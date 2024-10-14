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Лимузин Вайнштейна, культовое аниме и визит Уэса Андерсона. Как снимали «Криминальное чтиво»

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В октябре 2024 года 30-летие отмечает «Криминальное чтиво» — пожалуй, самый известный фильм Квентина Тарантино. В честь юбилея авторы журнала Variety пообщались с создателями ленты, актерами и членами съемочной группы и собрали самые интересные подробности в двух материалах. Кинопоиск пересказывает избранные детали из этого спецматериала.

У истоков «Чтива»

Изначально Квентин Тарантино и соавтор сценария Роджер Эйвери планировали снять антологию из трех короткометражных фильмов. Третьим сценаристом и режиссером должен был стать их приятель Адам Рифкин. Рифкин в итоге так ничего и не написал, сценарий Квентина превратился в его полнометражный дебют «Бешеные псы», а фрагмент Эйвери, «Власть пандемониума», лег в основу «Криминального чтива». Правда, Эйвери и Тарантино, по сути, переписали его с нуля, добавив все те сцены, что они когда-либо держали в уме для возможных будущих фильмов.

Квентин Тарантино во время съемок фильма «Криминальное чтиво»

Дэнни ДеВито согласился выступить исполнительным продюсером после шестиминутной беседы с Тарантино. Ему даже не понадобилось смотреть сценарий.

В поисках героев

Тарантино рассчитывал, что в «Чтиве» сыграет звезда «Бешеных псов» Майкл Мэдсен. Роль, которую в итоге исполнил Джон Траволта, писалась под него. Когда же стало известно, что Мэдсен не сможет принять участие в съемках, Вика Вегу в сценарии заменил его «брат» Винсент. По словам костюмера Бетси Хайман, черные костюмы Винсента и Джулса — знак их принадлежности к «Бешеным псам».

Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон

Брюс Уиллис был таким фанатом «Бешеных псов», что мог процитировать практически весь фильм по памяти. Когда Квентин приехал предложить ему роль в «Криминальном чтиве», потребовалась всего одна короткая прогулка по пляжу, чтобы актер принял предложение. При этом роль Бутча изначально была написана для Тима Рота, которому досталась роль Ринго.

Сцену с ограблением закусочной Тарантино написал после того, как Рот рассказал ему, что мечтает сняться в одной сцене с Амандой Пламмер. Причем актер хотел, чтобы у ее героини обязательно был в руках пистолет.

Аманда Пламмер

После завершения съемок Сэмюэл Л. Джексон подарил всем актерам копии бумажника Джулса с выгравированными на них надписями «Bad Motherfucker». «Джексон всегда дарит лучшие подарки в конце съемок», — вспоминает Тим Рот.

Тим Рот едва ли не единственный актер, который точно знает, что находится в чемоданчике Джулса. «Но Квентин попросил меня никогда не рассказывать этот секрет, — смеется Рот. — А на случай, если кто-то меня спросит, я должен отвечать: „Батарейка и лампа“».

Когда Тарантино приступил к подбору актеров, он уже знал, кого хочет пригласить на ту или иную роль. Единственным исключением была Мия Уоллес. По словам продюсера Лоуренса Бендера, Тарантино даже не рассматривал Уму Турман и согласился на встречу с актрисой исключительно из вежливости. Но одного ужина хватило, чтобы режиссер понял: никого лучше он не найдет.

Ума Турман

Истории со съемок

По словам костюмера Бетси Хайман, во время работы над «Бешеными псами» съемочная группа запоем смотрела аниме «Спиди-гонщик». Когда настала пора подбирать костюмы для героев «Криминального чтива», Хайман предложила, чтобы Лэнс, персонаж Эрика Штольца, ходил по дому в футболке со «Спиди-гонщиком». Тарантино просто рассмеялся и тут же достал такую же из собственного шкафа. Так что Лэнс снимался в одежде самого режиссера.

Вторая гениальная находка Хайман — костюм Мии Уоллес в сцене с ее выходом в свет. Мия оделась в черный костюм и белую рубашку, потому что хотела показать Винсенту, что она такой же «бешеный пес», как и он сам.

Ума Турман и Джон Траволта

Часть истории «Золотые часы» уходит корнями во «Власть пандемониума». Эйвери изначально хотел добавить в повествование нотки нуара, но в слегка видоизмененном виде. Так появился Бутч Куллидж — боксер, побеждающий в договорном поединке, который должен был проиграть.

На кинофестивале в Италии Тарантино увидел короткометражный фильм «Запекшаяся кровь». Главная героиня фильма, которую сыграла молодая актриса Анджела Джонс, одержима смертью. Она настолько понравилась Квентину, что он связался с продюсерами короткометражки и попросил разрешения позаимствовать персонажа. Так в «Криминальном чтиве» появилась босоногая таксистка Эсмеральда в исполнении Анджелы Джонс. Кстати, Джонс стала первой актрисой, ступни которой Тарантино показал крупным планом.

Брюс Уиллис (слева)
Брюс Уиллис и Анджела Джонс

Квентин Тарантино с самого начала рассчитывал, что в «Криминальном чтиве» сыграет Харви Кейтель — его друг, отчасти наставник и звезда «Бешеных псов». Но, когда настала пора снимать «Ситуацию с Бонни», в которой появляется герой Кейтеля, выяснилось, что из-за занятости на другом проекте актер не сможет полноценно отвлечься на «Криминальное чтиво». Единственным выходом было отснять все сцены с ним в субботу. Когда режиссер объяснил ситуацию съемочной группе, то они единогласно согласились выйти поработать в выходной день.

Как-то раз Тарантино пригласил на съемочную площадку начинающего актера Оуэна Уилсона и совсем еще неизвестного режиссера Уэса Андерсона. Перед уходом Андерсон предложил художнику-постановщику Дэвиду Васко взглянуть на написанный им сценарий. Васко согласился, и вскоре криминальная комедия «Бутылочная ракета» была запущена в производство. Этот фильм станет режиссерским дебютом для Андерсона и актерским для Оуэна Уилсона.

В шаге от провала

Ума Турман (справа)

Премьерный показ «Криминального чтива» на Нью-Йоркском кинофестивале пришлось экстренно прервать; во время сцены, где Джоди втыкает шприц в сердце Мии, одному из зрителей стало плохо. Лоуренс Бендер и Харви Вайнштейн помогли тому прийти в себя, а затем отправили домой на лимузине Вайнштейна. Оба продюсера испугались, что если эта история просочится в прессу, то зрители сочтут картину слишком жестокой и она провалится в прокате. К счастью, никакого развития история с обмороком не получила, и «Криминальное чтиво» стало хитом.

Автор: Алексей Ионов

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