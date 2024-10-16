«Актерство — деструктивная штука»: Роман Евдокимов — о зависимости от чужих решений, неслучайностях и бегстве от себя

«Нам надо в Казахстан!» — с этим криком из «Лады Голд» Роман Евдокимов ворвался в зрительские сердца. До этого у актера были и «Фишер» с несчастным подставленным шахматистом, и «Актрисы» с переводчиком с французского, и музыкальный «Год рождения», но именно роль Артура, внука криминального авторитета Мидаса, стала самой яркой и запоминающейся. Сейчас на экраны выходит «Огниво» — версия сказки Андерсена, в которой Евдокимов вновь сыграл харизматичного персонажа в моральных метаниях.
Для рубрики «Главный герой», где Кинопоиск публикует монологи ключевых лиц киноиндустрии, Роман Евдокимов рассказал о важности психотерапии, любви к Джеку Воробью и о кошельке на голове.
Роман Евдокимов (1994) — российский актер кино и театра, выпускник Щепкинского училища (мастерская Юрия и Ольги Соломиных). Вся семья актера — врачи: отец — хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии; мать — доктор медицинских наук; старший брат — челюстно-лицевой хирург; средний — вирусолог. В кино Роман попал в 9 лет. Режиссер Зиновий Ройзман был пациентом Евдокимова-старшего и предложил мальчику эпизод. У Ройзмана же в 2012 году актер дебютировал в сериале «Снайперы: Любовь под прицелом», позже снялся в сериалах «Бывших не бывает» и «Серебряный бор». Первая большая роль в кино случилась в хорроре «Диггеры». Также сыграл в сериалах «Перевал Дятлова», «Фишер», Актрисы», фильмах «Нелюбовь», «Год рождения», «Мажор в Сочи», «Огниво». Пишет стихи, знает английский и французский, увлекается фотографией.
О механической лошади и Томе Крузе
Сейчас для меня процесс важнее результата. И «Огниву» я безумно благодарен за то, как провел три месяца своей жизни. Во-первых, познакомился с большим количеством прекрасных людей. Во-вторых, поработал со своим другом, оператором Димой Шебуниным. Ну и в-третьих, это были сложные с технической точки зрения съемки, которые заставили меня подрасти, узнать что-то новое.
Например, у нас была сцена посреди Ладожского озера: мы с партнершей Тоней Бойко, которая играет царевну Дашу, плыли на нашей механической лошади Куда-Надо. Нас тянули за катером, а лошадь эта работала по принципу гироскутера — управлялась ногами. И вот моя задача — ногами контролировать уровень погружения лошади, одной рукой управлять ее головой и ртом, потому что лошадь говорящая, у нас с ней диалог по сюжету, а второй — держать Тоню, которая сидит спереди. И при этом еще надо играть свою роль.
Вообще, я стараюсь сам делать большинство трюков, где это возможно. Не то, чтобы отнимаю хлеб у каскадеров или пытаюсь стать Томом Крузом. Все опасное делают профессионалы. Но большую часть из того, что вы увидите в кино, делал я сам: и в воздушный шар забирался, и в колодец падал. Я еще в институте любил заниматься сценическим движением, боем, фехтованием, многое каскадерски пробовал. Так что с удовольствием снялся бы в большом экшен-проекте. Зря я, наверное, сейчас от Тома Круза отказался! (Смеется.)
Об Иване-дураке и Джеке Воробье
На меня очень сильно повлияли первые «Пираты Карибского моря». Я их пересматривал раз двадцать, наверное. Мне всегда хотелось отдать дань уважения такому яркому персонажу, как Джек Воробей, и в «Огниве» я попытался это сделать. Джек Воробей стал моим скрытым референсом — в каких-то движениях, проявлениях, а еще в мироощущении. Они оба про любовь к жизни. Джек и Иван похожи тем, что в них очень высокая витальность, озорное и азартное желание жить любой ценой, проходить через все сложности с улыбкой, не сгибаясь и немного хитря.
Мой Иван, конечно, дурак, но не в смысле «глупый, необразованный человек». Дурак — это про возможность видеть мир кардинально иначе, не так, как это принято. Для остальных он, возможно, и дурак, но на самом деле он просто умеет посмотреть на ситуацию под другим углом.
Мне хотелось попробовать сделать не одноцветного человека, не стандартного сказочного героя, а персонажа со вторым дном, чтобы нельзя было понять, кто перед нами: плут, хитрец, подонок или просто запутавшийся парень. От хитрости и наживы Иван приходит к осознанию: если живешь только ради себя самого, своей выгоды, сложно найти смысл жизни. Нужно брать ответственность не только за себя, но и за кого-то еще, уметь любить, отдавать тепло и отдавать безвозмездно.
О фиксации жизни
Для меня актерская профессия — один из инструментов, с помощью которого я могу фиксировать жизнь и рассказывать истории. Интересно запечатлеть момент времени, в котором есть какое-то событие, драматургия. Зафиксировать своего героя, его проявления, боль, страхи, веселые моменты.
Именно поэтому я увлекаюсь фотографией. На меня повлиял старший брат — он всю жизнь фотографирует. Я втянулся и вот уже 15 лет снимаю. Сейчас особенно плотно, мне безумно нравится. В основном фотографирую людей, тоже как бы фиксирую их в разные моменты жизни. Для меня это возможность рассказать о том, как я этих людей вижу, что я в них вижу, кто они для меня.
Моим первым фотоаппаратом была банка из-под кока-колы, такой простейший фотоаппарат из магазина типа «Удивительные штуки»: нажимаешь на кнопку, открывается вспышка, и фотографируешь. Сейчас, конечно, у меня много разных камер. Есть несколько по-настоящему старых фотоаппаратов, которые просто стоят красиво. А так, если я хочу снимать на пленку 35 мм, мой основной рабочий аппарат — Nikon F100, абсолютно потрясающий. Если хочется больше аналоговости, беру Nikon F3. Это самая первая модель с тем дизайном, по которому мы все узнаем Nikon. Безумно стильная камера.
Я пытался перейти с пленки на цифру, но мне не понравилось. Не хватает этого таинства проявки, момента, когда не знаешь, что у тебя получилось. Мне прямо важно физически владеть негативами! Хочу и дальше в фотографии развиваться, коллажировать, фотопроекты придумывать. Хочу, например, поснимать фотографов, которые фотографируют меня. (Смеется.) Показать, как момент съемки видит собственно модель. Пока еще не оформил четко идею. Посмотрим, что получится.
Павел Борисов в объективе Романа Евдокимова
О том, как выскочить из «Актрис»
В какой-то момент я себя переосмыслил с точки зрения профессии. Актерство — довольно деструктивная штука. Это и постоянная зависимость от решений других людей, и необходимость всем что-то доказывать. Ты, по сути, товар, тебя постоянно выбирают. Это все губительно, особенно для мужчины. Любой человек должен сам определять свой путь в жизни, но для мужчины, как мне кажется, это особенно важно — иметь возможность самому формировать свою реальность и свой путь. В актерской же профессии ты постоянно от кого-то зависишь. Тут нужно уметь ждать, втихую надеяться, верить. Многое зависит не от того, насколько ты хорош или нет, а от огромной совокупности других факторов, решений людей, которых ты можешь даже не знать.
Плюс еще эмоциональная профдеформация: тело и эмоции — это и есть тот аппарат, с которым ты работаешь. Ты настолько живешь внутри своих эмоций, что в какой-то момент они начинают иметь над тобой власть. Если привык жить в детской позиции, из этой штуки очень тяжело выскочить.
В «Актрисах» это как раз хорошо показано: артист принадлежит не себе, а власти хаоса, эмоций, чужих решений. И все это может привести к печальным последствиям. Мой персонаж Илья — единственный не из мира кино. Он переводчик, и мы с Фёдором Сергеевичем еще во время читок обсудили, что герой должен привнести в сериал чуть-чуть ментального здоровья. Но и Илья в итоге попался, потому что из этого мира вырваться невозможно, он очень яркий, красивый и засасывает по полной программе.
Я сам прошел все эти кризисы и в какой-то момент понял: если не переосмыслю себя в профессии, то через несколько лет окажусь в плачевном состоянии. Но я нашел способы выстраивать карьеру и жизнь так, чтобы не срастаться с предлагаемыми правилами игры и сохранять свою личность. Очень помогла психотерапия, дала мне огромное количество инструментов для саморефлексии. Сейчас я умею в моменте отслеживать свои эмоции: чего хочу именно я, как я этого хочу, что я не хочу делать и так далее.
О степени преодоления
Я верю, что случайностей не бывает. Ты эту случайность к себе как бы притягиваешь своими желаниями, и мир тебе дает то, что ты хочешь, просто иногда в странной форме. Поэтому, например, не считаю, что попал в кино случайно. Да, меня в 9 лет увидел на семейном застолье пациент отца, режиссер Зиновий Александрович Ройзман. Пригласил на небольшую роль — я сыграл у него в сериале «Близнецы». Но я всегда хотел попасть в кино, просто в первый раз это произошло неосознанно.
Мне безумно понравилось сниматься. Есть такое поверье, что если человек пришел в кино, то он никуда из него уйти не может. Это необъяснимая магия, ты как бы застреваешь в этом мире. Меня он поглотил. Я начал думать, как бы в этом мире остаться. Ну а дальше получилось как получилось.
Не скажу, что мне все давалось легко. Как вообще можно определить чужой успех везением или невезением? Со стороны может казаться, что человек везунчик, но ты никогда не знаешь, чем он заплатил за свое везение. Никогда не знаешь, хорошо ему или нет. Я сейчас доволен всем, что происходит в моей жизни, но если оглядываться назад, то у меня все происходило через преодоление. Не было такого, что вот случился большой проект и обо мне сразу все заговорили, а я сразу начал сниматься во всех хороших фильмах. По большому счету «Огниво» — первый мой масштабный фильм с главной ролью.
Моя история другая: я много лет снимался в проектах, где меня утверждали, где была возможность работать. Это были разные проекты, но это была работа, в которой мне хотелось расти, развиваться. И с институтом было так же: я мечтал учиться на режфаке в ГИТИСе или в МХТ у Брусникина, но меня ни туда, ни туда не взяли, а взяли в Щепкинское училище. И поначалу мне там было трудно, хотелось чего-то другого. Мне вся учеба давалась довольно тяжело. Но спустя время я безумно благодарен каждому кризису и каждой сложности, которая у меня была, потому что именно это и сформировало то, что у меня есть сейчас.
О диалоге с живым пространством
Я не понимаю вопроса «Кино или театр?». Это же разные виды спорта. Как можно выбирать между биатлоном и бобслеем? Я театр люблю именно потому, что там я не профессионал. Я начал сниматься еще во время учебы и после выпуска не пошел сразу работать в театр. В те, куда хотел, меня не брали, и я начал строить карьеру киноартиста. И в репертуарном театре именно как член труппы никогда не работал. Так что сейчас театр для меня — это рост. В кино я уже наработал 10 тысяч часов, мне там комфортно, а в театре я не защищен инструментарием большого артиста, у меня его попросту нет. Вот нарабатываю. Сейчас как приглашенный артист занят в спектакле «Утиная охота» Театра им. Ермоловой — всегда мечтал там работать.
Для меня театр — очень глубокий разговор, диалог со зрителем. Когда ты энергетически общаешься с залом, и даже если на секунду у тебя получается войти в диалог с этим огромным живым пространством, которое дышит, слышит, чье внимание направлено на тебя очень пристально, то это потрясающее ощущение.
О кошельке на голове
У меня всегда мандраж перед началом спектакля: нервничаю, руки дрожат. А вот с приметами проще. Могу не сесть на упавший текст, а просто его поднять. Хотя есть одна дурацкая примета, на которую я ведусь постоянно! Однажды я ехал в такси, и вдруг, когда мы проезжали под мостом, таксист достал кошелек из кармана и положил себе на голову. Потом объяснил, что есть такая примета: если проезжаешь на машине под мостом, а в этот момент по нему идет поезд, нужно успеть достать кошелек, положить себе на голову и так проехать, и тогда у тебя будет много денег. Ну просто бред! Тем не менее в меня это так запало, что теперь каждый раз, когда я еду под мостом, а по нему идет поезд, реально судорожно ищу кошелек и кладу себе на голову. Каждый раз над собой смеюсь, просто ужас! (Смеется.)
О большом личном высказывании
Переломным проектом для меня стала «Лада Голд». В нее вложено много любви, старания и сил каждого, кто ее делал. Мы жили этим сериалом четыре года, а запуститься смогли только через три с половиной — тем составом и так, как хотел режиссер Никита Власов. Изначально сценарий писали не под меня, но позже Никита четко знал: он хочет снимать меня и Эльдара Калимулина.
Мы с Никитой позволяли себе переписывать каждую сцену по несколько раз едва ли не на площадке: текст, смыслы — всё. Поэтому в моем Артуре есть очень много от меня, разные личные шутки и переживания. В итоге для каждого из нас проект превратился в большое личное высказывание. В моем случае о том, как важна семья, как важно знать и понимать, откуда ты. Не бежать от своей темной стороны, а познакомиться с ней. Как важно понять, кто ты на самом деле, какие события и травмы определяют тебя как личность. Если бежать от этого, всю жизнь так и проведешь и не узнаешь никогда, какие возможности могли бы у тебя быть. Да и убежать от себя невозможно. Все равно будешь вынужден в какой-то момент с собой познакомиться.
О баяне и мудаке
Не так давно мы закончили снимать «Плагиатора» Антона Мегердичева. Это фильм про молодого музыканта, у которого в жизни все не клеится, и он вынужден работать в караоке. Отец девушки, на которой он хочет жениться, против брака, потому что профессия у героя дурацкая, деньги он зарабатывать не умеет. Но однажды ему выпадает удивительный шанс — путешествовать во времени. С помощью музыки он может попадать в один и тот же день 1992 года. Он пытается изменить свое прошлое, чтобы повлиять на будущее, и это приводит к катастрофическим последствиям.
Главный аттракцион для зрителей: в 1992-м мой герой начинает исполнять всю попсу, популярную у нас 20 лет. То есть фильм — этакий мюзикл-путешествие по волнам нашей популярной музыки от нулевых до настоящего дня. Я там буду петь и играть почти на всех музыкальных инструментах мира. Сам-то я окончил музыкальную школу по классу гитары, сейчас по чуть-чуть учусь играть на фортепиано. А для фильма мне пришлось научиться играть на баяне, и это было просто офигеть как сложно. Честно признаюсь, что на нужном уровне так его и не освоил. Баянисты будут улыбаться, глядя на меня.
Сейчас я заканчиваю съемки в сериале Даши Мороз с рабочими названиями «Ангелам здесь не место» или «Неземная». Впервые в жизни играю врача. Несмотря на то, что сам я из семьи врачей, в кино их пока играть не доводилось. (Смеется.) Правда, сериал не про медицину, а снова про бегство от себя. Мой герой Михаил — талантливый анестезиолог-реаниматолог, у него никогда не умирают пациенты. Эта способность очень мешает ангелам смерти, которым нужно выполнять свой план по смертям. И они открывают на Михаила охоту. Но та ангел смерти, которой поручено его убить, в Михаила влюбляется и взаимно. Из-за этого начинается полный кавардак вплоть до армагеддона.
При этом Михаил, конечно же, не только талантливый врач, но еще и мудак. (Смеется.) Очень поверхностный человек, который в прошлом обжегся об любовь и теперь никого к себе не подпускает. Все его отношения без эмоционального подключения, он как бы разбрасывается женщинами. И ему придется понять, что любовь все-таки есть, и это бывает больно, но без нее невозможно.
Что Роман Евдокимов смотрит и вам советует
Прекрасная, удивительная работа невероятного человеколюба. Куарон всматривается в наш мир и человеческую природу настолько глубоко, что, несмотря на всю тьму и безоговорочную предрешенность конца света (ощущение которого и мне тоже близко), видит свет в человеческой душе и надежду на то, что человечество все-таки справится и тяга к свету и любви победит.
Великая работа Брайана Крэнстона. Ни один артист в мире пока что не сделал работу более подробную, чем он в этом сериале. В том смысле, что его персонаж трансформируется постепенно. Если включить первую серию первого и затем пятого сезонов, то увидишь двух абсолютно разных людей, хотя на протяжении просмотра это незаметно. Эта разница настолько потрясающая, путешествие его героя настолько феноменально проработано, что только ради этого стоит обязательно посмотреть сериал.
Этот фильм советую ради аналоговой анимации — не нарисованной, а сделанной руками человека. Абсолютно великое произведение искусства с эстетической и смысловой точки зрения.
На мой взгляд, лучший фильм про коммуникацию человечества и внеземных цивилизаций. Мне очень интересна тема того, как мы себя осознаем, насколько мы не можем посмотреть на себя со стороны, насколько не можем даже подумать о том, что может быть как-то по-другому, а не так, как мы считаем. Удивительное свойство человеческого мозга.
Актерская работа здесь на таком высоком уровне, что это просто нужно увидеть. Для меня этот фильм, так же как и у Куарона, — глубокая попытка найти человечность там, где это просто невозможно — на войне. Попытка движения к свету, совести, чести. Размышления о том, насколько это важно для самоопределения. Великое кино.
Автор: Ольга Белик
Фото: Павел Борисов для Кинопоиска