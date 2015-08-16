Чем закончилось «Секретное вторжение» Marvel и что это вообще такое было

26 июля на Disney+ закончилось «Секретное вторжение», ставшее одним из самых низкооцененных сериалов Marvel как среди критиков, так и среди зрителей. Финальный эпизод если и удивил фанатов, то только в негативном смысле. На сервисах вроде IMDb и Rotten Tomatoes последняя серия получила самый низкий средний балл за весь сезон, хотя в ней и произошло два значительных для всей MCU поворота. Рассказываем, каким получился сериал о Нике Фьюри и к чему ключевые герои пришли в конце.

Каким получился сериал

Когда в 2016 году на экраны вышел «Первый мститель: Противостояние», фанаты комиксов шутили, что Marvel превратила эпичную арку «Гражданской войны» в драку за гаражами — речь, конечно же, о знаменитом столкновении Стива Роджерса и Тони Старка в немецком аэропорту. Но если тогда это было преувеличением, то в «Секретном вторжении» все заканчивается дракой за гаражами вполне буквально.

В оригинальном комиксе вторжение скруллов было масштабным: они творили на Земле хаос, не только подменяя влиятельных политиков, но и забирая способности супергероев. Это мог быть эпичный блокбастер, в котором Мстителям пришлось бы сразиться против скруллов-Мстителей, но вместо него мы получили невнятную шпионскую драму, которая заканчивается, не успев толком начаться.

Кингсли Бен-Адир

Главная проблема «Секретного вторжения» даже не в том, что схватка Ника Фьюри (Сэмьюэл Л. Джексон) со скруллами получилась местечковой. Marvel попросту не выбрала для сериала какого-либо фокуса. «Секретное вторжение» пытается быть и сольником Фьюри, и параноидальной шпионской драмой, и боевиком, но проваливается в каждом из этих направлений.

Очеловечивание Фьюри скорее вредит этому персонажу, чем приносит пользу. Если в других фильмах и сериалах Marvel он был загадочным всезнайкой, который из тени управлял самыми могущественными героями Земли, то шоу с него эту маску срывает, дав взамен вяло написанный любовный роман. Что еще хуже, «Секретное вторжение» даже не успевает развить у зрителя паранойю: всех замаскированных скруллов видно за версту по их откровенно вредительскому поведению. За весь сезон случается лишь одно реально шокирующее открытие, да и то подано оно мельком, оставляя больше вопросов, чем ответов. Ну а как боевик сериал попросту не работает: в экшен-эпизодах непонятны ни ставки, ни расстановка сил, а ключевые герои умирают без веской причины во время дежурной перестрелки, чтобы хоть как-то подтолкнуть вперед буксующую историю.

Что случилось с Роуди и героиней Эмилии Кларк

Дон Чидл

В финале «Вторжения» произошло два заметных события, которые могут повлиять на дальнейшее развитие MCU.

В середине сезона мы узнаем, что Роуди (Дон Чидл) подменили скруллы. Но насколько давно это случилось? Намек на это есть в самом конце, когда двойника убивают, а самого героя извлекают из подвала пришельцев в больничной одежде. Режиссер сериала Али Селим подтвердил, что Роуди похитили сразу после событий «Противостояния», когда он получил травму в битве против команды Капитана Америка и пытался восстановиться. Это значит, что Воитель пропустил все этапы битвы с Таносом, исчезновение половины человечества на пять лет и даже похороны Тони Старка. А еще Роуди не знает, что Баки стал хорошим, щит Капитана Америка теперь у Сокола, а Наташа, Т’Чалла и Вижн погибли. Этот сюжетный поворот уже вызвал негодование фанатов, которые считают что Marvel таким образом практически полностью перечеркнула этого героя в киновселенной, обесценив множество важных сцен с его участием. Тем интереснее теперь будет взглянуть на сольный фильм Роуди «Войны брони», где сценаристам придется каким-то образом показать последствия многолетнего похищения персонажа.

При этом Гайя (Эмилия Кларк) в финале сезона обманом проникла в машину, с помощью которой скруллы переносят на себя чужие способности, и стала самым мощным героем в киновселенной Marvel. Она одновременно обладает качествами Дракса, Мантис, Грута, Стива Роджерса, Капитана Марвел, Халка и даже читаури, пытавшихся захватить Землю в первых «Мстителях» (полный список показывают мельком). С помощью этих сил Гайя убивает Гравика (Кингсли Бен-Адир) — лидера скруллов-террористов, а затем устраивается на работу к Соне Фолсуорт (Оливия Колман), которую можно назвать Ником Фьюри британской разведки. Главный вопрос: как теперь Marvel будет использовать практически всесильную героиню и как объяснит ее существование зрителям, которые «Секретное вторжение» пропустили?

Эмилия Кларк

Что с остальными героями

Ник Фьюри . В течение сезона выясняется, что Фьюри был много лет женат на скрулле, использовавшей обличье темнокожей женщины. Чуть ли не треть сезона посвящена их непростым отношениям, ведь Ника никогда не было дома. После остановки скруллов-террористов Фьюри вместе с супругой возвращаются на космическую станцию S.A.B.E.R — вероятно, чтобы появиться в «Капитане Марвел 2».

. В течение сезона выясняется, что Фьюри был много лет женат на скрулле, использовавшей обличье темнокожей женщины. Чуть ли не треть сезона посвящена их непростым отношениям, ведь Ника никогда не было дома. После остановки скруллов-террористов Фьюри вместе с супругой возвращаются на космическую станцию S.A.B.E.R — вероятно, чтобы появиться в «Капитане Марвел 2». Мария Хилл . Бесславно погибает в первой серии во время теракта в Москве. Похоже, Коби Смолдерс надоела ее роль, и она решила выйти из MCU, заодно дав герою Фьюри дополнительную мотивацию в битве со скруллами.

. Бесславно погибает в первой серии во время теракта в Москве. Похоже, Коби Смолдерс надоела ее роль, и она решила выйти из MCU, заодно дав герою Фьюри дополнительную мотивацию в битве со скруллами. Талос . Погибает во время покушения скруллов на президента США. Бена Мендельсона, похоже, тоже больше не будет в MCU. Зато на первый план вышла дочь героя — Гайя в исполнении Эмилии Кларк.

. Погибает во время покушения скруллов на президента США. Бена Мендельсона, похоже, тоже больше не будет в MCU. Зато на первый план вышла дочь героя — Гайя в исполнении Эмилии Кларк. Президент США Ритсон . После обнаружения секретного вторжения скруллов объявляет охоту на пришельцев, подняв уровень паранойи в мире до предела. Из-за этого начинают гибнуть и вполне обычные люди, которых убивают, ошибочно подозревая подмену.

. После обнаружения секретного вторжения скруллов объявляет охоту на пришельцев, подняв уровень паранойи в мире до предела. Из-за этого начинают гибнуть и вполне обычные люди, которых убивают, ошибочно подозревая подмену. Эверетт Росс. Персонажа Мартина Фримана тоже подменили скруллы. В финале его освобождают из заточения.

Что там дальше у Marvel

«Эхо»

На 2023 год у студии запланировано еще три громких проекта: в октябре стартует второй сезон «Локи» (герой Тома Хиддлстона вновь бросит вызов пространству и времени), а в ноябре — мини-сериал «Эхо» (городской экшен, выросший из «Соколиного Глаза», в котором появится Сорвиголова), 8 ноября в кинотеатрах выходит блокбастер «Капитан Марвел 2».

Судя по всему, «Секретное вторжение» напрямую повлияет только на «Войны брони» и новые приключения Кэрол Дэнверс, в которых без скруллов и Фьюри явно не обойдется. Тем более что в конце сериала говорится о возможности мирных переговоров между скруллами и крии. Именно последние превратили зеленокожий народ в космических беженцев. Это значит, что в «Капитане Марвел 2» скруллы могут мирно покинуть Землю, оставив человечество в покое.

Автор: Вадим Елистратов