Александр Великий и Пингвин. Тихий интеллектуал в «После Янга» и злодей в «Сорвиголове» и «Фантастических тварях». Добродушный фермер в «Банши Инишерина» и коп с алкозависимостью в «Настоящем детективе». Колин Фаррелл давно доказал, что он не просто харизматичный красавчик, а по-настоящему тонкий и разноплановый актер. Он не боится экспериментировать и одновременно с ролями в голливудских блокбастерах снимался у Йоргоса Лантимоса, Терренса Малика и Софии Копполы.

За что Колин Фаррелл в начале карьеры заслужил репутацию самого плохого и ненадежного парня Голливуда? Почему изначально отказался от роли наемного киллера в «Залечь на дно в Брюгге»? На какие физические жертвы шел ради образа? И как болезнь сына изменила его жизнь?

В этом видеоэссе рассказываем про жизнь и карьеру Колина Фаррелла — возможно, самого разнопланового актера современности.