Южная готика, японские кассеты и корейский экзорцизм. Советуем 10 хорроров на Хеллоуин

Что посмотреть в Хеллоуин? Редакция Кинопоиска советует несколько фильмов (и один сериал!) на любой вкус — от каннибальского вестерна и корейского экзорцизма до остросоциального казахского хоррора и американского ситкома про привидений. Все эти фильмы можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.
Чрезвычайно мрачный аргентинский фильм про мир, в котором смутное потустороннее зло так крепко пустило корни, что выкорчевать их никто уже не надеется — можно только отойти в сторону.
Братья-фермеры натыкаются на труп экзорциста и неподалеку находят его клиента, гниющего заживо из-за дьявольского проклятья. Они решают отвезти того подальше, но вирус зла начинает стремительно распространяться. Правила игры зрителю никто не объясняет, что может раздражать, но в конечном счете это играет «Одержимым» на руку — так все выглядит еще безнадежнее. Пленных здесь не берут. Режиссер Демиан Рунья — автор не менее примечательного (и такого же страшного) хоррора «Оцепеневшие от страха».
Журналистка Рэйко Асакава (Нанако Мацусима) узнает историю о проклятой видеокассете, которая убивает всех, кто ее посмотрит. Родная племянница уже погибла, теперь на очереди сама Рэйко. У журналистки есть неделя, чтобы разобраться, как снять проклятие.
Культовая лента, ставшая одним из самых кассовых японских фильмов ужасов; экранизация одноименного романа, определившая на годы вперед развитие J-хоррора; феномен масскульта, породивший целую франшизу. А еще просто-напросто жуткое кино, испугавшее несколько поколений детей и взрослых. Хидэо Наката не злоупотребляет скримерами и не шокирует расчлененкой. Вместо них — гнетущий саспенс, жонглирование фольклорными образами и философские размышления об опасности технологического прогресса. Все, кто посмотрел «Звонок» в нулевые, до сих пор косо поглядывают на стационарные домашние телефоны и видеокассеты.
После свидания с парнем Джей (Майка Монро) получает от него необычный «подарок»: он передает ей половым путем… проклятие. Теперь нечто желающее убить ее постоянно преследует девушку. Она может либо всю жизнь убегать (существо движется медленно, но верно), либо передать проклятие другому, занявшись с ним сексом.
В культовом хорроре Дэвида Роберта Митчелла почти полностью отсутствуют скримеры и кровавые сцены. Вместо них режиссер делает ставку на паранойю, которая не даст зрителю расслабиться ни на секунду во время просмотра. Вы будете приглядываться к каждой улочке и постоянно чувствовать приближение невидимой угрозы, так же как это делает главная героиня. А еще «Оно приходит за тобой» — идеальный фильм, чтобы переоткрыть для себя хоррор в его современном замедленном темпе.
В казахском ауле Болашак (в переводе на русский — Будущее) живут по законам прошлого. Беспредельщик и сын влиятельного скотовода насилует местную красавицу. Чтобы избавить девушку от позора, а парня — от тюрьмы, родители молодых договариваются о женитьбе. Такая вот традиция — дастур. Но решение вызывает мрачные последствия. В доме насильника начинается чертовщина: летают мухи, бродят духи, а телята в хозяйстве рождаются двухголовыми.
Режиссер клипов «Ирины Кайратовны» Куаныш Бейсек как будто повторяет путь Джордана Пила. Начав карьеру с легкого юмористического формата, свой первый полный метр он посвящает остросоциальной тематике, но раскрывает ее через находящийся сейчас на пике хоррор (привет жанру: один из героев носит бейсболку с «Изгоняющим дьявола»). В начале — драма, в финале — эффектная сцена экзорцизма и неплохой твист, а на титрах — самое страшное, статистика реальных изнасилований в Казахстане.
Мистическое и причудливое размышление о трагическом упоении искусством, которое поглощает, разъедает, но не оставляет ничего взамен, кроме собственной тени. В Петербурге начала XX века, в полупрозрачном мире роскошных, но затхлых интерьеров, пыльных зеркал и обветшалых салонов, именитый художник-оформитель Платон Андреевич (Виктор Авилов) по-пигмалионовски создает восковую куклу по образу своей утраченной возлюбленной и внезапно встречает женщину, невероятно на нее похожую. Фантазм оживает и одномоментно становится проклятием главного героя.
Тема обреченности всегда стремится к вопросу о смерти, но здесь она скрыта за тонкой кружевной вуалью (или тонким слоем пыли) и едва различима за театральными играми позднего декаданса, угадывающегося в тихой меланхолии персонажей с застывшими улыбками на мертвенно-бледных лицах. Фильм кажется исключенным из достояния советской фильмографии, тем не менее он петербургский до последней пылинки. Бездна неизбежна, и умирать мы будем под бунтарский аккомпанемент самозабвенной музыки Сергея Курёхина.
Пожилой шериф маленького городка (Курт Рассел) собирает отряд, чтобы отправиться спасать дочку доктора, которую похитили индейцы-каннибалы. В команду входят растерянный заместитель шерифа (Ричард Дженкинс), самоуверенный стрелок (Мэттью Фокс) и жених девушки (Патрик Уилсон), у которого развивается гангрена ноги.
Писатель и музыкант С. Крэйг Залер дебютировал с вестерном-хоррором, который не остался в тени вышедшей спустя два месяца «Омерзительной восьмерки» Тарантино, где главную роль также играл роскошно усатый Рассел. Фильм не стал хитом проката, но возвестил о появлении самобытного жанрового режиссера, за которым стоит следить (и последующие работы автора доказали это). Залер не постеснялся показаться неполиткорректным и даже правым, когда вывел в качестве злодеев племя недоразвитых троглодитов и использовал устаревший троп дамы в беде. При этом дебютанту удалось остроумно смешать Джона Форда с Элаем Ротом — сцена скальпирования застревает томагавком у зрителя в голове.
Саманта (Роуз Макайвер) и Джей (Уткарш Амбудкар) переезжают из Нью-Йорка в роскошный загородный особняк, доставшийся девушке в наследство. Подарком судьбы они распоряжаются рационально и решают открыть небольшую уютную гостиницу. Однако в этом доме они не одни: он густо населен призраками из разных эпох, которые привыкли к тишине и покою. Настоящие жильцы этого места решают извести незваных гостей. Из-за одной из их проделок Саманта падает с лестницы и неожиданно приобретает способность видеть и слышать духов.
«Призраки» — это забавная и изобретательная комедия, которая умело играет на отсылках к истории разных временных периодов и американской поп-культуре. Вот, например, партия игры в Dungeons & Dragons, но с одним нюансом: игроки — призраки, а мастер — муж главной героини, который не может их видеть и слышать. Или тысячелетний призрак, который идет к психологу, но рассказывать о своих не очень современных проблемах (например, убийство лучшего друга) ему приходится с помощью живых. В общем, не столько страшно, сколько смешно. Для тех, кто любит веселую изнанку Хеллоуина.
Самоуверенная молодая шаманка вместе со своим помощником берется за новое дело: судя по всему, семью состоятельных мигрантов, переехавших из Южной Кореи в США, поразило проклятие, передавшееся по наследству. Чтобы избавиться от него, нужно эксгумировать останки покойного дедушки и провести ритуал. Но опытный геомант советует к одинокой и безымянной могиле не прикасаться. Как показывают дальнейшие события, это было бы в высшей степени разумно.
По корейским стандартам фильм, скорее, простой, по общечеловеческим — довольно внушительный. Самая удачная часть, как нередко бывает в хоррорах, — первая половина. Когда нечистая сила все-таки покажет себя, это не страшно, зато, как только в могиле найдут двухметровый гроб, стоящий почему-то вертикально и обмотанный колючей проволокой, захочется зажмуриться. Впрочем, и ближе к концу есть бойкие моменты: актер Чхве Мин-щик орудует уже не молотом, как в «Олдбое», а окровавленным черенком, но по-прежнему превосходен.
В американской глухомани постепенно ветшает проклятая ферма семейства Грэм, которое много лет назад поразила трагедия. Сын Элай (Ник Стал) промышляет мутными аферами вдали от дома и отсидел срок за растление несовершеннолетней девушки, дочь Мэри (Келли Гарнер) тоже покинула родное гнездо и пытается завести ребенка. Только их брат Томас (Скотт Хэйз) продолжает жить на ферме, где его постоянно поучает набожный отец с алкозависимостью Иосия (Роберт Патрик).
«Шепоты мертвого дома» — это мрачный и тягучий (не путать с тягомотным!) представитель жанра южной готики. Главные герои тут — религиозная одержимость, распад и безумие. Никаких демонов и призраков (в прямом смысле этого слова) в кадре нет, но от фильма Винсента Грэшоу все равно веет замогильным холодом и сырой землей. А в лучшей части (лента поделена на три главы) речь идет о нацистском золоте и цыганском проклятии.
В одной обычной американской семье умирает старая скрытная бабушка. На следующий день кто-то оскверняет могилу усопшей, и ее дочери кажется, будто та явилась к ней в мастерскую. Но это только начало кошмара.
Сложно поверить, но этот культовый фильм — всего лишь режиссерский дебют. Ари Астер возводит привычную для хоррора историю о семейном проклятии до уровня древнегреческой трагедии. Проклятие здесь — способ поговорить про чувство вины, которое передается через поколения и со временем порабощает людей полностью, становясь тем самым неотвратимым роком. Сам режиссер неохотно рассказывает о своей семье, но отношения с родителями и старшими родственниками — явно небезразличная ему тема (см. «Все страхи Бо»).
С годами «Реинкарнация» становится только актуальнее и страшнее. Стоит отдельно отметить выдающиеся роли Тони Коллетт и Милли Шапиро, чьи героини переживают по-настоящему жуткие трансформации, которые пугают не меньше «Субстанции».