Кинопоиск
Портрет героя

«Ирония спасает»: Алёна Апина посмотрела сериал «Комбинация» и рассказала Кинопоиску, как все было на самом деле

Обсудить0

На платформе Wink заканчивается «Комбинация» с Никитой Кологривым, Елизаветой Базыкиной и Анастасией Уколовой — самый популярный российский проект этой осени. Герлз-бенд, которому он посвящен, стал олицетворением 1990-х — времени безбашенного накопления капитала, душераздирающей бедности и дурного вкуса, заставивших многих потом стыдиться. Время учит, что не надо стесняться прошлого, ведь в нем ключи для понимания настоящего и то, что всех нас определяет. По просьбе Кинопоиска музыкальный журналист Денис Бояринов посмотрел «Комбинацию» и поговорил с вокалисткой группы Алёной Апиной о ее истории в коллективе, эмоциях и реальных фактах, на которых основан сериал.

«И название у вас говно, и аранжировка!» — выскочив из ржавого «Икаруса», выпаливает дерзкая блондинка в сторону парня в джинсовой куртке, ошарашенного очкарика и набычившейся брюнетки-школьницы. Эта блондинка — студентка консерватории Елена Лёвочкина, которая на рубеже 1990-х станет знаменита как Алёна Апина (Анастасия Уколова в сериале). Брюнетка — Татьяна Иванова (Елизавета Базыкина), ее будущая напарница по группе с сомнительным названием «Комбинация». Парень в джинсе — Александр Шишинин (Никита Кологривый), бывший милиционер, задумавший собрать в Саратове герлз-бенд, который станет популярным. Очкарик — композитор Виталий Окороков, впоследствии сочинивший музыку к хитам про рашен герлз, американ боя и бухгалтера. В версии создателей сериала «Комбинация» именно так, эффектно и кинематографически, выглядит один из поворотных моментов в истории российской поп-музыки — дележ гонорара после первого концерта саратовской группы, которой только предстоит завоевать огромную страну.

Первая фотография группы «Комбинация»

Уничижительные эпитеты в адрес песен «Комбинации» будут звучать еще не раз — как в жизни, так и в сериале. «Вот будет это говно из каждого утюга играть, — говорит начинающему продюсеру Шишинину в одной из сцен опытный Бари Алибасов, отставив в сторону кассету с демозаписью «Хей, мама!», — я лично к тебе приду и скажу: „Искандерик, ты прав“». Расчет Шишинина оправдался: всего за пару лет, с 1988-го по 1990-й, песни провинциального коллектива действительно заиграли из каждого утюга — в обойме всемогущей фирмы «Лис’С», на пластинках «Мелодии» и кассетах в кооперативных киосках звукозаписи; в эфирах популярных телепередач и в комедии-блокбастере с тогдашней кинозвездой Дмитрием Харатьяном («Мордашка»). «Комбинация» стала народной группой, потому что воплощала мечты миллионов.

Под дискотечные ритмы Апина и Иванова пели о заветных желаниях девушек из провинции.

Не только о модных нарядах, заграничных принцах, поездках в Голливуд и московской прописке, но, главное, о большой любви, которая придавала мечтам смысл. Эти грезы остаются живыми и сегодня, что, возможно, объясняет то, что хиты «Комбинации», нашпигованные приметами времени, не кажутся устаревшими, в отличие от песен групп — соперниц по хит-парадам, например «Миража» и «Фристайла».

Татьяна Иванова и Алёна Апина

«Я никогда прежде не рассказывала об атмосфере, в которой жила в Саратове»

История саратовской группы вполне соответствует содержанию ее песен — от горячего стремления выбраться из реальности советской провинции 1980-х к фантастическому воплощению мечты, покорению столицы и всей страны. Финал этой истории оказался неожиданно трагическим: продюсер Шишинин был убит в 1993 году, причем убийство это до сих пор остается нераскрытым. Хроники «Комбинации», визуализированные в сериале, складываются в многослойную панораму, которая вызывает к жизни эпоху распада СССР и становления новой России. Для кого-то ретравматизирующую, для других ностальгическую, для третьих — загадочную и интригующую.

Алёна Апина, одна из главных героинь этой истории, считает, что создателям «Комбинации» удалось передать атмосферу эпохи. Певица даже избегает называть этот проект сериалом: «От слова „сериал“ сейчас остается осадочек, — говорит она в интервью Кинопоиску. — Это многосерийный художественный фильм. В нем много хорошего художественного вымысла. Да, есть придуманные сюжетные линии, но они происходят в контексте того, что было на самом деле. Они где-то рядом, где-то близко. Как и заявлено, фильм основан на реальных событиях, но это не документалистика. И это абсолютно допустимо! Мне кажется, удалось передать тревожный дух конца 1980-х, время слома эпох».

Кадры из сериала «Комбинация»

В «Комбинации» дух эпохи порой, возможно, передан чрезмерно эффектно — с акробатическими драками воинов-афганцев и с разборками на вещевых рынках, вызывающими в памяти корейские боевики. В реальности наверняка все было немного иначе, но у кино свои законы. Вместе с тем в психологических мотивациях главных героев создатели попали в точку. Для Алёны Апиной «Комбинация» стала побегом из невыносимой среды, хотя она не сразу поняла, какой шанс ей выпал.

«Я никогда прежде не рассказывала об атмосфере, в которой жила в Саратове и из которой уехала, потому что считала это неподходящей темой для разговора, — говорит Апина, которая дала несколько подробных интервью, легших в основу сценария. — Однако то, что показано в фильме о моей семье, на 90% соответствует реальности. Да, они выпивали. Да, мы жили в страшной нищете. У всех девчонок из „Комбинации“ были светлые воспоминания о том, как их родители отправляли в Москву, переживали за них, поддерживали. У меня такого не было. Я сознательно решила быть откровенной о своей семье. Многие живут и растут в подобных условиях, и кажется, что это приговор. Но своим примером я хотела показать, что может быть по-другому».

«Я погналась за легкими деньгами. Была уверена, что это временная подработка на лето. Немного попою, заработаю — и всё»

Алёна ускользала от угнетающего быта в мир музыки. Она считает, что это ее и спасло. В сериале она сперва показана скромной девушкой в очках, читающей Булгакова и поющей в хоре, но в реальной жизни все было еще серьезнее. С детства она училась игре на фортепиано, обожала музыку Прокофьева и, готовясь к поступлению в консерваторию, пугала соседей эмоциональными исполнениями Девятой фортепианной сонаты Скрябина, известной как «Черная месса». Однажды те даже вызвали милицию, и приехавшие менты посмотрели на юную пианистку как на сумасшедшую. «Музыка была для меня способом уйти в свой мир, — вспоминает Алёна. — Мне нравилось погружаться в инвенции Баха и во все остальное, что я играла, и улетать в другую реальность. Все преподаватели говорили, что у меня очень яркая подача». Алёна мечтала о карьере в классической музыке. «Я представляла себя пианисткой, — говорит она. — Не звездой, не Рихтером или Горовицем, но концертмейстером в оперном театре. Я до сих пор хорошо читаю с листа и, когда нужно отвлечься от каких-то мыслей, просто сажусь и играю. Это всегда помогает. Самой большой трагедией для меня стало то, что после музыкального училища я не поступила в консерваторию на фортепиано».

Алёна Апина

После провала на экзаменах Алёна устроилась аккомпаниатором в спортивную школу — играла гимнасткам, пока те тренировались. И тут внезапно она открыла в себе талант вокалистки. «Знакомые из консерватории пригласили меня петь в народном ансамбле на свадьбах. Я наряжалась в фольклорный костюм и пела песни громче всех. Потом решила поступить в консерваторию на кафедру народного пения — там ставят голоса, ездят в музыкальные экспедиции, — а позже перевестись на фортепиано. Но опять не судьба!»

Виталий Окороков, первая любовь Алёны из музыкального училища, предложил ей «попеть за 10 рублей в дурацкой поп-группе». «Я погналась за легкими деньгами, была уверена, что это временная подработка на лето, — вспоминает она. — Немного попою, заработаю — и всё. До этого я ни разу не была на дискотеке, не слушала „Мираж“ или „Ласковый май“. Я вообще не понимала, что это за музыка и зачем на нее тратить время. Лучше почитаю книжку или сыграю что-нибудь на рояле. Сейчас это, наверное, смешно: все думают, что Апина — воплощение попсы. А для меня это было огромным шагом и полным сломом матрицы».

«В зале сидели казахские мужчины, все почему-то в одинаковых каракулевых шапках»

Всего в первом составе «Комбинации» было шесть девушек: из Саратовского музучилища пришли клавишница Светлана Костыко (Зося) и гитаристка Татьяна Долганова, на басу играла Ольга Ахунова из соседнего города Энгельса, на барабанах — Юлия Козюлькова. Но ярче всех на сцене блистали две вокалистки.

«Комбинация»

Если Алёна была «ботаничкой», как говорила молодежь 1980-х, то вторая вокалистка группы, Татьяна Иванова, напротив, настоящей оторвой и, несмотря на нежный возраст, частой гостьей районных дискотек. На этом контрасте построено несколько ярких сцен в начале сериала «Комбинация». Сперва между девушками вспыхивали ссоры, но их голоса удивительно гармонировали, они чисто пели в терцию, и отношения переросли в дружбу, которая продолжается по сей день. «Так и было: мы с Таней находились на разных полюсах. Возможно, это и дало притяжение друг к другу, — подтверждает Апина. — Я была говнючилой той еще! Гонора и самомнения у меня было будь здоров. Наверное, это имело под собой почву.

Я консерваторка, уже побывала замужем, а в „Комбинации“ девчонки со школьной скамьи. Рассказать им особо нечего еще: ни про жизнь, ни про желания свои и мечты. Вот я ходила с задранным носом. Мне кажется, от меня прямо какашками пахло.

Я сказала Шишинину: „Уйду дальше учиться“. А он говорит: „Уходи, и слава богу“. Потому что я не умела двигаться, не умела разговаривать со сцены, не умела чувствовать свою нужность. Что я тут вообще делаю? Петь в студии — да, а вот лицедействовать — это вообще как?»

Алёна Апина изменила свое отношение к группе после первого выступления «Комбинации» перед большой аудиторией — на дискотеке Сергея Минаева в Волгограде. «Только когда мы вышли на сцену перед огромной толпой, я поняла, в чем суть, — вспоминает она. — Ты отдаешь энергию публике, а взамен получаешь энергию от десяти тысяч человек. Такой обмен невозможно испытать нигде больше». Однако Шишинин уже планировал расстаться со строптивой вокалисткой. «Когда я вернулась в консерваторию и немного там поучилась, поняла, что скучаю по „Комбинации“, по этому состоянию, по девчонкам, по новой краске в своей жизни. Я позвонила Тане и сказала: учи меня танцевать, буду проситься обратно. Они приехали с Олей, гитаристкой, и начали учить меня двигать задницей и ногами. Для меня это стало настоящим испытанием».

Кадры из сериала «Комбинациия»

Апина уговорила Шишинина оставить ее в группе, пообещав «молчать, слушаться и не говорить ничего лишнего». «Мы дали друг другу испытательный срок, — вспоминает она. — А потом я постепенно стала его правой рукой. Сашка доверял мне свои мысли, потому что я была старше остальных девчонок, и вся просветительская работа в „Комбинации“ легла на меня. Я объясняла девчонкам, что романтические истории лучше отложить. Давайте лучше сосредоточимся на записи суперпрограммы и суперальбома».

При всей востребованности группа «Комбинация» так и не была оценена по достоинству. Ее часто ассоциируют с несколькими шлягерами под фонограмму. Но на самом деле, Алёна Апина и Татьяна Иванова почти всегда пели живьем, за исключением телесъемок. Даже во время пика популярности в 1990–1991 годах, когда им приходилось давать по несколько стадионных концертов в день. «Наш рекорд был в казахстанском городе Кустанае, — вспоминает Апина. — Семь концертов за день. Мы пели живьем и справились. Как сейчас помню: в зале сидели в основном казахские мужчины, все почему-то в одинаковых каракулевых шапках. Мода у них была такая».

«Когда его убили, я взяла такси и поехала к девчонкам. Мы напились как свиньи и плакали»

В дискографии «Комбинации» можно найти не только хиты, затертые на ретродискотеках. «Russian Girls» и «Московская прописка», два студийных альбома группы, записанные в Москве на лучшей в то время студии «Гала Рекордс», — это почти концептуальные произведения, созданные с пониманием большой музыкальной формы и с игрой в комбинацию стилей, о которой говорил продюсер Шишинин, объясняя название коллектива. На этих альбомах переплетены элементы русского фолка, классической музыки, итало-диско, хард-рока и даже хип-хопа (кстати, любимая песня Апиной из всего репертуара «Комбинации» — это не «Russian Girls» и придуманный ею «Бухгалтер», а стилизованный под народный распев «Русский хип-хоп»).

«Комбинация»
Татьяна Иванова

«Мы очень старались, — вспоминает Алёна Апина о студийной работе с группой. — У Виталика Окорокова был незакрытый гештальт классического композитора. Он очень хотел написать оперу или симфонию, отсюда на альбомах „Комбинации“ все эти увертюры и интерлюдии. Моя любовь к народной музыке, которая появилась во время учебы в консерватории, тоже отразилась в нескольких интересных музыкальных моментах. Мы дали волю своей фантазии и имели абсолютную внутреннюю свободу — что хотим, то и делаем. Получилось очень интересно и необычно — как в музыке, в стилистике, так и по содержанию».

«Мы стали летописцами той эпохи, хотя себе таких задач не ставили».

Творческая свобода в «Комбинации» поощрялась продюсером Александром Шишининым, который стал центральным героем сериала. Однако Апина не совсем согласна с тем, как он изображен: «Саша не был таким романтичным солнечным ветродуем, которому все летело в руки, как кажется из фильма. Да, он был авантюристом. Да, он продал машину, чтобы записать альбом и привезти нас из Саратова в Москву. Да, он верил в свою мечту. Но все это было тщательно продумано: он искал нужные знакомства и понимал, что без них ничего не получится. Он осознавал, что все стоит денег, и играл ва-банк, борясь за нас».

Концерт группы «Комбинация»

Шишинин мыслил амбициозно и верил, что популярность «Комбинации» может выйти за пределы СССР. Таня Иванова в сериале формулирует цель просто: «Прикинь, мы выступаем в Америке, а ABBA смотрит на нас с открытыми пачками». «Мы собирались ехать в Америку. Шишинин горел этой мечтой, — подтверждает Апина. — Я уверена, что он бы и ее осуществил».

Продюсер уже предпринял некоторые шаги в направлении западного рынка: «Комбинация» готовилась к первой гастроли в Штатах. «Нам предложили концерты в Америке, и мы записывали песни на английском. Я помню, что с нами в студии сидела переводчица, которая исправляла наш рязанский прононс».

Однако именно в этот поворотный момент Алёна Апина решила уйти из группы и вскоре после этого начала выступать сольно. «Я влюбилась во взрослого мужчину, продюсера Александра Борисовича Иратова, — объясняет певица. — Оказалось, что это взаимная любовь, но на расстоянии и при вечных гастролях общаться было очень трудно. Все шло к тому, что любовь могла рухнуть. И тогда я приняла самое трудное решение в своей жизни: я оставила группу и выбрала его. Я уходила не в сольную карьеру, а в любовь! А оказалась в стирке, готовке борщей и ожидании любимого дома. Я просидела два месяца, чуть не сошла с ума от безделья и сказала Иратову: давай хоть одну песенку запишем. Так появилась „Ксюша“. Я понимала, что ухожу из „Комбинации“ не в самый подходящий момент, но иначе я бы не вышла замуж. С человеческой точки зрения это был не самый красивый поступок, а с точки зрения влюбленной женщины — единственно правильный».

Никита Кологривый в роли Александра Шишинин в сериале «Комбинация»
Павел Прилучный в роли Александра Иратова в сериале «Комбинация»

После этого Шишинин прекратил общение с Апиной: «Это нельзя назвать ссорой — просто полное непонимание происходящего. Он не понимал меня, а я не могла взять в толк, как можно не понять мои чувства. Мы несколько раз встречались после этого, в том числе в „Лужниках“. Я помню концерт, в котором участвовали и „Комбинация“, и я. Он прошел мимо, даже не поздоровался. Девчонки поздоровались, а он — нет. Но, когда его убили, я взяла такси и поехала к ним. Мы напились как свиньи и плакали».

«Ирония — чувство, которое меня спасает. Я всегда немного сквозь зубки смотрю на то, что делаю»

По прошествии времени «Комбинация» выглядит как постмодернистский проект и великое попсовое надувательство. Как Малкольму Макларену с Sex Pistols или Ивану Шаповалову с «Тату», Александру Шишинину с подопечными удалось уловить пульс времени и упаковать его в музыкальный продукт, который резонировал с цайтгайстом. Однако, создавая иллюзию для других, насколько Шишинин и его коллеги по «Комбинации» сами были ее пленниками?

«Ирония — то чувство, которое меня спасает в жизни, — говорит Алёна Апина. — Я всегда немного сквозь зубки смотрю на то, что делаю. Это ощущение, что я занимаюсь чем-то не тем, все-таки не покинуло меня окончательно и чуть-чуть присутствует». Тем не менее певица с удовольствием вспоминает пережитые с «Комбинацией» «первые радости, которые не забываются»: «Это поразительное чувство, когда у тебя каждый день распахнутые глаза на все, что с тобой происходит: первые клипы, съемки с Харатьяном в „Мордашке“, выступления на сцене после Гарика Сукачёва и „Бригады С“. Ты по Москве ходишь, как жители этого города. Понятно, что остаешься приезжим, но ты здесь работаешь и любишь этот город. И в общем-то чувствуешь себя уже немножко москвичом».

Алёна Апина и Татьяна Иванова

В сериале «Комбинация» у Алёны Апиной есть камео. Она появляется в роли руководительницы хора, которая предостерегает юную версию себя, исполненную Анастасией Уколовой, от участия в группе: «А не боишься, что пожалеешь об этом?» Какой совет дала бы Апина самой себе, если бы могла перенестись в Саратов 1988 года? Может, стоило все-таки окончить консерваторию? «Конечно, бросать! — смеется Апина. — Когда в моей жизни возникали переломные моменты — бросать консерваторию, покидать „Комбинацию“ или разводиться с мужем, — в такие моменты у меня происходило что-то на уровне вибрации в голове. Я закрывала глаза и просто делала шаг. А потом понимала, что это был единственный правильный шаг в сторону выхода из опутывавших меня обстоятельств. Но все эти шаги давались мне очень тяжело. Я сильно переживала и мучила себя. С возрастом приходит осознание, что ко всему нужно относиться легче. Даже если вдруг кажется, что мир рухнул, стоит улыбнуться, отряхнуться и идти вперед. Если бы я могла вложить это в голову той Алёны Апиной, возможно, я совершила бы гораздо больше прекрасных вещей».

Покупайте билеты на концерт Алёны Апиной 26 ноября в Кремлевском дворце в Москве и в других городах России на Яндекс.Афише.

Автор: Денис Бояринов

Фото: kombinaciya.com

Обсудить
Он мстит за обманутую пенсионерку — и за свою пасеку. Самый яростный боевик года
В главных ролях:Джейсон Стэйтем, Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс
Режиссер:Дэвид Эйр
Уже в подписке
Смотреть

Смотрите также

16 октября19
17 октября4
18 октября19
19 октября3

Главное сегодня

Сегодня3
Вчера4
Вчера7
17 октября4
54 минуты назад0
Вчера11
Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации