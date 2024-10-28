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Южная готика, японские кассеты и корейский экзорцизм. Советуем 10 хорроров на Хеллоуин

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Что посмотреть в Хеллоуин? Редакция Кинопоиска советует несколько фильмов (и один сериал!) на любой вкус — от каннибальского вестерна и корейского экзорцизма до остросоциального казахского хоррора и американского ситкома про привидений. Все эти фильмы можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

«Одержимые злом»

Чрезвычайно мрачный аргентинский фильм про мир, в котором смутное потустороннее зло так крепко пустило корни, что выкорчевать их никто уже не надеется — можно только отойти в сторону.

Братья-фермеры натыкаются на труп экзорциста и неподалеку находят его клиента, гниющего заживо из-за дьявольского проклятья. Они решают отвезти того подальше, но вирус зла начинает стремительно распространяться. Правила игры зрителю никто не объясняет, что может раздражать, но в конечном счете это играет «Одержимым» на руку — так все выглядит еще безнадежнее. Пленных здесь не берут. Режиссер Демиан Рунья — автор не менее примечательного (и такого же страшного) хоррора «Оцепеневшие от страха».

Никита Демченко

Автор медиа Кинопоиска

«Звонок» (1998)

Журналистка Рэйко Асакава (Нанако Мацусима) узнает историю о проклятой видеокассете, которая убивает всех, кто ее посмотрит. Родная племянница уже погибла, теперь на очереди сама Рэйко. У журналистки есть неделя, чтобы разобраться, как снять проклятие.

Культовая лента, ставшая одним из самых кассовых японских фильмов ужасов; экранизация одноименного романа, определившая на годы вперед развитие J-хоррора; феномен масскульта, породивший целую франшизу. А еще просто-напросто жуткое кино, испугавшее несколько поколений детей и взрослых. Хидэо Наката не злоупотребляет скримерами и не шокирует расчлененкой. Вместо них — гнетущий саспенс, жонглирование фольклорными образами и философские размышления об опасности технологического прогресса. Все, кто посмотрел «Звонок» в нулевые, до сих пор косо поглядывают на стационарные домашние телефоны и видеокассеты.

Полина Самсонова

Редактор соцсетей Кинопоиска

«Оно приходит за тобой» (2014)

После свидания с парнем Джей (Майка Монро) получает от него необычный «подарок»: он передает ей половым путем… проклятие. Теперь нечто желающее убить ее постоянно преследует девушку. Она может либо всю жизнь убегать (существо движется медленно, но верно), либо передать проклятие другому, занявшись с ним сексом.

В культовом хорроре Дэвида Роберта Митчелла почти полностью отсутствуют скримеры и кровавые сцены. Вместо них режиссер делает ставку на паранойю, которая не даст зрителю расслабиться ни на секунду во время просмотра. Вы будете приглядываться к каждой улочке и постоянно чувствовать приближение невидимой угрозы, так же как это делает главная героиня. А еще «Оно приходит за тобой» — идеальный фильм, чтобы переоткрыть для себя хоррор в его современном замедленном темпе.

Дима SuperVHS

Креативный директор Кинопоиска

«Дастур» (2024)

В казахском ауле Болашак (в переводе на русский — Будущее) живут по законам прошлого. Беспредельщик и сын влиятельного скотовода насилует местную красавицу. Чтобы избавить девушку от позора, а парня — от тюрьмы, родители молодых договариваются о женитьбе. Такая вот традиция — дастур. Но решение вызывает мрачные последствия. В доме насильника начинается чертовщина: летают мухи, бродят духи, а телята в хозяйстве рождаются двухголовыми.

Режиссер клипов «Ирины Кайратовны» Куаныш Бейсек как будто повторяет путь Джордана Пила. Начав карьеру с легкого юмористического формата, свой первый полный метр он посвящает остросоциальной тематике, но раскрывает ее через находящийся сейчас на пике хоррор (привет жанру: один из героев носит бейсболку с «Изгоняющим дьявола»). В начале — драма, в финале — эффектная сцена экзорцизма и неплохой твист, а на титрах — самое страшное, статистика реальных изнасилований в Казахстане.

Варя Смирнова

Фоторедактор Кинопоиска

«Господин оформитель» (1988)

Мистическое и причудливое размышление о трагическом упоении искусством, которое поглощает, разъедает, но не оставляет ничего взамен, кроме собственной тени. В Петербурге начала XX века, в полупрозрачном мире роскошных, но затхлых интерьеров, пыльных зеркал и обветшалых салонов, именитый художник-оформитель Платон Андреевич (Виктор Авилов) по-пигмалионовски создает восковую куклу по образу своей утраченной возлюбленной и внезапно встречает женщину, невероятно на нее похожую. Фантазм оживает и одномоментно становится проклятием главного героя.

Тема обреченности всегда стремится к вопросу о смерти, но здесь она скрыта за тонкой кружевной вуалью (или тонким слоем пыли) и едва различима за театральными играми позднего декаданса, угадывающегося в тихой меланхолии персонажей с застывшими улыбками на мертвенно-бледных лицах. Фильм кажется исключенным из достояния советской фильмографии, тем не менее он петербургский до последней пылинки. Бездна неизбежна, и умирать мы будем под бунтарский аккомпанемент самозабвенной музыки Сергея Курёхина.

Михаил Моркин

Редактор списков медиа Кинопоиска

«Костяной томагавк» (2015)

Пожилой шериф маленького городка (Курт Рассел) собирает отряд, чтобы отправиться спасать дочку доктора, которую похитили индейцы-каннибалы. В команду входят растерянный заместитель шерифа (Ричард Дженкинс), самоуверенный стрелок (Мэттью Фокс) и жених девушки (Патрик Уилсон), у которого развивается гангрена ноги.

Писатель и музыкант С. Крэйг Залер дебютировал с вестерном-хоррором, который не остался в тени вышедшей спустя два месяца «Омерзительной восьмерки» Тарантино, где главную роль также играл роскошно усатый Рассел. Фильм не стал хитом проката, но возвестил о появлении самобытного жанрового режиссера, за которым стоит следить (и последующие работы автора доказали это). Залер не постеснялся показаться неполиткорректным и даже правым, когда вывел в качестве злодеев племя недоразвитых троглодитов и использовал устаревший троп дамы в беде. При этом дебютанту удалось остроумно смешать Джона Форда с Элаем Ротом — сцена скальпирования застревает томагавком у зрителя в голове.

Полина Самсонова

Редактор соцсетей Кинопоиска

«Призраки» (2021 — н. в.)

Саманта (Роуз Макайвер) и Джей (Уткарш Амбудкар) переезжают из Нью-Йорка в роскошный загородный особняк, доставшийся девушке в наследство. Подарком судьбы они распоряжаются рационально и решают открыть небольшую уютную гостиницу. Однако в этом доме они не одни: он густо населен призраками из разных эпох, которые привыкли к тишине и покою. Настоящие жильцы этого места решают извести незваных гостей. Из-за одной из их проделок Саманта падает с лестницы и неожиданно приобретает способность видеть и слышать духов.

«Призраки» — это забавная и изобретательная комедия, которая умело играет на отсылках к истории разных временных периодов и американской поп-культуре. Вот, например, партия игры в Dungeons & Dragons, но с одним нюансом: игроки — призраки, а мастер — муж главной героини, который не может их видеть и слышать. Или тысячелетний призрак, который идет к психологу, но рассказывать о своих не очень современных проблемах (например, убийство лучшего друга) ему приходится с помощью живых. В общем, не столько страшно, сколько смешно. Для тех, кто любит веселую изнанку Хеллоуина.

Александр Омолоев

Новостной редактор Кинопоиска

«Проклятие „Зов могилы“» (2024)

Самоуверенная молодая шаманка вместе со своим помощником берется за новое дело: судя по всему, семью состоятельных мигрантов, переехавших из Южной Кореи в США, поразило проклятие, передавшееся по наследству. Чтобы избавиться от него, нужно эксгумировать останки покойного дедушки и провести ритуал. Но опытный геомант советует к одинокой и безымянной могиле не прикасаться. Как показывают дальнейшие события, это было бы в высшей степени разумно.

По корейским стандартам фильм, скорее, простой, по общечеловеческим — довольно внушительный. Самая удачная часть, как нередко бывает в хоррорах, — первая половина. Когда нечистая сила все-таки покажет себя, это не страшно, зато, как только в могиле найдут двухметровый гроб, стоящий почему-то вертикально и обмотанный колючей проволокой, захочется зажмуриться. Впрочем, и ближе к концу есть бойкие моменты: актер Чхве Мин-щик орудует уже не молотом, как в «Олдбое», а окровавленным черенком, но по-прежнему превосходен.

Марат Шабаев

Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

«Шепоты мертвого дома» (2021)

В американской глухомани постепенно ветшает проклятая ферма семейства Грэм, которое много лет назад поразила трагедия. Сын Элай (Ник Стал) промышляет мутными аферами вдали от дома и отсидел срок за растление несовершеннолетней девушки, дочь Мэри (Келли Гарнер) тоже покинула родное гнездо и пытается завести ребенка. Только их брат Томас (Скотт Хэйз) продолжает жить на ферме, где его постоянно поучает набожный отец с алкозависимостью Иосия (Роберт Патрик).

«Шепоты мертвого дома» — это мрачный и тягучий (не путать с тягомотным!) представитель жанра южной готики. Главные герои тут — религиозная одержимость, распад и безумие. Никаких демонов и призраков (в прямом смысле этого слова) в кадре нет, но от фильма Винсента Грэшоу все равно веет замогильным холодом и сырой землей. А в лучшей части (лента поделена на три главы) речь идет о нацистском золоте и цыганском проклятии.

Татьяна Симакова

Управляющий редактор медиа Кинопоиска

«Реинкарнация» (2018)

В одной обычной американской семье умирает старая скрытная бабушка. На следующий день кто-то оскверняет могилу усопшей, и ее дочери кажется, будто та явилась к ней в мастерскую. Но это только начало кошмара.

Сложно поверить, но этот культовый фильм — всего лишь режиссерский дебют. Ари Астер возводит привычную для хоррора историю о семейном проклятии до уровня древнегреческой трагедии. Проклятие здесь — способ поговорить про чувство вины, которое передается через поколения и со временем порабощает людей полностью, становясь тем самым неотвратимым роком. Сам режиссер неохотно рассказывает о своей семье, но отношения с родителями и старшими родственниками — явно небезразличная ему тема (см. «Все страхи Бо»).

С годами «Реинкарнация» становится только актуальнее и страшнее. Стоит отдельно отметить выдающиеся роли Тони Коллетт и Милли Шапиро, чьи героини переживают по-настоящему жуткие трансформации, которые пугают не меньше «Субстанции».

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