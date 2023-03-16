Александр Великий и Пингвин. Тихий интеллектуал в «После Янга» и злодей в «Сорвиголове» и «Фантастических тварях». Добродушный фермер в «Банши Инишерина» и коп с алкозависимостью в «Настоящем детективе». Колин Фаррелл давно доказал, что он не просто харизматичный красавчик, а по-настоящему тонкий и разноплановый актер. Он не боится экспериментировать и одновременно с ролями в голливудских блокбастерах снимался у Йоргоса Лантимоса, Терренса Малика и Софии Копполы.
За что Колин Фаррелл в начале карьеры заслужил репутацию самого плохого и ненадежного парня Голливуда? Почему изначально отказался от роли наемного киллера в «Залечь на дно в Брюгге»? На какие физические жертвы шел ради образа? И как болезнь сына изменила его жизнь?
В этом видеоэссе рассказываем про жизнь и карьеру Колина Фаррелла — возможно, самого разнопланового актера современности.
Сабрина Карабаева
Автор сценария
Колин Фаррелл родился в Дублине в семье профессионального футболиста Имона Фаррелла, игравшего за ирландский клуб «Шэмрок Роверс». Мальчик тоже хотел стать спортсменом. Его кумиром был Марадона, который в середине 1980-х как раз достиг пика карьеры. Однако еще больший эффект на Колина производил кинематограф: в детстве он вместе с сестрой смотрел ночами старые голливудские ленты и был поклонником Стива Маккуина и Мэрилин Монро. Перед сном он даже оставлял ей под подушкой конфеты и маленькие послания с текстом «Тебе стоит попробовать их. Я знаю, что ты умерла, но они правда вкусные».
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Авторы: Сабрина Карабаева, Анастасия Усанова