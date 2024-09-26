Почему наши люди в булочную на такси не ездят, а мы до сих пор говорим фразами из советского кино

Ляхович: Крылатые выражения из советских фильмов продолжают использоваться, потому что они вошли в плоть и кровь массовой культуры, стали ее частью, своеобразными мемами, русским культурным кодом. Эти выражения невозможно точно объяснить иностранцу. К тому же источники этих крылатых фраз регулярно показывают по телевизору, а у телевизора сохраняется огромная аудитория, и в новогодние праздники она смотрит ту же «Бриллиантовую руку», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операцию „Ы“».

Левонтина: Небольшое количество фраз, бытование которых даже не обязательно предполагает знание исходного фильма, безусловно, останется. Среди них — «Надо, Федя, надо», «Не виноватая я, он сам пришел», «Наши люди в булочную на такси не ездят», «Заметьте, не я это предложил», «Штирлиц, а вас я попрошу остаться», «Помирает, ухи просит», «Но не орел», «И тебя вылечат», «Муля, не нервируй меня», «Ботиночки на тонкой подошве», «Подогрели, обобрали», «Какая гадость — ваша заливная рыба» и т. п.

Но в целом ситуация печальна. С одной стороны, количество советских фильмов на телевидении увеличилось, с другой — молодежную аудиторию телевизор потерял (впечатление такое, что и бороться перестал). На легальных сервисах труднее становится найти желанное кино (особенно на языке оригинала), так что молодежная аудитория перетекает обратно на пиратские сайты, от которых и отвыкнуть не успела. Все это ведет к дальнейшему дроблению общества, в том числе увеличению разрыва между поколениями.

Архипова: В речи живы цитаты из советских фильмов, потому что живо то поколение, которое считает важным манифестировать принадлежность к воображаемому сообществу людей. Когда исчезнут крылатые выражение из кино — вопрос того же класса, что и «Почему все граждане России стараются есть салат оливье на Новый год?». Или, по крайней мере, знают, как его «правильно» готовить.

Ощущение общности в архаическом обществе держалось за счет проживания на одной территории. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот моя березка… А за эту березку уже нельзя — там живут чужие. В современном же обществе, где мы все размазаны по разным территориям и люди могут вообще никогда не встречаться друг с другом, требуется поддерживать это ощущение общности. Мы те, кто читает одни и те же книги, кто смотрит одни и те же фильмы, кто говорит на одном и том же языке. Мало говорить на одном языке, важно ощущать некоторое родство за счет единых традиций и практик. И смотрение фильмов или даже знание об этих фильмах — такая практика. Поэтому пока некоторое количество людей хочет ощущать себя единой общностью и у них общая идентичность, они будут говорить цитатами из фильмов, в том числе советских, чтобы создавать эту воображаемую общность и делать ее узнаваемой друг для друга.