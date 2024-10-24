Иван Соснин, 33 года, режиссер. Снял «Далеких близких», «Юг» и «Пришельца»

— Это не декорация. Дом появился значительно раньше, чем наше кино. Когда-то давно прочитал о нем в местной газете и с тех пор мечтал снять документальный фильм про владельца. Мужчина строил здание 20 лет из ненужных вещей, и получился полноценный арт-объект со своей историей. К сожалению, спонсора для дока найти не удалось, но я продолжал держать этот дом в голове и, разрабатывая идею «Пришельца», вспомнил о нем снова. Мы связались с хозяином, который прилетел из другой страны, чтобы все показать. Выяснилось, что строительство он начинал еще со своим отцом, у которого была мечта возвести высокую башню с видом на Уральские горы. В общем, это потрясающая локация. Внутри дома каждый миллиметрик украшен всякими штуками: тут какой-то рыбий хвост прибит, там какая-нибудь баночка, здесь — скляночка.