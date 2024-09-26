Почему наши люди в булочную на такси не ездят, а мы до сих пор говорим фразами из советского кино

Какая икра именуется «заморской», зачем Володька сбрил усы и до какой границы можно добежать? Ответы на эти вопросы знают все. Но почему строчки из старых советских фильмов так прочно обосновались в русском разговорном языке и как этот феномен влияет на нас и нашу культуру? Пытаемся разобраться вместе с исследователями кино, языка и общества.
Эксперты
Ирина Левонтина
Лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Александра Архипова
Социальный антрополог, автор Telegram-канала «(Не)занимательная антропология». Признана иноагентом в РФ
Советский кинематограф подарил нам не только имена и картины, ставшие мировой классикой, но и кое-что очень прикладное и всем доступное — коллекцию фразеологизмов и крылатых выражений на все случаи жизни. Нет нужды искать способ мягко намекнуть человеку, что он облажался, если есть «Семён Семёныч…», а вместо пассивной агрессии достаточно строго сказать: «Муля, не нервируй меня». И хотя уже выросло целое поколение, которое знает об СССР только по рассказам старших, цитаты героев советского кино до сих пор живы, а в некоторых случаях они оказались даже более устойчивыми в памяти, чем породившие их фильмы.
Почему эти выражения такие живучие?
Потому что советское кино было частью массовой идеологии
«Важнейшим из искусств для нас является кино», — гласит расхожая цитата Ленина, которая может дать ключ к пониманию значительной части кинематографии СССР. Как и любое новшество, на заре существования кино было полем экспериментов, еще не обремененных регламентами, запретами и задачами партии. Понимание потенциального воздействия на массы быстро превратило фильмы в один из элементов системы массовой информации. С момента, когда государство поставило кинематограф на службу собственным интересам, правила игры задавали уже не только художники, но и политики.
В своем «Кратком конспекте длинной истории советского кино» киновед Юрий Богомолов предлагает считать период с середины 1920-х по 1950-е отрезком не историческим, а мифологическим. Тогда, по мнению исследователя, кино создавалось не столько для отражения действительности или высказывания позиции, сколько для формулирования идеологических ориентиров. «В 20-е годы левый художник занят главным образом обоснованием идеи революции. В 30-е — обоснованием легитимности режима», — пишет Богомолов о становлении советского кинематографа, утверждая, что идеологические задачи в нем превалировали вплоть до оттепели.
Государство заинтересовалось кинематографом на самых ранних этапах: в 1919 году вышел декрет о национализации кинематографа, согласно которому все фильмы перешли под контроль комитета при А. В. Луначарском. Три года спустя появилось Госкино, просуществовавшее вплоть до распада СССР, а Главлит начал заверять киносценарии. С 1928 года под запретом оказались фактически все иностранные фильмы, которые серьезно теснили в прокате отечественную продукцию.
Ляхович: Советское кино полностью финансировалось государством и, как следствие, было полностью ему подконтрольно. Эта особенность вытекала из экономической модели Советского Союза, из плановой экономики. Этот подход касался и кинематографа: существовали тематические планы со списками жанров, на которые ориентировались студии при создании фильмов. Были жанры, которые государство особенно поддерживало, — детское и военное кино. В то же время некоторые жанры просто отсутствовали, например фильмы ужасов, а до 1970-х годов не было боевиков. Существовавшая идеологическая модель ограничивала формы, которые использовались в советском кино.
Сейчас может показаться удивительным, что советские зрители довольно холодно встречали кино, обосновывающее политические процессы. Не пользовались бешеной популярностью картины режиссеров, которые стали классиками, — Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, Всеволода Пудовкина, Александра Довженко. Галия Юсупова в статье «Кассовые феномены кинематографа 1920-х и легенда о „новом зрителе“» приводит пример: высокобюджетный «Октябрь» Эйзенштейна окупился лишь на 19%, в то время как «Проститутка» («Убитая жизнью») Олега Фрелиха — на 217%.
Как отбивалось раннее советское кино? Прокат 1929 года
Источник: статистика эксплуатационного отдела «Совкино».
Советское производство «Совкино», 1927–1928
|Кинофильм
|Жанр
|% покрытия полной стоимости выручкой
|«Ваша знакомая»
|драма
|34%
|«Жена»
|мелодрама
|178%
|«Водоворот»
|драма
|124%
|«Узел»
|драма
|173%
|«Пурга»
|драма
|130%
|«Бабы рязанские»
|драма
|212%
|«Дом в сугробах»
|драма
|86%
|«Два друга, модель и подруга»
|комедия
|124%
|«Северная любовь»
|мелодрама
|56%
|«Ухабы»
|драма
|77%
|«Парижский сапожник»
|мелодрама
|130%
|«Сторона лесная»
|драма
|49%
|«Булат-Батыр»
|исторический
|53%
|«Октябрь»
|исторический
|19%
|«Девушка с далекой реки»
|драма
|49%
|«Кружева»
|драма
|39%
|«Проститутка»
|драма
|217%
|«Лесная быль»
|приключенческий
|103%
|«В большом городе»
|драма
|129%
Самым популярным, а значит, и прибыльным, жанром в советском кинематографе были комедии. Эта тенденция стала заметна еще в 1920-е годы, когда в прокате шли немецкие и американские ленты, и особенно отчетливо проступила в 1930-е, когда самым успешным комедиографом стал Григорий Александров. Его «Веселые ребята» подвергались критике из-за художественной составляющей и недостаточной идейности, что не помешало картине стать хитом, который до сих пор можно встретить в эфирной телесетке. Реплики из «Веселых ребят» все еще встречаются в повседневной речи («Привычка…», «Если умрет — приду»). Также в 1934-м на экраны вышел «Чапаев» братьев Васильевых, который хоть не был комедией в чистом виде, но сделал анекдоты о Василии Ивановиче и Петьке частью советской культуры на долгие десятилетия.
Даже в период расцвета военного кино в 1940–50-е цитаты комедийных героев быстрее уходили в народ. Не умаляя значения драматических картин о войне, сложно не признать, что самыми пересматриваемыми фильмами остаются ленты с ироничными героями и жизнеутверждающей интонацией, как те же Чапаев и Петька. Если в литературе звание самого цитируемого персонажа забрал себе балагур Тёркин, то на экране самыми популярными героями можно назвать солдата Максима Перепелицу («Максим Перепелица»), пулеметчика Аркадия Дюбина («Два бойца») и ефрейтора Ивана Бровкина («Солдат Иван Бровкин»). Благодаря им в повседневный обиход вошли выражения «А ты, малый, не дурак! И дурак немалый», «Главная часть каждого оружия есть голова его владельца» или «Любаш, открой».
Ляхович: Комедия — народный жанр, он был таким в СССР и остается до сих пор. Мы каждый раз видим на Новый год какие-то комедийные релизы. И в советское время, конечно, комедии пользовались бешеной популярностью, потому что это они дают возможность отключиться от серой тяжелой жизни. Как говорил Леонид Гайдай: «Люди тяжело живут, дайте им отдохнуть». И своими комедиями он эту развлекательную функцию выполнял.
Однако комедийность не единственный критерий фильмов, разобранных на цитаты. Можно вспомнить выражения из «Семнадцати мгновений весны» («А вас, Штирлиц, я попрошу остаться»), а также из «Место встречи изменить нельзя» («Вор должен сидеть в тюрьме»). То есть цитатными становилось также кино с яркими запоминающимися образами и персонажами.
Самые цитируемые фильмы начали появляться в хрущевский период — в эпоху, когда запрос на реализацию линии партии в искусстве перестал быть магистральным. Это же время отмечено множеством достижений советских режиссеров на международной арене: «Золотой лев» у «Иванова детства» Тарковского, «Золотой медведь» у «Восхождения» Шепитько, «Оскары» — у «Войны и мира» Бондарчука и «Москвы слезам не верит» Меньшова. Примечательно, что, в отличие от 1920-х, когда будущая классика была неинтересна широкому зрителю, оттепельное и застойное фестивальное кино тепло принимали в кинотеатрах. В тех же залах вместе с лауреатами премий шли картины Рязанова, Данелии, Шукшина и Гайдая.
С 1970-х стали появляться новые популярные жанры: в 1979 году вышел фильм-катастрофа «Экипаж», годом позже — первый советский боевик «Пираты XX века». Согласно статистике посещаемости с 1950 по 1990 год, именно «Пираты XX века» оказались на первой строчке. В пятерку также вошли оскароносная лента «Москва слезам не верит», два фильма Гайдая — «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница», а также «Свадьба в Малиновке» Тутышкина.
15 самых популярных отечественных фильмов в советском кинопрокате
|Кинофильм
|Млн зрителей за первый год демонстрации
|1. «Пираты ХХ века» (1980)
|87,6
|2. «Москва слезам не верит» (1980)
|84,5
|3. «Бриллиантовая рука» (1969)
|76,7
|4. «Кавказская пленница» (1967)
|76,5
|5. «Свадьба в Малиновке» (1967)
|74,6
|6. «Экипаж» (1980)
|71,1
|7. «Всадник без головы» (1973)
|68,6
|8. «Новые приключения неуловимых» (1969)
|66,2
|9. «...А зори здесь тихие» (1972)
|66,0
|10. «Человек–амфибия» (1962)
|65,5
|11. «Джентльмены удачи» (1971)
|65,0
|12. «Табор уходит в небо» (1976)
|64,9
|13. «Калина красная» (1974)
|62,5
|14. «Афоня» (1975)
|62,2
|15. «Корона Российской империи» (1972)
|60,7
Впрочем, тут надо отметить, что зарубежные ленты, которым удалось прорваться на советские экраны, также пользовались кассовым успехом. По рейтингу лидеров проката среди иностранных фильмов, который приводит Сергей Кудрявцев, мексиканская мелодрама «Есения» собрала даже больше зрителей, чем «Пираты ХХ века» — 91,4 миллиона. Следом за ней идут американский вестерн «Великолепная семерка», индийская драма «Бродяга» и еще один американский вестерн — «Золото Маккенны».
15 самых популярных зарубежных фильмов в советском кинопрокате
|Кинофильм
|Млн зрителей за первый год демонстрации
|1. «Есения» (1971)
|91,4
|2. «Великолепная семерка» (1960)
|67
|3. «Бродяга» (1950)
|63,7
|4. «Золото Маккенны» (1967)
|63
|5. «Спартак» (1960)
|1-я серия - 63 млн., 2-я серия - 59 млн.
|6. «Бобби» (1973)
|62,6
|7. «Белое платье» (1973)
|61
|8. «Танцор диско» (1982)
|60,9
|9. «Мститель» (1976)
|60,0
|10. «Четыре мушкетера» (1974)
|56,6
|11. «Укрощение строптивого» (1980)
|56,0
|12. «Виннету — сын Инчу-Чуна» (1964)
|56,0
|13. «Зорро» (1975)
|55,3
|14. «Зита и Гита» (1972)
|55,2
|15. «Кинг-Конг жив» (1986)
|53,6
Пика советская киноиндустрия достигла в 1970–80 годах. В те годы в СССР выходило в среднем по 130–150 фильмов в год (в 2023 году в России в прокате было 192 отечественных релиза, в 2021-м — 153). Советский кинематограф не был в полной изоляции, он конкурировал с некоторыми зарубежными фильмами. Однако в 1970-х у кинопроката фактически не было альтернативы на рынке массовых доступных развлечений, и только в следующем десятилетии внимание начало оттягивать телевидение, а за ним видео к 1990-м.
Ляхович: Нельзя сказать, что хорошего зрительского кино было очень много, но были действительно выдающиеся режиссеры, которые имели контакт со зрителем. Это не только Гайдай или Рязанов, это также режиссеры немого периода — например, Протазанов. Такие кинематографисты определили цвет советского кино. Важно также отметить преемственность. Послевоенный период и 1960–80-е во многом унаследовали достижения эпохи советского киноавангарда 1920-х годов. Потому что многие режиссеры, которые будут снимать в конце 50–60-х годов, учились у мастеров авангарда во ВГИКе.
Потому что фразы из советского кино стали культурно значимым текстом
Возможность косвенно или неполно цитировать что-либо с уверенностью, что заложенная отсылка будет понятна, хорошо знакома нам по практике интернет-мемов. В лингвистике ее можно соотнести с термином, предложенном ученым Юрием Карауловым, который занимался теорией языковой личности. Прецедентные — это, по определению Караулова, тексты, значимые для человека в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные широкому окружению этого человека, а также присутствующие в его языковом дискурсе.
Прецедентными текстами можно считать возникшие в определенным контексте цитаты из литературы, кино, имена собственные (например, «Ералаш», «Смехопанорама»), слова-мемы и картинки-мемы, которые легко считываются без дополнительных пояснений. Фразы «Давайте жить дружно», «Восток — дело тонкое» или «богатенький Буратино» пришли с киноэкранов, но сейчас активно используются в разных жизненных ситуациях. «Обращение к кино как источнику прецедентных единиц обусловлено тем, что кинематограф занимает особое место среди других средств массовой коммуникации, — пишет филолог Нина Баско. — В кино как бы объединяются разные типы восприятия того, что увидел зритель на киноэкране: семантическое, эстетическое, эмоциональное. Прецедентные тексты из кино являются носителями фоновых знаний в области российского и мирового киноискусства».
К прецедентным текстам часто обращаются в письменной речи — в отечественных медиа их очень любят использовать в метафорических заголовках. Среди названий статей «Коммерсанта», например, можно встретить множество отсылок: «227 томов, нашитых непосильным трудом», «Они сажались за родину», «Джентльмены у дачи». Переигрывание советских фильмов встречаются и в названиях книг («Дозор с бульвара Капуцинов»), и в названиях новых фильмов («Иван Васильевич меняет всё»).
Левонтина: Возможность превратиться в прецедентный текст определяет несколько факторов. Во-первых, это должна быть емкая фраза, подходящая ко многим ситуациям. Хорошо, если в ней есть какая-то лингвистическая особенность. Во-вторых, хорошо, если запоминается сам способ произнесения. Наконец, фильм должен быть популярным: его видели все, много раз, цитату все опознают.
Например, цитата «Не виноватая я, он сам пришел!» из «Бриллиантовой руки» подходит ко многим ситуациям. Просторечное «не виноватая», смешная сцена, яркая Светличная, фильм-шедевр, который все знают. Во фразах «Вор должен сидеть в тюрьме» и «Заметьте, не я это предложил!» вроде и нет ничего особенного, но так незабываемы произносящие их Высоцкий и Броневой! И фильмы все видели много раз.
Конечно, в советское время интернета не было, не было кабельного телевидения, был телевизор с парой каналов, и если показывали «Место встречи» или «Семнадцать мгновений», их смотрели все. Теперь общество расслоилось, аудитория дробится, все смотрят разное, и настало время локальных мемов. Есть много людей, которые опознают, например, мем про «зеленые тапочки» («О чем говорят мужчины»), однако их число не сравнится с теми, кто знает, что «наши люди в булочную на такси не ездят». Недавно вышедший сериал «Слово пацана» вроде бы нашумел, но такого тотального охвата аудитории все равно не было. Прошло несколько месяцев, а кроме слова «чушпан», ничего не осталось от него в языке, да и то не все его освоили, теперь оно уже забывается.
Любое объяснение прецедентности текста фиксирует его культурную ценность для определенного сообщества, что переносит анализ причин популярности советских киноцитат из лингвистики в социальную антропологию — науку, изучающую людей в обществе. «У потребителей фильмов не было большого выбора, что именно смотреть, зато это компенсировалось частыми их повторами, — пишет в книге «Анекдот и его прототип» исследовательница Александра Архипова. — В 50-х годах телевизоры были не у всех, поэтому друзья, родственники, соседи, а также их друзья и соседи приходили на просмотр к немногочисленным счастливцам. Традиция просмотров телепередач в кругу семьи или вместе с гостями продолжалась и в дальнейшем. Восприятие кинотекста происходило в коллективе, а не индивидуально, что, несомненно, повышало возможность появления текстов, основанных на его содержании».
Архипова: Первое, о чем стоит говорить в этой теме, — общечеловеческое свойство искать союзников, сообщество, к которому хочется принадлежать, а также выражать принадлежность к сообществу, если оно обретено. Соответственно, все, что работает на это, будет отбираться в ходе социальной эволюции. Определенные высказывания, форма одежды, прическа — все, что показывает принадлежность к желаемой группе, будет копироваться и распространяться, когда человек хочет показать, что он принадлежит к поколению образованных людей 40–50 лет, или к интеллигентским кругам, или к сторонникам ностальгии по Советскому Союзу. Это такая игра: мы говорим цитатами, например, из фильмов Гайдая и таким образом показываем, что относимся к тем, кто помнит эти фильмы и разделяет их как культурную ценность.
Так бывает в любой культуре, где существует большое количество значимых прототекстов — текстов, с которым знакомится одновременно большое население страны. Это плохо сработает для ситуации, когда у нас есть пять племен, живущих на большой территории, и они не смотрят одновременно никакой фильм, не слушают радиопередачи, не читают одну и ту же газету. А вот у людей, которые живут на такой же территории, но читают одну газету, смотрят один фильм или слушают одну передачу, возникает общий прототекст. И они, цитируя его, показывают свою принадлежность к этому сообществу. В ситуации, когда люди разбросаны в пространстве, это стремление часто оказывается еще более сильным.
Многие говорят, что в Советском Союзе говорение цитатами было особенно сильно. И это отчасти так, потому что было ограниченное количество информации, государство контролировало все каналы. Поэтому набор цитат, которыми говорят, чтобы продемонстрировать свою принадлежность к сообществу, был меньше, зато заметнее.
Чтобы продемонстрировать принадлежность к советскому поколению, достаточно сказать одну-две узнаваемые фразы, и все сразу поймут, к какому кругу ты себя причисляешь. Ровно так же интеллигенты, чтобы показать свою принадлежность к кругу интеллигенции, говорят цитатами Пастернака и Мандельштама.
Со сменой эпох и поколений узнаваемые тексты меняются: то, что 30–40 лет назад было на слуху, может оказаться незнакомым молодежи или тем, кто в тот момент был ребенком, жил в другом обществе или же по какой-то причине был отрезан от каналов связи, которыми пользовались остальные. В современном социуме, где практически нет ограничений в информации, в речи стало гораздо больше фраз из зарубежного кино, причем и старого, и современного. Однако исследователи утверждают, что механизм в использовании реплик киногероев остался таким же.
Левонтина: В советской традиции зарубежные фильмы обычно дублировались, причем хорошими артистами. Однако они не так интенсивно присутствовали в телевизоре. Несмотря на это выражение «Кофе, рюмку ликера, сигару» из французского «Великолепного» ничем не хуже киноцитат из отечественных фильмов. Дальше аудитория тоже начинает дробиться. «I’ll be back» («Терминатор»), кажется, знают многие, а «Не люблю этого типа, но он дело говорит» («Американский пирог») — примерно как «зеленые тапочки».
Архипова: Когда я говорю про дыхание Дарта Вейдера, то демонстрирую принадлежность к тому сообществу, которое смотрело в молодости или в детстве «Звездные войны» и страшно от них фанатело. То есть человек, говоря цитатами, показывает, к какой группе он принадлежит. Он демонстрирует некоторые ценности, характерные для этой группы, вне зависимости от того, как он сам лично к этому относится.
Человек может не любить Советский Союз, но при этом легко говорить цитатами из советского фильма.
Потому что фильмы всегда будут влиять на общество
Ценность советского кино остается безусловной для современной российской культуры, в том числе и для молодых людей. Возможно, не каждый зумер сможет подыграть, ответив на вопрос «Где находится нофелет?» (в кармане!), но все смогут разделить смутное подозрение, что это какая-то непонятная советская цитата. Дело не только во влиянии прошлого на формирование современности в России, но также в семейных традициях и преемственности поколений — процессе, который происходит неосознанно, но позволяет поддерживать речевую традицию и общий культурный контекст.
Ляхович: Крылатые выражения из советских фильмов продолжают использоваться, потому что они вошли в плоть и кровь массовой культуры, стали ее частью, своеобразными мемами, русским культурным кодом. Эти выражения невозможно точно объяснить иностранцу. К тому же источники этих крылатых фраз регулярно показывают по телевизору, а у телевизора сохраняется огромная аудитория, и в новогодние праздники она смотрит ту же «Бриллиантовую руку», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операцию „Ы“».
Левонтина: Небольшое количество фраз, бытование которых даже не обязательно предполагает знание исходного фильма, безусловно, останется. Среди них — «Надо, Федя, надо», «Не виноватая я, он сам пришел», «Наши люди в булочную на такси не ездят», «Заметьте, не я это предложил», «Штирлиц, а вас я попрошу остаться», «Помирает, ухи просит», «Но не орел», «И тебя вылечат», «Муля, не нервируй меня», «Ботиночки на тонкой подошве», «Подогрели, обобрали», «Какая гадость — ваша заливная рыба» и т. п.
Но в целом ситуация печальна. С одной стороны, количество советских фильмов на телевидении увеличилось, с другой — молодежную аудиторию телевизор потерял (впечатление такое, что и бороться перестал). На легальных сервисах труднее становится найти желанное кино (особенно на языке оригинала), так что молодежная аудитория перетекает обратно на пиратские сайты, от которых и отвыкнуть не успела. Все это ведет к дальнейшему дроблению общества, в том числе увеличению разрыва между поколениями.
Архипова: В речи живы цитаты из советских фильмов, потому что живо то поколение, которое считает важным манифестировать принадлежность к воображаемому сообществу людей. Когда исчезнут крылатые выражение из кино — вопрос того же класса, что и «Почему все граждане России стараются есть салат оливье на Новый год?». Или, по крайней мере, знают, как его «правильно» готовить.
Ощущение общности в архаическом обществе держалось за счет проживания на одной территории. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот моя березка… А за эту березку уже нельзя — там живут чужие. В современном же обществе, где мы все размазаны по разным территориям и люди могут вообще никогда не встречаться друг с другом, требуется поддерживать это ощущение общности. Мы те, кто читает одни и те же книги, кто смотрит одни и те же фильмы, кто говорит на одном и том же языке. Мало говорить на одном языке, важно ощущать некоторое родство за счет единых традиций и практик. И смотрение фильмов или даже знание об этих фильмах — такая практика. Поэтому пока некоторое количество людей хочет ощущать себя единой общностью и у них общая идентичность, они будут говорить цитатами из фильмов, в том числе советских, чтобы создавать эту воображаемую общность и делать ее узнаваемой друг для друга.
Согласно опросу «Киногерои поколений», представления россиян о том, какой фильм считать культовым, меняются. Чем младше респонденты, тем больше в их ответах иностранных картин и персонажей, но в каждом списке можно увидеть отечественные фильмы. Точкой пересечения всех оказался «Брат» Балабанова — редкий пример постсоветского фильма, который стал не менее цитируемым, чем классика 1960–80-х.
Топ-10 культовых фильмов
Топ-10 культовых героев
Источник
|Z (14–25 лет)
|Y (26–40 лет)
|X (41–60 лет)
|Человек-паук
|Данила Багров
|Штирлиц
|Гарри Поттер
|Терминатор
|Данила Багров
|Железный человек
|Саша Белый
|Глеб Жеглов
|Тайлер Дёрден
|Гарри Поттер
|Терминатор
|Джек Воробей
|Железный человек
|Д’Артаньян
|Бэтмен
|Человек-паук
|Шурик
|Тор
|Нео
|Саша Белый
|Данила Багров
|Бэтмен
|Алиса
|Супермен
|Шурик
|Женя Лукашин
|Джокер
|Супермен
|Рэмбо
Архипова: Не только в советское время выходило цитируемое кино. Давайте вспомним «Брата» и «Брата 2» — «Мальчик, водочки принеси». Или, например, совсем недавний пример — «Слово пацана». Сколько было панических сообщений о том, как школьники начинают подражать героям сериала и снова организуют дворовые банды. Это только подтверждает, что воздействие кино есть.
Советское кино смотрело много людей. В 1973 году вышел на экраны фильм «Семнадцать мгновений весны» про Штирлица, и весь Советский Союз его смотрел. Его повторили через полгода, и его снова смотрела вся страна. Есть общий прототекст, поэтому достаточно произнести цитату или видоизмененную цитату из этого фильма, и люди сразу чувствуют, о чем идет диалог. Ситуация становится более многогранной, потому что на нее можно посмотреть через цитату из фильма, который все знают.
В постсоветской традиции эта система общих прототекстов развалилась. Не все могут одновременно посмотреть «Брата» или «Брата 2», исчезло единство в потреблении культурного продукта, поэтому говорение цитатами из фильма как способ идентификации себя для воображаемого сообщества слегка ослабло. Но оно все равно существует, и по-прежнему люди цитируют очень известные ленты типа «Брата 2» или имитируют поведение подростков из «Слова пацана».
Если коротко отвечать на вопрос из заголовка, причины традиции говорения цитатами из советского кино — исторический контекст и массовость киноискусства СССР, стремление к культурной общности и обычная привычка. Со сменой поколений цитаты из фильмов Рязанова и Гайдая могут смениться на фразы из «Слова пацана» или «Аватара», но повторение реплик героев никуда не уйдет. Мы обречены помнить, кто такой управдом и почему он друг человека, что сила в правде и что такое «скорлупа», и такой культурный багаж может оказаться началом прекрасной дружбы.
А вы используете в речи цитаты из советских фильмов?
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.
Текст: Милана Стояновска
Фото: Репродукция ТАСС