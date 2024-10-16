«Ирония спасает»: Алёна Апина посмотрела сериал «Комбинация» и рассказала Кинопоиску, как все было на самом деле

Шишинин мыслил амбициозно и верил, что популярность «Комбинации» может выйти за пределы СССР. Таня Иванова в сериале формулирует цель просто: «Прикинь, мы выступаем в Америке, а ABBA смотрит на нас с открытыми пачками». «Мы собирались ехать в Америку. Шишинин горел этой мечтой, — подтверждает Апина. — Я уверена, что он бы и ее осуществил».

Продюсер уже предпринял некоторые шаги в направлении западного рынка: «Комбинация» готовилась к первой гастроли в Штатах. «Нам предложили концерты в Америке, и мы записывали песни на английском. Я помню, что с нами в студии сидела переводчица, которая исправляла наш рязанский прононс».