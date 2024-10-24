Иван Соснин, 33 года, режиссер. Снял «Далеких близких», «Юг» и «Пришельца»

В рубрике «Привет! Меня зовут…» — первый режиссер. Иван Соснин учился на металлурга, работал копирайтером и в итоге стал делать кино — народное и финансово успешное. Для многих зрителей Иван все еще остается новым лицом в индустрии, но 2024 год может исправить ситуацию. В августе на Okko вышел сериал «Юг» — бытовая и жизнеутверждающая сказка c Ярославом Могильниковым в главной роли. А прямо сейчас в прокате стартует «Пришелец» — необычный уральский сай-фай и редкий для нас пример независимого авторского кино. В рубрике, где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Соснин рассказывает, из-за чего решил двинуться в сторону фантастики, объясняет, почему снимает добрые фильмы, и признается в любви «Ла-Ла Ленду» (мы его понимаем!).
Дата и место рождения: 12 ноября 1990 года, Кировград
Рост: 186 см
Цвет глаз: карие
Родился в небольшом уральском городе, вырос с мамой. В 18 лет переехал в Екатеринбург, поступил на кафедру теплофизики и экологии промышленных печей металлургического факультета. Но вместо пар чаще всего снимал клипы друзьям-музыкантам и рекламные ролики. Со временем хобби превратилось в работу. За следующие пять лет вместе с Red Pepper Film снял более 15 коротких метров, получил премию «Золотой орел», что позволило снять полнометражные проекты «Иваново счастье» и «Далекие близкие». В этом году вышли сериал «Юг», фильм «Пришелец». Сейчас работаю над картиной под названием «Легенды наших предков», которая выйдет в прокат следующей весной.
— Что тебя сегодня порадовало?
— Тот факт, что утром проснулся рядом со своей женой Яной, с которой нам в этот раз удалось вместе приехать из Екатеринбурга в Москву. Обычно, когда летаю в командировки, живу в отелях в одиночестве.
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние?
— Точно «Ла-Ла Ленд». Пересмотрели его с Яной много раз, в разных кинотеатрах и городах. В итоге стали поклонниками не только фильма, но и саундтрека, закачали его во все плейлисты и даже включали во время рождения дочери. Она появилась на свет под музыку Джастина Гурвица!
Еще немного схитрю и назову все творчество Мартина Макдоны — цельного и автономного автора, пишущего самобытные сценарии к своим картинам. Слежу за ним с короткометражки «Шестизарядный» и очень уважаю. Третьими пусть будут «Паразиты», разрушившие стереотип о том, что главный «Оскар» может получить только голливудское кино.
— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрел в кинотеатре?
— Я родом из маленького города, где не было кинотеатров. Изредка мы с мамой ездили в Екатеринбург, чтобы развлечься. И первое воспоминание из кинозала у меня связано не с конкретным фильмом, а с дурацкими картонными 3D-очками, которые мешали весь сеанс. В конце концов снял их и пытался что-то разглядеть на мутном экране. А крутили тогда что-то приключенческое, про похищенную корону. Не скажу точно.
Зато помню, как лет в восемнадцать мы с другом решили пойти на что-нибудь авторское. Глядим в расписание — идет какая-то «Белая лента». Думаем: «Класс! Подходит». В итоге были в зале одни, ничего не поняли и, выйдя, плевались. Вот так я впервые соприкоснулся с серьезным кино. Правда, с тех пор картину Ханеке так и не пересмотрел.
— Лучший и худший фильм для первого свидания?
— Ну, лучший — это «Ла-Ла Ленд», разумеется. (Смеется.) Но еще один, очень тонкий, милый и нежный вариант — «После Янга», снятый Когонадой на полутонах. Можно с партнером и подумать, и поплакать. А худшая идея для первого свидания — «Муви 43». Начинать с него опасно: девушка поймет о тебе все, и с высокой долей вероятности вы больше не встретитесь.
— Любовь — это…
— Невозможность жить без человека.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Как правило, я стесняюсь плакать. Особенно если рядом есть люди. Но в одиночестве все же могу. Недавно вот вторая «Головоломка» на слезы пробила. Наверное, потому что у меня самого сейчас растет дочь, и я вижу, как она меняется на глазах.
— Есть ли фильм, который ты мечтал бы снять вместо режиссера?
— Таких много, но я реалист. Понятно, жаль, что не снял «Интерстеллар». Но ведь в России, пожалуй, никто и не снял бы. Вот когда вижу какие-то скромные, виртуозно придуманные камерные истории, то начинаю жалеть о том, что это не моих рук дело. Из примеров — «Луна 2112», уже упомянутый «После Янга» да и половина фильмов студии А24, недорогих в производстве, но очень эмоциональных.
— Любимый фильм А24?
— «Всё везде и сразу». Он, как и «Паразиты», сломал стереотипы. Дэниэлы показали, что в кино можно вести себя по-хулигански и претендовать на любовь как простых зрителей, так и профессионалов. А из недавнего — «Стальная хватка», очень мощная картина.
— Сейчас в прокат выходит «Пришелец». Почему ты решил от классического, реалистического, скажем так, кино двинуться в сторону фантастики?
— Это авантюра и эксперимент, на который мы решились нашей студией Red Pepper Film. Все началось в 2022-м году, когда многие контракты с иностранными и российскими брендами заморозили. Весь штат — порядка двадцати человек — сидел без работы. Мы думали, как жить дальше, и решили делать то, что умеем, — снимать кино, независимое и дешевое. Поскольку все было на энтузиазме, то я раскрепостился и написал нестандартный для себя сценарий — сай-фай без ярко выраженного визуала и инопланетян в кадре. Потом нашлась Алёнка (исполнительница главной роли. — Прим. ред.), и все пошло-поехало. Возникший в нашей жизни вакуум заполнил «Пришелец».
— В фильме отличный актерский дуэт: очень приземленный, народный такой Максим Стоянов и инопланетная Алёна Мирошникова. Как они попали в проект?
— «Пришелец» — первый на моей практике фильм, который снимали без кастинга и проб. Сначала мы прицельно написали Алёне, которую увидели на просторах сети. Оказалась, она юная модель с инопланетной внешностью, которая живет в Калининграде и снимается для Gucci и других брендов. Я начал адаптировать историю под нее и затем придумал мужского персонажа, в роли которого видел только Максима Стоянова. Он в свое время сразил меня своей игрой в «Гив ми либерти». Написали ему честно: «Вот поэпизодный план. Денег нет, но ты приезжай. Отснимем все за десять смен, диалоги вместе напишем». Макс согласился.
— Часто режиссеры прибегают к сай-фаю, чтобы поговорить со зрителями о чем-то актуальном. О чем ты хотел поговорить с публикой?
— О классическом противостоянии общества и человека, который мыслит не как все. Меня давно мучает мысль: вдруг те люди, которых принято считать сумасшедшими, на самом деле нормальные? А что-то не так как раз со всеми нами. Что если их мозг устроен максимально правильно, а мы со своими потребностями, покупками и благами живем неправильную жизнь?
— Большое впечатление при просмотре производит дом главного героя. Расскажи о нем.
— Это не декорация. Дом появился значительно раньше, чем наше кино. Когда-то давно прочитал о нем в местной газете и с тех пор мечтал снять документальный фильм про владельца. Мужчина строил здание 20 лет из ненужных вещей, и получился полноценный арт-объект со своей историей. К сожалению, спонсора для дока найти не удалось, но я продолжал держать этот дом в голове и, разрабатывая идею «Пришельца», вспомнил о нем снова. Мы связались с хозяином, который прилетел из другой страны, чтобы все показать. Выяснилось, что строительство он начинал еще со своим отцом, у которого была мечта возвести высокую башню с видом на Уральские горы. В общем, это потрясающая локация. Внутри дома каждый миллиметрик украшен всякими штуками: тут какой-то рыбий хвост прибит, там какая-нибудь баночка, здесь — скляночка.
— У тебя есть опыт в документальном кино?
— Небольшой. Лет восемь назад при поддержке Samsung снимал документальную короткометражку про Александра Журавлёва, незрячего фотографа. После удара головой у него сохранилось лишь 2% зрения. Несмотря на это, Александр путешествует по миру со своей собакой, катается на лыжах и делает классные снимки. Вместе мы отправились в небольшую экспедицию по Уральским горам и сняли кино о том, как он фотографирует. Чуть позже организовали выставку работ. В итоге вся эта история набрала обороты, и Олимпийский комитет пригласил Александра побыть факелоносцем. Разумеется, мы решили делать вторую часть: полетели в Корею и сняли, как незрячий парень, еще вчера живший в каком-то своем мире, теперь несет олимпийский огонь.
— Ты говорил, что все твои работы автобиографичны. «Пришельца» это тоже касается?
— Отчасти да. Конфликт угнетенного человека с обществом мне близок и понятен. У меня тоже есть свои странности, пусть и не настолько яркие, как у нашего Лёхи. Например, я не мог есть в школьной столовой. Еще ходил с проколотыми ушами и рваными штанами, сталкивался с непониманием учителей и плохо находил общий язык с одноклассниками. Несколько раз меня пытались выгнать из школы. Возможно, что-то из детства проросло и в «Пришельце». В гиперболизированном виде, конечно же.
— Все чаще в медиа рядом с фамилией «Соснин» можно увидеть приписку «режиссер позитивного и доброго кино». Как ты относишься к такому амплуа?
— Спокойно. После «Далеких близких» ко мне приходили продюсеры и говорили: «Ваня, надо выходить из замкнутого круга. Давай делать триллеры!» Кто-то даже предлагал снимать проект для РЕН ТВ. Решил, что не хочу. Я эмоциональный человек. Когда пишу сценарии, то перевариваю весь материал, пропускаю его через себя. Делать это с триллерами, хоррорами и прочими ужасами сложно. У меня, например, лежит в столе сценарная заявка про тюрьму и убийства. Стриминги были готовы ее купить — надо только расписать. Сажусь за стол. Проходит месяц, другой. Понимаю, что не могу себя насиловать и зрителя мучать тоже не хочу. Поэтому выбрал другой путь — снимать фильмы, после которых есть какой-то свет, желание жить. Хотя и не отрицаю, что со временем, возможно, поменяю взгляды, начну творить в другом направлении.
— Ты уже приступил к съемкам нового проекта «Легенды наших предков». Что это такое?
— Это снова роуд-муви. (Смеется.) Кино про отца и дочку, которые путешествуют по России и собирают умирающие легенды. В последнее время в отечественном кинематографе появилось достаточно много сказок. Большинство из них основаны на хорошо известных персонажах — Бабе-яге, Кощее и так далее. Но в нашей многонациональной стране есть и другие мифы, о которых из-за глобализации помнит все меньше людей. В фильме мы даем им новую жизнь. Поэтому среди персонажей будут волшебные существа, которые нуждаются в помощи. По настроению проект будет чем-то похож на «Тайну Коко».
— А «Мамонтов» дождемся?
— Дождемся совсем скоро. Однако я не снимал весь сезон. После пилота ушел работать над «Югом», а в «Мамонтах» остался креативным консультантом. В кресло режиссера сел Миша Чистов, однако я иногда приезжал на смены, следил за работой. Сейчас сериал активно монтируется. С ним все хорошо.
— Ты много путешествуешь. Есть любимое место на карте страны?
— Ольхон! Крупнейший и очень кинематографичный остров на озере Байкал. Бывал там мельком во время производства «Далеких близких» и третьей серии «Юга». Теперь мечтаю снять в этом месте полноценный фильм. Остров, где человек еще не успел все застроить, того заслуживает.
— У тебя есть хобби?
— Обожаю зимние виды спорта. Занимался горными лыжами, ходил в школу олимпийского резерва и всегда следил за успехами российских спортсменов на Олимпиаде. Александр Большунов или, например, Сергей Устюгов — мои герои. Помню, как ездили на всякие чемпионаты, надевали шапки-ушанки и красились в триколор, поддерживали атлетов. Теперь же соревнования стало сложно смотреть, потому что наши ребята в международных стартах не участвуют. Не могу выбрать, за кого болеть, поэтому хобби постепенно сходит на нет. Надеюсь, рано или поздно ситуация изменится.
— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях.
— В отличие от многих друзей, я редко слушаю музыку. Даже не помню, где мои наушники лежат сейчас. Гуляя по улице, предпочитаю слушать звуки города. А музыку могу включить, когда сижу дома или работаю. Нередко, кстати, подбираю композиции для фильмов самостоятельно. В связи с этим стараюсь слушать много новых российских групп. Так, в конце «Пришельца» появилась песня Дарьи Виардо. Еще мне нравится группа Beautiful Boys — ребята, думаю, скоро выстрелят. Советую также обратить внимание на екатеринбургский коллектив «Сова». Несколько его песен звучат в четвертой серии «Юга».
— Есть песня, которая лучше всего говорит о тебе?
— Саундтрек «Ла-Ла Ленда» опять же. Нахожу в нем все что нужно. Могу послушать час дома, и в голове все встает на места.
— Что поддерживает тебя в трудные времена?
— Три главные женщины в моей жизни: мама, жена Яна и дочка Соня. Супруга — продюсер всех моих фильмов, творческий соратник. Если у меня проблемы в жизни или на работе, Яна всегда поймет и поможет. Если говорить о каких-то краткосрочных депрессиях, то отвлечься и восстановить силы помогают пиво, чипсы и какой-нибудь стендап. (Смеется.) Время от времени мне просто на пару часов нужно отключить голову и посмотреть что-то нелепое, дебильное.
— Твой любимый комик?
— Не могу выделить кого-то конкретного. Меня, скорее, интересует срез. Поэтому смотрю Openmic, где выступают самые разные ребята. Нравится изучать, кто как формирует мысли, о чем шутят в разных регионах.
— А дочка уже интересуется кино?
— Да! Мы брали ее на съемочную площадку «Легенд» в Екатеринбурге. Она уже фанатка наших героев. Подходит и спрашивает: «А когда в гости придет мохнатик-волосатик?» А иногда берет в руки телефон, открывает камеру и говорит: «Я тоже пошла работать!» Возможно, когда повзрослеет, начнем снимать ее в наших проектах.
— Ты снимал и полные, и короткие метры, недавно попробовал силы в производстве сериалов. Какая форма тебе в итоге ближе?
— Твой самый большой в жизни страх?
— Потерять родных и близких.
— Точно не сериальная. Во время съемок «Юга» я несколько раз чуть не умер. Восемь регионов, постоянные перелеты, куча актеров. Это был очень тяжелый, но, безусловно, полезный опыт. А вот полные и короткие метры делать суперкомфортно. Последние вообще можно снять за три смены. Не успеваешь опомниться, а уже все готово.
— В режиссуре ты самоучка. Какой самый ценный урок ты усвоил за пять лет в кинематографе?
— Меньше сомневаться и больше делать — вот главный урок. Пока ты думаешь и рефлексируешь, можно три раза успеть сделать что-то. Поэтому лучше не бросать начатое, доводить материал до конца, показывать его публике и, получая фидбэк, совершенствоваться.
— С какими актерами ты хотел бы поработать в будущем?
— Не хочется выделять кого-то из наших артистов, чтобы никого не обидеть, так что назову иностранных. Хотел бы снять Уиллема Дефо, Эмму Стоун, Джона Малковича и Дэнни Трехо.
— Есть мысли о международном проекте?
— У меня был опыт съемок в Узбекистане, Грузии и Корее. Но пока что комфортнее всего снимать в России. Лучше знаю фактуру, плюс здесь у нас хорошая команда. Мне кажется, в своих фильмах я раскрыл лишь малую часть того потенциала, которым страна обладает.
— Твое тотемное животное?
— Мои питомцы — кот Вася и черепаха по имени Черепашка. Никакое другое имя не прижилось. (Смеется.)
— Что бы ты сказал себе пятилетнему?
— Не переживай, все будет хорошо!
— Что бы пожелал себе через 20 лет?
— Не терять азарта и детской наивности. А еще следить за здоровьем!
Автор: Никита Демченко
Фото: Маша Добрыгина для Кинопоиска