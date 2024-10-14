Вим Вендерс, Бен Риверс, антихоррор и гидроэлектролирика: гид Кинопоиска по фестивалю «Послание к человеку»

Молодой, но уже влиятельный продюсер американского инди Грэм Суон (он работал с Матиасом Пиньейро, Рики Д’Амброузом и Дашей Некрасово) дебютировал как режиссер еще в 2018-м антихоррором «Мир полон тайн». Фильм этот балансировал на грани между страшной сказкой и причудливой экспериментальной фестивальщиной (там был 30-минутный монолог, снятый одним кадром).

Этот, второй фильм Суона формально повествует о любовном треугольнике в американской глубинке 1930-х. Участвуют фантаст, который пишет в нишевые жанровые журналы вроде Weird Tales (условный Лавкрафт), его высоколобая жена-писательница (условная Вирджинии Вульф) и их горничная, тело которой обезображено многочисленными ожогами. Где-то на обочине сюжета маячит оборотень. Разумеется, это не просто мелодрама (или снова антихоррор), а очень формалистское и эстетское кино: закадровые монологи героев складываются в поэтический разноголосый текст, который намеренно плохо склеивается с мутноватым пикториалистским изображением. Суон с наслаждением злоупотребляет виньетированием, выливая на объектив литры глицерина.