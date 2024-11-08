Как мозг воспринимает кино? Рассказывает нейробиолог Вячеслав Дубынин

Чем отличается просмотр цветного кино от черно-белого? Вредят ли нам хорроры? И почему во время фильма так хочется попкорна? Обо всем этом мы поговорили с Вячеславом Дубыниным — доктором биологических наук, специалистом в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии. Только что вышла его новая книга «Мозг: еда и новизна. Почему нас тянет к новому и вкусному» (издательство «Бомбора»). Ее уже можно читать и слушать эксклюзивно в Яндекс Книгах.
Вячеслав Дубынин
Доктор биологических наук, специалист в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии
— Почему, когда смотришь кино, хочется попкорна? Или чипсов!
— Такое «хочется» — пример формирования ассоциативной привычки, обучения и настройки наших нейросетей. Если сочетать что-то даже не очень вкусное с просмотром интересных фильмов, еда становится частью ритуала, и эта привычка закрепляется при каждом посещении кинотеатра. А потом вполне может распространиться и на ситуацию, когда вы смотрите сериал, сидя дома на диване. Берегитесь, лишние углеводы, да еще и обжаренные в масле, — это не самый полезный перекус.
— Откуда берется непреодолимое желание посмотреть еще одну серию даже в ущерб сну?
— Еще одна серия — это дополнительный поток положительных эмоций, связанных с новизной (выделение дофамина), остротой и непредсказуемостью сюжета (норадреналин), со сценами любви и страсти (эндорфины, окситоцин). Остановить этот поток не так просто, как кажется, и пусть подождут неотложные дела и тем более сон, который многим из нас представляется почти пустой тратой времени. Но это не так, сон — очень важное для мозга и организма состояние. И спать не менее шести часов в сутки (а лучше — 7,5–8 часов) — очень важное условие нашей эффективности и хорошего самочувствия. Так что некоторым будильник имеет смысл ставить не только на подъем, но и на отбой, чтобы не травмировать без нужды нервную систему недосыпом.
— Почему тяжело заставить себя посмотреть трехчасовой фильм, но при этом проглотить сезон сериала можно запросто?
— Фильм фильму и сериал сериалу рознь, но обычно оказывается, что сюжет фильмов сложнее и требует более напряженной работы мозга. За три часа накопится информация о множестве сцен, персонажей, сюжетных линий, о замыслах режиссера и сценариста. В сериале каждая серия обычно идет 30–50 минут, из серии в серию переходят все те же ключевые герои, которые вам уже знакомы, то есть уровень новизны не так велик.
Более того, появляется комфорт встречи с добрыми знакомыми. Мы ведь не только любим новизну, но и хотим возвращаться туда, где многое известно, проверено, надежно. Закончился первый сезон? А давай-ка сразу посмотрим второй!
— Правда ли, что можно отупеть, если смотреть много сериалов?
— Наш мозг настроен на многообразие потоков информации. И два важнейших варианта — работа на вход, на восприятие и работа на выход, на перенос полученных знаний в реальную жизнь, запуск непосредственного взаимодействия с людьми и миром. Узнавать что-то — более комфортная и безопасная задача. Всё под контролем, всегда можно нажать на паузу. Но полный цикл все же подразумевает проверку увиденного и услышанного на практике. Без этого наши нейросети действительно могут отупеть, упроститься, снизить число контактов-синапсов. Три четверти из них все же связаны с реальными движениями, общением, творчеством — в общем, с ситуациями, когда мы активно воздействуем на мир, получаем и оцениваем результаты своего поведения. Можно еще сравнить это с едой: мы потребляем пищу, чтобы двигаться, и если только есть при минимуме движений, то наберешь вес и здоровье испортишь.
— Насколько с точки зрения мозга эффективно учить иностранные языки по фильмам и сериалам в оригинале? Успевает ли мозг что-то усваивать или все вылетает в трубу — посмотрел и забыл?
— Фильмы и сериалы создают мощные эмоции, позволяют легко повторить (перемотать) разные эпизоды и ситуации. Так что это важный компонент изучения иностранных языков. Но, конечно, не единственный. Самое ключевое — от восприятия речи и запоминания слов перейти к практике. И тут на наших глазах рождаются интерактивные технологии, когда вы можете беседовать с героями любимого фильма, попадать внутрь эпизодов. Это крутые новые разработки, в том числе с использованием дипфейков.
— Как жанровое кино влияет на мозг? Правда ли, что хоррорами можно расшатать нервную систему, а комедии полезны?
— Жанровые сериалы с доминирующими состояниями тревоги и страха (хорроры) или веселой игры и юмора (комедии) эффективно воздействуют на центры эмоций в нашем мозге. Профессионально выстроенный визуальный ряд, реплики персонажей, невербальная коммуникация (крики боли и отчаяния, возгласы изумления, смех) — все это реально работает.
Вопрос: нужны ли зрителю эти эмоции? Ответ: некоторым из зрителей точно нужны. Ужастики позволяют ощутить собственную безопасность и получить дешевый адреналин, на несколько секунд идентифицируя себя с героиней, висящей над пропастью или убегающей от вампира. Если идентификация затягивается, становится по-настоящему страшно, и в такой ситуации зритель может остановить просмотр. Поэтому так важно, чтобы в хоррорах на спине чудовища была заметна молния.
С комедиями та же история: одному смешно, для другого шутки слишком плоские, а третий вообще ничего не понял… Поэтому супержанр — боевики. Оказаться на стороне добра и вместе с очередным суперагентом или Бильбо Беггинсом победить темные силы — это важно и интересно практически каждому.
— Почему нас тошнит, когда мы видим что-то гадкое на экране? И вообще, могут ли реально передаваться телесные ощущения или это психосоматика, впечатлительность?
— Фильм (так же как театр и даже книга) предлагает нам атмосферу игры: давай на часок допустим, что ты принимаешь все происходящее на экране за чистую монету, за реальные события. И если зритель согласен, он открывает себя потоку визуальных и слуховых образов. Его память резонирует, запускаются эмоции и реакции организма. Может, вы и не побежите вместе с персонажем по квартире или кинозалу, но микросокращения мышц ног, а еще реакции сердца, зрачка, потовых желез приборы легко зарегистрируют.
Мозг с детства учится реагировать на мимику, жесты, позы окружающих (часть таких знаний, кстати, врожденная), в нем уже заложена информация о том, как выглядят черви и нечистоты (если мы про гадость), и вот вас уже тошнит.
Все это обеспечивают особые системы зеркальных нейронов; их работа — одна из основ впечатлительности. Зеркальные нейроны переносят на нас чужие эмоции, запускают реакции мышц и внутренних органов (психосоматика). Это единый комплекс событий, который в момент запуска опирается на определенные триггеры (телесные ощущения). Так что не нужно противопоставлять ощущения, впечатлительность и психосоматику. Все это звенья одной цепи реакций мозга и психики. Так же, кстати, работает социальная реклама: вам показали страшное видео про вред курения, мозг впечатлился и запомнил. И вот вас уже тошнит при виде и запахе сигареты. Чем не психосоматика?
— Есть ли с точки зрения нейробиологии какая-то разница между просмотром черно-белого и цветного кино?
— Визуальный ряд, возникающий на экране, может приближаться к действительности или удаляться от нее. Черно-белое кино реально дальше от настоящего мира (следующий уровень дистанцирования — мультипликация). Если картинка очень похожа на действительность (скажем, прекрасный 3D-фильм), то у мозга почти не остается вычислительных ресурсов на обработку и анализ — тут бы за восприятием успеть. И тогда фильм прежде всего зрелище, в тонкости сюжета вникать не успеваешь.
Ограничение уровня зрелищности, более камерная съемка, переход к черно-белой картинке — шаг в сторону условности и обобщения. Он делает кино более «интеллектуальным», то есть успевают срабатывать центры мышления, памяти, возникнуть сложные ассоциации и обобщения.
Тут, впрочем, ремарка: если даже самый зрелищный фильм вы смотрите не в первый раз, вау-эффекты прекрасной картинки отходят в сторону, и начинаешь видеть тонкий (или кривой) сюжет, прекрасную (или не очень) игру актеров.
— Почему новые фильмы так сложно решиться посмотреть, а какой-нибудь «Дьявол носит Prada» мы легко пересматриваем по сто раз?
— Сложно решиться посмотреть? Да это просто в рекламу фильма не очень вложились! Если она мощная и дорогая, тревога (вдруг не понравится?) и лень (не очень-то хочется) отступают в сторону. Любопытство — важнейший драйвер нашего поведения и положительных эмоций.
А пересматриваем мы что-то любимое, поскольку, во-первых, это фильм-шедевр, и можно раз за разом ловить в мимике Мэрил Стрип все новые оттенки. Во-вторых, в фильме все уже известно, и это комфорт и контроль. Вы предвкушаете каждую очередную шутку и ждете: вот сейчас Эмили Блант выдаст реплику про сырный кубик. В-третьих, для вас этот фильм связан с очень личными воспоминаниями детства, юности, зрелости… Список можно продолжать, но это будет все та же история выбора между новым и знакомым — только что написанным хитом и классической мелодией, встречей со старыми друзьями или новой компанией, отдыхом в неизведанном месте или «давай вернемся в тот отель, где мы были прошлым летом, мы еще не все посмотрели».
В целом для нашего мозга важна и естественна гармония нового и привычного. Новое прекрасно, но слишком много нового — перегруз и даже тревога. Так что комфорт хорошо знакомого и уютного тоже чрезвычайно значим. Особенно если в реальной жизни стресса и так хватает.
— Почему так хочется увидеть кино и сериалы, которые запрещают или цензурируют?
— Препятствия на самых разных уровнях (от «посторонним вход воспрещен» до табуированных цензурой тем) включают в нашем мозге программы свободы. О программах этих писал еще академик Иван Петрович Павлов (есть у него такая любопытная книжечка — «Рефлекс свободы», рекомендую).
Так что фраза «запретный плод сладок» опирается на вполне реальную нейрофизиологию, и преодолевать препятствия для любого сложного мозга — важнейшая задача. Поэтому жук пытается выбраться из спичечного коробка, а хомяк или попугайчик — из своей клетки, поэтому граф Монте-Кристо скребет стены замка Иф и так далее.
Непреодолимые препятствия для многих становятся источником негативных эмоций, такие люди по темпераменту более свободолюбивы, а прорваться за барьер — это мощные позитивные переживания, прежде всего адреналиновые и норадреналиновые.
— Почему кому-то проще дождаться всего сезона сериала (как, например, делает Netflix, выкладывая сразу сезон целиком), чем ждать выхода по одной серии раз в неделю? Почему многим первый механизм ближе?
— Тут проявляется то, что в нейромаркетинге называют отложенным удовольствием, а в быту — терпение. На уровне физиологии мозга это конкуренция лобной (префронтальной) коры и коры теменно-височной. Первая хочет позитива прямо сейчас, она импульсивна, эмоциональна, всегда на низком старте. Получил деньги — тут же истратил; вышла серия — уже через пять минут смотрим. Теменно-височная кора содержит нейросети мышления, прогнозирует, вычисляет вероятности успехов и неудач, строит долгие планы: копит деньги, учит иностранные языки, ждет появления сезона целиком. Это гораздо более сложная задача, тут явно работают воля и осознанность — одни из самых уникально человеческих функций мозга (и об этом же всем известная история про «зефирный эксперимент»).
Программы немедленного удовольствия и удовольствия отложенного постоянно конкурируют, и для некоторых это может быть отдельным источником стресса. Netflix убирает этот стресс, выкладывая весь сезон. Гуманно, но кого-то лишает азарта ожидания.
— Почему останавливаешь просмотр даже чего-то интересного из-за сцены неловкого поведения персонажа?
— Неловкое, глупое, вызывающее порицание окружающих поведение героя — на все это реагируют наши зеркальные нейроны. И вот уже нам самим стыдно, пошли негативные эмоции, нажимаем на паузу, а в знакомом фильме перематываем. Зачем режиссеры и сценаристы включают это в сюжет? Дело в том, что все эмоции важны — как позитивные, так и негативные. Негативные — сильнодействующее средство, которое помогает (если это социально обусловленные переживания) перестроить наше собственное поведение, сделать зрителя смелее, любопытнее, эмпатичнее. Да-да, воспитательная функция кино никуда не делась, и чем значимее персонаж либо актер, тем больше его влияние на мозг зрителя вплоть до косплеев, конкурсов двойников и прочих фанатских движений.
Подчеркну: речь идет именно о социально обусловленных негативных эмоциях, а не о каком-нибудь ужасе от приближения чудовища. Путь героя (арка персонажа) нередко начинается с его неловкости и плохой адаптированности, бестолковости, а в конце истории вот какой удалец и богатырь получился! А раз у него вышло, то и у вас получится!
— Сколько фильмов может запомнить человек? Почему мы можем полностью забыть фильм, который смотрели всего пару лет назад, даже если он нам понравился?
— Следует различать «вспоминаю, что я это видел» и «помню в деталях, могу пересказать». В классических экспериментах по психологии памяти добровольцам показывали сотни слайдов с пейзажами, лицами людей, животными, меняя слайд каждые пару секунд. Через несколько дней добровольцы вспоминали (описывали) лишь десяток-полтора картинок, но при повторном показе очень точно отвечали, видели ли уже изображение или оно новое.
То есть мозг помнит гораздо больше, что можно легко извлечь из хранения. Так что запоминаем мы многие сотни и тысячи фильмов, а вот в активном доступе информации не так много. Фильм понравился? Это первый этап. Для более прочной фиксации его нужно пересказать, подискутировать о находках режиссера, написать пост и прочее («дать обратную связь»). Тогда не забудете. А иначе быстро уйдет в архив.
Но вот ситуация: друзья зовут вас на просмотр классного фильма, и уже на втором эпизоде вы понимаете, что видели его пару лет назад. А еще через полчаса сюжет в общих чертах всплывает из глубин ваших нейросетей. Да, именно так работает наша память: значимое и регулярно используемое сохраняет в активе (на рабочем столе), все остальное постепенно архивирует, убирает детали и в конце концов может вообще потерять (та самая пропасть Забвения в мультике «Головоломка»).
— Чем отличается просмотр кино в одиночку от просмотра в компании или в кинотеатре?
— При просмотре в группе работают зеркальные нейроны, которые усиливают реакции других зрителей. Так что публичные зрелища — это отдельные мощные эмоции, и особый очень важный способ взаимодействия с фильмом да и с любым другим культурным событием. Если все происходит дома в небольшой компании — уже неплохо, зеркальные нейроны функционируют, эмоций заметно больше, еще и максимально комфортно. Вокруг свои, никакой тревоги, можно тут же обмениваться впечатлениями.
В кинотеатре вас могут раздражать, нервировать соседи, но в этом случае (в толпе) эмоциональная синхронизация реализуется особенно эффективно. Не говоря уже о качестве звука и картинки. А еще в толпе, где нас никто не знает, мы можем более непосредственно проявлять эмоции, чем в кругу друзей и близких. Срабатывает эффект обезличивания, у которого есть как плюсы, так и минусы. Итак, мы социальны, и потому публичные зрелища мощно усиливают эмоции, активируют восприятие и память. Следовательно, такой опыт хотя бы иногда следует повторять, он того заслуживает.
Автор: Кристина Ятковская