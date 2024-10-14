Лимузин Вайнштейна, культовое аниме и визит Уэса Андерсона. Как снимали «Криминальное чтиво»

Премьерный показ «Криминального чтива» на Нью-Йоркском кинофестивале пришлось экстренно прервать; во время сцены, где Джоди втыкает шприц в сердце Мии, одному из зрителей стало плохо. Лоуренс Бендер и Харви Вайнштейн помогли тому прийти в себя, а затем отправили домой на лимузине Вайнштейна. Оба продюсера испугались, что если эта история просочится в прессу, то зрители сочтут картину слишком жестокой и она провалится в прокате. К счастью, никакого развития история с обмороком не получила, и «Криминальное чтиво» стало хитом.

Автор: Алексей Ионов