«Капитан Марвел 2»: киновселенная Marvel продолжает схлопываться от собственного занудства

В мировом прокате — одновременно легкомысленный и сложный для понимания сиквел «Капитана Марвела», вышедшего в таком далеком 2019 году. От всех проколов и багов 33-го фильма MCU вас спасает Михаил Моркин, прошедший испытание одним из самых унылых продуктов Кевина Файги и тезисно докладывающий о пережитом в зале.

Михаил Моркин Киножурналист

После того как Кэрол Денверс (Бри Ларсон) уничтожила Высший разум в «Капитане Марвел», на планете Хала, где обитала милитаристская раса крии, случилась гражданская война, которая принесла страшную разруху. Теперь там трудно находиться (а жить практически невозможно): воды нет, воздух грязный, солнце почти погасло. Спустя десятилетия новая правительница крии Дар-Бенн (Зави Эштон) находит где-то в космосе квантовый браслет — точно такой же, как у Камалы Хан (Иман Веллани), школьницы-супергероини из Джерси-Сити. С помощью этого артефакта Дар-Бенн удается создавать гигантские точки перехода в космическом пространстве, через них можно стащить у разных планет океаны, атмосферу и даже солнце.

Когда один из таких порталов появляется рядом с Землей, Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), который теперь возглавляет не «Щ.И.Т.», а «М.Е.Ч.», отправляет своих агентов изучить его с разных концов. Рядом с Землей точку исследует астронавтка Моника Рамбо (Тейона Паррис), способная управлять энергией света. А у выхода крии ее находит Денверс. Когда девушки одновременно прикасаются к непонятной червоточине, то оказываются крепко связаны не только друг с другом, но и с Хан. Возникает квантовая запутанность. Теперь каждый раз, когда героини используют свои суперсилы, то телепортируются на место друг друга. И так по кругу. Чтобы сорвать планы Дар-Бенн, им придется синхронизироваться и научиться работать в команде. Girl power!

Иман Веллани, Бри Ларсон и Тейона Паррис

После масштабного «Финала» кинематографическую вселенную Marvel преследуют неудачи. Disney поссорилась со Скарлетт Йоханссон из-за «Черной Вдовы». «Шан-Чи и легенда десяти колец» не покорили азиатский рынок с тем же успехом, с каким «Черная Пантера» — афроамериканский сегмент. Сиквел «Черной Пантеры» пришлось переписывать из-за смерти Чедвика Боузмана. Артовые и философские «Вечные» Хлои Чжао провалились в прокате. Сиквелы «Человека-муравья» и «Тора» разочаровали и критиков, и поклонников. Сага о мультивселенной, которая включает четвертую, пятую и шестую фазы MCU, вот-вот накроется из-за скандала с Джонатаном Мэйджерсом, который играет в ней главного антагониста Канга Завоевателя и его многочисленные варианты (в марте его арестовали по подозрению в нападении и домогательстве по отношению к женщине). Бесчисленные сериалы Disney+, кажется, не очень популярны даже среди фанатов. Кевин Файги явно ошибся, решив, что зрители готовы потреблять контент в режиме нон-стоп.

Страшно подумать, но «Марвелы» — это уже 33-й фильм MCU. И, наверное, первый, в котором смогут разобраться только самые преданные поклонники франшизы. Дело в том, что это продолжение не только первой «Капитана Марвел», вышедшей в далеком 2019-м (за четыре года в пресытившуюся аудиторию успели запихать целых 11 полнометражек), но и сразу трех мини-сериалов. Ранее в MCU: веселая девчонка пакистанского происхождения Камала Хан дебютировала в «Мисс Марвел»; Моника Рамбо, выросшая дочь Марии Рамбо, умершей подруги Денверс, обрела суперсилу в «Ванде/Вижне»; Ник Фьюри отправился на космическую станцию «М.Е.Ч.», чтобы помочь в переговорах с империей крии в «Секретном вторжении». Без «Википедии» в сюжетных хитросплетениях и так не разобраться, а ведь тут еще приветы мультивселенной, последнему «Тору», «Людям Икс» и «Соколиному Глазу».

Впрочем, это кино не только не самостоятельное, но и довольно-таки скучное и легкомысленное. Хотя над фильмом работал исключительно женский коллектив, в который вошли постановщица Ниа ДаКоста (отличный «Кэндимен») и сценаристки Меган Макдоннел («Ванда/Вижн») и Элисса Карасик («Локи»), это далеко не оригинальный поп-фемманифест в духе «Барби». Скорее, нечто вроде миленькой диснеевской сказки, упакованной в формат раздутого марвеловского спешела. Кстати, проблему с визуальными эффектами в Marvel так и не решили: зеленые фоны смотрятся еще более неестественно, чем в раскритикованной «Квантомании».

Вы наконец-то узнаете, почему могущественная Капитан Марвел прогуляла «Войну бесконечности», позволив Таносу уничтожить половину живых существ во Вселенной. Но трагический ответ едва ли оправдывает ту напускную суровость, которую всю дорогу изображает на лице Бри Ларсон. Зато в кадре так и светится Иман Веллани. Ее Мисс Марвел — гиперактивная фанатка Мстительницы, которая придумывает про старшую коллегу комиксы и фанфики, краснея при ее появлении. Не особенно раскрывают авторы и характер Моники Рамбо — она просто летает и никак не может придумать себе кличку со словом «Марвел». Химии между девушками не случается, но все на всякий случай обнимаются каждые десять минут, чтобы это скрыть. Иногда занимают эффектные боевые позы в лучших традициях «Ангелов Чарли».

В качестве сцен тимбилдинга авторы предлагают совместные прыжки через скакалку и жонглирование. Заурядная злодейка Дар-Бенн не спасает положение вещей. Как и заглянувшая на огонек Валькирия (Тесса Томпсон). Когда они с Капитаном Марвел успели познакомиться? Будем надеяться, об этом не станут снимать сериал на Disney+.

Спасают дело, как это обычно бывает, котики. Точнее, похожие на них инопланетные животные флеркины, способные создавать внутри себя карманные вселенные. В первой части был один Гусь, из-за которого Ник Фьюри лишился глаза. Теперь их тут сотни, и в одной из сцен они своими языками-щупальцами сжирают толпы людей, чтобы спасти их от смерти! Разумеется, под балладу «Memory» из мюзикла «Кошки». Почему «Рик и Морти» продолжают оставаться главным источником вдохновения для продюсеров Marvel?

Еще одной оригинальной сценой можно считать визит Капитана Марвел в некое королевство, где ее принимают как принцессу. Жители королевства общаются только с помощью песен, словно живут в мюзикле. Местного принца, с которым у Денверс были за кадром шуры-муры, играет южнокорейская звезда Пак Со-джун. Когда он вдруг просто заговорит по-английски, Капитан Марвел пошутит: «Он билингва!» Такие вот ванлайнеры.

Говорят, Кевин Файги отстранил ДаКосту от монтажа и фильм заканчивали продюсеры. Им не до конца удалось стерилизовать материал, и кое-где в фильме видны тайные намеки на важные темы: ответственность сверхдержав, многолетние геополитические конфликты, колониализм. Но в целом стремление продюсеров стереть все следы авторского высказывания привели к тому, что они просто протерли дырку, причем даже не в космическом времени, а в самом материале.