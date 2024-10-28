Южная готика, японские кассеты и корейский экзорцизм. Советуем 10 хорроров на Хеллоуин

Чрезвычайно мрачный аргентинский фильм про мир, в котором смутное потустороннее зло так крепко пустило корни, что выкорчевать их никто уже не надеется — можно только отойти в сторону.

Братья-фермеры натыкаются на труп экзорциста и неподалеку находят его клиента, гниющего заживо из-за дьявольского проклятья. Они решают отвезти того подальше, но вирус зла начинает стремительно распространяться. Правила игры зрителю никто не объясняет, что может раздражать, но в конечном счете это играет «Одержимым» на руку — так все выглядит еще безнадежнее. Пленных здесь не берут. Режиссер Демиан Рунья — автор не менее примечательного (и такого же страшного) хоррора «Оцепеневшие от страха».