали выход версии Снайдера. Студия решилась на беспрецедентный шаг, согласившись выделить режиссеру еще 70 миллионов, чтобы он доснял некоторые сцены. В данном случае нельзя утверждать, что компания поддалась исключительно на уговоры фанатов. Warner Bros. воспользовалась ситуацией для раскрутки стриминг-платформы Max. Выпуск «Снайдерката» можно считать удачной маркетинговой кампанией не только для конкретных онлайн-кинотеатров. Напомним, в России режиссерскую версию выпустил Кинопоиск. Прежде всего этот релиз утвердил платформы как пространство для самовыражения режиссеров без кинотеатрального ограничения хронометража и продюсерского диктата.
Что делать с фанатами — прислушаться или игнорировать?
Пожалуй, главный вывод, который стоит вынести из самых громких историй последнего времени, когда студии ссорились с фанатами, заключается в том, что фандомы представляют собой разрозненные и разнородные сообщества. И на каждого крикливого фаната, который не приемлет темнокожих штурмовиков и женщин в главных ролях, найдется несколько зрителей, тихо любящих франшизу и с нетерпением ждущих новых качественных историй.
Разумеется, студиям не стоит прислушиваться к однозначно предвзятым комментариям, тем более что современный интернет наполнен ботами, троллями и прочей соцсетевой нежитью. Однако невозможно полностью игнорировать общественное мнение (и даже его имитацию). Фанаты живут выдуманными вселенными, ориентируются в них гораздо лучше некоторых авторов, всегда рекомендуют свои любимые фильмы и сериалы тем, кто их слушает, и с радостью готовы указать на ошибки там, где это критично. Именно критика заставила авторов «Соника в кино» поменять облик заглавного персонажа. Его изначальный внешний вид был жутким, больше всего пользователей сети напрягли человеческие зубы у ежа. После того как облик персонажа изменился, фильм неплохо показал себя в кино, и в декабре этого года состоится премьера уже третьей части франшизы. Из-за недовольства фанатов Майкл Бэй отказался от идеи сделать героев своих «Черепашек-ниндзя» инопланетянами вместо мутантов.
За последние пару лет студии понимают, как надо работать с фан-сообществом. Даже недавняя статья Variety, в целом весьма критично отзывающаяся о токсичности фандомов, рассказывает, что кинокомпании начинают привлекать в фокус-группы ярых фанатов и устраивать для них тестовые показы, чтобы понять, как к очередному проекту отнесется наиболее активная часть целевой аудитории. Это живо реагирующая и крайне вовлеченная часть зрителей, с которой надо уметь взаимодействовать. Примеры «Дома Дракона», «Одних из нас» и Fallout демонстрируют, что фанаты видят, когда авторы относятся к их любимым вселенным с уважением, и отвечают взаимностью.
Автор: Алексей Ионов