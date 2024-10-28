Все Джокеры — от худшего к лучшему

Хэмилл работал над образом Джокера дольше всех в этом списке. Только в качестве актера озвучания мультсериалов и фильмов анимационной вселенной DC (DCAU) он отслужил на постоянной основе 11 лет, с 1992 по 2003 год. А ведь впоследствии его привлекали и для других проектов, последний из которых вышел летом 2024-го («Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 3»). Суммарный стаж — более тридцати лет!

Но дело, разумеется, не в том, что Хэмилл заслуживает первого места за выслугу лет. Если другие актеры из этого списка воплощали по большей части какие-то отдельные черты первоначального Джокера, суперзлодей из DCAU — адаптация предельно полная и самая точная. У Хэмилла получился жестокий, изобретательный, страшный, неуравновешенный, властный преступник; он легко находит себе армию подручных и изобретает самые невероятные гаджеты; если надо, он объединяется с другими суперзлодеями, чтобы досадить Бэтмену и запугать Готэм. Актер довел до совершенства смех Джокера. Вряд ли кто-то в ближайшее время превзойдет этот неприятный каркающий хохот. Этот клоун-принц не исчезает после первого появления и регулярно сбегает из заключения, чтобы отомстить Бэтмену и другим супергероям, постоянно держит противников в напряжении. Конечно, нужно делать поправку на то, что анимационная вселенная DC создавалась с прицелом на детскую аудиторию, поэтому мультипликационный Джокер редко кого-то убивает в кадре, при этом сами убийства планирует вполне изощренные и безжалостные.

Апогеем карьеры Хэмилла в этой роли следует считать полнометражный мультфильм «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера», где Джокер не только умудряется перехитрить саму смерть (и окончательно уподобиться Бэтмену, имеющему планы на все случаи жизни), но и вселяет как в зрителя, так и в Бэт-семью леденящий ужас своей циничностью и жестокостью. Этот мультфильм доказывает, что злодей в исполнении Хэмилла был готов зайти куда дальше, чем другие экранные интерпретации. Недаром у анимационной ленты даже была цензурированная версия.

Если кажется, что мультяшному Джокеру все равно недостает садизма для полноты образа, то у Хэмилла был второй бенефис — в серии видеоигр Batman: Arkham. Эти игры воспроизводили готическую атмосферу фильмов Бёртона, удивительным образом совмещая приземленность и реализм Нолана с богатой комиксной (и анимационной мифологией). Здесь Джокер-Хэмилл более монструозный, чуть ближе к Леджеру, чем к Николсону. Главным образом в трилогии он терзает не Готэм, а самого Бэтмена и игрока вместе с ним, поэтому ощущения от встреч с клоуном совсем иные, нежели в качестве зрителя. Если вы слышали голосовое сообщение, которое злодей оставляет Темному Рыцарю в финале Arkham City, напевая песню «Only You», у вас вряд ли есть сомнения в том, кто на самом деле самый страшный, безумный и главный Джокер.