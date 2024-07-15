Уэйд Уилсон и Росомаха болтаются по мультивселенной. Что мы знаем о «Дэдпуле и Росомахе»

26 июля в мировой прокат выйдет фильм «Дэдпул и Росомаха» — первая картина Marvel Studios с рейтингом R, кроссовер двух персонажей, который на момент публикации текста занимает первую строчку в рейтинге ожидаемых фильмов Кинопоиска. Собрали все самое интересное о ней, включая информацию о сюжете. Если боитесь спойлеров, читайте на свой страх и риск!

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20 марта 2019 года завершилась сделка по слиянию Disney и 21st Century Fox. По ее итогам Marvel Studios получила возможность использовать Людей Икс, Дэдпула и Фантастическую четверку, а также вводить свои версии этих персонажей в общую киновселенную.

«Дэдпул 3» формально станет первым фильмом после сделки Disney и Fox, в котором созданная другой студией версия героя появится в MCU, хотя Уэйд не будет первым мутантом в киновселенной. Так, например, в картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» появлялся Профессор Икс в исполнении Патрика Стюарта, в сериале «Мисс Марвел» главной героине изменили происхождение ее способностей (а впоследствии и канон комиксов подстроили под MCU), а еще Нэмор, появившийся в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки», тоже официально мутант.

Получается, зритель уже готов увидеть мутантов в MCU — как уже знакомых, так и совершенно новых. Этому и будут посвящены «Дэдпул и Росомаха». Третий фильм, кстати, продолжит негласную традицию, и у картины новый режиссер — на смену Тиму Миллеру и Дэвиду Литчу пришел Шон Леви, с которым Райан Рейнольдс уже работал над «Главным героем» и «Проектом «Адам“».

Дэдпул и Росомаха

Райан Рейнольдс в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха»

В комиксах у Логана и Уэйда Уилсона долгая история. Оба обладают способностью к исцелению и могут выжить почти в любой ситуации. Над обоими экспериментировали в программе «Оружие Икс». В их поединках на страницах комиксов не было однозначного победителя. Оба состояли в Людях Икс, в Силе Икс и еще в десятке команд мутантов. Более того, оба канонично были в Мстителях, хоть и не в одном составе команды.

К тому же практически все истории с участием героев строятся вокруг их контраста. Недружелюбный и рассудительный Росомаха всегда раздражен болтливым и взбалмошным Дэдпулом. Их встреча в кино — давняя мечта Райана Рейнольдса, исполнителя роли Уэйда Уилсона. Именно поэтому в первых двух частях «Дэдпула» было столько отсылок к канадскому супергерою.

Персонажи уже один раз встречались в кино — в 2009 году в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха», причем в исполнении тех же актеров, Рейнольдса и Хью Джекмана. По сюжету Логан состоит в Команде Икс, включающей мутантов на службе Уильяма Страйкера. Там же он встречает Уэйда Уилсона, пока не обладающего исцеляющим фактором отличного бойца, болтающего без умолку. В финале фильма Логан и Уэйд сталкиваются снова, и Росомаха видит, во что Страйкер превратил болтливого наемника: его лишили возможности говорить и привили ему способности десятка мутантов, включая Логана. Эта адаптация Дэдпула была признана неудачной и многократно пародировалась в поп-культуре, в том числе в двух сольных фильмах о болтливом наемнике.

О чем кино

Хью Джекман в фильме «Логан»

Хью Джекман вернулся к роли Росомахи впервые после «Логана» 2017 года, где исполнил роль постаревшей версии героя (действие фильма происходит в альтернативном 2029-м). Сам Джекман, попрощавшийся с образом, оптимистично смотрит на кроссовер с болтливым наемником: «Когда я продолжаю думать о нас с Райаном, о Дэдпуле и Росомахе, классических соперниках по комиксам, в их отношениях отличная динамика, которую мне никогда не удавалось проявить в роли Росомахи. Я просто подумал: „Это будет весело. Это то, чего я никогда раньше не делал. Не могу дождаться!“» При этом актер признаёт, что «нелегко быть Росомахой в 55 лет». Ему приходилось много есть для набора массы, что было самым сложным для Джекмана, ведь от природы он худой.

А вот режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд не в восторге от того, что персонажу не позволили уйти: «Какая-то часть меня все-таки хочет, чтобы мы просто оставили его в покое. Но новый Росомаха появился бы в любом случае. Будь то юный малыш Росомаха или анимационный Росомаха. Если из этой тряпки еще что-то можно выжать, то они обязательно попытаются. Я не хочу, чтобы мерилом успеха в случае с фильмами вроде „Логана“ было то, закончили ли мы на этом историю или нет. Свою я закончил». С ним согласен и куратор киновселенной Marvel Кевин Файги. По его словам, «Логан» — величайший финал в истории кинокомиксов и в студии не хотели «обнулять» его в «Дэдпуле и Росомахе». Именно поэтому в фильме зритель познакомится с другой версией Логана, отличающейся от уже знакомой.

На CinemaCon показали отрывок фильма, подтвердивший, что картина начнется с того, как Уэйд Уилсон отошел от геройских дел и зажил обычной жизнью. Он работает продавцом автомобилей, но на вечеринке по случаю его дня рождения появляются представители Управления временными измерениями (УВИ, или TVA — Time Variance Authority). Они припоминают, как Уэйд использовал машину времени Кейбла во втором фильме, и делают Дэдпулу предложение, от которого тот не может отказаться. Так что Уилсон покинет родной мир и отправится в приключение.

«Дэдпул и Росомаха» выходит ровно посреди «саги мультивселенной» — так Marvel Studios озаглавила четвертую, пятую и шестую фазы своей киновселенной. Вполне вероятно, что хаос, начатый в «Локи», «Мультивселенной безумия» и «Нет пути домой», найдет свое отражение в фильме. Кевин Файги в интервью утверждал, что «Дэдпул и Росомаха» будут связаны не только с фильмами о мутантах и «Локи», но и с «другими проектами Marvel». Вероятно, речь в целом о всех картинах 20th Century Fox, вышедших до возвращения к Disney прав на персонажей.

Кстати, третий «Дэдпул» станет первым фильмом киновселенной с рейтингом R. Прежде ближе всего к взрослой маркировке подошли «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Стражи Галактики. Часть 3». До «Логана» с его жестокостью и брутальным экшеном им, конечно, далеко, но это сильно ближе, чем к другим проектам MCU. Чем же «Дэдпул и Росомаха» удивят фанатов, узнаем в ближайшем будущем.

Какие персонажи точно появятся в фильме

Райан Рейнольдс и Морена Баккарин в фильме «Дэдпул»

Райан Рейнольдс уже подтвердил в Х, что в продолжении мы снова увидим знакомых по предыдущим частям персонажей:

Гораздо интереснее новые лица. Среди них — Эмма Коррин («Корона», «Пенниуорт»), которой досталась роль главной антагонистки Кассандры Новы. В комиксах она была «сестрой» Профессора Икс, обладавшей могущественной телепатической силой. У нее долгая и сложная история (формально она вообще существует в виде некоей бестелесной сущности), так что в фильме ее исходный образ наверняка будет скорректирован. По словам Коррин, при работе над персонажем она вдохновлялась Гансом Ландой из «Бесславных ублюдков» и Вилли Вонкой в исполнении Джина Уайлдера.

Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение», «Наследники») сыграет агента УВИ по имени Парадокс. Согласно некоторым слухам, он доверит Уэйду и Логану опасную миссию по устранению угрозы для мультивселенной.

В фильме будет камео Роба Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно»), что подтвердил сам Рейнольдс. Актеры — близкие друзья и совладельцы футбольного клуба «Рексем».

Дженнифер Гарнер вновь предстанет в образе Электры Начиос. Она исполнила роль наемницы и возлюбленной Сорвиголовы в одноименном фильме 2003 года и в спин-оффе «Электра» 2005-го. Присутствие Гарнер в «Дэдпуле и Росомахе» подсказывает, что в фильме зрителей ждут путешествия по различным вселенным.

Недавно Marvel Studios организовала спецпоказ картины, где представила первые 35 минут фильма. Так, в первом акте Дэдпул узнаёт, что его родная вселенная неминуемо погибнет, потому что в ней умер Росомаха, и решает найти ему замену в других мирах. Он путешествует по разным вселенным, среди которых:

мир из «Логана» 2017 года. Кости Логана покажут крупным планом, и Уэйд использует их в экшен-сцене;

мир, где Росомаха ростом 160 см (как в комиксах);

мир, где Росомаха носит повязку на одном глазу и белый костюм;

мир оригинального Старика Логана, где Росомаха седой и постаревший;

мир, где Росомаха сражается с Халком (зеленого гиганта покажут на пару секунд);

оригинальная вселенная MCU, в которой появится Хэппи Хоган (Джон Фавро);

а также другие версии.

В трейлере есть эпизод на базе УВИ, где Парадокс демонстрирует Дэдпулу архивные кадры с событиями предыдущих фильмов Marvel Studios. Среди них есть фрагмент с Тором. Иронично, что Крис Хемсворт в восторге от этого камео и рад тому, как все проекты MCU взаимосвязаны друг с другом. Шон Леви, кстати, уже много лет хочет сделать некий кроссовер Дэдпула, Росомахи и Тора. По слухам, ему удалось реализовать свою мечту лишь частично в небольшом камео.

Кто еще может появиться в «Дэдпуле и Росомахе»

Оуэн Уилсон в сериале «Локи»

Как и в случае других мультивселенских капустников, слухов в сети очень много. Подтверждений у них пока нет, потому выделим лишь те, что могут выглядеть правдоподобно в контексте фильма:

В сети можно найти несколько версий слитого сюжета «Дэдпула 3». Несмотря на то что они противоречат друг другу, общая канва у них все же есть. Согласно наиболее актуальной версии, стартует история с конфликта Уэйда Уилсона и Росомахи с УВИ. Подтверждает теорию об альтернативных версиях героев появившаяся на многочисленных промокадрах Пегги, официально «самая уродливая собака Великобритании». Животному досталась роль Догпула — версии Уэйда Уилсона из другой вселенной, где он стал псом. Догпул в комиксах был частью Корпуса Дэдпула — мультивселенской команды болтливых наемников.

А вот Джоша Бролина, сыгравшего Кейбла в «Дэдпуле 2», в фильме мы не увидим — актер подтвердил, что был бы рад участию в проекте, но его не позвали. А еще он назвал MCU «сложным лабиринтом, в котором никогда не знаешь, с чем ты связан».

Предлагали вернуться и Винни Джонсу, сыгравшему Джаггернаута в фильме «Люди Икс: Последняя битва», однако тот отказался от камео, потому что «надевать костюм тяжело — ментально и физически». К тому же у Джонса остались неприятные впечатления от работы над фильмом Бретта Рэтнера, потому что студия меняла сюжет прямо на ходу.

Шон Леви успокаивает фанатов, утверждая, что необязательно быть в курсе всех камео и перед «Дэдпулом и Росомахой» смотреть все картины MCU: «Я делал этот фильм с уважением и благодарностью к ярым фанатам, которые прекрасно владеют мифологией и знаниями о персонажах и мире вокруг них. Но я не хотел, чтобы „Дэдпул и Росомаха“ были только для них. Этот фильм создан для развлечения, без каких-либо обязательств по предварительной подготовке».

Что показали в трейлере

Эмма Корин в фильме «Дэдпул и Росомаха»

Значительная часть фильма действительно будет происходить в Пустоте — тюрьме для всех вариантов, которых УВИ посчитало опасными для их родного таймлайна. Там окажутся Дэдпул и Росомаха.

Главным злодеем окажется Кассандра Нова в исполнении Эммы Коррин. Она будет командовать армией мутантов из разных таймлайнов, которые выживают в Пустоте. А их база находится в черепе погибшего Человека-муравья.

Мэттью Макфэдиен действительно играет высокопоставленного агента УВИ. В трейлерах можно увидеть помещения в организации, воссоздающие стилистику сериала «Локи», где впервые появилось УВИ.

В фильме окажется Алиот — созданное одним из Кангов существо, пожирающее всех стертых вариантов в Пустоте. Он появлялся в сериале «Локи».

В картине будут и другие альтернативные версии Росомахи и Дэдпула. Так, в промороликах тизерили появление не только Догпула, но и Леди Дэдпул.

В Пустоте можно увидеть множество пасхалок — от лого 20th Century Fox до вывески магазина Liefeld Just Feet (отсылка к мему о том, что создатель Дэдпула Роб Лайфилд не умеет рисовать стопы у персонажей). По слухам, почти 70% фильма герои проведут в Пустоте.

Росомахе, кстати, понадобилось 24 года, чтобы наконец появиться на экране в каноничном желтом костюме.

Из любопытных новых деталей:

Райан Рейнольдс в фильме «Дэдпул и Росомаха»

Похоже, эта версия Росомахи не та же, что была в «Логане». Это один из вариантов мутанта, по вине которого пострадали Люди Икс и его родная вселенная. Возможно, это еще одна вариация Старика Логана.

В трейлере можно увидеть череп многократно увеличившегося Человека-муравья. В нем находится логово Кассандры Новы в Пустоте. В этом месте, вероятно, появятся и другие герои MCU, в том числе кто-то из чародеев. В ролике есть эпизод, где Логан и Уэйд прыгают в портал, подобный тем, что открывали волшебники вроде Вонга и Доктора Стрэнджа.

Среди новых камео, замеченных в трейлере, можно упомянуть Леди Смертельный Удар в исполнении Келли Ху (из фильма «Люди Икс 2») и Азазеля, сыгранного Джейсоном Флемингом в картине «Люди Икс: Первый класс». Ранее в промоматериалах и сливах также появлялись персонажи-антагонисты из оригинальных фильмов о Людях Икс: Жаба в исполнении актера Рэя Парка, Пиро, сыгранный Аароном Стэнфордом, и Саблезубый — его играет Тайлер Мэйн. Все они были сторонниками Магнето.

Что еще известно о фильме

Шону Леви очень понравилось работать над «Дэдпулом и Росомахой». Он заинтересован в том, чтобы в будущем сделать еще один кроссовер и столкнуть Уэйда Уилсона с Питером Паркером: «Думаю, что появление Дэдпула делает все интереснее. И, боги, мне бы очень хотелось посмотреть на „Дэдпула и Спайди“. Это тот фильм, который я бы очень хотел снять». А Marvel Studios тем временем рассматривает Леви как одного из кандидатов для постановки «Мстителей 5», хотя итогового решения пока нет.

Хью Джекман и Райан Рейнольдс в фильме «Дэдпул и Росомаха»

В одном из интервью Рейнольдс рассказал о других идеях, которые он рассматривал для продолжения истории Дэдпула, до того как Хью Джекман согласился вернуться. Среди них:

Кино в духе «Расёмона» Акиры Куросавы об убийстве самурая. Один из заказов Уэйда Уилсона был бы показан с точки зрения разных персонажей — Дэдпула, еще одного мутанта и третьего действующего лица. Но Кевин Файги хотел более плавно ввести Людей Икс в киновселенную.

Другим вариантом было роуд-муви в духе фестивального кино с «Сандэнса», где Уэйд Уилсон путешествует в компании таксиста Допиндера, ввязывается в мелкие приключения и обсуждает увиденное по пути.

Фильму прогнозировали 200 миллионов сборов на старте, но аналитики все же скорректировали ожидания до 160 — 165 миллионов, и эта цифра остается лучшим результатом для картин с рейтингом R за всю историю.

Автор: Денис Варков

Фото: @deadpoolmovie / Twitter