Тарковский-дрифт: неизвестная история съемок «Соляриса» в Японии

Имя Тарковского встречается и у Гибсона, в романах которого Японии, давно утратившей технологическое лидерство в реальном мире, также отводится роль авангарда цивилизации (правда, стремящейся уже не в утопию Всемирной выставки, а в дистопию посткиберсредневековья). Кейс Поллард, героиня романа «Распознавание образов» (2003), прогуливается недалеко от станции Акасака Мицуке и вспоминает, что когда-то здесь советский режиссер снимал будущее для «Соляриса». Однако полвека бесперебойной службы превратили эстакаду в серый коралловый риф, «годный разве что на декорацию к „Бегущему по лезвию“», — печально констатирует Кейс.

Иллюстрация: Александр Черепанов

Фото: Keystone / Getty Images, Mario De Biasi per Mondadori Portfolio via Getty Imges, «Легион-Медиа», Paul Almasy / Corbis / VCG via Getty Images, Mario De Biasi per Mondadori Portfolio via Getty Imges, Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images, Edoardo Fornaciari / Getty Images, The Asahi Shimbun, фотографии Андрея Тарковского из Японии из частной коллекции Аукционного дома «12й стул»