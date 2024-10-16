«Актерство — деструктивная штука»: Роман Евдокимов — о зависимости от чужих решений, неслучайностях и бегстве от себя

У меня всегда мандраж перед началом спектакля: нервничаю, руки дрожат. А вот с приметами проще. Могу не сесть на упавший текст, а просто его поднять. Хотя есть одна дурацкая примета, на которую я ведусь постоянно! Однажды я ехал в такси, и вдруг, когда мы проезжали под мостом, таксист достал кошелек из кармана и положил себе на голову. Потом объяснил, что есть такая примета: если проезжаешь на машине под мостом, а в этот момент по нему идет поезд, нужно успеть достать кошелек, положить себе на голову и так проехать, и тогда у тебя будет много денег. Ну просто бред! Тем не менее в меня это так запало, что теперь каждый раз, когда я еду под мостом, а по нему идет поезд, реально судорожно ищу кошелек и кладу себе на голову. Каждый раз над собой смеюсь, просто ужас! (Смеется.)