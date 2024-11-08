Как мозг воспринимает кино? Рассказывает нейробиолог Вячеслав Дубынин

— Наш мозг настроен на многообразие потоков информации. И два важнейших варианта — работа на вход, на восприятие и работа на выход, на перенос полученных знаний в реальную жизнь, запуск непосредственного взаимодействия с людьми и миром. Узнавать что-то — более комфортная и безопасная задача. Всё под контролем, всегда можно нажать на паузу. Но полный цикл все же подразумевает проверку увиденного и услышанного на практике. Без этого наши нейросети действительно могут отупеть, упроститься, снизить число контактов-синапсов. Три четверти из них все же связаны с реальными движениями, общением, творчеством — в общем, с ситуациями, когда мы активно воздействуем на мир, получаем и оцениваем результаты своего поведения. Можно еще сравнить это с едой: мы потребляем пищу, чтобы двигаться, и если только есть при минимуме движений, то наберешь вес и здоровье испортишь.