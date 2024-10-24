Плевки под вальсы Шуберта. Кто такой Рустам Хамдамов и в чем уникальность его киностиля

Фильму отчаянно не хватало денег на завершение, но помог француз Серж Зильберман. Маститый продюсер, работавший с Бунюэлем и Куросавой, приехал в СССР по приглашению Моро и, увидев рабочие материалы, стал соинвестором на этапе постпродакшена. Он так рвался показать картину в Каннах, что за две недели до смотра увез Хамдамова и мосфильмовские пленки во Францию, чтоб там закончить монтаж. По приезде он стал уговаривать режиссера вырезать фрагменты «Нечаянных радостей», но Хамдамов снова сделал по-своему. В итоге картину, наспех смонтированную, страшно освистали, обиделась даже Жанна Моро, увидев, что авансцену с ней делит Елена Соловей. Зильберман, потратив на фильм кучу денег, запер пленки в сейфе и стал ждать от сильно обедневшего «Мосфильма» возврата инвестиций. До смерти француза в 2003 году договориться так и не получилось.