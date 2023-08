Кто из двух Бобов виноват в текущих провалах Disney и почему компания все равно продлила контракт Айгера до 2026 года

В ноябре 2022 года Disney провела обратную рокировку, отправив в отставку Боба Чапека и вернув на пост генерального директора Боба Айгера, уже руководившего компанией с 2005 по 2020 год. Изначально контракт Айгера был рассчитан на два года. За это время Боб должен был восстановить пошатнувшееся положение компании, разобраться с разросшимися затратами и определиться с поиском нового преемника. Спустя восемь месяцев успехи у него так себе: цена акций со дня возвращения Айгера упала на 4%, из пяти последних релизов безусловным хитом стал только один, а в рамках программы по снижению издержек компания сократила 7000 рабочих мест. Тем не менее в середине июля совет директоров Disney продлил контракт Айгера на два года с повышением бонусной части зарплаты в пять раз. Разбираемся, что творится в Мышином королевстве.

Текущие проблемы Disney

Неудачи в прокате. С начала 2023 года Disney и принадлежащие ей студии выпустили в прокат пять фильмов:

Из всех пяти релизов только третих «Стражей» можно назвать безусловным хитом. «Русалочка» и «Человек-муравей» балансируют на грани окупаемости, и только чудо спасет «Элементарно» и «Индиану Джонса» от кассового провала.

«Индиана Джонс и колесо судьбы»

Убытки от стриминга. Боб Айгер в момент анонса Disney+ предупреждал, что в первое время сервис будет работать в убыток и начнет приносить прибыль только в 2024 году. Однако размеры этих потерь стали неприятным сюрпризом для инвесторов. По итогам финансового 2022 года убытки составили почти 4 млрд долларов. Наиболее неудачным оказался четвертый квартал — почти 1,5 миллиарда. Всего же студия потратила на производство контента для Disney+ 9 млрд долларов. Боб Чапек в своем последнем звонке инвесторам обещал, что затраты, достигшие пика, дальше пойдут на убыль, и это обещание оказалось правдой: в первом квартале убытки уменьшились на 400 миллионов.

Отток пользователей из парков. Развлекательные парки всегда были основным источником дохода Disney, но летом 2023 года аналитики отмечают падение посещаемости. Если летом 2022 года среднее время ожидания в очереди во флоридский Диснейуорлд составляло 41 минуту, то в этом июле оно уменьшилось до 33 минут. Аналитики винят в падении небывало высокие температуры во Флориде и негативную политическую обстановку в штате.

Политическая война с губернатором Флориды. После того как в прошлом году Боб Чапек публично высказался против принятого во Флориде закона Don’t Say Gay («Не говори гей»), запрещающего обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальных школах, между компанией и губернатором штата Роном Десантисом разгорелась настоящая война. Десантис обвинил компанию в навязывании woke-идеологии и лишил ее особого статуса самоуправления в округе Риди-Крик, где и располагался Диснейуорлд. Disney в ответ отказалась от идеи вложить миллиард долларов в строительство нового кампуса студии на озере Нова (кампус мог подарить штату еще 2000 рабочих мест) и подала на губернатора в суд, обвинив в нарушении права на свободу слова.

Сотрудники Disney возле Студии Уолта Диснея в Калифорнии в знак протеста против законопроекта Флориды «Не говори гей»

Долговые обязательства компании превышают 39,9 млрд долларов.

Уход финансового директора компании Кристин Маккарти. Маккарти занимала должность финансового директора с 2015 года и считалась одним из самых влиятельных и важных руководителей компании. В середине июня Маккарти сообщила, что покидает свой пост «по семейным обстоятельствам», хотя ее контракт с Disney продолжит действовать до июня 2024 года. Пока компания занята поисками нового финансового директора, эти функции будет выполнять Кевин Ленсберри, прежде занимавший пост одного из исполнительных вице-президентов. Уход Маккарти оказался крайне неожиданным: она считалась одной из наиболее близких союзниц Айгера и сыграла важную роль в его возвращении в компанию, а ее имя называлось в качестве одного из потенциальных преемников Айгера на посту CEO. Как сообщает Wall Street Journal, настоящей причиной ухода Маккарти стала ссора с Айгером по поводу стратегии дальнейшего сокращения издержек. Аналитики считают, что именно уход Маккарти вынудил совет директоров досрочно продлить контракт с Айгером: одновременный поиск и генерального, и финансового директоров мог стать катастрофой для компании.

Какой Боб виноват

Боба Айгера во многом заслуженно называют одним из самых успешных руководителей студии Disney как минимум в новейшей истории. За 15 лет у руля он:

увеличил капитализацию студии на 180 млрд долларов;

купил Marvel, Pixar, Lucasfilm и 20th Century Fox;

построил парк в Шанхае (сам Айгер считает его своей главной заслугой);

способствовал новому ренессансу диснеевской анимации;

запустил Disney+.

Диснейленд в Шанхае

Но при этом многие нынешние проблемы Disney уходят корнями в первую айгеровскую эпоху.

Айгер стоял у истоков Disney+ и запустил ту безудержную гонку за контентом, которая и вылилась в полтора миллиарда убытков в четвертом финансовом квартале прошлого года. Чапек был ярым сторонником стриминга, но в этом он лишь придерживался курса, проложенного его предшественником.

и запустил ту безудержную гонку за контентом, которая и вылилась в полтора миллиарда убытков в четвертом финансовом квартале прошлого года. Чапек был ярым сторонником стриминга, но в этом он лишь придерживался курса, проложенного его предшественником. Айгер первым решил максимально капитализировать принадлежащие студии франшизы, и теперь Marvel и «Звездные войны» страдают от переизбытка контента, а сам Айгер рассуждает о необходимости сократить его производство.

и теперь Marvel и «Звездные войны» страдают от переизбытка контента, а сам Айгер рассуждает о необходимости сократить его производство. Айгер вкладывал значительные средства в покупку таких студий, как Marvel, Pixar и Lucasfilm. Приобретение 20th Century Fox в 2019 году обошлось Мышиному королевству в 71 млрд долларов — это слишком большая сумма, чтобы можно было обойтись без заемных средств, и нынешние долговые обязательства компании в 38 миллиардов — прямое следствие той покупки.

Сага о наследниках

Одной из главных ошибок Айгера на посту генерального директора Disney стал выбор преемника. Боб должен был покинуть свой пост еще в 2015 году, но, подобно Логану Рою, четырежды откладывал свой выход на пенсию. За это время он пережил нескольких потенциальных преемников, каждый из которых, как бывший финансовый директор Том Стэггс, в тот или иной момент был вынужден покинуть компанию.

В последний раз Айгер продлил контракт до декабря 2021 года, но затем внезапно покинул свой пост в феврале 2020-го, за несколько недель до начала пандемии. Один из источников в компании утверждает, что Айгер устал от бесконечных вопросов совета директоров о возможном преемнике, счел, что его недостаточно ценят, и решил сосредоточиться на творческой стороне бизнеса.

Боб Чапек и Боб Айгер

На смену Бобу Айгеру пришел Боб Чапек, до этого занимавший должность руководителя Walt Disney Parks and Resorts. Наверное, сложности испытывал бы любой преемник Айгера, но для Чапека все обернулось совсем неудачно. Во-первых, спустя всего несколько месяцев после ухода Айгера разразилась пандемия коронавируса, и новый генеральный директор столкнулся с самым тяжелым кризисом в новейшей истории компании. А во-вторых, Айгер ушел не до конца — он сохранил за собой должность исполнительного председателя совета директоров и явно рассчитывал, что будет как минимум «помогать Чапеку советами» в управлении компанией на время пандемии, о чем прямо заявил в интервью New York Times.

По свидетельствам близких к Чапеку источников, интервью Айгера привело нового генерального директора Disney в бешенство. Чапек считал, что не нуждается в советчиках или наставниках. Его видение будущего компании отличалось от мнения предшественника, и вскоре новый CEO начал отклоняться от первоначального плана, принимая собственные решения. Отношения между двумя Бобами резко испортились: они почти не разговаривали друг с другом, хотя прежде считались хорошими друзьями.

Страдания Чапека

Бобу Чапеку не повезло: он заменил Айгера незадолго до начала пандемии, и вскоре новоиспеченному CEO пришлось иметь дело с переносом премьер, закрытием парков и кинотеатров и переводом сотрудников на удаленную работу. Пандемия существенно повлияла на многие решения Чапека, но за два с лишним года на посту генерального директора он совершил слишком много ошибок. Вот главные из них.

Боб Чапек

Публичные разборки со звездой. Пандемия вынудила Disney выпустить несколько релизов сразу на стриминге. Одним из этих релизов стала «Черная Вдова». К сожалению, студия позабыла предупредить о своем решении звезду фильма Скарлетт Йоханссон, чей гонорар напрямую зависел от кассовых сборов. Актриса обвинила студию в нарушении условий контракта и обратилась в суд. Вместо того чтобы попытаться полюбовно все уладить, Чапек одобрил публикацию пресс-релиза, фактически обвинившего актрису в жадности. Пресс-релиз вызвал волну критики со стороны прессы и других представителей индустрии. В конечном итоге стороны договорились в досудебном порядке, но урон репутации уже был нанесен. Руководитель одной из конкурирующих студий назвал действия Чапека «самой позорной вещью, что он когда-либо видел в своей карьере».

Значительное повышение цен на билеты в парки. Только в 2022 году цены поднимались дважды, причем Чапек ввел плату даже за те сервисы, что прежде были бесплатными. Так, владельцев абонементов обязали платить за скачивание фотографий, сделанных во время поездки на тех или иных аттракционах, а прежде платной была только печать снимков.

Увольнение Питера Райса. Питер Райс управлял Disney General Entertainment Television и считался одним из самых профессиональных и авторитетных руководителей в отрасли. Райс как мог поддерживал персонал во время пандемии (устраивал конференции и сессии вопросов и ответов в Zoom) и пользовался безоговорочным уважением сотрудников. Официальных поводов убирать Райса не было, и его увольнение повергло компанию в шок. Многие эксперты высказали висевшее в воздухе мнение, что Чапек банально испугался конкуренции. В случае увольнения Чапека Райс считался одним из наиболее вероятных кандидатов на освободившееся место.

Питер Райс

Поведение во время ситуации с законом «Не говори гей»: Чапек умудрился разозлить всех. В отличие от Боба Айгера, он считал, что глава компании обязан хранить нейтралитет в ситуациях, напрямую не связанных с ее бизнесом. Поначалу Чапек никак не комментировал скандальный флоридский законопроект, чем вызвал волну критики со стороны сотрудников, которые даже устраивали пикеты у офисов Disney в Бербанке. Столкнувшись с критикой, Чапек поплыл и решил изменить мнение: он извинился перед сотрудниками в корпоративной рассылке (чем разозлил персонал еще больше, поскольку многие сочли извинение «слишком слабым») и публично раскритиковал закон, чем разгневал уже губернатора Флориды Рона Десантиса. Разгоревшийся в результате конфликт между губернатором и компанией длится до сих пор.

Неприятие руководителей студий. При Айгере главы студий в основном самостоятельно определяли контентную политику. Чапек же создал новое подразделение Disney Media and Entertainment Distribution Division и поставил в его главе своего ближайшего помощника Карима Дэниела. Дэниел имел право контролировать бюджеты студий и определять, пойдет ли следующий проект в кинотеатры или сразу на стриминг. Фактически создание Disney Media and Entertainment Distribution лишило глав студий большей части их власти.

Релиз фильмов Pixar на стриминге. Чапек принял решение выпустить сразу три мультфильма Pixar подряд на Disney+, и если в случае с «Душой» и «Лукой» это было оправдано, то «Я краснею» вполне можно было выпустить и в кино. «Душа» и «Лука» стали хитами стриминга, но публика в итоге привыкла к мысли, что новинки Pixar не обязательно смотреть в кино. Пожалуй, именно это стало одной из причин кассового провала «Базза Лайтера» и «Элементарно».

«Душа»

Летом 2022 года контракт Чапека продлили еще на три года, а спустя всего пять месяцев он лишился работы. Основной причиной увольнения «второстепенного» Боба называют ноябрьский отчет акционерам: прибыль компании за финансовый 2022 год оказалась меньше, а убытки — больше ожиданий. За 2022-й Disney потерял в цене 40%.

При этом сам Disney+ развивался даже лучше ожиданий: в 2022-м у сервиса добавилось 12,1 миллиона подписчиков до общего количества в 164,2 миллиона. Компания изначально говорила, что стриминг начнет приносить прибыль только в 2024 году. Инвесторов действительно напугали объем убытков и довольно скромный прогноз роста на следующий год: рынок ждал прироста в 25%, а Чапек — однозначную цифру. Возможно, единственной его ошибкой в управлении стримингом стало слишком позднее повышение цен. Чапек только в 2022 году увеличил стоимость месячной подписки в США на 38% и добавил тариф с рекламой.

Второе пришествие Айгера

В моменте рынок встретил возвращение Айгера с энтузиазмом: в тот же день акции Disney подорожали на 8%. Но сейчас начинает складываться впечатление, что продление контракта еще на два года едва ли не единственное его достижение. Более того, статистика также не на его стороне: опубликованное в 2020 году исследование Школы бизнеса Слоуна при Массачусетском технологическом институте показало, что генеральные директора, вернувшиеся в кресло компании во второй раз, как правило, справляются со своими обязанностями хуже новичков.

За восемь месяцев на посту Айгер:

допустил забастовку двух из трех крупнейших в Голливуде гильдий, хотя как раз его авторитета должно было хватить, чтобы достичь нужного компромисса;

разозлил бастующих еще больше, когда в одну неделю назвал их требования «нереалистичными» и продлил собственный контракт со студией, по которому его ежегодные бонусы выросли с миллиона долларов до пяти;

выгнал правую руку Чапека, Карима Дэниела, и вернул всю полноту решений главам студий;

поделил всю компанию на три крупных подразделения: Disney Entertainment (главы — Дана Уолден и Алан Бергман) отвечает за стриминг и все производство контента для Disney+, кинотеатров и телевидения; ESPN (Джимми Питаро) и Disney Parks, Experiences and Products (Джош Д’Амаро);

презентовал программу по экономии 5,5 млрд долларов, в результате которой к концу мая рабочих мест лишились 7000 человек;

пообещал сократить количество сериалов по Marvel и «Звездным войнам» и в целом меньше тратить на производство контента для Disney+.

Поднявшиеся в день возвращения Айгера акции за следующие восемь месяцев подешевели на 4%.

Акция солидарности с бастующими американскими актерами, Лондон

В ближайшее время Айгеру нужно выполнить еще несколько целей.

Вывести Disney+ в плюс. По текущему плану стриминг должен начать приносить прибыль уже в 2024 году, но пока что аналитики воспринимают обещания студии со скепсисом. Более того, затянувшаяся забастовка Гильдий сценаристов и актеров может отсрочить эту дату еще больше, ведь рано или поздно многие подписчики зададутся вопросом: «Зачем продлевать подписку, если новые шоу все равно не выходят?»

По текущему плану стриминг должен начать приносить прибыль уже в 2024 году, но пока что аналитики воспринимают обещания студии со скепсисом. Более того, затянувшаяся забастовка Гильдий сценаристов и актеров может отсрочить эту дату еще больше, ведь рано или поздно многие подписчики зададутся вопросом: «Зачем продлевать подписку, если новые шоу все равно не выходят?» Подыскать себе подходящего наследника. Пока что в числе наиболее вероятных кандидатов называют Дану Уолден (она, как и сам Айгер, обладает телевизионным бэкграундом) и Алана Бергмана (в его пользу говорят связи с голливудскими звездами). А вот шансы Джимми Питаро и Джоша Д’Амаро оцениваются ниже: Питаро может покинуть компанию в случае продажи ESPN, а против Д’Амаро говорит негативный опыт Чапека на посту CEO.

Пока что в числе наиболее вероятных кандидатов называют Дану Уолден (она, как и сам Айгер, обладает телевизионным бэкграундом) и Алана Бергмана (в его пользу говорят связи с голливудскими звездами). А вот шансы Джимми Питаро и Джоша Д’Амаро оцениваются ниже: Питаро может покинуть компанию в случае продажи ESPN, а против Д’Амаро говорит негативный опыт Чапека на посту CEO. Определиться с судьбой Hulu. Согласно условиям сделки между Comcast и Hulu, начиная с января 2024 года либо Comcast может потребовать у Disney выкупить оставшиеся у Comcast 34% стриминга за 9 млрд долларов, либо Disney может потребовать Comcast их продать. У Hulu больше подписчиков в США и Канаде, чем у Disney+, и более высокая прибыль с одного подписчика, но некоторые аналитики указывают, что в сложившейся рыночной ситуации для Disney более разумным ходом было бы продать Hulu целиком. Другие справедливости ради считают, что продажа Hulu станет для Айгера «смертельной ошибкой». Сам Боб в недавнем интервью CNBC упомянул, что «рассматривает любые варианты».

Согласно условиям сделки между Comcast и Hulu, начиная с января 2024 года либо Comcast может потребовать у Disney выкупить оставшиеся у Comcast 34% стриминга за 9 млрд долларов, либо Disney может потребовать Comcast их продать. У Hulu больше подписчиков в США и Канаде, чем у Disney+, и более высокая прибыль с одного подписчика, но некоторые аналитики указывают, что в сложившейся рыночной ситуации для Disney более разумным ходом было бы продать Hulu целиком. Другие справедливости ради считают, что продажа Hulu станет для Айгера «смертельной ошибкой». Сам Боб в недавнем интервью CNBC упомянул, что «рассматривает любые варианты». Определиться с судьбой ESPN. Эта спортивная телесеть долгое время считалась дойной коровой Disney. Так, например, в 2021 году канал заработал 8,5 млрд долларов. Однако рынок платного телевидения сокращается, и только за первый квартал 2023 года канал потерял почти миллион подписчиков. Трансляции спортивных событий перемещаются на стриминги, где ESPN приходится соперничать с Amazon, Netflix, Apple и YouTube. В интервью CNBC Айгер сказал, что компания «хотела бы остаться в спортивном бизнесе, но находится в поиске стратегических партнеров, которые помогли бы ESPN с распространением или контентом». Среди возможных вариантов развития ESPN аналитики называют перенос трансляций канала на стриминг, продажу доли в ESPN крупным спортивным лигам либо полную продажу актива. Среди возможных партнеров называют НФЛ (Национальная футбольная лига), НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) и МЛБ (Главная лига бейсбола).

Эта спортивная телесеть долгое время считалась дойной коровой Disney. Так, например, в 2021 году канал заработал 8,5 млрд долларов. Однако рынок платного телевидения сокращается, и только за первый квартал 2023 года канал потерял почти миллион подписчиков. Трансляции спортивных событий перемещаются на стриминги, где ESPN приходится соперничать с Amazon, Netflix, Apple и YouTube. В интервью CNBC Айгер сказал, что компания «хотела бы остаться в спортивном бизнесе, но находится в поиске стратегических партнеров, которые помогли бы ESPN с распространением или контентом». Среди возможных вариантов развития ESPN аналитики называют перенос трансляций канала на стриминг, продажу доли в ESPN крупным спортивным лигам либо полную продажу актива. Среди возможных партнеров называют НФЛ (Национальная футбольная лига), НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) и МЛБ (Главная лига бейсбола). Определиться с судьбой ABC, FX, Freeform, Disney Channel и Nat Geo. В том же интервью CNBC Айгер обмолвился, что телевизионные активы могут «не входить в число ключевых для компании», а «Disney стоит открыто и без предубеждений подойти к решению вопроса об их будущем». Эксперты оценили ремарку Айгера однозначно как намек на то, что Disney готова к торгам в случае поступления разумного предложения. Найдется ли покупатель с учетом текущего состояния рынка — это уже совсем другой вопрос.

Продастся или не продастся?

В последнее время в прессе появились предположения, что все действия Айгера направлены на подготовку Disney к продаже, причем покупателем называли Apple.

Первым почву для подобных предположений подготовил сам Айгер. В вышедших в 2019 году мемуарах «Поездка всей жизни» генеральный директор Disney признался, что абсолютно уверен: если бы Стив Джобс остался жив, Apple и Disney в какой-то момент так или иначе объединили активы. Два бизнесмена действительно крепко сдружились после сделки с Pixar, Джобс даже помог Айгеру уговорить Айка Перлмуттера продать Marvel.

Мемуары Боба Айгера «Поездка всей жизни»

Были у них и общие деловые интересы: после Pixar Джобс сделался крупнейшим индивидуальным акционером Disney, на момент смерти его доля в компании оценивалась в 4,5 млрд долларов. После смерти Джобса Айгер занял его место в совете директоров Apple и состоял в нем до 2019 года.

Слухи о готовящейся сделке возобновились с новой силой после возвращения Айгера на пост генерального директора Мышиного королевства. В ноябре 2022 года один из пожелавших остаться анонимным инсайдеров заявил Yahoo!, что продажа Disney станет «кульминацией карьеры мастера сделок» и «увековечит имя Айгера как последнего CEO в истории Disney».

В отрыве от эго Айгера объединение Apple и Disney может быть выгодно обеим компаниям: Apple получит доступ к огромной библиотеке контента для Apple TV+, а Disney — доступ к столь же внушительной базе подписчиков.

Но есть три момента, которые почти наверняка помешают любой попытке провернуть сделку.

Сделка подобных масштабов наверняка привлечет внимание Антимонопольной службы США, которая вполне может наложить запрет на покупку, как это произошло недавно с попыткой издательского гиганта Penguin Random House приобрести другого члена большой книжной пятерки — Simon & Schuster.

Даже с учетом всех недавних неудач рыночная стоимость Disney оценивается в размере 180–210 млрд долларов. По подсчетам аналитиков, запасы наличности Apple составляют примерно 165 млрд долларов. Чтобы провернуть сделку такого масштаба, Apple придется взять крайне серьезный займ и на время заморозить выплаты акционерам — два шага, на которые вряд ли согласятся инвесторы.

Даже если Тиму Куку захочется кого-то купить, на рынке есть куда более дешевые варианты (например, Paramount за 29 миллиардов или Warner Bros. Discovery за 78 миллиардов), не отягощенные лишним грузом в виде парков и курортов Disney.

Тим Кук

А как дела у других студий?

Несмотря на все кассовые трудности, Disney лидирует в кассовом зачете 2023 года: с учетом второго «Аватара» фильмы студии заработали в прокате 3,4 млрд долларов. В целом же ситуация в компании мало чем отличается от общей по рынку.

Блокбастеры проваливаются не только у Disney, причем провалы подстерегают даже самые кассовые проекты. «Форсаж 10» заработал в мировом прокате свыше 700 млн долларов, но этого может оказаться недостаточно, чтобы окупить его астрономический бюджет, в пользу чего свидетельствует и слишком быстрый (всего через три недели после премьеры) цифровой релиз картины. Новая часть «Трансформеров» с трудом окупилась в прокате, а вот седьмой части франшизы «Миссия: невыполнима» это еще только предстоит, и, судя по резкому падению сборов на второй неделе (спасибо «Барби» и «Оппенгеймеру»), сделать это будет очень сложно. Основные причины подобных провалов — выросшие производственные бюджеты и изменившееся поведение потребителей, ставших реже ходить в кино.

«Форсаж 10» заработал в мировом прокате свыше 700 млн долларов, но этого может оказаться недостаточно, чтобы окупить его астрономический бюджет, в пользу чего свидетельствует и слишком быстрый (всего через три недели после премьеры) цифровой релиз картины. Новая часть «Трансформеров» с трудом окупилась в прокате, а вот седьмой части франшизы «Миссия: невыполнима» это еще только предстоит, и, судя по резкому падению сборов на второй неделе (спасибо «Барби» и «Оппенгеймеру»), сделать это будет очень сложно. Основные причины подобных провалов — выросшие производственные бюджеты и изменившееся поведение потребителей, ставших реже ходить в кино. Все стриминги, за исключением Netflix, приносят убытки. Так, например, убытки Peacock в четвертом квартале 2022 года составили 978 миллионов. А вот Дэвид Заслав убежден, что Warner Bros. Discovery начнет приносить прибыль уже к концу этого года.

Так, например, убытки Peacock в четвертом квартале 2022 года составили 978 миллионов. А вот Дэвид Заслав убежден, что Warner Bros. Discovery начнет приносить прибыль уже к концу этого года. У всех крупных голливудских студий проблемы с переходом от телевизионного бизнеса к стримингу, все несут убытки и начинают экономить, реструктуризировать и оптимизировать.

все несут убытки и начинают экономить, реструктуризировать и оптимизировать. В 2022 году в цене потеряли акции всех крупных голливудских компаний. Акции Netflix за год упали на 58%, Warner Bros. Discovery — на 63%, Comcast — на 31%, а Sony — на 41%.

Автор: Алексей Ионов

