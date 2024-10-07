Тарковский-дрифт: неизвестная история съемок «Соляриса» в Японии

Почему Лем был недоволен фильмом

«Автору романа экранизация категорически не понравилась» — фраза почти обязательная в разговоре о «Солярисе». Дальше часто следует ссылка на слова Лема: якобы во время ссоры он упрекнул Тарковского в том, что тот «снял не „Солярис“, а „Преступление и наказание“». Однако к мнению Лема стоит относиться осторожно хотя бы потому, что фильма он целиком не видел. По собственному признанию, писатель посмотрел лишь 20 минут второй серии (из 160 минут). Его оценки основаны прежде всего на тексте сценария, чужих отзывах и разговорах с Тарковским.

Как пишет Вадим Волобуев в книге «Станислав Лем — свидетель катастрофы», писатель и режиссер познакомились лично в марте 1969 года в Польше, тогда Тарковский мог показать ему в лучшем случае черновик. Настоящее обсуждение сценария состоялось через полгода, 19 октября, в московской гостинице «Пекин». Польский фантаст ненадолго приехал в СССР с писательской делегацией, а Тарковский и его соавтор Фридрих Горенштейн как раз завершили первый вариант сценария. В воспоминаниях Лема эта остроконфликтная встреча разрослась до шести недель дискуссий на съемочной площадке, на которой писатель ни разу не был (съемки начнутся почти два года спустя).

Журнала «Знание — сила» за 1961 год, где впервые был опубликован отрывок романа на русском языке

Раздражение Лема отчасти понятно и простительно. Вольности режиссеров-сценаристов способны вывести из себя, наверное, всякого автора. Кроме того, он в принципе был скептичен в отношении возможностей кинематографа, даже в «Космической одиссее» Кубрика демонстративно не нашел «больших интеллектуальных достоинств» и похвалил картину лишь за «визуальный ряд». В интервью «Советской культуре» (1968, № 143) Лем признавался, что в романе «Солярис» ему «дороже всего» описания истории соляристики, то есть фрагменты, которые в принципе не поддаются адекватной экранизации.

Тарковский и Горенштейн действительно вольно обошлись с книгой в первом варианте сценария, где была обратная финальной версии пропорция земных сцен и космоса: на станции разворачивалась только последняя треть сюжета, а отношения Криса и Хари были достроены до любовного треугольника. Сценаристы ввели в сюжет нового персонажа, Марию. В их интерпретации именно она стала женой Криса и ждала его на Земле с Соляриса. В интервью 1985 года Тарковский объяснял, что в этом драфте, который был ему особенно близок, лемовский сюжет интерпретировался как «история искупления» и потому и правда напоминал «Преступление и наказание». Иными словами, имя Достоевского как референс, очевидно, впервые произнес сам Тарковский, но в разговоре о раннем варианте.

Писателю такая трактовка «Соляриса» решительно не понравилась, он потребовал сократить земную часть и убрать линию с Марией. Тарковский был вынужден подчиниться и переписал сценарий ближе к роману, опасаясь, что Лем отзовет разрешение на экранизацию. Для режиссера была чрезвычайно важна постановка «Соляриса», в том числе по самым прозаическим соображениям: его предыдущий фильм, «Андрей Рублёв», не принимали с 1966 года, и, пока длилась эта неопределенность, Тарковский жил в долгах. Новые заявки не утверждались, а зарплата постановщикам полагалась только с этапа режиссерской разработки. Он писал сценарии для республиканских студий, однако те полностью оплачивались лишь после и в случае запуска картины в производство.

«Солярис» прошел цензуру исключительно благодаря пренебрежительному отношению чиновников к фантастике, и такой шанс Тарковский не мог упустить. Позднее в разговоре с журналом Positif (1981, № 249) режиссер признается, что воспринимал новый вариант как временный и надеялся отклониться от него во время съемок. «Но это намерение так и не было полностью реализовано».