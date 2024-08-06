Дайджест мировой индустрии: кризис Warner Bros. Discovery, падение интереса к Marvel и странные отмазки Disney

В корпоративном Голливуде продолжается жара. Диснеевские стриминги наконец-то дали прибыль, но сама компания постоянно попадает в скандалы. Warner Bros. в глубоком кризисе, и даже Олимпиада не помогла. Об этих и других важных новостях кино-, теле- и стриминговой индустрий — в обзоре Кинопоиска.

Disney+ вышел в плюс, а вот парки приносят мышам все меньше денег

Disney отчиталась перед инвесторами об основных результатах третьего финансового квартала. Вот основные показатели:

Общая выручка компании за квартал составила 23,2 миллиарда, прибыль — 3,1 миллиарда.

Больше всего денег принес департамент Disney Entertainment (сюда входят все киностудии компании, телевизионные каналы и стриминги Disney+ и Hulu), его выручка составляет 10,6 миллиарда, а прибыль — 1,2 миллиарда.

Выручка стримингового подразделения компании (сюда входят стриминги Disney+ и Hulu) составила 6,4 миллиарда, подразделение впервые вышло в плюс по итогам квартала (на квартал раньше ожиданий!) и заработало 47 млн долларов. Это значительное улучшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда убытки от стриминга превысили половину миллиарда.

Число подписчиков Disney+ увеличилось до 118,3 миллиона без учета индийского Hotstar и до 153,8 миллиона — с учетом. Число подписчиков Hulu выросло на 900 тысяч человек и составило 51,1 миллиона человек.

В сентябре Disney начнет активно бороться с шерингом паролей и за счет этого рассчитывает на новый рост числа подписчиков.

17 октября компания вновь повысит тарифы. Стоимость месячной подписки на Disney+ вырастет до 9,99 доллара за тариф с рекламой (было 7,99 доллара) и до 15,99 — за тариф без рекламы (было 13,99), Hulu — до 9,99 доллара за тариф с рекламой (было 7,99) и до 18,99 — за тариф без рекламы (было 17,99). Аналитики считают, что основная причина очередного повышения цен — желание продвинуть диснеевский бандл (входит подписка на Disney+ and Hulu), стоимость которого с рекламой составит всего 10,99 доллара в месяц (было 9,99).

Выручка Disney Experiences (сюда входят тематические парки) по сравнению с прошлым годом выросла на 2% и составила 8,4 миллиарда, а вот прибыль упала на 3% и составила 2,2 миллиарда. Руководители компании связывают это с понижением интереса к бренду в Китае и с Олимпиадой в Париже. На время ее проведения количество желающих посетить парижский Диснейленд упало.

Сериалы по «Звездным войнам» и вселенной Marvel теряют популярность

Еще один повод для беспокойства боссов Disney — падение интереса к сериалам по «Звездным войнам» и вселенной Marvel. Согласно данным Parrot Analytics, интерес к «Аколиту», «Оби-Вану» и третьему сезону «Мандалорца» упал почти в два раза по сравнению с первым «Мандалорцем». Если во втором квартале 2022 года сериалы по «Звездным войнам» привлекали 10% от зрительского интереса ко всему каталогу Disney+, то во втором квартале 2024 года этот показатель снизился до 9%. У Marvel падение гораздо значительнее — с 19% до 13%. Если во втором квартале 2022 года сразу 11 сериалов по Marvel и «Звездным войнам» входили в число двадцати самых просматриваемых шоу стриминга, то во втором квартале 2024 года их количество сократилось до шести. Одновременно выросла популярность таких проектов, как «Гравити Фолз» и «Дом совы».

Disney против Бо ДеМайо

Бо ДеМайо

Конфликт между корпорацией и шоураннером мультсериала «Люди Икс '97» Бо ДеМайо, уволенным перед самой премьерой первого сезона, набирает обороты. На днях ДеМайо заявил в социальных сетях, что Disney уберет его имя из титров второго сезона, работу над которым шоураннер успел закончить до своего увольнения. Сценарист написал, что это стало лишь еще одним шагом в цепочке «тревожащих действий» от Marvel и Disney, а поводом для всего этого якобы послужил выложенный ДеМайо рисунок, на котором он изображен в образе полуобнаженного Циклопа.

Представители Marvel на этот раз не остались в долгу и заявили, что причиной немедленного увольнения ДеМайо стали «вопиющие» результаты проведенного внутреннего расследования. Согласно сведениям The Hollywood Reporter, речь идет о сексуализированных домогательствах.

По рассказам инсайдеров, после увольнения Disney заключила с ДеМайо негласное соглашение, запрещающее бывшему шоураннеру писать о мультсериале. Поскольку ДеМайо продолжил это делать, компания в ответ убрала его имя из титров. Похоже, это решение, в свою очередь, стало последней каплей для ДеМайо. Не так давно он заявил, что студия Marvel отказалась предоставить ему место на церемонии вручения премии «Эмми», и это несмотря на то, что ДеМайо за свою работу над «Людьми Икс '97» удостоен номинации в категории «Лучший эпизод мультсериала». Сценарист угрожал выдвинуть новые обвинения, но на ближайшее время он воздержится от публикаций в социальных сетях. «Правда будет раскрыта. После катастрофы с Disney+ Marvel хочет ввести всех в заблуждение предполагаемыми нарушениями контракта из-за моих твитов. Трагично, что дошло до этого, но совершенно неудивительно. Оставайтесь на связи», — написал он.

«Имея большой опыт работы с Disney, я могу сказать, что сценарий всегда один и тот же. Внешне они поддерживают репутацию семейной компании, но внутри они втайне пытаются пропихнуть незаконные и недобросовестные пункты в контракты, которые заставляют замалчивать правду и лишают сотрудников и клиентов возможности отстаивать свои основные конституционные права. Мы подробно разберем один за другим примеры, которые продемонстрируют очень ясную и раз за разом повторяющуюся незаконную схему работы Disney», — пообещал юрист Брайан Фридман, который, по всей видимости, станет представлять интересы сценариста в суде.

Disney против Джеффри Пикколо

Начиная с февраля юристы компании пытались убедить суд штата Флорида отказать в принятии судебного иска от некоего Джеффри Пикколо. В октябре прошлого года он, его жена и мать посетили торговый центр Disney Springs во Флориде и решили пообедать в ирландском пабе Raglan Road, поскольку на сайте Disney говорилось, что там подают еду без аллергенов. Жена Пикколо несколько раз повторила официанту, что у нее серьезная аллергия на орехи и молочные продукты, официант заверил, что ее заказ будет приготовлен без этих продуктов. Однако час спустя у женщины начался приступ, и вскоре она скончалась в больнице от анафилактического шока.

Пикколо подал в суд на владельцев ресторана и Disney, и юристы компании попытались оспорить законность подачи иска, потому что — внимание! — оформляя пробную подписку на Disney+ в 2019 году, Пикколо согласился со всеми правилами использования сервиса, согласно одному из которых все последующие споры между ним и Disney должны были решаться во внесудебном порядке. А затем согласился повторно, создавая аккаунт на сайте Disney перед визитом в парк.

«Сама мысль о том, что правила, принятые клиентом при создании бесплатной пробной учетной записи Disney+, навсегда лишат этого клиента права на суд присяжных в споре с любым филиалом или дочерней компанией Disney, настолько возмутительно неразумна и несправедлива, что должна потрясти любого юриста, и суд не должен принимать ее во внимание», — заявил адвокат Пикколо Брайан Денни.

Когда о попытках Disney добиться отмены иска стало известно, на компанию обрушилась такая волна критики, что руководители решили благородно «отказаться от своего права на арбитраж» и согласиться на рассмотрение дела в суде.

Fubo против Disney, Fox и Warner Bros. Discovery

Спортивный стриминг Fubo добился временного запрета на создание Venu — стримингового бандла, куда войдет подписка на спортивные каналы Disney, Fox и Warner Bros. Discovery. Юристы сервиса настаивали, что появление Venu приведет к монополизации рынка спортивных трансляций, уменьшит конкуренцию и в конечном итоге поспособствует последующему банкротству самого Fubo.

Юристы Disney, Fox и Warner возражали, что Venu, напротив, благоприятно скажется на конкуренции и пойдет на пользу зрителю, который сможет посмотреть все спортивные трансляции (на самом деле, примерно половину: американский футбол, бейсбол, баскетбол, хоккей, теннис и студенческий спорт) в одном месте, а сам Fubo — просто «слабый конкурент, который ничего не добавляет в телевизионную экосистему и служит лишь посредником по передаче созданного другими сервисами контента».

Эксперты отмечают, что запрет явно будет временным, поскольку юристы Disney, Fox и Warner уже готовят апелляцию, и суды высших инстанций наверняка прислушаются к их аргументам. «Несмотря на эту победу, Fubo не выиграть эту войну, поэтому все, чего на самом деле добился стриминг, так только выиграл для себя еще немного жизни на этом переполненном рынке», — пишет Variety.

Warner Bros. Discovery в кризисе

В один день с Disney о результатах второго квартала 2024 года отчиталась Warner Bros. Discovery. И вот основные выжимки из их отчета:

Общая выручка компании сократилась на 5% и составила 9,7 млрд долларов.

Количество подписчиков Max и Discovery+ за квартал выросло на 3,6 миллиона и составило 103,3 миллиона человек.

При этом стриминговые сервисы и премиальные кабельные каналы компании во втором квартале принесли убытки в размере 107 млн долларов. В прошлом квартале они показали прибыль в размере 86 млн долларов.

Общий убыток компании за второй квартал составил 9,98 млрд долларов. Основная причина — затраты, связанные с обесцениванием активов. Другими словами, руководство компании признало, что кабельные и телевизионные активы WBD упали в цене, и списало в убытки 9,1 млрд долларов.

В последнее время аналитики рынка все чаще говорят о том, что слияние Warner Bros. и Discovery не сработало. За прошедшие два с лишним года компания сильно потеряла в цене, стоимость акций упала на 70% (c 18 до 8 долларов), а рыночная капитализация снизилась с 27 млрд долларов до 18 миллиардов. Долги WBD составляют 42 миллиарда, а недавняя потеря прав на трансляцию игр НБА сильнее ухудшила прогнозы и, скорее всего, стала главной причиной проведенного обесценения активов. Решение Дэвида Заслава подать на НБА в суд вряд ли поможет возвращению прав, зато способно понизить шансы компании на совершение новых спортивных сделок в будущем.

Аналитики отмечают, что у WBD остается все меньше вариантов для исправления ситуации. Компания, судя по всему, уже отказалась от идеи вывести стриминговое и кинотеатральное направления в отдельный бизнес, опасаясь возможных судебных исков. На последнем отчете перед инвесторами Заслав заявил, что в ближайшем приоритете вывод Max на новые международные рынки и дальнейшее развитие тарифа с рекламой, который пока что представлен в 39 из 65 стран присутствия сервиса. Также в планах борьба с шерингом паролей и дальнейшая распродажа или закрытие активов.

30 сентября закрывается запущенный в 2017 году стриминговый сервис Boomerang, на котором была представлена классическая анимация компании — такие сериалы, как Looney Tunes, «Скуби-Ду», «Том и Джерри» и «Флинтстоуны». Большая часть контента (но не весь) переедет на Max, а все текущие подписчики Boomerang (стоимость подписки — 6 долларов в месяц) получат подписку на тариф без рекламы на Max (стоимость 16,99 в месяц).

По сообщениям инсайдеров, Заслав подумывает продать доли в игровом бизнесе компании, а также принадлежащий WBD польский телеканал TVN. По оценке Bank of America, продажа двух этих активов способна принести до 9 млрд долларов.

WBD перенесла на Max весь контент с сайта Cartoon Network. Теперь главная страница ресурса предлагает посетителям подписаться на Max.

Олимпиада пошла на пользу

Одно из немногих достижений WBD за последнее время — Олимпиада в Париже. Согласно данным компании, в Европе трансляции парижских Игр посмотрело в общей сложности 215 миллионов человек (с учетом телевизионных каналов и Max) — на 40 миллионов больше, чем смотрели Олимпиаду в Токио. Количество новых подписчиков за время Олимпиады превысило количество новых пользователей за время токийских Игр на 77%, но точных цифр представители WBD не назвали.

Хорошими цифрами может похвастаться и Peacock, показывавший игры в США. Согласно данным Nielsen, ежедневная аудитория Игр составляла 30 миллионов человек — на 75% больше, чем смотрело токийскую Олимпиаду.

Paramount+ впервые вышел в плюс, но компания несет убытки

Крис Маккарти, Брайан Роббинс и Джордж Чикс — недавно назначенная троица генеральных директоров Paramount Global — отчитались перед инвесторами об итогах второго квартала 2024 года.

Основные итоги таковы:

Paramount+ впервые вышел в плюс по итогам квартала, его прибыль составила 26 млн долларов. Однако третий и четвертый кварталы вновь будут убыточными — скажутся издержки на производство и приобретение контента.

За второй квартал число подписчиков стриминга сократилось на 2,8 миллиона и теперь составляет 68,4 миллиона человек. Основные причины оттока — отписка пользователей, подписавшихся исключительно ради трансляции Суперкубка, и выход из соглашения с южнокорейскими партнерами, по которому подписка на Paramount+ по умолчанию и бесплатно представлялась пользователям определенной продукции (какой конкретно, не уточняется). Тем не менее за счет повышения тарифов выручка от стриминга по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросла на 12%.

Начиная с 20 августа тарифы выросли еще: месячная подписка на Paramount+ Essential теперь обойдется в 7,99 доллара (было 5,99), а на Paramount+ с Showtime — в 12,99 доллара (было 11,99 доллара).

Общая выручка за квартал составила 6,8 млрд долларов — на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом Paramount Global закончила второй квартал с чистым убытком в 5,4 млрд долларов. Основная причина — те же затраты, связанные с обесценением активов, что у Warner Bros. Discovery.

Закрытия и сокращения в Paramount

Во время отчета перед инвесторами Маккарти, Роббинс и Чикс провозгласили курс на снижение издержек. За счет сокращений персонала и ликвидации и продажи ряда активов они планирует сэкономить до 500 млн долларов до конца этого года.

Руководители Paramount объявили, что до конца года работу потеряют 15% от американского штата компании. Сокращения пройдут практически во всех отделах, в том числе в маркетинге, связях с общественностью, юридическом и финансовом департаментах, и затронут около трех тысяч человек. По словам генеральных директоров, увольнения пройдут в три этапа и закончатся к началу октября. Это будет второе сокращение штата с начала года — в феврале работы лишились уже 800 человек.

16 августа руководители компании также закрыли Paramount TV Studios — одну из трех телестудий, принадлежавших Paramount. Она в основном отвечала за контент, производимый для других стримингов. Среди последних проектов — «Джек Ричер» (Prime Video) и «Бандиты во времени» (Apple TV+); теперь за производство этих и других шоу PTVS будет отвечать CBS Studios.

Кроме того, Paramount Global продала Savage Ventures ComicBook и PopCulture — два новостных сайта, входивших в структуру холдинга с 2018 года. Сотрудники ComicBook и PopCulture, впрочем, могут считать себя счастливчиками: новый владелец пообещал, что никаких сокращений в редакции не будет, а зарплаты останутся на прежнем уровне.

У Paramount появился было новый покупатель… и уже пропал!

Одним из условий сделки между Skydance и RedBird Capital и Paramount Global был 45-дневный период, в течение которого владелица Paramount Шэри Редстоун могла рассмотреть другие предложения. И за два дня до истечения этого срока у студии появился новый потенциальный покупатель — канадский медиамагнат Эдгар Бронфман-младший.

Бронфман предлагал за Paramount Global 6 миллиардов, в том числе 2,4 миллиарда в форме долгового и акционерного капитала, 1,5 миллиарда наличными (эти средства должны были пойти на оплату долгов Paramount) и 400 миллионов — в качестве компенсации Skydance за отказ от сделки. Еще 1,7 миллиарда предназначалось для всех акционеров компании, которые выразили бы желание продать свои пакеты.

Если бы Редстоун согласилась на предложение Бронфмана, именно он стал бы новым генеральным директором Paramount, заменив текущий триумвират генеральных в лице Джорджа Чикса, Криса Маккарти и Брайана Роббинса. Медиамагнат утверждал, что его предложение выгоднее условий Skydance и RedBird Capital по нескольким причинам.

Paramount осталась самостоятельной и независимой единицей.

Поскольку никакого слияния с другой медиакомпанией в таком случае не будет, сделка избежала бы долгого периода одобрения государственным регулятором.

Бронфман собирался изменить принципы управления компанией и дать право голоса акционерам. На сегодняшний момент 94% акций Paramount не дают своим владельцам права голоса в решении судьбы компании, а весь контрольный пакет голосующих акций принадлежит Редстоун.

Инсайдеры говорили, что Редстоун склонялась именно к предложению Бронфмана, совет директоров Paramount даже отсрочил принятие финального решения еще на две недели, до 5 сентября. Юристы Skydance Media в ответ обвинили Paramount в нарушении условий сделки и потребовали прекратить все переговоры с Бронфманом.

В итоге из сделки неожиданно вышел сам Бронфман. Согласно сведениям The Wrap, не все собранные им инвесторы оказались готовы в срочном порядке предоставить совету директоров Paramount финансовую отчетность, кто-то испугался возможных утечек в прессу.

Позитивную дискриминацию разберут в суде

Американский суд принял к рассмотрению иск Брайана Бенекера, работавшего координатором сценариев для телесериала CBS «Спецназ». Бенекер обвинил канал и компанию Paramount в расовой дискриминации цисгендерных белых мужчин. По его словам, ему несколько раз отказывали в повышении до полноправного сценариста из-за негласной квоты, по которой работу получали «менее квалифицированные представители определенных меньшинств». Представители CBS пытались уговорить судью отклонить иск, ссылаясь на свободу слова и на право создателей сериала и руководства канала нанимать на работу тех соискателей, которые лучше отражают интересы и ценности компании. Однако это не удалось — суду быть.

Реалити-шоу в кризисе

Согласно данным FilmLA, во втором квартале 2024 года производство реалити-шоу упало до рекордного за последние пять лет минимума. Если во втором квартале прошлого года производимые в Лос-Анджелесе проекты в общей сложности набрали 2013 съемочных дней, то в этом году это число сократилось до 868. При этом каналы практически перестали рисковать: девять из десяти самых популярных реалити-шоу 2023 года — это или новые сезоны популярных шоу, появившихся в эфире больше 10 лет назад, или их спин-оффы.

Variety отмечает, что падение популярности реалити-шоу связано с двумя основными причинами — с бюджетной экономией после пандемии и прошлогодних забастовок и с общим падением популярности телевизионных каналов. Издание подчеркивает, что рост популярности реалити-шоу и других бессценарных форматов после прошлой забастовки Гильдии сценаристов оказался обусловлен большей популярностью телевизионных и кабельных каналов тогда, в эру же стриминга реалити-шоу не смогли воспользоваться временным отсутствием конкуренции.

Что смотрят зумеры

Воспользовавшись данными Parrot Analytics, портал The Wrap собрал довольно подробную картину зрительских предпочтений зумеров — молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Оказывается, они в первую очередь предпочитают анимацию. Аудитория таких сериалов, как «Моя геройская академия», «Атака титанов», «One Piece. Большой куш», «Вселенная Стивена», «Неуязвимый» и «Войны клонов», по большей части состоит именно из людей в возрасте от 15 до 24 лет.

«Атака титанов»

Если говорить об игровых шоу, то здесь лидируют рассчитанные в первую очередь на молодежь «Эйфория» и «Уэнсдэй», а также Fallout, «Одни из нас», «Локи» и, что неожиданно, «Анатомия страсти». А вот такие шоу, как «Симпсоны» и «Мандалорец», молодежь интересуют мало. Не заинтересовал поколение Z и рассчитанный на них «Скотт Пилигрим жмет на газ».

Если посмотреть на кинотеатральные релизы, то также лидирует анимация. Это поколение составило большую часть аудитории «Гадкого я 4», «Соника 2 в кино», «Головоломки 2», «Кот в сапогах: Последнее желание» и «Я краснею». Молодежь интересуют и популярные франшизы: «Дэдпул и Росомаха», «Форсаж 10», «Барби» и «Годзилла и Конг: Новая империя» и романтические драмы вроде «Все закончится на нас» и «Претендентов». Во вселенных Marvel и DC предпочтения молодежи весьма необычны: «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Синий Жук» оказались среди поколения Z популярнее «Бэтмена» и третьих «Стражей Галактики».

Короткие новости

В свете кассовых провалов «Аргайла», «Наполеона» и «Убийц цветочной луны» Apple планирует отказаться от широкого кинотеатрального проката своих фильмов. Начиная с «Одиноких волков» картины стриминга будут получать ограниченный релиз и быстро появляться на Apple TV+. Исключение будет сделано лишь для F1 — дорогой и масштабной спортивной драмы Джозефа Косински о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли, которая выйдет в следующем году.

YouTube стал первой индивидуальной стриминговой платформой, доля которой в общем объеме просмотров в США по итогам месяца преодолела 10%. В предыдущие месяцы доля стриминга колебалась в районе 8–9%.

Netflix отчитался, что количество спонсоров тарифа с рекламой стриминга выросло на 150% по сравнению с прошлым годом. Так, например, спонсорами третьего сезона «Бриджертонов» выступили L’Oreal, Pure Leaf, Amazon Audible, Puig, Booking.com, Stella Artois и Hilton, а четвертого сезона «Эмили в Париже» — LVMH, COTY Gucci, Kaiku Caffee Latte, Aeromexico, L’Oreal, Google и Rakuten.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Alain Nogues / Getty Images, Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney, Peter Bischoff / Getty Images, Aleksander Kalka / NurPhoto via Getty Images, Hector Vivas / Getty Images